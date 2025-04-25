EasyInsight MT5

5

EASY Insight – 更智能的交易从这里开始

概述
如果你能在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——完全不需要手动筛选图表，会是什么体验？

EASY Insight 是一款为人工智能准备的数据导出工具，能将指标数据转化为可执行的交易情报。专为厌倦了猜测和视觉混乱的交易者设计，只需一个简洁的 CSV 文件，即可获得全市场快照。

这是全新的交易体验——没有无休止的窗口切换，没有杂乱的图表覆盖。只有你已经熟悉的工具带来的纯粹结构化洞察力：FX Power (FXP)、FX Volume (FXV)、FX Dynamic (FXD)、FX Levels (FXL)，以及适用于所有非外汇资产的 IX Power (IXP)。

想要更方便？如果你希望所有功能集于一身，只需一次安装，无需设置、无需在图表上显示指标，只需纯粹的数据导出用于即时 AI 分析，选择 EASY Insight AIO

1. 为什么 EASY Insight 会改变你的交易方式

多资产覆盖
• 分析外汇、贵金属、加密货币、指数、股票——你的经纪商提供的所有资产。

AI 优化导出
• 导出高度结构化的数据，专为 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等 AI 系统直接使用而设计。

导出内容包括：
• 基础货币和报价货币在三种可选周期内的强度分析（来自 FXP）。
• 通过净多头持仓变化反映的市场情绪动态（来自 FXV）。
• 成交量变化（FXV）、波动率（FXD）以及精准的支撑/阻力区间（FXL）。
• 包含 M15、H1、D1 的 OHLC 市场数据。

强大的提示工程
• 提供专门的提示文件，帮助 AI 正确解读导出数据。
• 支持所有结构化输入的 AI 系统，实现极快的交易建议生成。

2. 为追求更多的交易者而设计

标准版适用于已经拥有（或倾向单独购买）我们的核心指标的交易者——特别是那些在分析时希望在图表上直观显示工具的人。

不需要图表覆盖？更喜欢简洁？那就选择 EASY Insight AIO —— 全功能集成，即装即用，无需额外设置。

3. 智能文件夹结构

您的数据会自动归类到不同资产类别文件夹（外汇、加密货币、贵金属等），每个文件夹都包含时间快照导出文件，方便回测、训练和 AI 处理。

4. 社区验证的卓越表现

我们快速成长的 EASY Insight 社区已经在分享高级提示设置、交易策略，甚至基于导出数据的完整 EA 框架。首批用户在发布后的第一个周末就报告了加密货币的盈利交易。

加入 EASY Insight，您将步入全新的交易协作与创新维度。

5. 想看实际演示？

欢迎观看我们的AI 交易 YouTube 播放列表中的真实案例和完整演示。

6. 资源与支持

• 第一次使用 EASY Insight？请从这里开始：EasyInsight 常见问题解答
• 通过我们的Stein Investments 中心页面获取模板、交易策略、视频和群聊入口。

7. 总结——为什么选择 EASY Insight？

• 一键导出涵盖所有主流资产类别的 CSV
• 针对 AI 工具进行结构化和提示优化
• 基于你喜爱的 Stein Investments 指标
• 快速壮大的社区正用它打造数据驱动的交易未来
• 高效、现代，为你的下一笔交易做好准备

准备好更聪明地交易了吗？
立即获得 EASY Insight，迈入 AI 精准交易的新世界。

评分 7
alvido
139
alvido 2025.10.22 13:50 
 

A great tool for analyzing market changes, and with the help of AI assistants, it is also a very good teacher, which allows you to improve your trading and understand how FX Power, FX Volume, and other Stein Investments indicators can be used. An excellent experience in improving your trading skills in the markets.

Jeffrey Quiatchon
629
Jeffrey Quiatchon 2025.07.09 23:53 
 

I’ve been able to extend my trading dynamics using this tool. If you’re into data-driven or AI-enhanced trading, this is a game-changer—a must-have for Algo Traders who want smarter decisions.

Gryffn10
440
Gryffn10 2025.07.06 20:18 
 

I was an early adopter of this EA and I held off reviewing it, until I had assessed it and had spent time with it.. Whether you are a seasoned Trader just looking for confirmations, or even if you are new to the Trading game, with Easy Insight, your trading will never be the same again. The EA opens the door to a remarkable and even fascinating, brand new Trading Landscape from which there will never be any turning back. Not only does it make things easier, it makes your trading profitable and much more fun.... It is a paradigm shift and a game changer, and the sooner you can get yourself in, the better! The Authors trade their products, provide videos, an Easy Insight Telegram Channel and regular product updates and are absolutely hands on and genuinely care for and assist their users. This is the best Trading product I have ever purchased in well over 15 years of trading!

