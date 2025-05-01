EasyTrade MT5

5

Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具

Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。

它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。
无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。


为什么选择 Easy Trade？
  • 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。
  • 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。
  • 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。
  • 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。
  • 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。


主要功能（版本 1.0）
  • 魔术号与策略标签：使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。
  • 手数设置：支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手数设置。
  • 篮子跟踪止盈：当总利润达到指定目标时锁定部分收益（例如达到 $10 锁定 $5）。
  • 篮子盈利目标：当总盈利达到预设值（如 $20）时自动平仓所有交易。
  • 定时自动平仓：设定具体时间自动平仓，适用于重大事件或周末前离场。
  • 操作确认提示：所有平仓操作均需确认，避免误操作。
  • 内置截图按钮：一键截图保存图表，非常适合写交易日记。
  • 实时风险预览：在下单前显示止损距离、点值及潜在风险。
  • 清晰的状态面板：实时显示总风险、当前盈亏、跟踪触发点和目标利润。


即将推出的新功能
  • 挂单支持
  • 单独交易的跟踪止损
  • 自动整合新闻日历
  • 自定义警报功能

我们正在根据真实用户需求持续开发 Easy Trade。如果您有想法或功能需求，请联系我们 —— 我们乐于倾听。


Easy Trade 适合以下交易者……
  • 希望拥有快速、简洁的交易管理流程
  • 倾向于手动交易并追求更智能的工具支持
  • 重视交易日记并希望自动保存截图
  • 需要实时追踪多个品种的总风险
  • 短线交易者需要快速执行与监控


立即开启更智能的交易
Easy Trade 让您简化决策流程、追踪风险并提升交易信心。

现已在 MQL5 市场上线，支持 MT4 与 MT5。

由 Stein Investments 打造 —— 专为严肃交易者设计的高质量工具。
评分 2
Marcus Kalipke
1055
Marcus Kalipke 2025.05.21 16:48 
 

Viele viele Jahre vertraue ich nun schon Daniel & Alain für Ihre unermüdliche Arbeit und ständige Hilfe bei Problemen und Ideen. Dieses Tool arbeitet hoch präzise und schnell und hat wirklich alles um die Trades optimal zu managen. Dankeschön und weiter so :-)

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1037
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 10:10 
 

This utility works very well, integrated with other projects of the author and his corporate group.

