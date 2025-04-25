EasyInsight MT5
- 实用工具
- Alain Verleyen
- 版本: 2.28
- 更新: 30 七月 2025
- 激活: 10
EASY Insight – 更智能的交易从这里开始
概述
如果你能在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——完全不需要手动筛选图表，会是什么体验？
EASY Insight 是一款为人工智能准备的数据导出工具，能将指标数据转化为可执行的交易情报。专为厌倦了猜测和视觉混乱的交易者设计，只需一个简洁的 CSV 文件，即可获得全市场快照。
这是全新的交易体验——没有无休止的窗口切换，没有杂乱的图表覆盖。只有你已经熟悉的工具带来的纯粹结构化洞察力：FX Power (FXP)、FX Volume (FXV)、FX Dynamic (FXD)、FX Levels (FXL)，以及适用于所有非外汇资产的 IX Power (IXP)。
想要更方便？如果你希望所有功能集于一身，只需一次安装，无需设置、无需在图表上显示指标，只需纯粹的数据导出用于即时 AI 分析，选择 EASY Insight AIO。
1. 为什么 EASY Insight 会改变你的交易方式
多资产覆盖
• 分析外汇、贵金属、加密货币、指数、股票——你的经纪商提供的所有资产。
AI 优化导出
• 导出高度结构化的数据，专为 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等 AI 系统直接使用而设计。
导出内容包括：
• 基础货币和报价货币在三种可选周期内的强度分析（来自 FXP）。
• 通过净多头持仓变化反映的市场情绪动态（来自 FXV）。
• 成交量变化（FXV）、波动率（FXD）以及精准的支撑/阻力区间（FXL）。
• 包含 M15、H1、D1 的 OHLC 市场数据。
强大的提示工程
• 提供专门的提示文件，帮助 AI 正确解读导出数据。
• 支持所有结构化输入的 AI 系统，实现极快的交易建议生成。
2. 为追求更多的交易者而设计
标准版适用于已经拥有（或倾向单独购买）我们的核心指标的交易者——特别是那些在分析时希望在图表上直观显示工具的人。
不需要图表覆盖？更喜欢简洁？那就选择 EASY Insight AIO —— 全功能集成，即装即用，无需额外设置。
3. 智能文件夹结构
您的数据会自动归类到不同资产类别文件夹（外汇、加密货币、贵金属等），每个文件夹都包含时间快照导出文件，方便回测、训练和 AI 处理。
4. 社区验证的卓越表现
我们快速成长的 EASY Insight 社区已经在分享高级提示设置、交易策略，甚至基于导出数据的完整 EA 框架。首批用户在发布后的第一个周末就报告了加密货币的盈利交易。
加入 EASY Insight，您将步入全新的交易协作与创新维度。
5. 想看实际演示？
欢迎观看我们的AI 交易 YouTube 播放列表中的真实案例和完整演示。
6. 资源与支持
• 第一次使用 EASY Insight？请从这里开始：EasyInsight 常见问题解答
• 通过我们的Stein Investments 中心页面获取模板、交易策略、视频和群聊入口。
7. 总结——为什么选择 EASY Insight？
• 一键导出涵盖所有主流资产类别的 CSV
• 针对 AI 工具进行结构化和提示优化
• 基于你喜爱的 Stein Investments 指标
• 快速壮大的社区正用它打造数据驱动的交易未来
• 高效、现代，为你的下一笔交易做好准备
准备好更聪明地交易了吗？
立即获得 EASY Insight，迈入 AI 精准交易的新世界。
A great tool for analyzing market changes, and with the help of AI assistants, it is also a very good teacher, which allows you to improve your trading and understand how FX Power, FX Volume, and other Stein Investments indicators can be used. An excellent experience in improving your trading skills in the markets.