推荐产品
Unicorn Ultimate EA
Harifidy Razafindranaivo
实用工具
BRIEF INTRODUCTION : This new product is a complete application developed to automate trader trading tasks with a winning trading strategy modern. This new brand product provides two types of functionality such as a manual and a fully automatic trading. Unicorn is adapted with multicurrency. This application utilizes Moving Average indicator as market price trend directional and Stochastic indicator as price Oscillation. Unicorn possesses an automatical Breakeven BE Checker and an automate CRASH
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
专家
AO Trade 系統是專門為趨勢交易而設計，利用競價時段或新聞時間作為參考點，與其他特定時間進行比較，以預測市場趨勢。 ** EA 中使用的所有時間參數均基於您的終端時間。不同的經紀人可能運作在不同的格林尼治標準時間區域，亦可能因夏令時調整而進一步變化。 請確保在實施之前對齊您終端的時間設置進行全面驗證。** 推薦設置： Use in   M1  timeframe HK50 / DE40 / ustec / UK100 在時間檢查期間，您將注意到價格檢查發生在特定檢查時間分鐘之後的1分鐘（1.2檢查時間分鐘）。這個設計是有意的，允許參考的柱子完成，從而確保開盤價、最高價、最低價和收盤價可以用於與訂單時間進行準確比較。 設置： -----------------1 Timers------------------- 1.1 Check time hour (HH)    --  用於記錄價格的時間戳。 1.2 Check time minute (MM) 1.3 Order time hour (HH)    -- 用於與檢查價格進行比較以開啟訂單的時間戳。 1.4 Order
Simple History Receiver
Yuriy Bykov
实用工具
专家顾问允许您模拟由另一位专家执行并保存在csv文件中的事务的执行。 这对于在另一台服务器上检查交易策略的结果很有用。 使用另一个程序，例如，帐户历史导出器将帐户上的交易历史导出为所需格式的csv文件，或将程序代码从专家历史导出器连接到您的专家以导出历史。 在文件的开头应该有这样一行: DATE,TICKET,TYPE,SYMBOL,VOLUME,ENTRY,PRICE,STOPLOSS,TAKEPROFIT,PROFIT,COMMISSION,FEE,SWAP,MAGIC, COMMENT 它可能不是从文件的一开始就找到的，也就是说，任何其他信息都可能在它之前。 在它们之后和文件的末尾，有一行以逗号分隔的字段值用于一个事务。 行中字段的值: DATE - date in the format YYYY.MM .DD HH:MM:SS TICKET - transaction ticket (integer) TYPE - transaction type from ENUM_DEAL_TYPE (integer) SYMBOL - trading instrumen
FREE
Binance Futures Trade Panel
Ping You Jiang
实用工具
币安是全球知名的加密数字货币交易所！为方便MT5用户直接进行币安期货交易，程序提供以下交易功能： 1、模仿币安期货交易风格，提供友好的操作面板； 2、自行输入api、secret（需要在币安api开通期货交易权限）即可获取杠杆，余额等信息； 3、支持limitOrder（限价订单）, marketOrder（市价订单）, stopLimit（限价止盈止损单）, stopMarket（市价止盈止损单）； 4、市价单时可根据最新价格算出最大开仓量和成本信息； 5、可显示所有的订单列表，并可取消订单； 6、可现实所有的仓位列表，并可按照市价订单清空仓位； 7、支持深度信息自动显示（需要深度Websocket产品，可参考： https://www.mql5.com/zh/market/product/68977 ）； 8、支持api代理，适合于不能直接访问币安的用户。默认提供的代理为：trade.crossers.net，注意需要将地址放入：工具——选项——EA——WebRequest列表中； 如果需要在的EA中直接交易币安期货，可联系我们提供币安期货交易源代码库 注意：基于mt5开发的量化平
Precision Data Extractor ATR
Darian Michael Peelar
实用工具
Introducing the  Precision Data Extractor: ATR , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data—  Average True Range  ( ATR )—from  multiple timeframes  and  periods , then stores it in a  CSV  format, making it easy to feed into  machine learning models ,  trading algorithms , or  in-depth market analyses . Compatible with  Forex ,  Stocks , and  Commodit
Quant Panel
Kevin Craig E Gittins
实用工具
量化面板专业版 量化交易者的终极多EA性能仪表盘 无需再在多个图表或外部工具之间切换来监控您的算法策略！Quant Panel Pro 通过一个简洁专业的界面，为您提供机构级的投资组合监控体验。 核心功能 触手可及的量化分析 所有智能交易顾问（EA）的实时盈亏汇总 带有交易频率指标的胜率统计分析 高级回撤跟踪（已实现和未实现） 风险回报分析——最佳盈利与最大亏损对比 连续亏损监控及警报 专业量化界面 无限滚动——同时监控无限制策略 彩色编码性能矩阵——即时可视化投资组合健康状况 完全可定制布局——适应您的分析流程 现代金融风格设计——专为专业交易者打造 机构级功能 实时数据流——毫秒级精准更新 魔术编号策略筛选——按算法类型组织 多品种性能跟踪——跨市场分析 投资组合级统计——全面的绩效总结 完全可定制 专业配色方案和排版 可调整的刷新率和显示行数 可配置的列布局和指标 个性化仪表盘偏好 改变您的交易操作方式 之前： 手动表格、分散的MT4窗口、延迟分析 之后： 实时投资组合仪表盘、自动化分析、专业报告 “我的量化交易系统中缺失的一环——终于有了机构级的监控工具！” 简单设置流程 将
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
专家
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of Independently analyzing the market and making trading decisions JUPITER          It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can download the dem
Binance Grid Pro
Joel Juanpere
实用工具
Binance Grid Pro offers an alternative to the built in Grid systems Binance Platform offers. This utility let you define a grid parameters for interact with your Binance account using an Isolated Margin account. This is, similar to Spot Grid in Binance. This is not for handle with derivatives contracts, is for handle with Spot through Isolated Margin Account. But obviosly this utility offers a different approach than built in Binance Grid to handle the Grid, which I have found useful based on
QuantumGold Matrix
Mohammed Lamine Kasmi
实用工具
QuantumXAU Matrix – Smart Gold Trading EA for MetaTrader 5 QuantumXAU Matrix is a powerful, fully automated Expert Advisor specifically designed for XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. It follows a smart averaging strategy with controlled risk management, aiming for consistent profits through adaptive lot sizing and precise trade timing. Symbol-specific : Trades only on XAUUSD for optimized performance Automated logic : Opens positions based on market distance and profit targets
Rubberband
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
实用工具
This expert advisor works on price volatility, it scans the market every single tick trying to find great opportunities for day trading. it has alarms, analisys and much more to provide great trades for you, give it a try. It is a cross-over alarm which bips when standard deviation goes from low to very high so that you can surf the movement. It is all about volatility and high flow.
