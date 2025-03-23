Linear Trend Predictor

Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。

指示器功能

  •  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。
  •  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。
  •  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。
  •  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。
  •  几种类型的通知以箭头组合。
  •  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。
  •  可供任何经验水平的交易者使用。


主要参数
Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。
它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。
通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。

使用指标进行交易的时刻：

  1.  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。
  2.  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
  3.  分形指标内置于 MT4 终端。
  4.  在长期和中期交易中，保持仓位开放直到出现相反的信号。（使用较大的平滑）
  5.  对于短期交易，使用 2 个具有不同平滑参数的指标：使用高平滑度来确定趋势，使用最小平滑度来开仓和平仓。
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Clever Breaker MM Zones
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Exponential Trend Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
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Crypto_Forex MT4 指标“指数趋势直方图”，无需重绘。 ............................................................. - 指数趋势直方图指标对于趋势检测非常有效。 - 最佳使用方法是结合支撑/阻力位和重测技术（见图）： - 一旦指标检测到新趋势，找到局部阻力位并在那里设置相应的挂单，等待该区域重测。 - 如果新趋势看涨，则设置买入限价挂单；如果新趋势看跌，则设置卖出限价挂单。 - 指标有两种颜色：红色代表看跌下行趋势，蓝色代表看涨上行趋势（可在设置中更改颜色）。 - 提供手机和电脑端警报。 ................................................ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
TDSequential Scanner
George Njau Ngugi
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To access the TD sequential Scanner for MT5, please check https://www.mql5.com/en/market/product/123369?source=Site +Market+My+Products+Page. One of the MT5 versions includes additional timeframes such as M1, M2, M3,H2,H6,H8 and so on.( https://www.mql5.com/en/market/product/123367?source=Site +Market+My+Products+Page) TD Sequential Scanner: An Overview The TD Sequential scanner is a powerful technical analysis tool designed to identify potential price exhaustion points and trend reversals in fi
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Arrow up down
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G2 Entry Signal MT4
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Super Signal Skyblade Edition MT4
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Dynamic Scalper System
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“ Dynamic Scalper System ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同的时间范
KuKl
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Volatility Ratio Histogram MTF
Damien Camille Leriche
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There is always a need to measure if the market is "quiet" or it is volatile. One of the possible way is to use standard deviations, but the issue is simple : We do not have some levels that could help us find out if the market is in a state of lower or higher volatility. This indicator is attempting to do that : •           values above level 0 are indicating state of higher volatility (=GREEN buffer) •           values below level 0 are indicating state of lower volatility (=RED buffer)
Route Lines Prices
Vitalyi Belyh
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Route Lines Prices -  是一款用于寻找价格方向的指标。其简洁的界面包含多种价格行为和未来方向计算算法。这些算法包括基于所用时间周期的波动率计算和价格平滑。 该指标只有一个参数，用于更改“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算， 无需手动配置即可使用。 通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用此指标。适用于任何交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上提供重复箭头。 提供多种类型的警报。内置的线轨迹计数器基于收盘价工作。这意味着，当出现相反信号时，会确定价格轨迹的数值，并在信号结束后的下一根蜡烛图上显示这些数值。 总计数器将获得的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
IQ Star Lines
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First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. "Millionaires don't use astrology, billionaires do" . - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker. Welcome to  the new and updated  IQ Star Lines , the ultimate fusion of ancient planetary harmonic cycles and modern quantitative trading. published for the   first time on Metatrader. This is an indicator built by the developer, who has spent almost 2 decades trading while studying Vedic
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Smart4x Institutional Order Blocks v6.0 Advanced Smart Money Concepts (SMC) Indicator with Quality Scoring, Fibonacci Confluence & Multi-Timeframe Analysis The Ultimate Smart Money Trading Tool for Forex, Crypto, Indices, and Commodities Brand:   Smart4x Version:   6.0 Type:   MT4 Indicator Overview Smart4x Institutional Order Blocks v6.0   is a next-generation Smart Money Concepts indicator designed to scout, score, and filter institutional-grade order blocks with unparalleled precision. Bui
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CountSig
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一款信号统计指标(MT4)——实现基于当前图表周期下的单线MA转向和双线MA金叉/死叉统计 . 转向定义：前一K向下或走平，当前K向上，视为转向向上；反之，转向向下。 金死叉定义：前一K快线在慢线下方，当前K快线在慢线上方，为金叉；反之，死叉。 参数及使用说明： 1、可指定统计K线数。 2、可指定4个不同的日内时间段，格式如"03:00-07:59"，4个时间段可交叉任意输入。 3、可配置ABC三个浮盈区间段点值。如：分界区间统计小点值设为500，即当某转向信 号出现后到下一反向信号止浮盈<=此点值，计入A区间； 若大于此点值<大分界点值时，计入B区间；若大于“大分界点值”计入C区间。 4、最大/最小浮盈统计。显示所有统计区间内的最大浮盈点值和最小浮盈点值(亏损点值)。 5、输出完整信号，按信号出现顺序排列，如“ACCBCA”之类。 6、综合预测。使用概率、周期、趋势、马尔可夫链等综合概算输出预测该信号出现的归类概率值。 7、加载指定MA线。在当前图表自动载入相应设置的MA线。 8、自适应列宽。以完整显示统计信号数。 9、用法:点击相应统计按钮即输出相应的统计表格.
