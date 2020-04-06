Aurum prime model

Poderoso Algoritmo de Trading com um Modelo LLM Local Pré-treinado Integrado (Inteligência Artificial Local).Não requer conexão à API de modelos como ChatGPT, Claude, Gemini e opera de forma totalmente autônoma. Negocia o instrumento XAUUSD, sendo o time frame prioritário H1.

Supere o mercado com o nosso algoritmo de trading de alto desempenho, equipado com um Large Language Model (LLM) local pré-treinado integrado. Este não é apenas um sistema automatizado — é um Agente Cognitivo Autónomo, projetado para excelência nos mercados financeiros.

Inteligência Autónoma: Máxima Segurança e Velocidade

Esqueça as latências e os riscos de privacidade associados às APIs baseadas na cloud. O nosso algoritmo funciona com base numa Inteligência Artificial Local (Local AI)completamente isolada e energeticamente eficiente.

  • Autonomia Verdadeira (ML On-Premise): O sistema opera 100% autonomamente, não exigindo conexão a recursos externos, como as APIs de ChatGPT, Claude ou Gemini.

  • Latência Ultra Baixa: A tomada de decisão é praticamente instantânea, o que é crítico para o Trading de Alta Frequência (HFT).

  • Segurança Reforçada: As suas estratégias proprietárias e dados confidenciais permanecem num perímetro seguro, controlado pelo utilizador.

Arquitetura Inovadora de Aprendizagem de Máquina (ML)

No cerne do nosso algoritmo está uma arquitetura avançada de Aprendizagem Profunda (Deep Learning), otimizada especificamente para a Análise de Séries Temporais (Time-Series Analysis).

  • Previsão Contextual (Núcleo LLM): O LLM local, que passou por Aprendizagem por Transferência (Transfer Learning) em dados de mercado, fornece sinais contextualizados e enriquecidos.

  • Análise de Séries Temporais (Híbridos CNN/RNN/Transformer): O algoritmo utiliza modelos híbridos, incluindo Redes Neurais Convolucionais (CNN) para a extração de características (feature extraction) de padrões de preços, e Redes Neurais Recorrentes (RNN) ou arquitetura Transformer para modelar dependências de longo prazo e a não-estacionaridade do mercado.

  • Aprendizagem por Reforço (Reinforcement Learning - RL): O Módulo de Tomada de Decisão é ajustado através de um Agente de RL que otimiza constantemente a Política de Execução (Execution Policy), maximizando o Rácio de Sharpe e minimizando o Drawdown (Perda Máxima) em condições reais de mercado.

Capacidades Chave

  • Entrada Multimodal: Processamento de dados estruturados (dados de preços) para formar uma Visão Holística (Holistic View) do mercado.

  • Otimização de Hiperparâmetros (Hyperparameter Optimization): Os métodos integrados de Otimização Bayesiana (Bayesian Optimization) garantem a autocalibração e a adaptação à volatilidade mutável do mercado.

Isto não é apenas automação. É capitalização cognitiva em tempo real.

Parâmetros Principais do Algoritmo de Trading

O agente inteligente é totalmente autoajustável, sem necessidade de correção da lógica de operação. Você apenas precisa definir um risco aceitável (lote), bem como determinar os níveis de Stop-Loss e Take-Profit.

Está pronto para que o seu terminal de trading se torne um verdadeiro centro neural? Após a aquisição, aproveite uma consulta adicional através de mensagens privadas.


Mais do autor
Quantum gold QG
Dmitriy Nechaev
5 (1)
Experts
Quantum Gold: Otimização Algorítmica para Negociação de Ouro (XAU/USD) Apresentamos o Quantum Gold — um sistema especialista inovador, especialmente desenvolvido para negociar o instrumento financeiro XAU/USD . Ao integrar avanços de ponta em Inteligência Artificial (IA) , o Quantum Gold não é apenas uma solução automatizada, mas um complexo altamente inteligente, capaz de análise de mercado 24 horas por dia e tomada de decisões de negociação autônomas no segmento de metais preciosos. O Quantum
Super euro scalper
Dmitriy Nechaev
3.5 (2)
Experts
Super Euro Scalper: Scalper de Alta Precisão para EURUSD com Stop Loss Curto Apresento a você o Super Euro Scalper — um robô de negociação criado especificamente para a negociação eficiente de scalping do par de moedas EURUSD . Eu o desenvolvi com foco em um stop loss curto , o que permite minimizar perdas potenciais e operar de forma confiável. Nosso objetivo é estabilidade e previsibilidade, e não apenas uma alta frequência de negociações. O que o Super Euro Scalper Faz: Negociação de Scalpin
Precise Trader
Dmitriy Nechaev
Experts
Tradução para o Português (Portuguese Translation) Este algoritmo é projetado para o par de moedas AUDCAD e para o timeframe H1 (1 hora). A lógica do robô é baseada na determinação precisa de zonas de sobrecompra e sobrevenda utilizando indicadores e um modelo de aprendizagem de máquina (Machine Learning). O algoritmo demonstra alta qualidade de negociação de 2020 até o final de 2025 e antes, realizando, em média, uma operação a cada dois dias . As configurações principais estão listadas abaixo
