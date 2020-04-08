Real Flow Defense Levels MT4

🛡️ Real Flow Defense Levels：真实流防御水平

Real Flow Defense Levels 指标是一个专有工具，旨在直接在您的主交易图表上识别和绘制重要、高可信度的价格区域。它使用动态的、基于成交量的分析，来确定市场先前展示出最强防御或活动集中的位置。

这些绘制的线条充当动态的支撑和阻力位，突出显示了主要参与者最有可能进场或捍卫其头寸的价格。与静态的水平线不同，这些水平线会随着时间调整，根据近期的高影响力活动反映出当前的市场结构。

🔑 主要特点