Pro LTS TradeDashboard MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
实用工具
Pro LTS Trade Dashboard & Market Manager Stop calculating. Start trading. The Pro LTS Trade Dashboard is not just a risk calculator—it is a complete trading command center designed to replace the default MT5 terminal. It combines professional Risk Management, Trade Execution, and a unique Draggable Symbol Switcher into one clean, collapsible interface. Developed by Logic Trade Solution (LTS) , this tool is built for traders who need speed, precision, and screen space. Why Go Pro? While our fr
MT5 to MT5 Trade Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
实用工具
MT5 to MT5 Trade Copier: Unified Master-Slave Trade Replication for MetaTrader 5 Unlock seamless trade replication with the MT5 to MT5 Trade Copier, a powerful and versatile Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, now reengineered into a single, efficient solution. This updated version combines Master and Slave functionalities into one EA, allowing you to effortlessly switch between modes with a single parameter. Whether you are mirroring trades across accounts, managing client portfolios, or sca
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
专家
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Precision Data Extractor SMMA
Darian Michael Peelar
实用工具
Introducing the  Precision Data Extractor: SMMA , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data—  Smoothed Moving Average  ( SMMA )—from  multiple applied prices, timeframes, and  periods , then stores it in a  CSV  format, making it easy to feed into  machine learning models, trading algorithms , or  in-depth market analyses . Compatible with  Forex ,  S
Niguru Bollinger Pro for MT5
Nino Guevara Ruwano
程序库
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
Chat Ai MT5
Indra Maulana
3 (2)
实用工具
Friends, this tool does not work in backtesting and you must run it live. Chat Ai assistant a versatile and intelligent AI assistant Talk to the AI, get advice from it, give it orders Can be used in all charts, time frames, symbols, markets and... With a very simple interface This tool is an artificial intelligence assistant that you can chat with. You can give him different commands. for example: Tell him to open a buy order for you. Or tell him to close your sales deals Or tell it to change
Assistant to easy manage multiple orders
Supattra Sumethasorn
实用工具
轻松管理多个订单的助手  1.“一键掌握多订单管理——基于风险的批量大小、部分平仓。 强调该公用事业公司的主要优势——自动数量/风险控制、多订单监督 2.“贸易更智能，而不是更困难——同步贸易管理的完整仪表板” 将 EA 构建为一体化控制面板，以提高跨多个交易的效率 3. “一个面板统治所有订单 – 部分平仓、半平仓、利润平仓、全部平仓  列出了对同时处理多个头寸的交易者有吸引力的核心功能  4.“轻松的多头寸控制——MetaTrader5 的止损/止盈线和平均价格线” 强调风险管理、图形交易界面、  5. 轻松修改止损和止盈多个订单只需拖动并单击  为什么这些有效 多订单控制：准确解决用户在“EA 交易辅助多订单”工具中搜索的内容 可视化仪表板吸引力：交易者希望清晰 - 您的 EA 控制面板可增加购买兴趣 笔记 ：  这是方便管理订单的工具，不保证盈亏。 不适合对冲策略。
FREE
Ultimate Drawdown Recovery EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
实用工具
The Ultimate Drawdown Recovery & Trade Protection EA for MT5! Watch tutorial video here: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5 Your Trades Deserve a Second Chance. Give Them This Soldier. Struggling with floating losses or sudden drawdowns that threaten your account? Stop watching your trades drown in red and let the Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) recover, protect, and empower your trading strategy automatically. What Is UDR? UDR is an ultra-smart, lightning-fast MT5 Expert Advi
King ElChart Telegram Bridge
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
实用工具
King ElChart Telegram Bridge    A professional bridge between MetaTrader and Telegram.   It can send and receive trading signals instantly and manage trades automatically.     FEATURES   • Two modes: Sender and Receiver   • Works on any symbol or timeframe   • Fast and lightweight   • Easy setup and real-time status display   NOTE   After purchase, please contact me via MQL5 private messages   to receive the bridge package and assistance with setup.  
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
专家
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
Limiter Drawdown App
Alain Bleeksma
实用工具
Limiter Drawdown EA – Automatic Account Protection for MetaTrader 5 Description Limiter Drawdown EA is a lightweight risk management tool for MetaTrader 5. It monitors your account drawdown in real time and will automatically close all open trades once the threshold you define is reached. This provides a reliable safeguard for any trading strategy. Main Functions Monitors equity versus balance continuously Closes all positions when your chosen drawdown percentage is reached Optionally removes
