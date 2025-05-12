EasyInsight AIO MT4

EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案

概述
想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。
EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。

无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。

为什么选择 EASY Insight AIO？

真正的一体化
• 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。

多资产全覆盖
• 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。

AI 专属数据导出
• 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。

完整导出内容：
• 三个可选周期的货币强度分析
• 净多头头寸变化体现市场情绪
• 成交量变化、波动率与精准支撑/阻力区间
• 市场数据包括 M15、H1、D1 的 OHLC
• 所有数据即装即用，无需进一步配置

智能提示工程
• 内置 prompt 文件，助力 AI 快速解读数据，生成交易建议和市场洞察。

高效自动化
• 导出文件自动按资产类别（外汇、加密货币、金属等）分类，每类均含时间序列快照，便于回测、AI 训练和策略开发。

极致功能，零复杂度

无需单独购买、授权或配置其他指标。EASY Insight AIO 全部包含——开箱即用。只导出纯数据，绝不影响图表，无需任何手动操作。

受社区信赖

快速增长的 EASY Insight 社区已经在分享进阶 AI 提示设置、自动化交易策略，甚至基于纯数据导出的完整 EA 框架。用户在发布几天内便已报告加密货币等市场的盈利交易。

观看 EASY Insight AIO 实际操作

在我们的 AI 交易 YouTube 播放列表 中观看真实案例和完整演示。

资源与支持

• 第一次使用 EASY Insight？请先阅读：EasyInsight 常见问题
• 通过我们的 Stein Investments 资源中心 获取模板、策略、视频和群聊入口

总结——为什么选择 EASY Insight AIO？

• 一键 CSV 导出，覆盖所有主要资产类别
• 纯数据输出：无指标、无图表叠加、无需配置
• 专为 AI 交易设计——结构化、prompt 优化、即刻可用
• 一体化极简体验，无需手动操作
• 快速成长的社区正在用它共建数据驱动的交易未来
• 高效、现代，为您的下一笔交易做好准备

准备好无忧开启智能交易了吗？
立即获取 EASY Insight AIO，开启零配置的 AI 精准交易新时代。

评分 2
Kabelo
121
Kabelo 2025.12.03 16:16 
 

Amazing toolset. Using FX Power together with EasyInsight AIO and AI analysis has given me clear, straightforward trade setups every day, with defined SL, TP and RRR, and the consistency is showing in my results.​ Today, 03 Dec 2025, I captured over 100 pips on GBPJPY using this workflow and could follow the plan with confidence from entry to exit.​ Huge thanks for these powerful tools – FX Power for precise currency strength and EasyInsight AIO for fast, AI-ready market insight have genuinely transformed my trading process

Kabelo
121
Kabelo 2025.12.03 16:16 
 

Amazing toolset. Using FX Power together with EasyInsight AIO and AI analysis has given me clear, straightforward trade setups every day, with defined SL, TP and RRR, and the consistency is showing in my results.​ Today, 03 Dec 2025, I captured over 100 pips on GBPJPY using this workflow and could follow the plan with confidence from entry to exit.​ Huge thanks for these powerful tools – FX Power for precise currency strength and EasyInsight AIO for fast, AI-ready market insight have genuinely transformed my trading process

Alain Verleyen
52704
来自开发人员的回复 Alain Verleyen 2025.12.03 16:40
Thank you so much for this fantastic review.
It’s great to hear how well the FX Power + EasyInsight AIO workflow is performing for you and that it gives you the structure and confidence to execute your trades with clarity. Capturing over 100 pips from a clean, AI-supported plan is exactly how these tools are meant to be used. I’m really glad to see them transform your process in such a positive way.
Wishing you continued consistency and strong results. 🙏🙂
cvdestyfx
2843
cvdestyfx 2025.06.20 12:48 
 

I have to give my honest opinion on this product. Support is good. But unfortunately, it does not appear to be a reliable strategy. I caution anyone who might be considering purchasing this to keep in mind there are no refunds.

Note: I will continue to try to find a way to make this work, and if things change, then I will change this review. But at this time, I am disappointed with the results.

Alain Verleyen
52704
来自开发人员的回复 Alain Verleyen 2025.06.20 13:27
Thank you for your honest review – I truly appreciate you taking the time to share your experience. What surprises me a bit is that you haven’t raised any questions yet – neither in private nor in the group chat. Many users who took the time to explore the tool in more detail and adjust the AI prompts to their workflow have seen excellent results. EasyInsight is not a plug-and-play strategy, but rather a powerful AI-supported analysis system that helps you understand the market better. Especially for U.S. traders, timing is crucial – since much of the action happens before the U.S. session even begins. But that also means the Asian session provides excellent trading opportunities that many overlook. I strongly recommend watching this video where I explain the timing aspect in more detail:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=1DcgxatOgqw I really hope you give it another try. And of course, feel free to reach out if you’d like help unlocking its full potential. Best regards,
Daniel
回复评论