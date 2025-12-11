Aurum prime model

Algorithme de trading puissant avec modèle LLM local pré-entraîné intégré (Intelligence Artificielle Locale). Il ne nécessite aucune connexion à l'API de modèles comme ChatGPT, Claude, Gemini et fonctionne de manière entièrement autonome. Il trade l'instrument XAUUSD, avec la période de temps prioritaire H1.

Devancez le marché grâce à notre algorithme de trading haute performance, équipé d'un Grand Modèle de Langage (LLM) local pré-entraîné intégré. Ce n'est pas seulement un système automatisé, c'est un Agent Cognitif Autonome, conçu pour exceller sur les marchés financiers.

Intelligence Autonome : Sécurité et Vitesse Maximales

Oubliez les latences et les risques de confidentialité associés aux API cloud. Notre algorithme fonctionne sur la base d'une Intelligence Artificielle Locale (Local AI)entièrement isolée et économe en énergie.

  • Véritable Autonomie (ML On-Premise) : Le système fonctionne 100 % de manière autonome, ne nécessitant aucune connexion à des ressources externes telles que les APIs de ChatGPT, Claude ou Gemini.

  • Latence Ultra-Faible : La prise de décision est pratiquement instantanée, ce qui est critique pour le Trading à Haute Fréquence (HFT).

  • Sécurité Renforcée : Vos stratégies propriétaires et données confidentielles restent dans un périmètre sécurisé, contrôlé par l'utilisateur.

Architecture Innovante d'Apprentissage Automatique (ML)

Au cœur de notre algorithme se trouve une architecture avancée de Deep Learning (Apprentissage Profond), spécifiquement optimisée pour l'Analyse de Séries Temporelles (Time-Series Analysis).

  • Prédiction Contextuelle (Noyau LLM) : Le LLM local, qui a subi un Apprentissage par Transfert (Transfer Learning) sur les données de marché, fournit des signaux enrichis contextuellement.

  • Analyse de Séries Temporelles (Hybrides CNN/RNN/Transformer) : L'algorithme utilise des modèles hybrides, incluant des Réseaux Neuronaux Convolutifs (CNN) pour l'extraction de caractéristiques (feature extraction) à partir des modèles de prix, et des Réseaux Neuronaux Récurrents (RNN) ou l'architecture Transformer pour modéliser les dépendances à long terme et la non-stationnarité du marché.

  • Apprentissage par Renforcement (Reinforcement Learning - RL) : Le Module de Prise de Décision est ajusté par un Agent de RL qui optimise constamment la Politique d'Exécution (Execution Policy), maximisant le Ratio de Sharpe et minimisant le Drawdown (Réduction Maximale) dans des conditions réelles de marché.

Capacités Clés

  • Entrée Multimodale : Traitement des données structurées (données de prix) pour former une Vue Holistique (Holistic View) du marché.

  • Optimisation des Hyperparamètres (Hyperparameter Optimization) : Les méthodes intégrées d'Optimisation Bayésienne (Bayesian Optimization) assurent l'auto-calibrage et l'adaptation à la volatilité changeante du marché.

Ce n'est pas simplement de l'automatisation. C'est de la capitalisation cognitive en temps réel.

Paramètres Principaux de l'Algorithme de Trading

L'agent intelligent est complètement auto-ajustable, sans qu'il soit nécessaire de corriger la logique de fonctionnement. Vous devez seulement définir un risque acceptable (lot) et déterminer les niveaux de Stop-Loss et de Take-Profit.

Êtes-vous prêt pour que votre terminal de trading devienne un véritable centre neuronal ? Après l'acquisition, bénéficiez d'une consultation supplémentaire via messages privés.


