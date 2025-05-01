EasyTrade MT5
- 实用工具
- Alain Verleyen
- 版本: 1.29
- 更新: 27 十一月 2025
- 激活: 10
Easy Trade – 智能、简洁且强大的交易管理工具
Easy Trade 是为 MetaTrader 用户打造的一体化交易管理解决方案，帮助您轻松掌控风险，实现流畅交易执行。
它是根据交易者的反馈从零开始开发的，简化了多品种交易的执行、监控和管理流程，无需繁琐的操作。
无论您是手动短线交易者，还是管理多个交易设置的小型投资组合，Easy Trade 都能让您专注于明智决策和稳定盈利。
⸻
为什么选择 Easy Trade？
- 精准风险管理：可选择固定手数或按百分比定义每笔交易的风险。实时显示风险与潜在收益。
- 篮子式跟踪止盈：追踪多笔交易的总利润，目标达成时自动锁定部分收益，适用于组合交易。
- 交易截图记录：每笔交易都可截图保存，方便日记记录、回顾与绩效分析。
- 定时自动平仓：可设定具体日期和时间自动关闭持仓，适合日终或周末前平仓。
- 界面可自定义：可调整按钮排序与大小、线条样式与颜色、缩放比例等，满足个人使用习惯。
⸻
主要功能（版本 1.0）
- 魔术号与策略标签：使用注释标记轻松区分不同策略的交易，便于统计与复盘。
- 手数设置：支持固定手数或基于止损与账户资金百分比的动态手数设置。
- 篮子跟踪止盈：当总利润达到指定目标时锁定部分收益（例如达到 $10 锁定 $5）。
- 篮子盈利目标：当总盈利达到预设值（如 $20）时自动平仓所有交易。
- 定时自动平仓：设定具体时间自动平仓，适用于重大事件或周末前离场。
- 操作确认提示：所有平仓操作均需确认，避免误操作。
- 内置截图按钮：一键截图保存图表，非常适合写交易日记。
- 实时风险预览：在下单前显示止损距离、点值及潜在风险。
- 清晰的状态面板：实时显示总风险、当前盈亏、跟踪触发点和目标利润。
⸻
即将推出的新功能
- 挂单支持
- 单独交易的跟踪止损
- 自动整合新闻日历
- 自定义警报功能
我们正在根据真实用户需求持续开发 Easy Trade。如果您有想法或功能需求，请联系我们 —— 我们乐于倾听。
⸻
Easy Trade 适合以下交易者……
- 希望拥有快速、简洁的交易管理流程
- 倾向于手动交易并追求更智能的工具支持
- 重视交易日记并希望自动保存截图
- 需要实时追踪多个品种的总风险
- 短线交易者需要快速执行与监控
⸻
立即开启更智能的交易
Easy Trade 让您简化决策流程、追踪风险并提升交易信心。
现已在 MQL5 市场上线，支持 MT4 与 MT5。
由 Stein Investments 打造 —— 专为严肃交易者设计的高质量工具。
Viele viele Jahre vertraue ich nun schon Daniel & Alain für Ihre unermüdliche Arbeit und ständige Hilfe bei Problemen und Ideen. Dieses Tool arbeitet hoch präzise und schnell und hat wirklich alles um die Trades optimal zu managen. Dankeschön und weiter so :-)