EasyInsight MT5

5

EASY Insight – Le trading intelligent commence ici

Présentation
Et si vous pouviez analyser l’ensemble du marché – Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions – en quelques secondes, sans avoir à passer manuellement d’un graphique à l’autre ?

EASY Insight est votre outil d’exportation prêt pour l’IA qui transforme les données des indicateurs en informations de trading exploitables. Conçu pour les traders qui ne veulent plus perdre de temps à deviner ou à gérer une surcharge visuelle, il offre une vue d’ensemble complète du marché dans un seul fichier CSV clair.

C’est une nouvelle dimension du trading – plus besoin de changer de fenêtre à l’infini ou de superposer des indicateurs surchargés. Seulement des informations structurées, issues des outils que vous connaissez déjà : FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) et IX Power (IXP) pour tous les actifs hors Forex.

Envie d’encore plus de simplicité ? Choisissez EASY Insight AIO pour tout avoir en une seule installation – aucune configuration, aucun graphique d’indicateur sur le chart, seulement l’exportation pure des données, prête pour l’analyse instantanée par l’IA.

1. Pourquoi EASY Insight va transformer votre trading

Couverture multi-actifs
• Analysez le Forex, les métaux, les cryptomonnaies, les indices, les actions – tout ce que propose votre courtier.

Exports optimisés pour l’IA
• Exportez des données hautement structurées, conçues pour être utilisées directement avec ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, et plus encore.

Votre export inclut :
• Analyse de la force des devises de base et cotée sur 3 périodes sélectionnables (depuis FXP).
• Dynamique du sentiment à travers l’évolution des positions nettes longues (depuis FXV).
• Mouvements de volume (FXV), volatilité (FXD) et zones de support/résistance précises (FXL).
• Données de marché incluant OHLC pour M15, H1, D1.

Prompt Engineering puissant
• Fichier prompt inclus pour guider votre IA dans l’interprétation correcte de l’export.
• Compatible avec tout système d’IA à entrée structurée pour des suggestions de trades ultra-rapides.

2. Conçu pour les traders exigeants

Cette version standard est destinée aux traders qui possèdent déjà (ou préfèrent souscrire séparément) nos indicateurs principaux – en particulier ceux qui souhaitent voir leurs outils affichés sur le graphique lors de l’analyse.

Vous n’avez pas besoin de superpositions graphiques ? Vous privilégiez la simplicité ? Alors EASY Insight AIO est votre solution – tout inclus, prêt à exporter, sans configuration supplémentaire.

3. Structure intelligente des dossiers

Vos données sont automatiquement classées dans des dossiers par classe d’actifs (Forex, Crypto, Métaux, etc.), chacun contenant des exports « timelapse » pour faciliter le backtesting, l’entraînement et le traitement IA.

4. Une performance reconnue par la communauté

Notre communauté EASY Insight, en pleine expansion, partage déjà des réglages avancés de prompts, des stratégies de trading et même des frameworks complets d’EA basés sur les données exportées. Les premiers utilisateurs ont rapporté des trades crypto profitables dès le week-end du lancement.

En rejoignant EASY Insight, vous entrez dans une nouvelle ère de collaboration et d’innovation en trading.

5. Vous voulez voir EASY Insight en action ?

Découvrez des exemples concrets et des tutoriels complets dans notre playlist IA Trading sur YouTube.

6. Ressources & support

• Nouveau sur EASY Insight ? Commencez ici : FAQ EasyInsight
• Accédez aux templates, stratégies, vidéos et groupes via notre hub central Stein Investments

7. Récapitulons – pourquoi EASY Insight ?

• Exports CSV en un clic pour toutes les grandes classes d’actifs
• Structuré et optimisé pour les outils IA
• Basé sur vos indicateurs Stein Investments préférés
• Adopté par une communauté dynamique qui construit le trading de demain
• Efficace, moderne et prêt pour votre prochain trade

Passez au trading intelligent !
Procurez-vous EASY Insight dès aujourd’hui et entrez dans le monde du trading de précision assisté par l’IA.

Jeffrey Quiatchon
616
Jeffrey Quiatchon 2025.07.09 23:53 
 

I’ve been able to extend my trading dynamics using this tool. If you’re into data-driven or AI-enhanced trading, this is a game-changer—a must-have for Algo Traders who want smarter decisions.

Alain Verleyen
51307
Réponse du développeur Alain Verleyen 2025.07.10 07:44
Thank you so much, Jeffrey – that’s a powerful statement! I’m really glad to hear that EasyInsight helped you expand your trading dynamics and decision-making process.
Especially your point about AI-enhanced and data-driven trading hits the core of what EasyInsight was built for. Much appreciated! 🙏🙂
Gryffn10
352
Gryffn10 2025.07.06 20:18 
 

I was an early adopter of this EA and I held off reviewing it, until I had assessed it and had spent time with it.. Whether you are a seasoned Trader just looking for confirmations, or even if you are new to the Trading game, with Easy Insight, your trading will never be the same again. The EA opens the door to a remarkable and even fascinating, brand new Trading Landscape from which there will never be any turning back. Not only does it make things easier, it makes your trading profitable and much more fun.... It is a paradigm shift and a game changer, and the sooner you can get yourself in, the better! The Authors trade their products, provide videos, an Easy Insight Telegram Channel and regular product updates and are absolutely hands on and genuinely care for and assist their users. This is the best Trading product I have ever purchased in well over 15 years of trading!