推荐产品
Inverted Chart EA
Samuele Borella
实用工具
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
Mirror Signals Service
Isaac Derban
实用工具
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
DCA Buddy
Karim Abdelwahab
实用工具
DCA Buddy Advanced Break-Even Price Visualiser for MetaTrader 5 Take control of your multi-position trading with DCA Buddy , an advanced indicator for MetaTrader 5. It provides a clear and accurate visualisation of the average break-even price for all your open trades on the current chart symbol. This powerful tool goes beyond simple averages, correctly handling both one-sided and complex hedged scenarios, and now features a sophisticated, persistent 'once only' alert system to notify you precis
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
指标
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
指标
SMC Venom 模型 BPR 指標是針對在智慧貨幣 (SMC) 概念內工作的交易者的專業工具。它會自動辨識價格圖表上的兩種關鍵模式： FVG （公平價值缺口）是三根蠟燭的組合，其中第一根和第三根蠟燭之間存在缺口。它在水平之間形成一個沒有成交量支撐的區域，這通常會導致價格調整。 BPR （平衡價格區間）是兩種 FVG 模式的組合，形成一個「橋樑」 - 當價格以低成交量活動移動時，突破並返回到水平的區域，從而在蠟燭之間產生間隙。 這些模式可協助交易者透過分析圖表上的交易量和價格動態（大型市場參與者和普通參與者之間的互動）來識別關鍵的支撐/阻力位、突破區域和切入點。 此指標以矩形和箭頭的形式可視化模式，也支援靈活的警報設定。 主要特點： 模式顯示模式：選擇顯示 BPR 模式（看漲和看跌）或 FVG 模式（看漲和看跌）。 可以隱藏所有圖表分析模式。 以條數過濾：BPR 結構中 FVG 之間的最小/最大距離。 訊號的附加視覺化： 箭頭有 9 種類型可供選擇（標準、細、分形等）或手動輸入 Wingdings 代碼，其表格可以選擇性地顯示在圖表上。 設定顏色、尺寸及其縮放時相對於價格的動態
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
指标
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
指标
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
指标
順應潮流。是的，在 15 分鐘的框架上等待進場信號，無論是買入還是賣出，並檢查信號是否出現在 30 分鐘的框架上（有時信號需要一個小時或更長時間才會出現。您可以返回到15分鐘框架並返回到30分鐘框架，重複此操作，直到主要訊號出現在您面前。被記錄，或當相反的訊號出現時它非常簡單並且適用於所有主要貨幣。  金屬、指標和所有框架，但最好的結果是 30 分鐘框架。 始終將止損設置在蠟燭底部下方，資金管理不得超過 資本的10% 順應潮流。是的，在 15 分鐘的框架上等待進場信號，無論是買入還是賣出，並檢查信號是否出現在 30 分鐘的框架上（有時信號需要一個小時或更長時間才會出現。您可以返回到15分鐘框架並返回到30分鐘框架，重複此操作，直到主要訊號出現在您面前。被記錄，或當相反的訊號出現時它非常簡單並且適用於所有主要貨幣。  金屬、指標和所有框架，但最好的結果是 30 分鐘框架。 始終將止損設置在蠟燭底部下方，資金管理不得超過 資本的10% 順應潮流。是的，在 15 分鐘的框架上等待進場信號，無論是買入還是賣出，並檢查信號是否出現在 30 分鐘的框架上（有時信號需要一個小時或更長時間才會
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
实用工具
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
实用工具
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT5
Mehnoosh Karimi
实用工具
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert for MetaTrader 5 The Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert for MetaTrader 5 is a precision-engineered trading solution designed to enhance discipline, risk control, and execution accuracy. Equipped with adaptive tools such as dynamic trailing stops, break-even automation, and multi-symbol handling, it helps traders manage their strategies intelligently while aligning with the strict requirements of proprietary trading firms. With seven configurable panels, t
EZ Trends
Guillermo Pineda
指标