FREE
Trade Insurance Expert Advisor
Jermaine Wedderburn
实用工具
Ever took a trade and when you come back to the termainal to check on the status of the position, you realized the market has gone so far in the opposite direction or it has hit your stoploss. Well this system is here to help manage those moments price doesn't go in your desired direction. Consider this to be the insurance your account needs for your trading business. This tool manages manual trades and e.a. triggered trades. However be aware that some e.a.s are programmed to override other e.a.
Telegram Broadcast MT5
Volodymyr Hrybachov
3.67 (3)
实用工具
TELEGRAM BROADCAST 實用程序可幫助您立即將您的交易發佈到 Telegram 頻道。如果您一直想用外匯信號創建自己的電報頻道，那麼這就是您所需要的。 TELEGRAM BROADCAST 可以發送消息： 開啟和關閉交易； 放置和刪除掛單； 修改止損和準備金（最後訂單）； 止損和取證觸發； 掛單的激活和刪除： 發送交易報告； 發送存款和取款信息； 當回撤或利潤達到N值時發送消息； 賬戶監控 - 每 N 分鐘發送一次統計信息。 您可以在每條消息中添加自己的文本並以分鐘為單位發布延遲。所有消息都是靈活的。該實用程序僅安裝在一張圖表上，但它會從所有交易品種發送消息。您可以隱藏設置中的任何符號。 實用程序配置： 服務 -> 設置 -> EA 交易 -> 允許以下 URL 的 WebRequest（添加 URL： https://api.telegram.org ）； 在 @BotFather 的 Telegram 上創建您自己的機器人。記住令牌，它看起來像這樣 - 1280210427：AAG-6Piwk7rdmxMUJwlL9N8oXYlYPajtWy8; 創建您的
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
专家
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
Precision Data Extractor RSI
Darian Michael Peelar
实用工具
Introducing the  Precision Data Extractor: RSI , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data—  Relative Strength Index  ( RSI )—from  multiple applied prices, timeframes, and  periods , then stores it in a  CSV  format, making it easy to feed into  machine learning models, trading algorithms, or in-depth market analyses . Compatible with  Forex, Stocks
Multiple Positions
Emanuel Reynard Phillips
实用工具
需要同时开立多个头寸/交易吗？我们已经为您创建了简单的解决方案。您现在可以一次输入多个仓位。您可以设置手数、持仓数量、止盈和止损。 例如：您想要购买 3、5、10 或任意数量的具有一定手数的头寸。 您现在只需点击“购买”按钮即可完成此操作。 或者 例如：您想要出售 3、5、10 或任意数量的具有一定手数的头寸。 您只需单击“出售”按钮即可完成此操作。 Xūyào tóngshí kāi lì duō gè tóucùn/jiāoyì ma? Wǒmen yǐjīng wèi nín chuàngjiànle jiǎndān de jiějué fāng'àn. Nín xiànzài kěyǐ yīcì shūrù duō gè cāngwèi. Nín kěyǐ shèzhì shǒushù, chícāng shùliàng, zhǐ yíng hé zhǐ sǔn. Lìrú: Nín xiǎng yào gòumǎi 3,5,10 huò rènyì shùliàng de jùyǒu yīdìng shǒu shǔ de tóucùn. Nín xiànzài zhǐ xū
SmartAlgo Panel
Lungile Mpofu
实用工具
Welcome to Smart Algo Trade Panel Manager MT5 - the ultimate   risk management tool designed to make trading more effective based on user needs.  It is a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. It does not matter weather you a beginner or an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, SmartAlgo Trade Panel  adapts to your needs offering flexibility across all markets of your choice. You can put SL, Lot and TP of choice
Advanced News Trading Panel
E Odoabuchi Timothy
实用工具
Overview : The Advanced News Trading Panel is a versatile tool designed for traders who rely on news-based trading strategies. This Expert Advisor (EA) provides an intuitive graphical interface that allows users to quickly set up pending orders and manage risk with ease. With the ability to automatically place Buy/Sell Stop orders based on your pre-set stop order distance from the bid/ask price, stop-loss and take-profit levels, the EA allows for precision trading during high-volatility news eve
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
实用工具
Hello, traders. Are you the kind of trader who is confident about his entry but usually end up as a subject of stoploss hunt? Your analysis are more than 70% correct but your trades usually hit stoploss due to stop hunt or market manipulations? If you are, then it's time to take over! With this tool you can win all your accurate trades with zero worries. This tool also help you trail your positions and lock-in your profits untill Mr. Market decides to reverse. MT4 Version: https://www.mql5.com
该产品的买家也购买
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
实用工具
DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。 主要功能 1. 恢复网格 实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。 允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。 2. 叠加网格 通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。 帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。 3. 盈亏线 在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。 调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。 4. 篮子模式 简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。 基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。 5. 图表上的新闻 将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。 帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。 6. 警报 设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。 对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。 7. 绩效统计 提供详细的
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
实用工具
