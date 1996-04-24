Volume Delta Profile V 2 Enhanced

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Volume Delta Profile V2 Enhanced
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专业成交量与Delta分析工具
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概述
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**Volume Delta Profile** 是一款专业级分析工具，结合了传统的成交量分布分析与先进的Delta和失衡检测功能。这款综合性指标为交易者提供了市场动态的精细视图，通过实时图形化展示拍卖数据，捕捉价格随时间波动的连续起伏。

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核心功能
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📊 5种显示模式
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- **VOL** — 总成交量直方图：显示整体成交量分布
- **BS** — 买卖拆分：可视化每个价格水平的买卖压力
- **ΔH** — Delta直方图：显示净Delta（买入量减去卖出量），正负分离
- **B/S#** — 成交量数值：显示每个价格水平的精确买卖量
- **Δ#** — Delta数值：显示Delta值，附带MAX/MIN标记和收盘Delta

🎯 核心功能
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价值区间分析
~~~~~~~~~~~~

- **价值区间（VA）** — 识别包含68%交易活动的价格范围（1个标准差）
- **价值区间高点（VAH）** 和 **价值区间低点（VAL）** — 界定上下边界
- **控制点（POC）** — 成交量最大的价格水平
- **动态价值区间** — 实时可视化价值区间的演变动态

高级Delta功能
~~~~~~~~~~~~~

- **买卖成交量拆分** — 精确分离
- **Delta直方图** — 净买卖压力的可视化呈现
- **Delta标记**：
  - ▲ MAX — 最高正Delta水平
  - ▼ MIN — 最低负Delta水平
  - Cls ▲/▼ — 最后一根K线的Delta
- **净Delta显示** — 总Delta，附带正负分解

失衡检测
~~~~~~~~

- **成交量失衡** — 识别价格水平上的重大买卖失衡
- **看涨/看跌失衡着色** — 视觉区分，便于识别
- **可配置乘数** — 可自定义失衡检测灵敏度
- **仅显示顶部失衡** — 仅显示最显著的失衡

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交互控制
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📱 按钮控制
~~~~~~~~~~~

- **VOL/BS/ΔH/B/S#/Δ#** — 循环切换显示模式
- **L→ / ←R** — 切换配置文件方向（从左到右或从右到左）
- **+/-** — 调整比例（柱体宽度），实现精确可视化
- **VA** — 开启/关闭价值区间显示
- **DR** — 强制重绘/刷新配置文件
- **DLT** — 删除选中的配置文件
- **FG/BG** — 切换前景/背景显示

⌨️ 键盘快捷键
~~~~~~~~~~~~~

- **Q** — 在单色和Gauss配色方案之间切换
- **W** — 按下向前延伸水平线，松开恢复
- **W（双击）** — 切换持久延伸
- **A** — 在背景和前景显示之间切换
- **Z** — 切换图表比例锁定

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技术规格
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📈 数据处理
~~~~~~~~~~~

- **分钟级精度** — 使用M1、M2及您选择的任何时间框架数据进行精确的成交量分布
- **智能成交量分配** — 基于K线结构将成交量分配到各价格水平
- **实时更新** — 在当前K线的每个报价上进行实时更新
- **多时间框架支持** — 适用于所有时间框架

🎨 自定义选项
~~~~~~~~~~~~~

- **颜色设置** — 所有元素颜色完全可自定义
- **比例控制** — 可调节柱体宽度（每柱1-500点）
- **失衡乘数** — 可配置灵敏度（默认2.0）
- **延伸柱** — VA和POC线的向前延伸

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使用场景
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📊 适用于交易者
~~~~~~~~~~~~~~~

- **支撑/阻力识别** — 从成交量分布中精确识别支撑阻力位
- **市场情绪分析** — 买卖成交量揭示交易者偏好
- **进场/出场点** — 价值区间边界提供最佳交易区域
- **突破确认** — 成交量失衡确认突破力度
- **背离检测** — 价格与成交量/Delta的背离信号

