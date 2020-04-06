



🇨🇳 描述（完整版）

Gold Impulse Scalper v6.4 是一款高度优化、基于动量的专家顾问（EA），专为在MT5平台上做XAUUSD（黄金）剥头皮交易而设计。此EA面向追求精准、自动化和严格风险控制的交易者，结合了经过验证的技术过滤器和价格行为逻辑，以低风险寻找高概率突破入场点。

✅ 适用人群：

针对黄金（XAUUSD）进行剥头皮和日内交易的交易者

低延迟执行的ECN/原始点差经纪商用户

喜欢机械化、无情绪交易的用户

快速变动的市场环境（如伦敦/纽约交易时段）

🎯 主要特点：

非马丁格尔策略 — 无网格，无加仓，无追单陷阱

随机指标确认 + 突破区间入场

挂单系统减少滑点和重复报价

基于ATR的止损，带动态波动率过滤器

自动保本以减少风险敞口

跟踪止损保护利润

风险、入场及出场参数均可完全调整

⚙️ 推荐设置：

交易品种：XAUUSD

时间周期：M1 / M5

账户类型：仅限ECN或原始点差账户

VPS：建议使用延迟低于20ms的VPS

仅在流动性好且趋势明显的时段使用（避免重大新闻事件）

🟢 优势：

✔️ 基于多重逻辑汇聚的高精度入场

✔️ 快速执行交易，减少滑点

✔️ 通过波动率过滤器，最大限度降低回撤

✔️ 不依赖曲线拟合或优化

✔️ 适用于多个经纪商环境（需满足条件）

✔️ 通过完整定义的止损和止盈逻辑实现严格风险控制

🔴 限制：

❌ 不适合震荡或盘整市场

❌ 设计上在长期趋势中会提前退出以保护资金

❌ 需稳定、干净的网络连接及持续的VPS运行时间

❌ 仅支持MT5平台（无MT4版本）

❌ 在极高点差或低流动性环境下可能表现不佳

🔐 授权与保护：

本EA使用基于账户的授权锁定。购买后请联系作者，提供您的交易账户号码以激活完整权限。每个授权仅限一个账户（支持模拟及实盘重新激活）。

📞 支持：

安装帮助、优化问题或高级指导，请通过MQL5私信联系作者，或加入我们的Discord社区（链接见个人资料）。购买后提供完整文档和安装指南。

🏷️ 标签：

黄金 剥头皮 MT5 XAUUSD 低风险 专家顾问 动量 ATR 止损 非马丁格尔