Trend Signal Advanced System
Vitalyi Belyh
指标
Trend Signal Advanced System - 款交易系统，可为短期和中期交易提供趋势跟踪入场信号。信号箭头绘制在当前K线图上，在图表顶部和底部生成信号。趋势基于“标准差”指标，并具有灵活可定制的参数，以适应任何交易品种的波动性。 该交易系统包含止盈止损位规划器，允许您选择合适的交易结果水平并进行回测。 潜在交易信号轨迹线 从信号箭头到止损和止盈位的信号计数器基于K线的开盘价计算。 适用于从M1到H4的各种时间框架，适合超短线交易和日内交易。 提供信号箭头、“买入”和“卖出”警报。 大多数信号无需重绘即可正常工作，但在某些情况下，箭头可能会在当前K线图上闪烁。 统计监视器允许您在选定的交易品种和时间框架上为您的交易系统选择最佳输入参数。 信号搜索算法基于快慢移动平均线，并采用一般平均和平滑处理。 主要输入参数 "Standard Deviation Trend Length" ,"Trend Deviation Width Multiplier" 是趋势参数，用于改变趋势方向通道的长度和宽度。 "Fast MA Line" , "Slow MA Line"
Binary Options Channels Signals
Majeed Odubela
指标
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Channels System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
Fxland Price Reversal Zones
Afshin Dehghanpour
指标
Fxland Price Reversal Zones (MT4) FXLAND Smart Reversal Indicator is a professional technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones and key market turning points with clarity and precision. The best reversal indicator and price return by choosing only one ceiling or floor in each time frame A masterpiece of combining mathematics and Gann, fractal matrix, Fibonacci, movement angle and time. Completely intelligent Key Features Detects potential pr
Quantum Momentum Guard
Ashraful Alam
指标
Quantum Momentum Guard (QMG) Advanced Breakout & Momentum Indicator for MetaTrader 4 Quantum Momentum Guard (QMG) is a next-generation MetaTrader 4 trading indicator designed to identify high-probability breakout opportunities using a powerful combination of advanced momentum analysis and high-level mathematical calculations . Unlike ordinary indicators that generate signals based on a single condition, QMG confirms every breakout with momentum strength and mathematical validation , ensuring
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
指标
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will hel
VTrende Pro mt4
Andrii Diachenko
3 (2)
指标
VTrende Pro MT4 - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro  MT4 is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 wave
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
指标
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
指标
How to use Pair Trading Station Pair Trading Station is recommended for H1 time frame and you can use it for any currency pairs. To generate buy and sell signal, follow few steps below to apply Pair Trading Station to your MetaTrader terminal. When you load Pair Trading Station on your chart, Pair Trading station will assess available historical data in your MetaTrader platforms for each currency pair. On your chart, the amount of historical data available will be displayed for each currency pai
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
指标
Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
指标
Stochastic Oscillator is one of the most popular and accurate oscillators widely used by traders to capture overbought and oversold areas of price action. Although the Stochastic indicator works fine for an interval of the market, it fails to generate profitable signals when the market conditions change, and hence it produces wrong signals resulting in big losses. Have you ever thought about an adaptive Stochastic indicator that adapts its period of calculation based on the market conditions? Th
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Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
指标
Arrow Micro Scalper 是一款专为剥头皮和短期交易而设计的指标，可集成到任何图表和金融工具（货币、加密货币、股票、金属）中。 在她的工作中，她使用波浪分析和趋势方向过滤器。建议在从 M1 到 H4 的时间范围内使用。 如何使用指标。 该指标包含 2 个用于更改设置的外部参数，其余参数已默认配置。 大箭头表示趋势方向的变化，蓝色箭头表示下降趋势的开始，粉红色箭头表示上升趋势的开始。 “ Only trending direction ”参数启用和禁用使用内部趋势的模式，提供使用您自己的趋势或不使用趋势的机会，并且还启用/禁用仅根据趋势显示趋势箭头和信号箭头。 小信号箭头，该指标最重要的对象，粉色代表“买入”交易，蓝色代表“卖出”交易。 “ Smoothing ”参数决定信号箭头出现的时间，操作范围为 7 到 25，为时间范围 M1-M5 选择大值，为 M15-H1 选择中值，为 H4 - D1 选择小值。 趋势箭头和开始信号箭头有警报。 指标不会重新绘制。