Produits recommandés
Gold Bars AI
Irina Selezneva
Experts
Madames, Messieurs, Nous avons le plaisir de vous présenter notre technologie avancée d'apprentissage automatique conçue pour le trading réussi sur le marché des changes (FOREX). Nos experts en finance et en apprentissage profond ont développé une stratégie de retour à la moyenne pour la paire de devises XAUUSD, qui démontre une amélioration des performances 10 fois supérieure à celle des systèmes traditionnels basés sur des indicateurs. Notre stratégie utilise exclusivement les prix et leurs d
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT5 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement.  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX), Indice de canal de matières premières (CCI), Bougies classiques Heik
Apex Scalping Engine
Jayanta Pal
Experts
Try it. Trust it. Test it. Then own it. ====BOLLINGER BANDS====== BB TIMEFRAME - 1 HOUR ===STANDARD TRADING=== ORDER TIME FRAME - 15 MINUTE  === MINIMUM DEPOSIT === 200 $ === LEVERAGE === 1:500 === PAIR === EUR/USD GBP/USD USD/JPY Start with the Demo — Experience the Results First-Hand First, run the demo and see the live performance yourself. If you notice consistent profits and strong results, then move forward with confidence and make your purchase. Minimum starting capital: $200
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Gold Smart Trend EA PRO
Carlos Jesus Igreda
Experts
Gold Smart Trend EA PRO Aperçu Le Gold Smart Trend EA PRO est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de XAUUSD (Or) . Il combine la logique de tendance basée sur la SMA200 , le filtrage RSI , et le contrôle de la volatilité via ATR , afin d’identifier les cassures de momentum dans la direction principale du marché tout en appliquant une gestion du risque dynamique. Aucune optimisation n’est nécessaire – il suffit de l’attacher au graphique et de trader. Caractéristiques principale
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Définir TP et SL par Prix – Modificateur automatique d’ordres pour MT5 Définissez automatiquement des niveaux de TP et SL précis sur toute opération ️ Fonctionne avec toutes les paires et tous les EAs, filtrage par symbole ou Magic Number Cet Expert Advisor vous permet de définir et d’appliquer des niveaux exacts de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) à l’aide de valeurs de prix directes (ex. : 1.12345 sur EURUSD). Aucun point, aucun pip. Une gestion de trade propre et précise, sur toutes l
HFT System for MT5
Nicola Capatti
Experts
HFT System pour MT5 – L’Expert Advisor Ultime pour le Trading à Haute Fréquence Une Décennie de Succès, 9 Mois de Développement HFT System pour MT5 est le résultat de plus de dix ans d’expérience en trading algorithmique et de neuf mois de développement intensif. Il a été conçu pour offrir des performances élevées et une stabilité optimale sur les marchés financiers. Cet Expert Advisor (EA) représente le plus haut niveau d’optimisation pour le trading à haute fréquence (HFT), en exploitant des
Gold Win Master Pro EA MT5
Sujit Kumar Patel
Experts
Présentation de "Gold Win Master Pro EA MT5" - Votre solution ultime de CONSEILLER EXPERT en trading d'or pour COMPTE FINANCÉ EN DIRECT DE PROP FIRM. Nouvelle version : Conseiller expert "Gold Win Master Pro EA" de la version MT5. Téléchargez dès maintenant le conseiller expert MT5 « Gold Win Master Pro EA » du LANCEMENT spécial. Le "Gold Win Master Pro EA" avec d'excellentes fonctionnalités pour offrir de meilleures performances. -Paramètres par défaut mis à jour pour XAUUSD M5. (Peut éga
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium est un outil tout-en-un créé sur la base d'une formation approfondie sur les stratégies de trading courantes afin d'automatiser ces stratégies et ces calculs.   Caractéristiques: 19 Signaux individuels   - Chacun de ces signaux peut être biaisé dans une configuration de type réseau neuronal pour constituer le résultat final/global. Chaque signal a ses propres paramètres à personnaliser ou à optimiser si nécessaire.   Affichage complet à l'écran   - Six panneaux insta
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
AxiomFX
Seyed Davoud Nikkhouy Tanha
5 (3)
Experts
AxiomFX: Des Règles, Pas des Réactions Screenshot tutorials are in the comment section of the EA   [LINK] AxiomFX est un Expert Advisor (EA) sophistiqué et multisymbole, conçu spécifiquement pour le marché de l'USD et ses paires majeures. Fonctionnant sur l'unité de temps M15, ce robot de trading utilise une stratégie de base construite sur des configurations de chandeliers spéciales propriétaires et des figures de prix harmoniques dérivées directement de la dynamique des paires USD. Caractéris
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experts
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experts