Ultimate Trade Assistant MT5 — 多功能智能交易助手 集成超过 66 项专业功能的智能交易面板，帮助您更高效、更安全、更精确地进行交易。 这款多功能交易助手集成了 风险管理、自动下单、仓位控制、市场分析 等核心功能， 让交易者能够更轻松地管理订单、减少失误，并提升整体交易效率。无论是新手还是专业交易员， 都能通过它显著提升操作体验。 为什么选择这款交易助手 一键下单与智能管理，提高交易执行速度 自动 计算仓位大小与风险比例 ，精准控制资金 支持 智能订单系统： 网格、OCO、隐藏止盈止损、虚拟挂单 强大的 仓位管理功能： 部分平仓、保本、移动止损、自动平仓 内置 市场分析模块： 供需区、波动率、货币强弱、交易时段 支持多品种管理与详细 交易统计分析 重要事件 推送与 Telegram 通知 主要功能（66+） 风险管理模块： 自动计算最佳仓位 交易管理模块： 止盈止损、保本、11 种移动止损模式、部分平仓 智能订单系统： 网格策略、OCO、隐藏挂单、虚拟止损 市场分析工具： 供需区、波动率、货币强弱、会话时段显示 绩效与监控： 盈亏、回撤、胜率、资金管理、过
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
实用工具
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 加密货币图表集成工具 概述 Crypto Charting for MT5 通过 WebSocket 提供实时 OHLC 图表数据。支持多家交易所，并可在 MT5 中自动更新历史数据。 功能 实时 WebSocket 数据传输 自动历史数据同步 网络中断后的计划更新 兼容所有 MT5 时间周期 支持 OHLCV 数据格式 支持策略测试器 自动重新连接 支持的交易所 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 补充说明 如需获取 Tick 数据和深度数据，可查看名为 Crypto Ticks 的相关产品。 注意事项 不使用 DLL，适用于 VPS 环境。 Strategy Tester 不支持 WebRequest 功能。 如需试用版本，请通过 MQL5 私信联系作者。 Full Documentation & Setup Guide : Click Here
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
实用工具
Live Forex Signals 专为现场信号交易而设计   https://live-forex-signals.com/en 和  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 参数 如果您已订阅网站，则用户名和密码live-forex-signals.com/foresignal.com ，然后您应该使用您的凭据填写这些参数;如果没有订阅，则将字段留空; 评论对正在开启的交易的评论 风险风险作为交易存款的百分比，如果风险=0，则使用价值地段 固定交易量 使用获利使用从网站获利 UseStopLoss从网站使用止损 FrequencySignalUpdateInMinute顾问访问网站的频率 交易的最大点差交易的最大允许点差，如果点差较高，则设置的挂单被取消 使用追踪止损 TrailingStop跟踪止损的值以点为单位 为了使实时外汇信号正常工作，您需要放置网站地址 https://live-forex
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
实用工具
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
实用工具
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
实用工具
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
实用工具
Timeless Charts is an advanced charting solution designed for professional traders seeking for custom charts / custom timeframes , including seconds charts / seconds timeframe, renko charts / renko bars, cluster charts / footprint charts and advanced tools present in most of the popular platforms. Unlike traditional offline charts or simplistic custom indicators, this solution constructs fully custom bars with true timestamp accuracy , down to miliseconds, allowing for a powerful and precise tr
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
实用工具
将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT5。 该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。 该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！ 用户指南 + 演示  |   MT4版本  |   不和谐版本 如果您想尝试演示，请参阅用户指南。 Telegram To MT5 接收器在策略测试器中不起作用！ Telegram 至 MT5 功能 一次复制多个通道的信号 从私人和受限频道复制信号 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些） 使用风险百分比或固定手数进行交易 排除特定符号 选择复制所有信号或自定义要复制的信号 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商） 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号 设置一次打开的最大交易量 交易和头寸管理 使用信号或自动设置的管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易 确
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
实用工具
Local Trade Copier EA 是针对需要从外部来源执行交易信号或需要同时管理多个账户的个人交易者或账户经理的解决方案，无需 MAM 或 PAMM 账户。它可以从多达 8 个主帐户复制到无限的从帐户 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 100% 自托管 容易安装和使用 不使用安装程序、配置文件、服务器、内存管道或 DLL 1000 次激活可永久使用 EA 本地执行，无网络延迟 它实现了您需要的所有功能： 最多8个主账户和无限从属账户 适用于所有经纪人和 DD/NDD/ECN/STP 执行 适用于具有不同帐户货币的帐户 在真实账户和模拟账户之间工作不明显 支持主从账户中的符号名称后缀 按幻数和订单评论过滤 不会干扰其他交易 可选择复制 SL 和 TP 水平 可选择复制挂单 支持符号翻译 支持部分关闭 反向模式 灵活的交易规模： - 固定地段 - 乘数 - 成比例的 - 与乘数成比例 EA 可以使用投资者或任何账户的主密码复制交易。 如何将交易从一个主账户复制到一个或多个从账户 在源终端中安装 EA 将 EA 加载到任何图表并选择“MA
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
实用工具
币安 MT5 交易工具 1. 本产品包含通过 WebSocket 获取的实时图表、历史图表， 并在 MT5 终端重启时自动更新，确保运行流畅，无需人工干预，让您在币安交易时体验流畅无阻。 现货和期货均可交易、实时图表和历史数据 图表功能： 1. 通过 WebSocket (WSS) 获取实时 OHLC 图表 2. 通过 API 更新历史记录 3. 每次打开 MT5 时自动更新图表历史记录 4. 支持从 M1 到 MN1 的所有时间范围 5. 可用数据：开盘价、最低价、收盘价、实际交易量和即时成交量 6. 您可以使用策略测试器，通过您的专家顾问对加密货币数据进行任何策略的回测 图表和历史记录使用说明： 1. 将 URL 添加到 MT5 选项 2. 在任何图表上加载实用程序，并选择“模式”为“实时”，然后选择交易所（例如币安现货），并在首次运行时将“创建交易品种”设置为“真”，以便创建交易品种。 3. 所有交易品种创建完成后，右键退出 EA，选择“Utility Crypto charts”（实用程序加密货币图表），然后点击“Remove”（移除）。重启 MT5（重要提示） 4
EmoGuardian
Samuel Bandi Roccatello
5 (5)
实用工具
避免過度交易、FOMO和強迫性行為，通過使用EmoGuardian對你的交易帳戶施加高級風險限制。 自動為倉位添加 止損 ， 管理 EA 損失 ， 自動載入 / 卸載 EA 。 限制 每個頭寸、每筆交易、每個時間範圍、每天的風險。 風險管理選項旨在專門解決導致交易者爆倉的強迫行為。 注意 ： 這是一個實用程式 ， 因此它不適用於策略測試器。EmoGuardian 不適用於凈額結算帳戶 （大多數交易帳戶都是對沖帳戶） 完整、詳細的手冊，請訪問以下連結： https://www.mql5.com/en/blogs/post/753194 獨特功能： 自動將止損添加到賬戶餘額的百分比或點數的頭寸中 當達到風險限制時終止 EA，並在第二天自動重新載入它們 創建緊急信號以管理 在 VPS 伺服器上運行的 EA 每日限額 以帳戶貨幣設置最低/最高凈值水準 以貨幣價值或百分比設置每天的最大損失/最大收益 自訂一天的開始時間 持倉限額 限制每個倉位的最大開倉量 限制每日最大交易量 限制每天的交易數量 施加最大連續失敗者數 對每筆交易或每個交易品種施加最大未平倉風險 每個時間範圍的限制 最多可定義 3
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
实用工具
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
实用工具
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
实用工具
