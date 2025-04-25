EasyInsight MT5
- ユーティリティ
- Alain Verleyen
- バージョン: 2.28
- アップデート済み: 30 7月 2025
- アクティベーション: 10
EASY Insight – スマートなトレードはここから始まる
概要
もし数秒で市場全体（FX、ゴールド、暗号通貨、指数、株式まで）を、手作業のチャート確認なしでスキャンできたらどうでしょう？
EASY Insight は、インジケーターデータを実践的なトレードインテリジェンスに変換する、AI対応のエクスポートツールです。無駄な推測や視覚的な混乱に疲れたトレーダーのために設計されており、市場全体のスナップショットを1つのクリーンなCSVファイルで提供します。
これまでとは全く違う新しいトレード体験です。ウィンドウの切り替えも、グラフのごちゃごちゃしたオーバーレイもありません。FX Power (FXP)、FX Volume (FXV)、FX Dynamic (FXD)、FX Levels (FXL)、そして非FX資産用のIX Power (IXP) ― あなたがすでに知っているツールから得られる、純粋に構造化されたインサイトだけ。
さらに便利さを求めるなら、EASY Insight AIO を選んでください。すべてが1つのインストールに含まれ、設定不要。チャート上にインジケーターグラフィックも表示されず、AI分析に即使えるデータエクスポートのみを実現します。
1. EASY Insightがあなたのトレードを変える理由
マルチアセット対応
• FX、貴金属、暗号通貨、指数、株式 ― ブローカーが提供するあらゆる資産を分析できます。
AI最適化エクスポート
• ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、様々なAIにそのまま使える高構造データをエクスポート。
エクスポート内容：
• 3つの選択可能な時間軸でのベース／クオート通貨の強さ分析（FXPより）
• ネットロングポジション変化によるセンチメントダイナミクス（FXVより）
• ボリューム変化（FXV）、ボラティリティ（FXD）、正確なサポート・レジスタンスゾーン（FXL）
• M15、H1、D1のOHLC市場データ
強力なプロンプトエンジニアリング
• AIがエクスポート内容を正確に解釈できるよう、プロンプトファイルを同梱。
• あらゆる構造化入力型AIシステムに対応し、瞬時のトレード提案を実現。
2. もっと先を目指すトレーダーへ
この標準バージョンは、既に当社のコアインジケーターをお持ちの方（もしくは個別にライセンスしたい方）、特に分析時にチャート上でインジケーターを視覚的に見たい方のためのものです。
チャート上へのオーバーレイ不要、シンプルさ重視の方にはEASY Insight AIOが最適です ― すべて込み、即エクスポート可能、追加設定不要。
3. スマートなフォルダー構造
あなたのデータは、アセットクラスごとのフォルダー（FX、暗号通貨、貴金属など）に自動的に整理され、それぞれのフォルダーにはバックテストやAI処理、トレーニングに便利なタイムラプス・エクスポートが含まれています。
4. コミュニティで実証されたパフォーマンス
成長中のEASY Insightコミュニティでは、すでに高度なプロンプト設定やトレード戦略、エクスポートデータを活用したEAのフレームワークが共有されています。ローンチ初週末には、最初のユーザーが暗号通貨の利益トレードを報告しました。
EASY Insightに参加することで、新次元のトレード協働とイノベーションの世界に踏み出せます。
5. 実際の動作を見てみたいですか？
実際の活用例やフル解説は、AIトレーディング YouTube プレイリストでご覧いただけます。
6. リソース＆サポート
• EASY Insightが初めての方はこちらから：EasyInsight FAQ
• テンプレートやトレード戦略、動画、グループチャットは Stein Investments セントラルハブ でご利用いただけます。
7. 要点まとめ – なぜEASY Insightか？
• 全主要アセットクラスをカバーするワンクリックCSVエクスポート
• AIツール向けに構造化＆プロンプト最適化済み
• Stein Investmentsのお気に入りインジケーターを基盤に
• 急成長中のコミュニティがデータドリブン・トレードの未来を創造
• 効率的・モダン・次のトレードにもすぐ使える
もっと賢くトレードしませんか？
今すぐEASY Insightを手に入れて、AI強化型の精密トレードの世界へ踏み出しましょう。
A great tool for analyzing market changes, and with the help of AI assistants, it is also a very good teacher, which allows you to improve your trading and understand how FX Power, FX Volume, and other Stein Investments indicators can be used. An excellent experience in improving your trading skills in the markets.