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price Aurum Rex: Your Gold Standard for Automated Trading Unlock your trading potential with Aurum Rex , a state-of-the-art Expert Advisor engineered for stability, safety, and consistent growth. Tired of EAs with high risks and unpredictable drawdowns? Aurum Rex is your s
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
Experts
Советник локирует убыточную позицию или сетку с указанным Magic number и в дальнейшем пытается свести убыток к нулю, или минимуму. Продолжительность операции зависит от параметров советника и может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Параметры советника и их назначение: What position is locked             Какого направления позицию или сетку позиций локируем. Buy или Sell. Magic number                           Magic number позиции которую локируем. Width lock                 
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Experts
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Experts
More informations at Telegram group: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA  uses a return-to-average strategy coupled with buying and selling exhaust zone detection. ️ Expert Advisor for Forex ️ Any Symbol, CDFs, etc.  ️ Developed for  Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Accuracy higher than 95% ️ Low Drawndown Indicators available for setups settings: EMA200  • moving average of 200 periods (other periods can be used with excellent results as well); RSI  • Checks the levels on sale for th
Pips Sniper hunt
Shady Ahmed Ali Obda
Experts
This program works on the MT5 platform and on a time frame of 30 minutes, and the minimum deposit amount must be at least $ 3000 and achieve profits of up to 100% of the deposit amount and is compatible with most MT5 platforms and achieves the best results with the EUR/USD pair and therefore it is the best with this pair only One of the best programs for scalping traders fans
EV Smart Breakout Pro
Enrique Valeros Muriana
Experts
EV Smart Breakout Pro – Institutional Scalping System  is an automated breakout strategy designed to capture explosive moves after periods of consolidation. It combines pure price action breakouts with the Percentage Price Oscillator (PPO) as a momentum filter, helping the EA focus on strong, directional moves and avoid many false breakouts that occur in flat markets. The EA continuously scans the chart for tight ranges and key breakout levels. When price starts to expand away from that range, t
FREE
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Experts
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
X Pro Trend
Sivakumar Paul Suyambu
Experts
X PRO TREND EA — Swing Dot Entries + Smart Risk & Prop-Firm Guards Ride the trend. Protect the account. Pass challenges with discipline. Live Signals & Products Summary: X PRO TREND EA is a fast, clean trend-following robot that times entries from Swing-Dot / Pivot structure (trendline logic) and manages trades with dynamic RR, trailing, and prop-firm grade guardrails (Daily Loss & Max Loss). Designed for XAUUSD (Gold) and adaptable to majors, indices, and crypto on lower timeframes. Best fo
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Experts
CloseAllOrders Protected EA One-Click Trade Manager with License Protection & Account-Currency P/L Targets Overview This Expert Advisor provides three chart buttons to instantly close all trades, winning trades, or losing trades with a single click. You can also set a total floating profit or loss target in your account’s base currency; the EA will automatically close all positions when the target is reached and then disable itself until you enter a new limit. A built-in license check ensures
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.71 (14)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (363)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.62 (29)
Experts
AOT MT5 - Système Multi-Devises IA de Nouvelle Génération Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |   [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANT! Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration: Ressource Description Comprendre la Fréquence de Trading d'AOT Pourquoi le bot ne trade pas tous les jours Comment Configurer le Bot AOT Guide d'installation étape par étape Set files AOT MT5 est un Expert Adv
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.68 (62)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (82)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (15)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.55 (74)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (77)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.76 (17)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (10)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
GoldSky
Alno Markets Ltd
3.67 (3)
Experts