📈 适用于分析师
~~~~~~~~~~~~~~~

- **市场结构分析** — 理解拍卖市场行为
- **成交量分布** — 识别吸筹/派发模式
- **Delta分析** — 追踪动量和吸收
- **失衡交易** — 发现机构订单流

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系统要求
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- **平台**：MetaTrader 5 (MT5)
- **账户**：适用于模拟账户和真实账户
- **时间框架**：支持所有时间框架
- **交易品种**：支持所有交易品种

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优势
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✅ **一体化解决方案** — 结合成交量分布、Delta和失衡分析
✅ **实时更新** — 实时处理市场数据
✅ **高度可定制** — 丰富的颜色和行为选项
✅ **用户友好** — 直观的按钮控制和键盘快捷键
✅ **专业级别** — 被机构交易者使用
✅ **高性能** — 针对速度和效率进行优化
✅ **配置持久化** — 跨会话保存和恢复配置文件
✅ **前景/背景** — 灵活的显示选项

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版本历史
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- **v2.0** — 增强版Volume Delta Profile
  - 新增买卖拆分直方图
  - 新增Delta直方图和数值显示
  - 新增失衡检测功能
  - 新增MAX/MIN Delta标记
  - 新增实时更新功能
  - 新增配置文件持久化
  - 增强安全性，内置硬编码许可证

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快速入门指南
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1. **安装** 指标到您的MT5平台
2. **绘制矩形** 在图表上（双击以设置时间-价格范围）
3. **使用按钮** 自定义显示
4. **分析** 成交量分布、Delta和失衡
5. **自信交易** 使用专业级别的洞察

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重要通知 – 需进行许可证和激活 激活说明： 完成购买后，请立即联系我们以获取您的许可证密钥、密码或激活详情。如果没有这些，软件将无法运行。我们将确保激活过程顺畅，并协助您解答任何问题。 多语言定制 为了提升您的交易体验，我们提供软件的多语言完整定制服务。我们的团队可以提供以下语言的翻译： 中文 | 法语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | 俄语 日语 | 德语 | 韩语 | 意大利语 | 土耳其语 只需告知我们您偏好的语言，我们将定制指标，确保提供用户友好的体验。 MT5市场轮廓指标 – 高级拍卖市场分析 市场轮廓是一种强大的图表工具，使交易者能够观察驱动所有市场运动的双向拍卖过程。它可视化了价格随时间的变化，揭示了群体行为和价格接受区域的关键模式。 本质上，市场轮廓是一个动态图形，持续记录和组织拍卖数据，帮助交易者精确地确定关键市场水平。 主要功能与概念 价值区域（VA） – 识别真正的市场平衡 价值区域表示包含一天交易活动中68%或70%（可调整）的价格范围，相当于价格分布的一个标准差。该区域突出显示了大部分交
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5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
指标
Trend Forecaster 是一款 MetaTrader 5 指标，可将突破信号、潜在反转区域分析、市场波动区间数据和可视化统计面板整合到同一个图表工作区中。 它可以显示 Buy 和 Sell 信号，跟踪 Average Range 和 Current Range，并且可以根据当前交易品种和时间周期自动调整 Sensitivity。也支持手动设置 Sensitivity。 该指标可用于外汇货币对、金属、股票、指数和加密货币。支持不同时间周期，M5 可以作为一个实用的起点。 主要功能 突破和反转区域分析 Trend Forecaster 会分析已识别区域附近的价格行为，并在内部突破条件满足时显示 Buy 或 Sell 信号。该指标可用于研究趋势延续和潜在反转区域。 多过滤器信号逻辑 该指标将多个内部过滤器整合为一个简单的工作流程。用户在开始分析前不需要配置大量技术参数。 Auto-Tune Sensitivity 该指标可以根据近期历史数据，自动为当前交易品种和时间周期计算 Sensitivity。这有助于在切换不同交易品种时减少手动设置。 手动设置模式 如果你更喜欢固定设置，或
Precision Spike Detector
Francisco Mandomo Simbine
5 (2)
指标
