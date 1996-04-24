Volume Delta Profile V 2 Enhanced
- 指标
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- 版本: 2.0
- 激活: 5
重要通知 – 需要许可证和激活
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Volume Delta Profile V2 Enhanced
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专业成交量与Delta分析工具
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概述
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**Volume Delta Profile** 是一款专业级分析工具，结合了传统的成交量分布分析与先进的Delta和失衡检测功能。这款综合性指标为交易者提供了市场动态的精细视图，通过实时图形化展示拍卖数据，捕捉价格随时间波动的连续起伏。
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核心功能
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📊 5种显示模式
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- **VOL** — 总成交量直方图：显示整体成交量分布
- **BS** — 买卖拆分：可视化每个价格水平的买卖压力
- **ΔH** — Delta直方图：显示净Delta（买入量减去卖出量），正负分离
- **B/S#** — 成交量数值：显示每个价格水平的精确买卖量
- **Δ#** — Delta数值：显示Delta值，附带MAX/MIN标记和收盘Delta
🎯 核心功能
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价值区间分析
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- **价值区间（VA）** — 识别包含68%交易活动的价格范围（1个标准差）
- **价值区间高点（VAH）** 和 **价值区间低点（VAL）** — 界定上下边界
- **控制点（POC）** — 成交量最大的价格水平
- **动态价值区间** — 实时可视化价值区间的演变动态
高级Delta功能
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- **买卖成交量拆分** — 精确分离
- **Delta直方图** — 净买卖压力的可视化呈现
- **Delta标记**：
- ▲ MAX — 最高正Delta水平
- ▼ MIN — 最低负Delta水平
- Cls ▲/▼ — 最后一根K线的Delta
- **净Delta显示** — 总Delta，附带正负分解
失衡检测
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- **成交量失衡** — 识别价格水平上的重大买卖失衡
- **看涨/看跌失衡着色** — 视觉区分，便于识别
- **可配置乘数** — 可自定义失衡检测灵敏度
- **仅显示顶部失衡** — 仅显示最显著的失衡
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交互控制
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📱 按钮控制
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- **VOL/BS/ΔH/B/S#/Δ#** — 循环切换显示模式
- **L→ / ←R** — 切换配置文件方向（从左到右或从右到左）
- **+/-** — 调整比例（柱体宽度），实现精确可视化
- **VA** — 开启/关闭价值区间显示
- **DR** — 强制重绘/刷新配置文件
- **DLT** — 删除选中的配置文件
- **FG/BG** — 切换前景/背景显示
⌨️ 键盘快捷键
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- **Q** — 在单色和Gauss配色方案之间切换
- **W** — 按下向前延伸水平线，松开恢复
- **W（双击）** — 切换持久延伸
- **A** — 在背景和前景显示之间切换
- **Z** — 切换图表比例锁定
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技术规格
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📈 数据处理
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- **分钟级精度** — 使用M1、M2及您选择的任何时间框架数据进行精确的成交量分布
- **智能成交量分配** — 基于K线结构将成交量分配到各价格水平
- **实时更新** — 在当前K线的每个报价上进行实时更新
- **多时间框架支持** — 适用于所有时间框架
🎨 自定义选项
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- **颜色设置** — 所有元素颜色完全可自定义
- **比例控制** — 可调节柱体宽度（每柱1-500点）
- **失衡乘数** — 可配置灵敏度（默认2.0）
- **延伸柱** — VA和POC线的向前延伸
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使用场景
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📊 适用于交易者
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- **支撑/阻力识别** — 从成交量分布中精确识别支撑阻力位
- **市场情绪分析** — 买卖成交量揭示交易者偏好
- **进场/出场点** — 价值区间边界提供最佳交易区域
- **突破确认** — 成交量失衡确认突破力度
- **背离检测** — 价格与成交量/Delta的背离信号
📈 适用于分析师
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- **市场结构分析** — 理解拍卖市场行为
- **成交量分布** — 识别吸筹/派发模式
- **Delta分析** — 追踪动量和吸收
- **失衡交易** — 发现机构订单流
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系统要求
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- **平台**：MetaTrader 5 (MT5)
- **账户**：适用于模拟账户和真实账户
- **时间框架**：支持所有时间框架
- **交易品种**：支持所有交易品种
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优势
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✅ **一体化解决方案** — 结合成交量分布、Delta和失衡分析
✅ **实时更新** — 实时处理市场数据
✅ **高度可定制** — 丰富的颜色和行为选项
✅ **用户友好** — 直观的按钮控制和键盘快捷键
✅ **专业级别** — 被机构交易者使用
✅ **高性能** — 针对速度和效率进行优化
✅ **配置持久化** — 跨会话保存和恢复配置文件
✅ **前景/背景** — 灵活的显示选项
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版本历史
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- **v2.0** — 增强版Volume Delta Profile
- 新增买卖拆分直方图
- 新增Delta直方图和数值显示
- 新增失衡检测功能
- 新增MAX/MIN Delta标记
- 新增实时更新功能
- 新增配置文件持久化
- 增强安全性，内置硬编码许可证
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快速入门指南
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1. **安装** 指标到您的MT5平台
2. **绘制矩形** 在图表上（双击以设置时间-价格范围）
3. **使用按钮** 自定义显示
4. **分析** 成交量分布、Delta和失衡
5. **自信交易** 使用专业级别的洞察
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