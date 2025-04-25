EasyInsight MT4

EASY Insight – 更智能的交易从这里开始

概述

如果你能在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——完全不需要手动筛选图表，会是什么体验？

EASY Insight 是一款为人工智能准备的数据导出工具，能将指标数据转化为可执行的交易情报。专为厌倦了猜测和视觉混乱的交易者设计，只需一个简洁的 CSV 文件，即可获得全市场快照。

这是全新的交易体验——没有无休止的窗口切换，没有杂乱的图表覆盖。只有你已经熟悉的工具带来的纯粹结构化洞察力：FX Power (FXP)、FX Volume (FXV)、FX Dynamic (FXD)、FX Levels (FXL)，以及适用于所有非外汇资产的 IX Power (IXP)。

想要更方便？如果你希望所有功能集于一身，只需一次安装，无需设置、无需在图表上显示指标，只需纯粹的数据导出用于即时 AI 分析，选择 EASY Insight AIO。

1. 为什么 EASY Insight 会改变你的交易方式

多资产覆盖

• 分析外汇、贵金属、加密货币、指数、股票——你的经纪商提供的所有资产。 AI 优化导出

• 导出高度结构化的数据，专为 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等 AI 系统直接使用而设计。 导出内容包括：

• 基础货币和报价货币在三种可选周期内的强度分析（来自 FXP）。

• 通过净多头持仓变化反映的市场情绪动态（来自 FXV）。

• 成交量变化（FXV）、波动率（FXD）以及精准的支撑/阻力区间（FXL）。

• 包含 M15、H1、D1 的 OHLC 市场数据。 强大的提示工程

• 提供专门的提示文件，帮助 AI 正确解读导出数据。

• 支持所有结构化输入的 AI 系统，实现极快的交易建议生成。

2. 为追求更多的交易者而设计

标准版适用于已经拥有（或倾向单独购买）我们的核心指标的交易者——特别是那些在分析时希望在图表上直观显示工具的人。 不需要图表覆盖？更喜欢简洁？那就选择 EASY Insight AIO —— 全功能集成，即装即用，无需额外设置。

3. 智能文件夹结构

您的数据会自动归类到不同资产类别文件夹（外汇、加密货币、贵金属等），每个文件夹都包含时间快照导出文件，方便回测、训练和 AI 处理。

4. 社区验证的卓越表现

我们快速成长的 EASY Insight 社区已经在分享高级提示设置、交易策略，甚至基于导出数据的完整 EA 框架。首批用户在发布后的第一个周末就报告了加密货币的盈利交易。 加入 EASY Insight，您将步入全新的交易协作与创新维度。

5. 想看实际演示？

欢迎观看我们的AI 交易 YouTube 播放列表中的真实案例和完整演示。

6. 资源与支持

7. 总结——为什么选择 EASY Insight？

• 一键导出涵盖所有主流资产类别的 CSV

• 针对 AI 工具进行结构化和提示优化

• 基于你喜爱的 Stein Investments 指标

• 快速壮大的社区正用它打造数据驱动的交易未来

• 高效、现代，为你的下一笔交易做好准备

准备好更聪明地交易了吗？

立即获得 EASY Insight，迈入 AI 精准交易的新世界。