Precision Spike Detector V3 – Institutional-Grade AI Trading System Attention: The price increases by US$50 for every 10 purchases.  Final price: US$599 Precision Spike Detector V3   is a   state-of-the-art, institutional-grade market analysis system   for   MetaTrader 5 , designed to detect   high-probability market movements   in synthetic indices such as   Boom, Crash, GainX, and PainX . After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
指标
A2SR MT5 版 指标：自动化实际供需 (S/R)。 + 交易工具。 Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 强大、真实、省时，助您做出更明智的交易决策。 + 兼容 EA 的对象。 主要优势 领先的实际 SR 水平（不滞后，不重绘） 自 2014 年以来，A2SR 在 MT4 平台上经过多年的可靠性验证 ，现已面向 MetaTrader 5 平台推出。 它凭借领先的、不重绘的指标，为交易者带来卓越的优势，帮助他们在价格触及支撑位和阻力位之前识别实际支撑位和阻力位。 A2SR 提前计算支撑位和阻力位——在价格触及支撑位和阻力位之前——让交易者能
Quant Direction MT5
Georgios Kalomoiropoulos
指标
Quant Direction 是一款三维市场分析工具。它通过同时计算多个维度上的精确百分比偏差，提供完全客观的、基于算法的市场分析视角。该算法采用先进的人工智能建模工具开发，并经过全面测试，旨在以独特的精准度解读市场。它可以分析您平台上的任何货币对或金融工具。 无论您是短线 交易者、日内 交易者还是波段交易者，Quant Direction 都是您的理想之选。 交易者的真正优势 Quant Direction 的真正优势在于彻底消除情绪、屏幕疲劳和过度思考。它无需手动点击十几个图表来寻找方向并反复质疑自己的偏好，引擎即可在几毫秒内即时处理 8 个时间周期（从 5 个月到月线）。它能准确告诉你任何时刻谁在掌控市场，确保你始终朝着概率最高的方向进行交易。 市场分析的三个维度 该算法将市场分为三个不同的交易维度，为您提供完整的宏观和微观视角： 超短线交易分析： 捕捉即时、快速的动量变化和较低时间框架的执行点。 日内分析： 识别真实的、潜在的每日方向性偏差。 波动分析： 专注于宏观趋势，确保您不会与大盘机构的走势背道而驰。 独家评分引擎 Quant Direction 的底层采用了一套
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
指标
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
TPA True Price Action MT5 Indicator
InvestSoft
4.91 (11)
指标
TPA True Price Action indicator reveals the true price action of the market makers through 100% non-repainting signals strictly at the close of a candle! TPA shows entries and re-entries, every time the bulls are definitely stronger than the bears and vice versa. Not to confuse with red/green candles. The shift of power gets confirmed at the earliest stage and is ONE exit strategy of several. There are available now two free parts of the TPA User Guide for our customers. The first "The Basics"
Connix MT5
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Connix SMC Scanner by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts multi-pair dashboard for MetaTrader 5. Order blocks, fair value gaps, break of structure, change of character, VWAP, premium and discount range, and multi-timeframe scanner from one chart. Connix scans multiple symbols across configurable timeframes and shows market structure status in an interactive table while drawing the same structures on the active chart. It is an analytical toolkit — you control every setting; it does not place
