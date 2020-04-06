Gold Impulse Scalper


🇨🇳 描述（完整版）
Gold Impulse Scalper v6.4 是一款高度优化、基于动量的专家顾问（EA），专为在MT5平台上做XAUUSD（黄金）剥头皮交易而设计。此EA面向追求精准、自动化和严格风险控制的交易者，结合了经过验证的技术过滤器和价格行为逻辑，以低风险寻找高概率突破入场点。

适用人群：

  • 针对黄金（XAUUSD）进行剥头皮和日内交易的交易者

  • 低延迟执行的ECN/原始点差经纪商用户

  • 喜欢机械化、无情绪交易的用户

  • 快速变动的市场环境（如伦敦/纽约交易时段）

🎯 主要特点：

  • 非马丁格尔策略 — 无网格，无加仓，无追单陷阱

  • 随机指标确认 + 突破区间入场

  • 挂单系统减少滑点和重复报价

  • 基于ATR的止损，带动态波动率过滤器

  • 自动保本以减少风险敞口

  • 跟踪止损保护利润

  • 风险、入场及出场参数均可完全调整

⚙️ 推荐设置：

  • 交易品种：XAUUSD

  • 时间周期：M1 / M5

  • 账户类型：仅限ECN或原始点差账户

  • VPS：建议使用延迟低于20ms的VPS

  • 仅在流动性好且趋势明显的时段使用（避免重大新闻事件）

🟢 优势：
✔️ 基于多重逻辑汇聚的高精度入场
✔️ 快速执行交易，减少滑点
✔️ 通过波动率过滤器，最大限度降低回撤
✔️ 不依赖曲线拟合或优化
✔️ 适用于多个经纪商环境（需满足条件）
✔️ 通过完整定义的止损和止盈逻辑实现严格风险控制

🔴 限制：
❌ 不适合震荡或盘整市场
❌ 设计上在长期趋势中会提前退出以保护资金
❌ 需稳定、干净的网络连接及持续的VPS运行时间
❌ 仅支持MT5平台（无MT4版本）
❌ 在极高点差或低流动性环境下可能表现不佳

🔐 授权与保护：
本EA使用基于账户的授权锁定。购买后请联系作者，提供您的交易账户号码以激活完整权限。每个授权仅限一个账户（支持模拟及实盘重新激活）。

📞 支持：
安装帮助、优化问题或高级指导，请通过MQL5私信联系作者，或加入我们的Discord社区（链接见个人资料）。购买后提供完整文档和安装指南。

🏷️ 标签：
黄金 剥头皮 MT5 XAUUSD 低风险 专家顾问 动量 ATR 止损 非马丁格尔


作者的更多信息
UAD Dashboard
Norapan Tonphim
指标
การพิจารณาคุณลักษณะ HUD ขณะนี้ผมกำลังมุ่งเน้นไปที่คำอธิบายภาษาอังกฤษสำหรับแดชบอร์ด GAPHUNTER UAD รุ่น Compact HUD ผมกำลังวิเคราะห์คุณสมบัติหลักของรุ่นนี้โดยเฉพาะ เป้าหมายของผมคือการสร้างคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่แสดงจุดขายและประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายคือการเน้นย้ำถึงความกะทัดรัดและการใช้งาน การวิเคราะห์คุณสมบัติหลัก ตอนนี้ ผมกำลังเจาะลึกฟีเจอร์สำคัญๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของผู้ใช้ MQL5 Market โดยเน้นที่การติดตามกำไร/ขาดทุนแบบเรียลไทม์ของ Compact HUD และ
FREE
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
专家
GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline  A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidi
Gold Momentum Master
Norapan Tonphim
实用工具
Gold Momentum Master  Professional Scalping EA for XAUUSD (M1) Overview Gold Momentum Master  is a professional Expert Advisor (EA) developed specifically for XAUUSD (Gold) trading. The system is designed to operate on the M1 timeframe , focusing on short-term momentum-based scalping trades. The core objective of this EA is controlled, rule-based execution with strict risk management — not aggressive or uncontrolled trading. Strategy Concept The strategy combines momentum detection with volatil