illusion       GoldSKY EA   est un puissant programme de day trading pour la paire XAUUSD (or). Développé par notre équipe...       Compte courant, compte entreprise, appel d'entreprise !     Voir tous les produits :       https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  Le bénéfice réel de l'entreprise s'est élevé à plus de 60 000 £. Signal d'alimentation :   http
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.64 (22)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (493)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (126)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The ORB Master
Profalgo Limited
4.87 (23)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (87)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.2 (20)
Experts
INFORMATION IMPORTANTE ! Ce robot de trading n'est pas conçu pour obtenir un backtest parfait, ni pour une optimisation excessive ou un ajustement de courbe. Il n'utilise aucune stratégie risquée de type martingale ou grille. Son objectif principal est la rentabilité réelle en conditions réelles.    Les stratégies utilisées sont un mélange de mes stratégies éprouvées sur l'or, que j'applique en direct via mes signaux vérifiés. Elles affichent un historique de rentabilité de plus de 15 mois, l
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (7)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $499 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests IMPORTANT:  -> you must add the URL "http : // worldtimeapi . org"  (remove
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (10)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]   Caractéristi
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (2)
Experts
VENDREDI NOIR 50% DE RÉDUCTION - NANO MACHINE GPT Prix régulier: $997 au Vendredi Noir: $498.50 (Le prix réduit sera reflété pendant la promotion.) Début de la vente: 27 novembre 2025 - événement du Vendredi Noir pour une durée limitée. Tirage au sort du Vendredi Noir: Tous les acheteurs de Nano Machine GPT pendant l'événement du Vendredi Noir peuvent participer à un tirage au sort aléatoire pour gagner: 1 x activation de Syna 1 x activation d'AiQ 1 x activation de Mean Machine GPT Comment par
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4 (3)
Experts
Surveillance réelle. Tests honnêtes. Aucun battage. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Avant d’entrer dans les détails techniques, voici deux informations essentielles que vous devez connaître : PipsHunter est confirmé par un signal de surveillance en compte réel. L’EA fonctionne en direct depuis plusieurs mois sur un compte réel (Pepperstone), et tout le suivi est entièrement public. Aucune simulation, aucun compte caché, aucun “backtest parfait uniquement” — les résultats du trading réel confirm
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.46 (39)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (38)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.64 (47)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Http EA
Yury Orlov
5 (7)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (23)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Plus de l'auteur
Super euro scalper
Dmitriy Nechaev
3.5 (2)
Experts
Super Euro Scalper : Scalper de haute précision pour EURUSD avec stop loss court Je vous présente le Super Euro Scalper — un robot de trading créé spécifiquement pour le scalping efficace de la paire de devises EURUSD . Je l'ai développé en mettant l'accent sur un stop loss court , ce qui permet de minimiser les pertes potentielles et d'assurer un fonctionnement fiable. Notre objectif est la stabilité et la prévisibilité, et non pas simplement une fréquence élevée de transactions. Ce que Super
Quantum gold QG
Dmitriy Nechaev
5 (1)
Experts
Quantum Gold : Optimisation algorithmique du trading d'or (XAU/USD) Nous vous présentons Quantum Gold — un système expert innovant, spécialement conçu pour le trading de l'instrument financier XAU/USD . En intégrant les avancées de pointe en Intelligence Artificielle (IA) , Quantum Gold n'est pas seulement une solution automatisée, mais un complexe hautement intelligent, capable d'analyser le marché 24 heures sur 24 et de prendre des décisions de trading autonomes dans le segment des métaux pré
Precise Trader
Dmitriy Nechaev
Experts
Cet algorithme est conçu pour la paire de devises AUDCAD et pour l'unité de temps H1 (1 heure). La logique du bot est basée sur la détermination précise des zones de surachat et de survente à l'aide d'indicateurs et d'un modèle d' apprentissage automatique (Machine Learning). L'algorithme démontre une haute qualité de trading de 2020 jusqu'à la fin de 2025 et auparavant, effectuant, en moyenne, une transaction tous les deux jours . Les principaux paramètres sont énumérés ci-dessous : Fixed lot
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis