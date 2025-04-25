EasyInsight MT5

EASY Insight – 더 스마트한 트레이딩, 여기서 시작하세요

개요

만약 단 몇 초 만에 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식 시장까지 전체를 수동 차트 확인 없이 스캔할 수 있다면 어떨까요?

EASY Insight는 인디케이터 데이터를 실행 가능한 트레이딩 인사이트로 바꿔주는 AI 준비형 데이터 내보내기 도구입니다. 추측이나 복잡한 시각적 혼란에 더 이상 시간을 낭비하고 싶지 않은 트레이더를 위해 개발되었으며, 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공합니다.

이것이야말로 완전히 새로운 차원의 트레이딩입니다. 끝없는 창 전환도, 복잡한 차트 오버레이도 없습니다. 여러분이 이미 잘 알고 있는 도구(FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL), 그리고 비외환 자산용 IX Power (IXP))에서 얻는 구조화된 순수 인사이트만을 제공합니다.

더욱 편리함을 원한다면, EASY Insight AIO를 선택하세요. 한 번의 설치로 모든 기능을 누릴 수 있으며, 추가 설정도, 차트에 인디케이터 그래픽도 필요 없습니다. 오직 AI 분석에 즉시 활용할 수 있는 데이터 내보내기만 제공합니다.

1. EASY Insight가 트레이딩 방식을 바꾸는 이유

멀티 자산 지원

• 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식 등 여러분의 브로커가 제공하는 모든 자산을 분석할 수 있습니다. AI 최적화 내보내기

• ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등과 바로 활용 가능한 고도로 구조화된 데이터를 내보낼 수 있습니다. 내보내기 내용:

• 3가지 선택 가능한 기간(타임프레임)에서 기준/상대 통화의 강도 분석 (FXP 기반)

• 순 롱 포지션 변화량을 통한 심리 변화(FXV 기반)

• 거래량 변화(FXV), 변동성(FXD), 정확한 지지/저항 구간(FXL)

• M15, H1, D1의 OHLC 등 시장 데이터 강력한 프롬프트 엔지니어링

• AI가 내보내기 데이터를 정확하게 해석할 수 있도록 프롬프트 파일을 함께 제공합니다.

• 모든 구조화 입력형 AI 시스템과 호환되어 신속한 트레이딩 아이디어 도출이 가능합니다.

2. 더 많은 것을 원하는 트레이더를 위해

이 표준 버전은 이미 당사 핵심 인디케이터를 보유하고 계시거나(혹은 개별 라이선스를 선호하는) 트레이더분들, 특히 분석 시 차트에서 도구를 시각적으로 보고 싶은 분들을 위해 제작되었습니다. 차트 오버레이가 필요 없고 심플함을 원하신다면 EASY Insight AIO가 최적입니다. 모든 기능이 포함되어 있으며, 바로 내보내기 가능하고, 추가 설정이 필요 없습니다.

3. 스마트 폴더 구조

데이터는 자산 클래스별(외환, 암호화폐, 금속 등) 폴더로 자동 정렬되며, 각 폴더에는 백테스트, 학습, AI 처리에 적합한 타임랩스 내보내기 파일이 포함됩니다.

4. 커뮤니티에서 검증된 성능

빠르게 성장 중인 EASY Insight 커뮤니티에서는 이미 고급 프롬프트 설정, 트레이딩 전략, 내보내기 데이터를 활용한 완성형 EA 프레임워크가 활발히 공유되고 있습니다. 초기 사용자들은 출시 첫 주말에 이미 수익성 있는 암호화폐 트레이드를 보고하였습니다. EASY Insight와 함께라면 트레이딩 협업과 혁신의 새로운 차원으로 진입할 수 있습니다.

5. 실제로 어떻게 작동하는지 보고 싶으신가요?

실전 예시와 전체 안내는 AI 트레이딩 유튜브 플레이리스트에서 확인하세요.

6. 자료 & 지원

• EASY Insight가 처음이신가요? 여기서 시작하세요: EasyInsight FAQ

• 템플릿, 트레이딩 전략, 동영상, 그룹 채팅은 Stein Investments 중앙 허브에서 확인할 수 있습니다.

7. 요약 – 왜 EASY Insight인가?

• 모든 주요 자산군을 단 한 번 클릭으로 CSV로 내보내기

• AI 도구를 위한 구조화 및 프롬프트 최적화

• Stein Investments의 인기 인디케이터 기반

• 데이터 기반 트레이딩의 미래를 만들어가는 성장하는 커뮤니티가 사용

• 효율적이고 현대적이며, 다음 트레이딩에 바로 활용 가능

이제 더 스마트하게 트레이딩할 준비 되셨나요?

지금 EASY Insight를 받아 AI로 강화된 정밀 트레이딩의 세계에 들어오세요.