EZ Trends 是一款精准的趋势检测指标，旨在帮助交易者实时识别市场结构的变化。 通过独特的 EMA–HMA 混合带系统，它利用自适应蜡烛颜色突出趋势方向，并在新趋势开始时绘制关键反应水平。 结果是一个实用的工具，帮助交易者紧跟市场动能，同时过滤市场噪音。 主要功能 趋势检测逻辑： 基于 EMA 和 HMA 平均值（三线通道）。 使用平均蜡烛区间动态扩展，形成上下边界。 即时适应波动性，显示收缩、扩张和突破潜力。 上升趋势：价格收盘在上轨之上。 下降趋势：价格收盘在下轨之下。 蜡烛自动变色（绿色代表上升，蓝色代表下降）。 趋势启动水平： 新趋势开始时，锁定极值点（上升趋势取最低点，下降趋势取最高点）。 绘制虚线水平线，作为潜在的回测或验证区域。 视觉布局： 中线：EMA 与 HMA 的虚线平均值。 上/下轨：自适应边界。 配合蜡烛变色，可即时显示市场方向与强度。 使用方法 顺应动能：按照蜡烛颜色的方向交易。 标记关键区域：虚线水平线作为支撑/阻力。 读取波动变化：通道扩展与收缩提示突破可能。
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
指标
Price reach indicator. It also serves as the perfect term for supports and resistance. I use it in two experts. The basic tool for professional trading. The indicator analyzes the last 500 bar and uses this to determine the levels ( but it doesn't predict the future ) . Personally, I use it on TF H1.  It is very simple. Four lines on chart and that's all. Only two input parameters.  Thousands of indicators. Why this? Is good ? No! Is very good. Please test the indicator prior to purchasing. You
Capital Manager
Pham Cong Chinh
实用工具
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Risk Manager Panel PRO
Haitham Abduh Irahim Ali Al-areefi
实用工具
Risk Manager Panel PRO — Smart Trading Assistant for MT5 Risk Manager Panel PRO is an advanced trade-execution panel designed for professional traders who need speed, accuracy, and full control over their risk. This tool replaces manual calculations and transforms your chart into a powerful trading workstation. It is built especially for traders who value lot precision, risk management, smart pending orders , and instant execution — all in one clean and intuitive interface. Key Features
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
指标
Price Manipulation Risk Indicator Advanced Tool for Market Risk Evaluation & Manipulation Detection Price Manipulation Risk Indicator is a professional tool designed to measure the current risk level in the market. It evaluates price behavior, market activity, and candle dynamics to detect unstable or potentially manipulated environments. This indicator helps traders avoid traps , filter false signals , and improve timing in both entries and exits. Product Purpose Provide an immediate a
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
实用工具
Total trade manager allows you to manage your trade to maximise your profits and minimise your losses. This is an essential for traders that are looking for consistency within their trading.  The features: Partial Stop Loss: This feature allows you to close a partial percentage of your trade once it goes into negative. So if your stop loss is 20 pips, you could close 75% of your trade at 10 pips and let the remainder of the position to continue running. Auto Stop Loss: This means that once you p
Break Retest
Ongkysetiawan
指标
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
Market Screener
Andrey Khatimlianskii
5 (1)
实用工具
