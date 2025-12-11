Aurum prime model

Yerleşik Olarak Önceden Eğitilmiş Yerel LLM Modelli (Yerel Yapay Zeka) ile Güçlü Ticaret Algoritması.ChatGPT, Claude, Gemini gibi modellerin API bağlantısını gerektirmez ve tamamen otonom çalışır. XAUUSDenstrümanında işlem yapar, öncelikli zaman dilimi H1'dir.

Yerleşik, önceden eğitilmiş yerel Büyük Dil Modeli (LLM) ile donatılmış yüksek performanslı ticaret algoritmamızla piyasanın önüne geçin. Bu, sadece otomatik bir sistem değil; finansal piyasalarda üstünlük sağlamak için tasarlanmış Otonom Bilişsel Bir Ajan'dır.

Otonom Zeka: Maksimum Güvenlik ve Hız

Bulut tabanlı API'lerle ilişkili gecikmeleri ve gizlilik risklerini unutun. Algoritmamız, tamamen izole edilmiş ve enerji açısından verimli bir Yerel Yapay Zeka (Local AI) temelinde çalışır.

Gerçek Otonomi (On-Premise ML): Sistem, ChatGPT, Claude veya Gemini API'leri gibi harici kaynaklara bağlantı gerektirmeden %100 otonom çalışır.

Ultra Düşük Gecikme: Karar verme, yüksek frekanslı ticaret (HFT) için kritik olan, pratik olarak anında gerçekleşir.

Gelişmiş Güvenlik: Tescilli stratejileriniz ve hassas verileriniz, kullanıcı tarafından kontrol edilen güvenli bir çevreiçinde kalır.

Yenilikçi Makine Öğrenimi (ML) Mimarisi

Algoritmamızın merkezinde, özellikle Zaman Serisi Analizi (Time-Series Analysis) için optimize edilmiş gelişmiş bir Derin Öğrenme (Deep Learning) mimarisi yer alır.

Bağlamsal Tahmin (LLM Çekirdeği): Piyasa verileri üzerinde Transfer Öğrenimi ( Transfer Learning ) görmüş olan yerel LLM, bağlamsal olarak zenginleştirilmiş sinyaller sağlar.

Zaman Serisi Analizi (CNN/RNN/Transformer Hibritleri): Algoritma, fiyat kalıplarından özellik çıkarma ( feature extraction ) için Evrişimsel Sinir Ağları (CNN) ve uzun vadeli bağımlılıkları ve piyasa durağan olmama durumunu modellemek için Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN) veya Transformer mimarisini içeren hibrit modeller kullanır.

Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning - RL): Karar Verme Modülü, gerçek piyasa koşullarında Sharpe Oranı'nı maksimize eden ve Maksimum Düşüşü (Drawdown) minimize eden Uygulama Politikasını (Execution Policy) sürekli olarak optimize eden bir RL Ajanı tarafından ayarlanır.

Temel Yetenekler

Çok Modlu Giriş: Piyasa hakkında Bütünsel Bir Görünüm ( Holistic View ) oluşturmak için yapılandırılmış verilerin (fiyat verileri) işlenmesi.

Hiperparametre Optimizasyonu (Hyperparameter Optimization): Yerleşik Bayesçi Optimizasyon (Bayesian Optimization) yöntemleri, kendi kendine kalibrasyon ve değişen piyasa oynaklığına uyum sağlamayı garanti eder.

Bu sadece otomasyon değildir. Bu, gerçek zamanlı bilişsel sermayeleşmedir.

Ticaret Algoritmasının Ana Parametreleri

Akıllı ajan, çalışma mantığının düzeltilmesine gerek kalmadan tamamen kendi kendini ayarlayabilir. Yalnızca kabul edilebilir bir riski (lot) belirlemeniz ve Stop-Loss ve Take-Profit seviyelerini tanımlamanız gerekir.

Ticaret terminalinizin gerçek bir nöral merkez olmasına hazır mısınız? Satın alma işleminden sonra, özel mesajlar aracılığıyla ek danışmanlık hizmetinden yararlanın.