Chanlun Master: 融合东方市场哲学与现代神经网络

Chanlun Master 是一款专业的交易机器人（EA），它将传奇的中国价格运动理论与现代深度学习（Deep Learning）技术完美结合。





🏯 历史：什么是缠论 (Chánlùn)?

2006年，一位以笔名 Chan Shi（“禅师”）而闻名的神秘交易员出现在中国互联网上。他发表了一系列文章，描述了一种独特的市场数学结构，并将其命名为 “缠论” (Chanlun)。

与传统技术分析不同，缠论将市场视为一个具有分形结构的生命体，由“笔”（Bǐ）、“线段”（Xiànduàn）和“中枢”（Zhōngshū）组成。多年来，这种策略被视为亚洲市场的“圣杯”，但由于其主观性，手动交易极其困难。





🤖 进化：人工智能

将近二十年过去了。对人类来说困难的任务，对机器而言却是完美的挑战。 Chanlun Master 使用循环神经网络（LSTM），经过数万个历史模式的训练。缠论的规则已经被数字化，并通过现代计算能力得到了强化。





📊 策略核心

该 EA 在日线图（D1）上运行，有效消除市场噪音，使交易保持冷静和稳健。

极值点搜索 (Extremum Search): 神经网络根据缠论寻找“超级转折点” (Super Turning Points)——趋势耗尽的时刻。

过滤 (Filtering): 内置算法利用内包线（Inside Bars）分析和积累（Accumulation）逻辑，过滤掉虚假信号。

多货币对 (Multicurrency): 该 EA 同时监控 6 个主要货币对，分散风险。





⚙️ 输入参数

=== Advanced Settings (高级设置) ===

Max positions per symbol : 每个货币对的最大持仓数量。用于保护账户免于超负荷。

Range between positions (points) : 当开启第二笔交易时，平均加仓之间所需的最小距离（点）。

Risk per trade (%) : 每笔交易的风险百分比。自动计算手数（Lot Size）。

Spread max : 最大允许点差。如果点差过高（例如在夜间），则不开仓；一旦点差恢复正常 >> 立即入场。

Suffix for symbols : 经纪商的货币对后缀（例如 ".m" 或 "_i"），如果需要。

Trigger threshold: 神经网络灵敏度模式（Default/Moderate/Conservative）。影响交易频率。





=== Standard Settings (标准设置) ===

Comment : 订单的备注（用于分析）。

Magic number : EA 交易的唯一标识符。

Take profit (points) : 固定止盈目标（点）。

Stop loss (points) : 固定止损限制（点，作为安全保障）。

Trailing stop (points): 追踪止损水平。如果设置为 0 则禁用。允许您沿趋势“追踪”利润。





=== Your Symbols (选择货币对) ===

AUDUSD ... USDJPY: 开启/关闭特定货币对的交易。您可以配置 EA 只交易您喜欢的货币对。





=== Misc & Developer (杂项与开发者) ===

Draw on main chart : 启用在图表上绘制信息面板和信号。

Draw font color / size : 界面文本的颜色和大小设置。

MultiMode: 多货币对模式（推荐 true）。





👁 可视化与控制

对于偏爱视觉监控的交易员，Chanlun Master 提供了一个独特的图形界面：

仪表板面板 (Dashboard Panel): 每个活跃货币对的紧凑“温度计”显示在图表的左下角。 绿色刻度: 买入概率 (Buy Probability)。

红色刻度: 卖出概率 (Sell Probability)。 图表标记 (Chart Marking): EA 自动在历史和当前的“超级转折点”（Super Turning Points）位置标记三角形，让您清晰了解 AI 的决策逻辑。





Chanlun Master — 当古老智慧遇上未来科技。