Professional tool for professional traders It allows you to browse all available financial instruments and select best ones to trade with lightning speed. Fastest market screening ever Move your mouse over the instruments and instantly see 3 charts with selected timeframes and predefined indicators! Click on the symbol name to hold it. Use UP and DOWN keys to select previous /  next instrument. Ultimate charting Smooth scale, automatic indicator lines width, smart grid and much more. You'll li
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
专家
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
VelocityX Pro Trade Manager
Lee Stuart Marels
实用工具
VelocityX – Pro Trade Manager Monthly Rent: $30 1-Year Access: $80 Lifetime License: $199, 8 activations Welcome to VelocityX – Pro Trade Manager. This tool was built for one reason: To close the gap between seeing a setup and entering the trade. If you are tired of missing the best entry price because you were busy calculating lot sizes or dragging lines, VelocityX is the solution. It handles the math, the risk, and the execution instantly, allowing you to trade with the speed of an algorith
GGP Trade Copier MT5
Mohammadmahmood Pirayeh
实用工具
GGP Trade Copier  EA is an automatic trading bot that can help traders automatically replicate the trading strategies and operations from one trading terminal to others by experiencing exceptionally fast trade copying system. Its easy-to-use setup allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. The software supports multiple trading varieties, including Forex, commodities, stocks
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
指标
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
指标
用於確定平面和趨勢的指標。 如果價格低於兩條直方圖和兩條線（紅色和藍色）中的任何一條，則這是一個賣出區域。 購買此版本的指標時，一個真實賬戶和一個模擬賬戶的 MT4 版本 - 作為禮物（收到，給我寫私信）！ 如果價格高於兩條直方圖和兩條線（紅色和藍色）中的任何一條，則這是一個買入區域。 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/3793 如果價格在兩條線之間或在任何直方圖的區域內，那麼市場就沒有明確的趨勢。簡單地說，市場是平的。 指標的工作在屏幕截圖中更清楚地顯示。 該指標可用作獨立的交易系統。該指標可用於獲取領先數據或確定當前趨勢的方向。對於任何級別的交易者來說，這都是一個很好的工具！
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
指标
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
该产品的买家也购买
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 价格将在售出 20 份后上涨。剩余 $90 的副本: 2/20 。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
实用工具
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
实用工具
Copy Cat More Trade Copier MT5 (复制猫MT5) 是一个本地跟单软件，也是一个完整的风险管理和执行框架，专为当今的交易挑战而设计。从资金管理公司挑战到个人投资组合管理，它能适应各种情况，结合了稳健的执行、资本保护、灵活配置和高级交易处理功能。 该跟单软件可在主端（发送方）和从端（接收方）模式下工作，实时同步市价单和挂单、交易修改、部分平仓和对冲平仓操作。它兼容模拟和实盘账户、交易或投资者登录，并通过持久的交易记忆系统确保恢复功能，即使EA、终端或VPS重启也不例外。可以同时管理多个主端和从端，使用唯一ID，并通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理跨经纪商差异。 手册/设置  | Copy Cat More MT4 | 频道  特色功能： 易于设置——快至30秒（见视频）。 快速、稳定、准确——Turbo模式下低延迟复制（见截图）。 高安全性——不使用潜在危险的DLL或WebRequest。 持久交易记忆，避免孤立、丢失或不准确的交易。 可从手动或EA复制，支持所有账户类型。 品种自动前缀/后缀，快速设置；支持MT4和MT5之间复制。 非常灵活的多主端