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
指标
Route Lines Prices MT5  - 是一款用于寻找潜在交易信号的指标。其简洁的界面包含多种价格行为算法，以及信号终点检测和已完成轨迹的计算。这些算法包括基于所用时间周期的波动率和价格平滑计算。 该指标的主要参数是“ Calculating price values ”。默认值 1 提供均衡的自动计算模式， 无需手动配置即可使用。通过手动更改 2 到 500 之间的值，您可以根据自己的交易系统自定义指标。 该指标内置市场方向指标，由两条移动平均线（快线和慢线）的交叉点表示，在确定自身趋势时可以禁用该指标。 建议在 M1 到 H4 的时间周期内使用该指标。支持所有交易品种。 信号箭头在蜡烛图收盘时生成；不会重绘历史数据。 主图表上会显示重复的箭头。该指标提供多种类型的警报。 内置信号线点计数器，用于计算从信号箭头到信号终点的收盘价。 由于指标不会重绘，信号结果的数值是在信号终点之后计算的，滞后于信号发出后一根K线。 总计数器会将接收到的值相加，以便在相应的图表上方便地调整参数。
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
指标
构建图表并识别周期性价格变动的技术指标。 可以在任何图表上工作。 几种类型的通知。 图表本身还有额外的箭头。 无需重新绘制历史记录，只需关闭蜡烛即可。 建议使用 M5 及以上的 TF。 易于使用和配置参数。 当使用 2 个具有不同参数的指标时，您可以单独使用它们，而无需其他指标。 有 2 个输入参数 周期性和信号持续时间 这两个参数处理图表结构的处理。 Cyclicity 调节反转周期的变化频率，平滑周期。 Signal duration 为最小数字，检测价格变动中的脉冲，最大长期趋势变动。    ---------------------------------------------------------------------------------------
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
指标
Point Directions MT5 - 款显示价格变动期间支撑位和阻力位的指标。箭头指示价格在指定方向的反弹。 箭头不会重绘，且在当前蜡烛图上形成。适用于所有时间框架和交易工具。提供多种警报类型。 它具有高级设置，可用于自定义任何图表的信号。它可以配置用于趋势交易和修正交易。 绘制箭头时，有两种移动平均线类型和一种箭头强度级别。详细设置请参见输入参数。 如有任何使用方面的问题，请发送私信。 输入参数 Method MA - 选择是否使用移动平均线生成箭头（标准或加速） Accelerated MA period/Standard MA period - 更改移动平均线周期 (5-500) Ma Metod - 更改移动平均线方法 Ma Price - 更改移动平均线价格 Arrow Intensity - 箭头强度（随着数值增加而增加） Arrow thickness - 箭头粗细 Sell arrow color/Buy arrow color - 箭头颜色 play sound / display message / send notification / send
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4.33 (3)
指标
Wave Reversal Indicator - determines the direction of trend waves and price reversals. The indicator shows wave movements and trend directions. It gives recommendations where to follow the trader, helps to follow the trading strategy. It is an addition to an intraday or medium-term strategy. Almost all parameters are selected for each time frame and are changed automatically, the only parameter for manual adjustment is the wavelength. Works on various trading instruments and timeframes, recomme
FREE
Correction Signals In Trend MT5
Vitalyi Belyh
指标
Correction Signals In Trend MT5 一 种分析市场动态的技术指标，帮助交易者确定趋势方向并找到开仓点。 以支撑线和阻力线形式呈现的趋势跟踪指标显示上升或下降趋势。 在趋势方向上，修正结束后，进行信号搜索。箭头表示进行交易操作的潜在时刻。 对于每个信号，都会显示推荐的 SL 和 TP 设置。 指示器功能 信号箭头出现在当前蜡烛上，并且不会重新绘制。 当信号出现时，有几种类型的警报可用。 按照趋势的方向努力。 它是通用的，可以用于任何交易工具和时间范围。 SL 和 TP 级别参数根据市场情况自动计算。 适合短期交易，包括剥头皮交易。 屏幕截图中显示了指标操作的视觉描述。 设置输入参数 Trend line length - 控制支撑和阻力趋势线的长度。 Sensitivity of correction signals - 改变校正信号的灵敏度。数字越高，信号越正确。数字越小，信号越多。
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
指标
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
指标
Scalping and Binary Signal Detector - Scalping indicator that gives directional signals for opening positions along the trend. The indicator is a complete trading system that can be used for Forex and binary options. The system of algorithms allows you to recognize intense price movements in several consecutive bars. The indicator provides several types of alerts for arrows. Works on any trading instruments and time frames (M5 or Higher recommended). How to use for trading The appearance of a
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
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ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
指标
“ ZigZag on Trend ”指标有助于判断价格走势方向，并配有K线和点数计算器。它由趋势指标、追踪价格方向的之字形趋势线以及用于计算趋势方向上经过的K线数量和垂直刻度上的点数（计算基于K线的开盘价）的计数器组成。该指标不会重绘。为了方便起见，它以彩色柱状图或线条的形式呈现。该指标适用于所有时间周期，但最适用于M5及以上时间周期。 “ Period ”决定了用于寻找价格方向的K线数量。它计算方向的长度，以获得平滑的单向趋势。 “ Diapason ”调整趋势方向的频率，主要用于针对不同的交易品种调整第一个参数（欧元/美元大约最多10，黄金大约最多100）。 点数计数器有助于针对任何时间周期和交易品种进行调整。 主要指标参数 “ Period ” - 决定趋势持续时间 “ Diapason ” - 用于调整波动性不同的交易品种的趋势（以点数为单位） “ History of the counter ” - 用于计算计数器的K线范围。建议使用较大的值，以便根据历史数据调整参数。在交易模式下，对于新报价，建议使用较小的值（500-1000之间），以避免计算机计算过载。