注意 ：要获取免费试用版，请访问我的网站。 使用手册 用户手册 RiskGuard Management — 您进行无妥协交易的终极盟友。 Lot Calculator — 自动计算手数。 Quantum — 自动风险控制，最大化利润并减少回撤。 Automatic Journal — 包含并可从我的网站免费下载。 Automatic Screenshot — 两张截图：开仓时一张，平仓时一张。 Partial Profit — 智能管理的部分平仓功能。 Smartphone Trading — 可通过手机下单，自动管理。 Stop Loss & DD Block — 每日资金的全面保护。 Automatic Break-Even — 轻松降低风险。 Closing Time — 精准控制交易时间。 Automatic Spread — 实时正确设置止损和止盈。 详细的多语言文档以及意大利语和英语的视频教程，可在我的网站上获取。
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
实用工具
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OCO,
Tick Charts
Vasily Kravtsov
4 (1)
实用工具
A Tick Chart app. It lets you create real-time tick charts, based on number of ticks per candle. You can choose the amount of ticks per candle, and the amount of ticks to load. Supports showing trade history and trade levels.   When you add this EA to an instrument it automatically generates a custom symbol with the _Tick added to the name. The tick chart should open automatically. Make sure the timeframe of the tick chart is set to M1. You can apply your own templates and indicators, just like
Hotkeys for Streamdeck
Manuel Michiels
5 (1)
实用工具
MT5-StreamDeck offers the possibility to use a certain number of pre-programmed Hot-keys with a clearly defined role. So by the push of a button you can open a trade with a pre-defined lot size, stoploss and take profit. Close all your trades, close the ones in profit, or in loss, set Break-even or set a trailing stop. All this with a Hot key button. See the feature list for all the actions that can take place at the push of a button. Ideal for Quick Scalping or day trading with set risk managem
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
实用工具
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
作者的更多信息
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
MT4 History Loader
Alain Verleyen
5 (5)
实用工具
这个实用的EA旨在从你的经纪人那里一次性下载所有历史数据。一旦投放到一个图表上（可以是任何图表），你将选择符号和时间段来处理输入。然后所有的都是自动的。这可能需要一些时间，所做的一切将显示在专家日志上。 当然，它只能下载经纪人服务器上真正可用的数据。这个过程取决于MT4的 "图表 "设置 "历史最大条数 "和 "图表最大条数"，如果你想确保获得最大的数据，你可以将这些值设置为大于默认值。然而，并不是所有的经纪商都提供大量的历史数据，对这些设置使用非常大的值会严重影响你的平台性能，使用时要小心。 这个工具主要对下载指标或EA在多个符号和多个时间段工作所需的所有数据非常有用，因为所有的数据都是自动的，没有必要全部手动完成。 一个非常好的例子是在首先使用 Fx Power 之前 ，最好的 ，具有所有时间框架的完整历史的货币强度表 ，由我的合作伙伴 Daniel Stein 提供，他为你提供完整的交易工具组合和非常有趣的交易分析。 通过我们 在mql5 和 Telegram 上 的 晨间简报，获得每日市场更新的细节和截图!
FREE
MT5 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
5 (1)
实用工具
我们中的大多数人使用VPS来运行我们的交易EA，24/7，但如何监控这些终端是否正常运行？ 如果他们崩溃了，或者因为更新而关闭了怎么办？我如何得到这方面的通知？ 这就是我们的心跳监测发挥作用的地方。 它为您的所有终端和VPS提供24/7的监控。 那么，我们需要什么呢？ 1.一个 在Cronitor 的免费用户 账户 ，一个专业的监控服务。 2.2. 这个工具在您的VPS上的图表上运行。 在MT5或连接问题的情况下，您会收到邮件通知（有更多的通知方式）。 我们使用这个技术方案来监控我们关键的后台基础设施，所以它被证明是可靠和有用的。 请 阅读完整的教程 ，在我合作伙伴的博客：Daniel Stein。 如果你愿意，你也可以使用 Nodeping服务 （付费）。 通过我们 在mql5 和 Telegram 上 的 晨间简报，获得每日市场更新的细节和截图!
Heatmap 104
Alain Verleyen
指标
热图指示器 此热图指标允许您显示在市场报价中选择的所有代码的“热图”。在此版本中，它显示了 相对于上次每日收盘价的价格变化百分比 ，可以快速了解市场概况。 这是一种工具，可帮助交易者确定一种货币相对于所有其他货币对的强度。这是一个可视化工具，不能在“EA 交易”中使用。从这个意义上说，它更像是一种自由交易者的工具，而不是自动交易者。因此，对于那些有兴趣使用此工具进行自动交易的人来说，很遗憾这是不可能的。 它对股票或期货市场特别有用，例如巴西交易所 Bovespa。 设置 热图指示器中有几个设置需要自定义： <头> 设置 可能的值 描述 隐藏图表？ 真 /假 您可以完全隐藏图表或保持原样。当指标从图表中移除时，图表将恢复。 在前景中绘制的图表？ 真/ 假 如果之前的设置为 True，您可以选择在前景 (true) 或背景 (false) 中显示图表。 自动排列热图？ 真 /假 如果为 true，所有尺寸和排列都会自动完成。否则必须选择进一步的设置。 刷新时间（毫秒） >=1000 数据默认每 5 秒刷新一次。最小值为 1,000（1 秒）。 上色 任何颜色 默认为蓝色。此颜色用于指示具
MT4 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
实用工具
我们中的大多数人使用VPS来运行我们的交易EA，24/7，但如何监控这些终端是否正常运行？ 如果他们崩溃了，或者因为更新而关闭了怎么办？我如何得到这方面的通知？ 这就是我们的心跳监测发挥作用的地方。 它为您的所有终端和VPS提供24/7的监控。 那么，我们需要什么呢？ 1.一个 在Cronitor 的免费用户 账户 ，一个专业的监控服务。 2.2. 这个工具在您的VPS上的图表上运行。 在MT5或连接问题的情况下，您会收到邮件通知（有更多的通知方式）。 我们使用这个技术方案来监控我们关键的后台基础设施，所以它被证明是可靠和有用的。 请 阅读完整的教程 ，在我合作伙伴的博客：Daniel Stein。 如果你愿意，你也可以使用 Nodeping服务 （付费）。 通过我们 在mql5 和 Telegram 上 的 晨间简报，获得每日市场更新的细节和截图!
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
实用工具
EASY Insight – 更智能的交易从这里开始 概述 如果你能在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——完全不需要手动筛选图表，会是什么体验？ EASY Insight 是一款为人工智能准备的数据导出工具，能将指标数据转化为可执行的交易情报。专为厌倦了猜测和视觉混乱的交易者设计，只需一个简洁的 CSV 文件，即可获得全市场快照。 这是全新的交易体验——没有无休止的窗口切换，没有杂乱的图表覆盖。只有你已经熟悉的工具带来的纯粹结构化洞察力：FX Power (FXP)、FX Volume (FXV)、FX Dynamic (FXD)、FX Levels (FXL)，以及适用于所有非外汇资产的 IX Power (IXP)。 想要更方便？如果你希望所有功能集于一身，只需一次安装，无需设置、无需在图表上显示指标，只需纯粹的数据导出用于即时 AI 分析，选择 EASY Insight AIO 。 1. 为什么 EASY Insight 会改变你的交易方式 多资产覆盖 • 分析外汇、贵金属、加密货币、指数、股票——你的经纪商提供的所有资产。 AI 优化导出 •
Heatmap 105
Alain Verleyen
5 (2)
指标
热图指示器 此热图指标允许您显示在市场报价中选择的所有代码的“热图”。在此版本中，它显示了 相对于上次每日收盘价的价格变化百分比 ，可以快速了解市场概况。 这是一种工具，可帮助交易者确定一种货币相对于所有其他货币对的强度。这是一个可视化工具，不能在“EA 交易”中使用。从这个意义上说，它更像是一种自由交易者的工具，而不是自动交易者。因此，对于那些有兴趣使用此工具进行自动交易的人来说，很遗憾这是不可能的。 它对股票或期货市场特别有用，例如巴西交易所 Bovespa。 设置 热图指示器中有几个设置需要自定义： <头> 设置 可能的值 描述 隐藏图表？ 真 /假 您可以完全隐藏图表或保持原样。当指标从图表中移除时，图表将恢复。 在前景中绘制的图表？ 真/ 假 如果之前的设置为 True，您可以选择在前景 (true) 或背景 (false) 中显示图表。 自动排列热图？ 真 /假 如果为 true，所有尺寸和排列都会自动完成。否则必须选择进一步的设置。 刷新时间（毫秒） >=1000 数据默认每 5 秒刷新一次。最小值为 1,000（1 秒）。 上色 任何颜色 默认为蓝色。此颜色用于指示具
筛选:
alvido
139
alvido 2025.10.22 13:50 
 