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HYT utility
Sergey Batudayev
实用工具
HYT（Help Your Trading）是一款帮助您对亏损持仓进行加仓操作的工具，支持两种主要策略： 标准加仓（Martingale）； 对冲并顺势建仓。 该工具能够处理多个方向相反的订单，无论是买入还是卖出。 HYT 可自动计算下一笔订单的手数、挂单价格、加仓方向以及以设定的止盈水平平仓的逻辑。 此外，您还可以通过 Buy 和 Sell 按钮手动开仓，只需设置所需的止盈点位和初始手数。 使用方法非常简单：将工具拖入图表，设置止盈价格，点击 “Start Averaging” 按钮即可开始。 请确保初始订单手数不过大，并做好资金管理准备，因为在加仓过程中，工具会逐步增加持仓量。 HYT 同时具备自动交易功能。启用后，它将按照您设定的参数自动开平仓。 为什么选择 HYT 实用程序？ HYT 是一款专为应对亏损局面而设计的智能工具，它通过系统化策略帮助您更有效地管理订单。无论是通过加仓，还是通过对冲后顺势开单，HYT 都能自动计算下单方向、手数和价格，协助您理性出场。 该工具支持混合持仓（买单和卖单同时存在）、可通过 Buy/Sell 按钮快速开仓、可设置止盈目标，同时也支持完全自动的
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
实用工具
这个产品在新闻时间过滤所有的专家顾问和手动图表，因此您不必担心突然的价格波动会破坏您的手动交易设置或其他专家顾问输入的交易。此产品还带有完整的订单管理系统，可在任何新闻发布前处理您的持仓和挂单。一旦您购买了   The News Filter ，您将不再需要依赖以后的专家顾问内置的新闻过滤器，因为这个产品可以从此过滤它们所有。 新闻选择 新闻来源于Forex Factory的经济日历。 选择可以基于任何一种货币，如USD，EUR，GBP，JPY，AUD，CAD，CHF，NZD和CNY等。 选择也可以基于关键识别，例如Non-Farm (NFP)，FOMC，CPI等。 能够选择新闻影响级别的筛选，从低、中、到高影响。 自动模式只选择与图表相关的新闻。 新闻来源每小时自动刷新，以确保最新的新闻数据。 为每个新闻影响级别提供单独的输入，以确定您要过滤掉的新闻发布前后的分钟数。 订单管理选项 在新闻发布前关闭未平仓头寸的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前删除挂单的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移除止损和止盈水平的选项，并在新闻发布后恢复它们。 在新闻发布前移动止损和
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
实用工具
DashPlus 是一款先进的交易管理工具，旨在提升您在 MetaTrader 5 平台上的交易效率和效果。它提供一整套功能，包括风险计算、订单管理、先进的网格系统、基于图表的工具和绩效分析。 主要功能 1. 恢复网格 实施一个平均和灵活的网格系统，以在不利的市场条件下管理交易。 允许设置战略性进出点，以优化交易恢复。 2. 叠加网格 通过在强劲的市场波动中增加仓位，最大化有利交易的潜在回报。 帮助您通过扩展获利交易来利用趋势市场。 3. 盈亏线 在图表上直接提供潜在利润和损失场景的可视化表示。 调整设置并拖动盈亏线，以在执行之前评估各种交易结果。 4. 篮子模式 简化同一交易品种的多仓位管理，将它们合并为一个聚合仓位。 基于平均价格，便于监控和应用止损、止盈以及其他订单修改。 5. 图表上的新闻 将预定的经济新闻事件整合到您的交易图表中。 帮助您随时掌握可能影响市场波动的即将发生的事件，从而更好地规划交易。 6. 警报 设置基于时间或价格的警报，通知会显示在 MT5 中，或通过 MT5 应用发送到您的移动设备。 对监控关键价格水平或重要的交易时段非常有用。 7. 绩效统计 提供详细的
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
实用工具
Telegram 到 MT5： 终极信号复制解决方案 使用 Telegram 到 MT5 简化您的交易，这款现代化工具可直接从 Telegram 频道和聊天室复制交易信号到您的 MetaTrader 5 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案可确保精准的信号执行、丰富的自定义选项，节省时间并提高您的效率。 [ Instructions and DEMO ] 主要特点 直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。 通过用户友好的 EXE 桥轻松管理聊天 ID。 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含异常词（例如“报告”、“结果”）的不需要的信号。 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。 自动计算指定点而不是价格的信号的切入点。 订单定制和灵活性 使用多种模式配置订单大小：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。 设置滑点限制、挂单到期时间和重试参数，以实现无缝执行。 综合符号管理 排除特定符号或映射到特定经纪人的符号。 自定义信号和经纪商符号之间
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
实用工具
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
实用工具
