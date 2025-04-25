EasyInsight MT5

EASY Insight – Le trading intelligent commence ici

Présentation

Et si vous pouviez analyser l’ensemble du marché – Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions – en quelques secondes, sans avoir à passer manuellement d’un graphique à l’autre ?

EASY Insight est votre outil d’exportation prêt pour l’IA qui transforme les données des indicateurs en informations de trading exploitables. Conçu pour les traders qui ne veulent plus perdre de temps à deviner ou à gérer une surcharge visuelle, il offre une vue d’ensemble complète du marché dans un seul fichier CSV clair.

C’est une nouvelle dimension du trading – plus besoin de changer de fenêtre à l’infini ou de superposer des indicateurs surchargés. Seulement des informations structurées, issues des outils que vous connaissez déjà : FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) et IX Power (IXP) pour tous les actifs hors Forex.

Envie d’encore plus de simplicité ? Choisissez EASY Insight AIO pour tout avoir en une seule installation – aucune configuration, aucun graphique d’indicateur sur le chart, seulement l’exportation pure des données, prête pour l’analyse instantanée par l’IA.

1. Pourquoi EASY Insight va transformer votre trading

Couverture multi-actifs

• Analysez le Forex, les métaux, les cryptomonnaies, les indices, les actions – tout ce que propose votre courtier. Exports optimisés pour l’IA

• Exportez des données hautement structurées, conçues pour être utilisées directement avec ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, et plus encore. Votre export inclut :

• Analyse de la force des devises de base et cotée sur 3 périodes sélectionnables (depuis FXP).

• Dynamique du sentiment à travers l’évolution des positions nettes longues (depuis FXV).

• Mouvements de volume (FXV), volatilité (FXD) et zones de support/résistance précises (FXL).

• Données de marché incluant OHLC pour M15, H1, D1. Prompt Engineering puissant

• Fichier prompt inclus pour guider votre IA dans l’interprétation correcte de l’export.

• Compatible avec tout système d’IA à entrée structurée pour des suggestions de trades ultra-rapides.

2. Conçu pour les traders exigeants

Cette version standard est destinée aux traders qui possèdent déjà (ou préfèrent souscrire séparément) nos indicateurs principaux – en particulier ceux qui souhaitent voir leurs outils affichés sur le graphique lors de l’analyse. Vous n’avez pas besoin de superpositions graphiques ? Vous privilégiez la simplicité ? Alors EASY Insight AIO est votre solution – tout inclus, prêt à exporter, sans configuration supplémentaire.

3. Structure intelligente des dossiers

Vos données sont automatiquement classées dans des dossiers par classe d’actifs (Forex, Crypto, Métaux, etc.), chacun contenant des exports « timelapse » pour faciliter le backtesting, l’entraînement et le traitement IA.

4. Une performance reconnue par la communauté

Notre communauté EASY Insight, en pleine expansion, partage déjà des réglages avancés de prompts, des stratégies de trading et même des frameworks complets d’EA basés sur les données exportées. Les premiers utilisateurs ont rapporté des trades crypto profitables dès le week-end du lancement. En rejoignant EASY Insight, vous entrez dans une nouvelle ère de collaboration et d’innovation en trading.

5. Vous voulez voir EASY Insight en action ?

Découvrez des exemples concrets et des tutoriels complets dans notre playlist IA Trading sur YouTube.

6. Ressources & support

• Nouveau sur EASY Insight ? Commencez ici : FAQ EasyInsight

• Accédez aux templates, stratégies, vidéos et groupes via notre hub central Stein Investments

7. Récapitulons – pourquoi EASY Insight ?

• Exports CSV en un clic pour toutes les grandes classes d’actifs

• Structuré et optimisé pour les outils IA

• Basé sur vos indicateurs Stein Investments préférés

• Adopté par une communauté dynamique qui construit le trading de demain

• Efficace, moderne et prêt pour votre prochain trade

Passez au trading intelligent !

Procurez-vous EASY Insight dès aujourd’hui et entrez dans le monde du trading de précision assisté par l’IA.