A great tool for analyzing market changes, and with the help of AI assistants, it is also a very good teacher, which allows you to improve your trading and understand how FX Power, FX Volume, and other Stein Investments indicators can be used. An excellent experience in improving your trading skills in the markets.

Alain Verleyen
52704
来自开发人员的回复 Alain Verleyen 2025.10.22 14:08
Thank you, Alvido. I really appreciate your thoughtful review and the way you captured the purpose of Easy Insight. Wishing you continued success and steady progress in your trading journey! 🙏🙂
Jeffrey Quiatchon
629
Jeffrey Quiatchon 2025.07.09 23:53 
 

I’ve been able to extend my trading dynamics using this tool. If you’re into data-driven or AI-enhanced trading, this is a game-changer—a must-have for Algo Traders who want smarter decisions.

Alain Verleyen
52704
来自开发人员的回复 Alain Verleyen 2025.07.10 07:44
Thank you so much, Jeffrey – that’s a powerful statement! I’m really glad to hear that EasyInsight helped you expand your trading dynamics and decision-making process.
Especially your point about AI-enhanced and data-driven trading hits the core of what EasyInsight was built for. Much appreciated! 🙏🙂
Gryffn10
440
Gryffn10 2025.07.06 20:18 
 

I was an early adopter of this EA and I held off reviewing it, until I had assessed it and had spent time with it.. Whether you are a seasoned Trader just looking for confirmations, or even if you are new to the Trading game, with Easy Insight, your trading will never be the same again. The EA opens the door to a remarkable and even fascinating, brand new Trading Landscape from which there will never be any turning back. Not only does it make things easier, it makes your trading profitable and much more fun.... It is a paradigm shift and a game changer, and the sooner you can get yourself in, the better! The Authors trade their products, provide videos, an Easy Insight Telegram Channel and regular product updates and are absolutely hands on and genuinely care for and assist their users. This is the best Trading product I have ever purchased in well over 15 years of trading!