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
指标
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Indicator Line laser
Vitalyi Belyh
指标
Linear indicator for trend trading together with scalping method. The yellow line is used to calculate the long-term price trend. As the yellow line moves, a scalper signal line is applied - a thin red one. A zero level is applied to confirm signals. If the yellow line crossed the zero level upwards, the trend is up. If the yellow line crossed the zero level from top to bottom, the trend is down. The signal red line works in a similar way, only its sensitivity to price movements is higher. Re
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
指标
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Entry Scalping Lines
Vitalyi Belyh
指标
This indicator is based on a trend guide line and a special oscillator, defining entry points at the moments of potential price movement. The indicator does not redraw. Works on any instrument. The most preferred time frames to use are M5, M15, M30, H1, H4. The guide trend line of the indicator gives an idea about the movement of the market. When the green line crosses the zero level from top to bottom - the market is bearish when it crosses from bottom to top - bull market. The oscillator is
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
指标
Developed methods for trading collected in one indicator. In the form of arrows, it defines entries in the direction of the trend. It has 2 types of arrows - trend and signal guides, informing about the potential movement in the direction of the trend. Works without redrawing, ready for use on all symbols/tools. The most suitable time frames to use are M15, M30, H1, H4. How to use The indicator finds the direction of the trend in the form of a signal arrow, a graphic rectangle stretches along
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
指标
Cyclical indicator for trading and predicting the direction of the market. Shows the cyclical behavior of the price in the form of an oscillator. Gives signals for opening deals when rebounding from the upper and lower boundaries of the oscillator. In the form of a histogram, it shows the smoothed strength of the trend. Will complement any trading strategy, from scalping to intraday. The indicator does not redraw. Suitable for use on all symbols/instruments. Suitable time frames for short-term t
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
指标
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
Scalping Entry Points - is a manual trading system that can adjust to price movements and give signals to open trades without redrawing. The indicator determines the direction of the trend by the central level of support and resistance. The dot indicator provides signals for entries and exits.  Suitable for manual intraday trading, scalping and binary options. Works on all time frames and trading instruments. The indicator gives several types of alerts. How to use the product The blue line det
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
指标
Candle Binary Scalper - is a technical analysis product for forex and binary options. Includes several technical indicators combined into a trading system. Suitable for manual trading within a trend, for scalping and binary options. Works on all time frames and trading instruments. Recommended Timeframes for trading M15, M30, H1 and H4, M5 and M1 should be used in case of high volatility. There are several types of alerts. How to use the product The optimal settings have already been selected
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
指标