Auto Trade Copier 被设计成多的MT5账户/端子，绝对精度之间复制交易。 有了这个工具，你可以充当要么提供商（源）或接收（目的地） 。每一个交易行为将由提供商克隆到接收器，没有延迟。 以下是亮点功能：     在一个工具提供商或接收器之间转换角色。     一个供应商可以交易复制到多个接收者的账户。     绝对兼容MT5的顺序/位置管理规则，该规则允许与调整容积为每个符号只有一个位置。     自动识别和同步代理之间的符号后缀。     允许高达5特殊符号的设置（即： GOLD - > XAUUSD ，等等） 。     多lotsize设置选项。     允许过滤的订单类型将被复制。     关断端子或电源关闭后恢复以前的设置和状态。     实时控制面板。     使用方便，界面友好。 用法： - 安装工具提供的MT5终端，并选择角色“提供者” ，然后启用它。 - 安装工具接收的MT5终端，并选择角色的“接收器” ，输入提供商的帐号，然后启用它（你可以有很多接收者的帐户，只要你想） 。 设置和参数：      特殊符号设置（菜单） ： 配置高达5对特殊
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
实用工具
AI Trade Analyzer 是一款以指标格式实现的智能市场分析工具。该程序在图表上可视化信号，并帮助交易者根据技术指标和新闻背景评估市场情况。 主要功能： 1.技术分析： 支持流行指标：EMA（短/长）、一目均衡表、ADX、RSI、MACD、随机指标、ATR、布林带、枢轴点、斐波那契。 识别趋势、分歧和关键水平。 2. 有新闻背景的工作经历： 根据指定的参数（时间范围、日期）接收经济事件。 考虑到宏观经济数据可能对市场产生的影响。 3.自动化和可定制性： 通过计算潜在切入点、SL 和 TP 形成分析结论。 根据既定参数解释信息的能力来评估市场状况。 4.多语言支持： 结果可以以俄语、英语、德语和印尼语显示。 5.灵活的接口： 用户可以使用控制键（键盘上的箭头）更改分析块窗口的位置和大小，以根据他们的喜好调整显示。 重要的： 为了使指标正常工作，您需要在参数中输入外部 API 的访问密钥（例如，OpenAI API 和新闻服务）。 该产品未开通交易。这是一个辅助分析工具。 所有参数和界面均为全英文。 所有计算均在终端内部进行。该 API 通过 WebRequest 使用，并经用户
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
实用工具
Ultimate Trade Assistant MT5 — 多功能智能交易助手 集成超过 66 项专业功能的智能交易面板，帮助您更高效、更安全、更精确地进行交易。 这款多功能交易助手集成了 风险管理、自动下单、仓位控制、市场分析 等核心功能， 让交易者能够更轻松地管理订单、减少失误，并提升整体交易效率。无论是新手还是专业交易员， 都能通过它显著提升操作体验。 为什么选择这款交易助手 一键下单与智能管理，提高交易执行速度 自动 计算仓位大小与风险比例 ，精准控制资金 支持 智能订单系统： 网格、OCO、隐藏止盈止损、虚拟挂单 强大的 仓位管理功能： 部分平仓、保本、移动止损、自动平仓 内置 市场分析模块： 供需区、波动率、货币强弱、交易时段 支持多品种管理与详细 交易统计分析 重要事件 推送与 Telegram 通知 主要功能（66+） 风险管理模块： 自动计算最佳仓位 交易管理模块： 止盈止损、保本、11 种移动止损模式、部分平仓 智能订单系统： 网格策略、OCO、隐藏挂单、虚拟止损 市场分析工具： 供需区、波动率、货币强弱、会话时段显示 绩效与监控： 盈亏、回撤、胜率、资金管理、过
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
实用工具
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   是一款基于   Smart Money Concepts（SMC）   开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析   反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示   兴趣点（POI） 、 无重绘信号   以及   自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的   实时信号与提醒功能   可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备   指标功能   和   信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------  免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
实用工具
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 加密货币图表集成工具 概述 Crypto Charting for MT5 通过 WebSocket 提供实时 OHLC 图表数据。支持多家交易所，并可在 MT5 中自动更新历史数据。 功能 实时 WebSocket 数据传输 自动历史数据同步 网络中断后的计划更新 兼容所有 MT5 时间周期 支持 OHLCV 数据格式 支持策略测试器 自动重新连接 支持的交易所 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 补充说明 如需获取 Tick 数据和深度数据，可查看名为 Crypto Ticks 的相关产品。 注意事项 不使用 DLL，适用于 VPS 环境。 Strategy Tester 不支持 WebRequest 功能。 如需试用版本，请通过 MQL5 私信联系作者。 Full Documentation & Setup Guide : Click Here
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
实用工具
Live Forex Signals 专为现场信号交易而设计   https://live-forex-signals.com/en 和  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 参数 如果您已订阅网站，则用户名和密码live-forex-signals.com/foresignal.com ，然后您应该使用您的凭据填写这些参数;如果没有订阅，则将字段留空; 评论对正在开启的交易的评论 风险风险作为交易存款的百分比，如果风险=0，则使用价值地段 固定交易量 使用获利使用从网站获利 UseStopLoss从网站使用止损 FrequencySignalUpdateInMinute顾问访问网站的频率 交易的最大点差交易的最大允许点差，如果点差较高，则设置的挂单被取消 使用追踪止损 TrailingStop跟踪止损的值以点为单位 为了使实时外汇信号正常工作，您需要放置网站地址 https://live-forex
