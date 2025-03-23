Linear Trend Predictor

Currency Strength Oscillator MT4 Narayanan Mohanan Mohanan Krishnan 指标

MetaTrader 4 的货币强弱振荡器 绘制八个主要货币历史的相对货币强弱指标。 该货币强弱振荡器绘制了八种主要货币的相对强弱历史图，由 28 主要对。虽然标准货币强弱表可以告诉您目前的情况，但它显示了它们是如何到达那里的——哪种货币一直在走强，哪种货币已经转手，以及排名在哪里易手。 所有八个系列均作为记录的指标缓冲区公开，因此 Expert Advisor 可以直接从 MetaTrader 4 读取货币强度。 分解如何进行 八种货币中的每一种都出现在二十八对中的七对中。它的强度是这七个读数的平均值，无论报价货币在哪里，符号都是倒置的——下跌 AUDJPY 意味着日元走强，而不是走弱。 每对货币对恰好两种货币有贡献，对其基础货币为正值，对其报价为负值，因此在整个货币对中，这些贡献相互抵消，八种优势之和为零。该指标将其用作内部检查：如果值不平衡，则分解将是错误的。这也意味着读数是相对的而不是绝对的。一种货币本身并不坚挺，只是相对于其他货币坚挺。 由于计算读取的是货币而不是图表，因此无论指标位于哪个符号上，都会出现相同的八条线。 历史表明快照不能 排名告诉你今天的顺序。历史记录会告诉您