Alain Verleyen
51307
Réponse du développeur Alain Verleyen 2025.07.07 06:57
Wow – thank you so much for this incredible review! 🙏🙂
Your words truly mean a lot to us, especially knowing that you’ve taken the time to thoroughly test the EA before sharing your thoughts. We’re thrilled that EasyInsight could bring such a positive shift to your trading experience – that’s exactly what we built it for: powerful insights, confident decisions, and real support behind the scenes. It’s great to hear that you’re benefiting from the full ecosystem with videos, the Telegram group, and regular updates. Thanks again for your trust – and wishing you continued success on your journey! 💪
kenrock54
64
kenrock54 2025.07.02 01:20 
 

change my trading.very useful.

Alain Verleyen
51307
Réponse du développeur Alain Verleyen 2025.07.02 06:38
Thank you so much, Kenrock – I really appreciate your feedback!
Glad to hear EasyInsight is making a difference in your trading. 🙏
Wishing you a profitable trading day!🙂
Antonio Serna Cerda
931
Antonio Serna Cerda 2025.05.27 16:40 
 

I have never found in mql5 (and I have bought more than 100 products) such a rounded product. It makes use of AI in the most intelligent and real way I have ever seen, where EasyInsight gives you a base with which to operate without limits with AI. It is difficult to find a support involved in your product, a constant evolution, a proactive and lively community, and above all, authors who really operate day by day with the product they sell, record it and show it to you. If you want to evolve as a trader, you can buy all Stein's products, it will make you a better trader.

Alain Verleyen
51307
Réponse du développeur Alain Verleyen 2025.05.27 18:35
Thank you very much Antonio for this amazing review, it warms the heart to see one's work so much appreciated and useful.
Alain
LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 10:13 
 

Thanks for the explanations, author. This project is serious and highly useful for any trader.

Alain Verleyen
51307
Réponse du développeur Alain Verleyen 2025.05.15 19:29
Thank you so much, Luis — I really appreciate your feedback! 🙏
Glad to hear you see the value in the project — we’ll keep working hard to make it even more powerful and trader-friendly over time. 🙂
Satbieter
296
Satbieter 2025.05.01 06:50 
 

Nach der Videoveröffentlichung auf Youtube von EasyInsight MT5 wurde zuerst von mir Kritik ausgesprochen, weil die KI ja auch Chartbilder auswerten kann. Nach der Erklärung von Daniel habe ich dann EasyInsight MT5 doch erworben. Ich habe alle Tools von Daniel und bin von seiner Arbeit überzeugt. Seine Arbeit führt auch unweigerlich zum Ziel, wenn man sich diszipliniert an die Regeln hält. Ich feue mich auf jeden Fall über die täglichen Profits :-) EasyInsight MT5 ist ein absoluter Game-Changer in Verwendung mit den anderen Tools von Stein Investments. Ich nutze EasyInsight MT5 seit Veröffentlichung einzeln und in Kombination mit einem systematischen Setup-Ansatz. Der Indikator liefert mir dafür zuverlässig alle relevanten Daten: FXP (Stärke), Volumen, ATR sowie die passenden Unterstützungs- und Widerstandszonen (S1/R1). Besonders hilfreich ist die Aufschlüsselung der FXP-Deltas auf 4H, 1D und 1W – damit kann ich die Trendlage sauber klassifizieren. Für alle, die FX-Stärke/Schwäche datenbasiert auswerten möchten, ist das ein echter Mehrwert. Ich exportiere die Daten regelmäßig als CSV und nutze sie zur Screening-Auswertung. Das funktioniert hervorragend. Die Integration in mein Regelwerk ist reibungslos. Positiv: Klare Darstellung von FXP und Volumen Exportfähig (ideal für tägliche Analyseprozesse) Auch ausgezeichnete Kombinierbarkeit mit externen Strategien und Trigger-Logiken Verbesserungspotenzial: Volumenkomponente zeigt bei schnellen Umbrüchen manchmal etwas Trägheit Fazit: EasyInsight MT5 ist für mich ein verlässliches Analysetool zur systematischen Setup-Vorbereitung. Empfehlenswert für Trader, die datengetrieben arbeiten und strukturierte Setups bevorzugen. Ich brenne schon darauf, wenn IX Power mit intrigiert wird und ich Indices etc. auswerten kann. Grüße Ralf

Alain Verleyen
51307
Réponse du développeur Alain Verleyen 2025.05.01 16:27
Hallo Ralf, vielen Dank für Deine ausführliche und konstruktive Rückmeldung – das weiß ich wirklich sehr zu schätzen! Es freut mich besonders, dass Du nach anfänglicher Skepsis doch offen an das Tool herangegangen bist und EasyInsight nun so gezielt und wirkungsvoll in Deinen Analyseprozess integriert hast. Genau dafür wurde es entwickelt – als datenbasiertes Entscheidungswerkzeug für strukturierte Setups. Deine Nutzung in Kombination mit dem CSV-Export, der FXP-Zeitanalyse und dem klaren Regelwerk ist ein Paradebeispiel dafür, wie man das volle Potenzial ausschöpft. Auch Dein Hinweis zur Volumenkomponente bei schnellen Umbrüchen ist nachvollziehbar, ist aber in der natürlichen Trägheit des Retailsentiments begründet. Und ja, die Integration von IX Power steht definitiv noch auf der Roadmap – gerade mit Blick auf Indizes, Rohstoffe und Kryptos wird das den Funktionsumfang von EasyInsight noch einmal deutlich erweitern. Danke für Dein Vertrauen und Deine stetige Unterstützung – und natürlich weiterhin viele strukturierte Setups & tägliche Profits! 🙏🙂 Beste Grüße
Daniel
Répondre à l'avis