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
实用工具
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
实用工具
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
实用工具
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
实用工具
跟单->方便快捷的界面交互,用户上手即用       ->>>> 推荐在windows电脑,或者VPS Windows上使用 特色功能: 多样化个性跟单设置: 1.对不同的信号源可以设置不同的手数模式 2.不同的信号源分别设置正向反向跟单 3.信号分别设置注释 4.是否根据合约手数校准手数 多样化个性跟单设置2: 1.对不同的品种可以设置不同的手数模式 2.不同的品种分别设置正向反向跟单 3.信号分别设置注释 4.是否根据合约手数校准手数 注释过滤,MAGIC过滤，信号手数过滤，本地品种过滤 净持仓模式（该模式下手数计算仅支持倍率） 工作时间设置 反向同步接收端的平仓 订单绑定功能：任意订单可以绑定到设置信号源订单上（ 双击表格更改） 账户风险控制 基本功能: 跟单正常交互速度0.5s以下 自动检测信号源,并显示信号源账号列表 自动匹配品种,不同平台常用交易品种(后缀不同等特殊情况)95%自动匹配,基本无需手动设置,品种映射表可随意双击更改对应品种.(映射表具有快速搜索品种功能) 4种手数计算模式(1.倍率 2.固定手数 3.自适应资金风险 4.源账户资金比例风险) 特殊手数模式:
作者的更多信息
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
实用工具
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具 Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。 它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。 无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。 ⸻ 为什么选择 Easy Trade？ 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。 ⸻ 主要功能（版本 1.0） 魔术号与策略标签： 使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。 手数设置： 支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (7)
实用工具
EASY Insight – 更智能的交易从这里开始 概述 如果你能在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——完全不需要手动筛选图表，会是什么体验？ EASY Insight 是一款为人工智能准备的数据导出工具，能将指标数据转化为可执行的交易情报。专为厌倦了猜测和视觉混乱的交易者设计，只需一个简洁的 CSV 文件，即可获得全市场快照。 这是全新的交易体验——没有无休止的窗口切换，没有杂乱的图表覆盖。只有你已经熟悉的工具带来的纯粹结构化洞察力：FX Power (FXP)、FX Volume (FXV)、FX Dynamic (FXD)、FX Levels (FXL)，以及适用于所有非外汇资产的 IX Power (IXP)。 想要更方便？如果你希望所有功能集于一身，只需一次安装，无需设置、无需在图表上显示指标，只需纯粹的数据导出用于即时 AI 分析，选择 EASY Insight AIO 。 1. 为什么 EASY Insight 会改变你的交易方式 多资产覆盖 • 分析外汇、贵金属、加密货币、指数、股票——你的经纪商提供的所有资产。 AI 优化导出 •
MT4 History Loader
Alain Verleyen
5 (5)
实用工具
这个实用的EA旨在从你的经纪人那里一次性下载所有历史数据。一旦投放到一个图表上（可以是任何图表），你将选择符号和时间段来处理输入。然后所有的都是自动的。这可能需要一些时间，所做的一切将显示在专家日志上。 当然，它只能下载经纪人服务器上真正可用的数据。这个过程取决于MT4的 "图表 "设置 "历史最大条数 "和 "图表最大条数"，如果你想确保获得最大的数据，你可以将这些值设置为大于默认值。然而，并不是所有的经纪商都提供大量的历史数据，对这些设置使用非常大的值会严重影响你的平台性能，使用时要小心。 这个工具主要对下载指标或EA在多个符号和多个时间段工作所需的所有数据非常有用，因为所有的数据都是自动的，没有必要全部手动完成。 一个非常好的例子是在首先使用 Fx Power 之前 ，最好的 ，具有所有时间框架的完整历史的货币强度表 ，由我的合作伙伴 Daniel Stein 提供，他为你提供完整的交易工具组合和非常有趣的交易分析。 通过我们 在mql5 和 Telegram 上 的 晨间简报，获得每日市场更新的细节和截图!
FREE
MT5 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
5 (1)
实用工具
我们中的大多数人使用VPS来运行我们的交易EA，24/7，但如何监控这些终端是否正常运行？ 如果他们崩溃了，或者因为更新而关闭了怎么办？我如何得到这方面的通知？ 这就是我们的心跳监测发挥作用的地方。 它为您的所有终端和VPS提供24/7的监控。 那么，我们需要什么呢？ 1.一个 在Cronitor 的免费用户 账户 ，一个专业的监控服务。 2.2. 这个工具在您的VPS上的图表上运行。 在MT5或连接问题的情况下，您会收到邮件通知（有更多的通知方式）。 我们使用这个技术方案来监控我们关键的后台基础设施，所以它被证明是可靠和有用的。 请 阅读完整的教程 ，在我合作伙伴的博客：Daniel Stein。 如果你愿意，你也可以使用 Nodeping服务 （付费）。 通过我们 在mql5 和 Telegram 上 的 晨间简报，获得每日市场更新的细节和截图!
Heatmap 104
Alain Verleyen