Point Directions - 款显示价格变动期间支撑位和阻力位的指标。箭头指示价格在指定方向的反弹。 箭头不会重绘，且在当前蜡烛图上形成。适用于所有时间框架和交易工具。提供多种警报类型。 它具有高级设置，可用于自定义任何图表的信号。它可以配置用于趋势交易和修正交易。 绘制箭头时，有两种移动平均线类型和一种箭头强度级别。详细设置请参见输入参数。 如有任何使用方面的问题，请发送私信。 输入参数 Method MA - 选择是否使用移动平均线生成箭头（标准或加速） Accelerated MA period/Standard MA period - 更改移动平均线周期 (5-500) Ma Metod - 更改移动平均线方法 Ma Price - 更改移动平均线价格 Arrow Intensity - 箭头强度（随着数值增加而增加） Arrow thickness - 箭头粗细 Sell arrow color/Buy arrow color - 箭头颜色 play sound / display message / send notification / send emai
Binary Lines
Vitalyi Belyh
指标
Binary Lines is a technical analysis indicator for currencies, commodities, cryptocurrencies, stocks, indices and any financial instruments. Can be used for binary options or Forex scalping. Shows entry and exit points at fixed intervals and provides traders the necessary information about the results of possible transactions. Entry points are formed at the very beginning of the candle, in the direction of the MA line, duration trades in bars can be adjusted manually and adjusted to any financia
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
指标
A technical indicator that calculates its readings on trading volumes. In the form of a histogram, it shows the accumulation of the strength of the movement of the trading instrument. It has independent calculation systems for bullish and bearish directions. Works on any trading instruments and time frames. Can complement any trading system. The indicator does not redraw its values, the signals appear on the current candle. It is easy to use and does not load the chart, does not require addition
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
指标
Line Breakouts - System for trend trading. Contains a trend identifier that can be adapted to any chart and trading instrument using the period and smoothing function. And a determinant of support and resistance levels. When the price is below the resistance line, open Sell trades, and when the price is above support lines - open Buy transactions. Stop loss should be placed a few points from the lines, Take Profit should be fixed after several candles (3-10-15), based on the time frame. The indi
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
指标
Point Trend Indicator - An indicator of the upper and lower level of the trend, which can determine the trend direction and indicate its strengthening. The trend direction is determined by round dots; if the points are above the zero line, the trend is bullish; if below, the trend is bearish. The increase in directional movement is indicated by arrows. It has the only parameter for manual adjustment - Duration of the trend direction.   Possibilities Works on all time frames Adapts to any financ
Candle Power Signals
Vitalyi Belyh
指标
Candle Power Signals is a trend indicator that uses a strategy of searching for potential volatile signals to make trading decisions. By analyzing the market, the indicator identifies zones of increased and decreased volatility within the directional trend movement. The main signal generation parameters have already been configured, the remaining settings and periods are indexed into 2 parameters for manual configuration: 1. "Candle calculation method" - 2 signal generation modes, it is recomme
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
指标
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
指标
Indicator Waiting Volatility - an indicator for determining volatility zones and flat conditions. Over time, the price on the chart is in different trends, goes down, goes up, or stays the same. The indicator helps the trader determine which trend the price is in. In its work, it uses several tools for technical analysis; first, the direction of the trend is determined, then, in this direction, the indicator monitors changes in volatility. If the price fluctuates within the noise, it is in track
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