作者的更多信息
Volume Profile DD 1A
OBARE PAUL OTIENO
5 (1)
指标
重要通知 – 需要许可证和激活   激活说明： 完成购买后，请立即联系我们以获取您的许可证密钥、密码或激活详情。没有这些，软件将无法运行。我们将确保激活过程顺利进行，并随时为您解答任何疑问。 多语言定制 为了提升您的交易体验，我们提供软件的多语言完整定制服务。我们的团队可以提供以下语言的翻译： 中文 | 法语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | 俄语 日语 | 德语 | 韩语 | 意大利语 | 土耳其语 只需告诉我们您偏好的语言，我们将定制指标，确保为您提供用户友好的体验。 成交量分布 – 高级市场分析工具 成交量分布是一个复杂的分析工具，旨在为交易者提供对市场动态的深入洞察。它捕捉价格随时间的变化，提供实时图形化的拍卖数据表示，揭示影响价格变动的集体行为模式。 其核心是 价值区域 (Value Area) ，代表包含当天68%交易活动的价格范围。这一区域与标准差对齐，突出显示大多数交易发生的区域。 主要功能： 成交量控制点 (VPOC)：   识别在指定时间内交易量最高的价格水平，作为公平价格。
Market Profile Value Area Fair Price
OBARE PAUL OTIENO
指标
用俄语写“重要通知 – 需要许可证和激活 激活说明： 完成购买后，请立即联系我们以获取您的许可证密钥、密码或激活详情。没有这些，软件将无法运行。我们将确保激活过程顺利，并协助您解答任何问题。 多语言定制 为了提升您的交易体验，我们提供软件的多语言完整定制。我们的团队可以提供以下语言的翻译： 中文 | 法语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | 俄语 日语 | 德语 | 韩语 | 意大利语 | 土耳其语 只需告知我们您偏好的语言，我们将调整指标以确保用户友好的体验。 MT4 市场概况指标 – 高级拍卖市场分析 市场概况是一个强大的图表工具，使交易者能够观察驱动所有市场运动的双向拍卖过程。它可视化价格随时间的涨落，揭示群体行为和价格接受区域的关键模式。 本质上，市场概况是一个动态图形，持续记录和组织拍卖数据，帮助交易者精确地确定关键市场水平。 主要功能与概念 1. 价值区域 (VA) – 识别真正的市场平衡 价值区域表示包含一天交易活动中70%的价格范围，相当于价格分布的一个标准差。该区域突出显示大部分交易发生
Volume Profile DD 1B
OBARE PAUL OTIENO
指标
重要通知 – 需要许可证和激活 激活说明： 完成购买后，请立即联系我们以获取您的许可证密钥、密码或激活详情。没有这些，软件将无法运行。我们将确保激活过程顺利进行，并随时为您解答任何疑问。 多语言定制 为了提升您的交易体验，我们提供软件的多语言完整定制服务。我们的团队可以提供以下语言的翻译： 中文 | 法语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | 俄语 日语 | 德语 | 韩语 | 意大利语 | 土耳其语 只需告诉我们您偏好的语言，我们将定制指标，确保为您提供用户友好的体验。 成交量分布 – 高级市场分析工具 成交量分布是一个复杂的分析工具，旨在为交易者提供对市场动态的深入洞察。它捕捉价格随时间的变化，提供实时图形化的拍卖数据表示，揭示影响价格变动的集体行为模式。 其核心是 价值区域 (Value Area) ，代表包含当天68%交易活动的价格范围。这一区域与标准差对齐，突出显示大多数交易发生的区域。 主要功能： 成交量控制点 (VPOC)： 识别在指定时间内交易量最高的价格水平，作为公平价格。 价值
Dynamic Market Profile
OBARE PAUL OTIENO
指标
重要通知 – 需进行许可证和激活 激活说明： 完成购买后，请立即联系我们以获取您的许可证密钥、密码或激活详情。如果没有这些，软件将无法运行。我们将确保激活过程顺畅，并协助您解答任何问题。 多语言定制 为了提升您的交易体验，我们提供软件的多语言完整定制服务。我们的团队可以提供以下语言的翻译： 中文 | 法语 | 葡萄牙语 | 西班牙语 | 俄语 日语 | 德语 | 韩语 | 意大利语 | 土耳其语 只需告知我们您偏好的语言，我们将定制指标，确保提供用户友好的体验。 MT5市场轮廓指标 – 高级拍卖市场分析 市场轮廓是一种强大的图表工具，使交易者能够观察驱动所有市场运动的双向拍卖过程。它可视化了价格随时间的变化，揭示了群体行为和价格接受区域的关键模式。 本质上，市场轮廓是一个动态图形，持续记录和组织拍卖数据，帮助交易者精确地确定关键市场水平。 主要功能与概念 价值区域（VA） – 识别真正的市场平衡 价值区域表示包含一天交易活动中68%或70%（可调整）的价格范围，相当于价格分布的一个标准差。该区域突出显示了大部分交
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