Alain Verleyen
52704
来自开发人员的回复 Alain Verleyen 2025.07.07 06:57
Wow – thank you so much for this incredible review! 🙏🙂
Your words truly mean a lot to us, especially knowing that you’ve taken the time to thoroughly test the EA before sharing your thoughts. We’re thrilled that EasyInsight could bring such a positive shift to your trading experience – that’s exactly what we built it for: powerful insights, confident decisions, and real support behind the scenes. It’s great to hear that you’re benefiting from the full ecosystem with videos, the Telegram group, and regular updates. Thanks again for your trust – and wishing you continued success on your journey! 💪
kenrock54
64
kenrock54 2025.07.02 01:20 
 

change my trading.very useful.

Alain Verleyen
52704
来自开发人员的回复 Alain Verleyen 2025.07.02 06:38
Thank you so much, Kenrock – I really appreciate your feedback!
Glad to hear EasyInsight is making a difference in your trading. 🙏
Wishing you a profitable trading day!🙂
Antonio Serna Cerda
1016
Antonio Serna Cerda 2025.05.27 16:40 
 

I have never found in mql5 (and I have bought more than 100 products) such a rounded product. It makes use of AI in the most intelligent and real way I have ever seen, where EasyInsight gives you a base with which to operate without limits with AI. It is difficult to find a support involved in your product, a constant evolution, a proactive and lively community, and above all, authors who really operate day by day with the product they sell, record it and show it to you. If you want to evolve as a trader, you can buy all Stein's products, it will make you a better trader.

Alain Verleyen
52704
来自开发人员的回复 Alain Verleyen 2025.05.27 18:35
Thank you very much Antonio for this amazing review, it warms the heart to see one's work so much appreciated and useful.
Alain
LUIS ALBERTO BIANUCCI
1037
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 10:13 
 

Thanks for the explanations, author. This project is serious and highly useful for any trader.

Alain Verleyen
52704
来自开发人员的回复 Alain Verleyen 2025.05.15 19:29
Thank you so much, Luis — I really appreciate your feedback! 🙏
Glad to hear you see the value in the project — we’ll keep working hard to make it even more powerful and trader-friendly over time. 🙂
Satbieter
306
Satbieter 2025.05.01 06:50 
 

Nach der Videoveröffentlichung auf Youtube von EasyInsight MT5 wurde zuerst von mir Kritik ausgesprochen, weil die KI ja auch Chartbilder auswerten kann. Nach der Erklärung von Daniel habe ich dann EasyInsight MT5 doch erworben. Ich habe alle Tools von Daniel und bin von seiner Arbeit überzeugt. Seine Arbeit führt auch unweigerlich zum Ziel, wenn man sich diszipliniert an die Regeln hält. Ich feue mich auf jeden Fall über die täglichen Profits :-) EasyInsight MT5 ist ein absoluter Game-Changer in Verwendung mit den anderen Tools von Stein Investments. Ich nutze EasyInsight MT5 seit Veröffentlichung einzeln und in Kombination mit einem systematischen Setup-Ansatz. Der Indikator liefert mir dafür zuverlässig alle relevanten Daten: FXP (Stärke), Volumen, ATR sowie die passenden Unterstützungs- und Widerstandszonen (S1/R1). Besonders hilfreich ist die Aufschlüsselung der FXP-Deltas auf 4H, 1D und 1W – damit kann ich die Trendlage sauber klassifizieren. Für alle, die FX-Stärke/Schwäche datenbasiert auswerten möchten, ist das ein echter Mehrwert. Ich exportiere die Daten regelmäßig als CSV und nutze sie zur Screening-Auswertung. Das funktioniert hervorragend. Die Integration in mein Regelwerk ist reibungslos. Positiv: Klare Darstellung von FXP und Volumen Exportfähig (ideal für tägliche Analyseprozesse) Auch ausgezeichnete Kombinierbarkeit mit externen Strategien und Trigger-Logiken Verbesserungspotenzial: Volumenkomponente zeigt bei schnellen Umbrüchen manchmal etwas Trägheit Fazit: EasyInsight MT5 ist für mich ein verlässliches Analysetool zur systematischen Setup-Vorbereitung. Empfehlenswert für Trader, die datengetrieben arbeiten und strukturierte Setups bevorzugen. Ich brenne schon darauf, wenn IX Power mit intrigiert wird und ich Indices etc. auswerten kann. Grüße Ralf

Alain Verleyen
52704
来自开发人员的回复 Alain Verleyen 2025.05.01 16:27
Hallo Ralf, vielen Dank für Deine ausführliche und konstruktive Rückmeldung – das weiß ich wirklich sehr zu schätzen! Es freut mich besonders, dass Du nach anfänglicher Skepsis doch offen an das Tool herangegangen bist und EasyInsight nun so gezielt und wirkungsvoll in Deinen Analyseprozess integriert hast. Genau dafür wurde es entwickelt – als datenbasiertes Entscheidungswerkzeug für strukturierte Setups. Deine Nutzung in Kombination mit dem CSV-Export, der FXP-Zeitanalyse und dem klaren Regelwerk ist ein Paradebeispiel dafür, wie man das volle Potenzial ausschöpft. Auch Dein Hinweis zur Volumenkomponente bei schnellen Umbrüchen ist nachvollziehbar, ist aber in der natürlichen Trägheit des Retailsentiments begründet. Und ja, die Integration von IX Power steht definitiv noch auf der Roadmap – gerade mit Blick auf Indizes, Rohstoffe und Kryptos wird das den Funktionsumfang von EasyInsight noch einmal deutlich erweitern. Danke für Dein Vertrauen und Deine stetige Unterstützung – und natürlich weiterhin viele strukturierte Setups & tägliche Profits! 🙏🙂 Beste Grüße
Daniel
回复评论