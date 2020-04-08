Real Flow Defense Levels MT4
- 指标
- Thiago Pereira Pinho
- 版本: 1.8
- 激活: 5
🛡️ Real Flow Defense Levels：真实流防御水平
Real Flow Defense Levels 指标是一个专有工具，旨在直接在您的主交易图表上识别和绘制重要、高可信度的价格区域。它使用动态的、基于成交量的分析，来确定市场先前展示出最强防御或活动集中的位置。
这些绘制的线条充当动态的支撑和阻力位，突出显示了主要参与者最有可能进场或捍卫其头寸的价格。与静态的水平线不同，这些水平线会随着时间调整，根据近期的高影响力活动反映出当前的市场结构。
🔑 主要特点
-
动态支撑与阻力
-
自动识别并绘制多达四个关键防御水平，这些水平曾发生过强烈的成交量活动，标志着市场关注的关键区域。
-
-
实时相关性
-
该指标持续监控最近的交易活动，以确保所绘制的水平线与当前市场环境保持相关性。
-
-
可配置的权重
-
包含可选的加权因子，允许交易者强调发生在一天中特定时间或具有更高成交量影响的水平。
-
-
视觉优先级和水平层级
-
四个水平中的每一个都被分配了独特且可自定义的颜色，以帮助交易者确定其重要性。这些水平根据市场活动强度进行排名：
-
一级 代表最强的防御区域（最高成交量/影响）。
-
二级、三级和四级 代表重要性逐渐降低的关注区域。
-
-