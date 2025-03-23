Linear Trend Predictor
- 指标
-
- 版本: 1.50
- 更新: 9 四月 2025
- 激活: 10
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。
指示器功能
主要参数
Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。
它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。
通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。
使用指标进行交易的时刻：
指示器功能
- 使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。
- 适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。
- 输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。
- 设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。
- 几种类型的通知以箭头组合。
- 该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。
- 可供任何经验水平的交易者使用。
主要参数
Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。
它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。
通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。
使用指标进行交易的时刻：
- 红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。
- 黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
- 分形指标内置于 MT4 终端。
- 在长期和中期交易中，保持仓位开放直到出现相反的信号。（使用较大的平滑）
- 对于短期交易，使用 2 个具有不同平滑参数的指标：使用高平滑度来确定趋势，使用最小平滑度来开仓和平仓。