指标
热图指示器 此热图指标允许您显示在市场报价中选择的所有代码的“热图”。在此版本中，它显示了 相对于上次每日收盘价的价格变化百分比 ，可以快速了解市场概况。 这是一种工具，可帮助交易者确定一种货币相对于所有其他货币对的强度。这是一个可视化工具，不能在“EA 交易”中使用。从这个意义上说，它更像是一种自由交易者的工具，而不是自动交易者。因此，对于那些有兴趣使用此工具进行自动交易的人来说，很遗憾这是不可能的。 它对股票或期货市场特别有用，例如巴西交易所 Bovespa。 设置 热图指示器中有几个设置需要自定义： <头> 设置 可能的值 描述 隐藏图表？ 真 /假 您可以完全隐藏图表或保持原样。当指标从图表中移除时，图表将恢复。 在前景中绘制的图表？ 真/ 假 如果之前的设置为 True，您可以选择在前景 (true) 或背景 (false) 中显示图表。 自动排列热图？ 真 /假 如果为 true，所有尺寸和排列都会自动完成。否则必须选择进一步的设置。 刷新时间（毫秒） >=1000 数据默认每 5 秒刷新一次。最小值为 1,000（1 秒）。 上色 任何颜色 默认为蓝色。此颜色用于指示具
MT4 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
实用工具
我们中的大多数人使用VPS来运行我们的交易EA，24/7，但如何监控这些终端是否正常运行？ 如果他们崩溃了，或者因为更新而关闭了怎么办？我如何得到这方面的通知？ 这就是我们的心跳监测发挥作用的地方。 它为您的所有终端和VPS提供24/7的监控。 那么，我们需要什么呢？ 1.一个 在Cronitor 的免费用户 账户 ，一个专业的监控服务。 2.2. 这个工具在您的VPS上的图表上运行。 在MT5或连接问题的情况下，您会收到邮件通知（有更多的通知方式）。 我们使用这个技术方案来监控我们关键的后台基础设施，所以它被证明是可靠和有用的。 请 阅读完整的教程 ，在我合作伙伴的博客：Daniel Stein。 如果你愿意，你也可以使用 Nodeping服务 （付费）。 通过我们 在mql5 和 Telegram 上 的 晨间简报，获得每日市场更新的细节和截图!
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
实用工具
EASY Insight – 更智能的交易从这里开始 概述 如果你能在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——完全不需要手动筛选图表，会是什么体验？ EASY Insight 是一款为人工智能准备的数据导出工具，能将指标数据转化为可执行的交易情报。专为厌倦了猜测和视觉混乱的交易者设计，只需一个简洁的 CSV 文件，即可获得全市场快照。 这是全新的交易体验——没有无休止的窗口切换，没有杂乱的图表覆盖。只有你已经熟悉的工具带来的纯粹结构化洞察力：FX Power (FXP)、FX Volume (FXV)、FX Dynamic (FXD)、FX Levels (FXL)，以及适用于所有非外汇资产的 IX Power (IXP)。 想要更方便？如果你希望所有功能集于一身，只需一次安装，无需设置、无需在图表上显示指标，只需纯粹的数据导出用于即时 AI 分析，选择 EASY Insight AIO 。 1. 为什么 EASY Insight 会改变你的交易方式 多资产覆盖 • 分析外汇、贵金属、加密货币、指数、股票——你的经纪商提供的所有资产。 AI 优化导出 •
Heatmap 105
Alain Verleyen
5 (2)
指标
热图指示器 此热图指标允许您显示在市场报价中选择的所有代码的“热图”。在此版本中，它显示了 相对于上次每日收盘价的价格变化百分比 ，可以快速了解市场概况。 这是一种工具，可帮助交易者确定一种货币相对于所有其他货币对的强度。这是一个可视化工具，不能在“EA 交易”中使用。从这个意义上说，它更像是一种自由交易者的工具，而不是自动交易者。因此，对于那些有兴趣使用此工具进行自动交易的人来说，很遗憾这是不可能的。 它对股票或期货市场特别有用，例如巴西交易所 Bovespa。 设置 热图指示器中有几个设置需要自定义： <头> 设置 可能的值 描述 隐藏图表？ 真 /假 您可以完全隐藏图表或保持原样。当指标从图表中移除时，图表将恢复。 在前景中绘制的图表？ 真/ 假 如果之前的设置为 True，您可以选择在前景 (true) 或背景 (false) 中显示图表。 自动排列热图？ 真 /假 如果为 true，所有尺寸和排列都会自动完成。否则必须选择进一步的设置。 刷新时间（毫秒） >=1000 数据默认每 5 秒刷新一次。最小值为 1,000（1 秒）。 上色 任何颜色 默认为蓝色。此颜色用于指示具
筛选:
Marcus Kalipke
1055
Marcus Kalipke 2025.05.21 16:48 
 

Viele viele Jahre vertraue ich nun schon Daniel & Alain für Ihre unermüdliche Arbeit und ständige Hilfe bei Problemen und Ideen. Dieses Tool arbeitet hoch präzise und schnell und hat wirklich alles um die Trades optimal zu managen. Dankeschön und weiter so :-)

Alain Verleyen
52704
来自开发人员的回复 Alain Verleyen 2025.05.21 16:50
Vielen Dank Marcus
LUIS ALBERTO BIANUCCI
1037
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 10:10 
 

This utility works very well, integrated with other projects of the author and his corporate group.

Alain Verleyen
52704
来自开发人员的回复 Alain Verleyen 2025.05.08 11:14
Thank you Luis Alberto. Don't hesitate to contact us if you have any need not yet cover by the application.
回复评论