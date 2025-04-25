EasyInsight MT5

5

EASY Insight – スマートなトレードはここから始まる

概要
もし数秒で市場全体（FX、ゴールド、暗号通貨、指数、株式まで）を、手作業のチャート確認なしでスキャンできたらどうでしょう？

EASY Insight は、インジケーターデータを実践的なトレードインテリジェンスに変換する、AI対応のエクスポートツールです。無駄な推測や視覚的な混乱に疲れたトレーダーのために設計されており、市場全体のスナップショットを1つのクリーンなCSVファイルで提供します。

これまでとは全く違う新しいトレード体験です。ウィンドウの切り替えも、グラフのごちゃごちゃしたオーバーレイもありません。FX Power (FXP)、FX Volume (FXV)、FX Dynamic (FXD)、FX Levels (FXL)、そして非FX資産用のIX Power (IXP) ― あなたがすでに知っているツールから得られる、純粋に構造化されたインサイトだけ。

さらに便利さを求めるなら、EASY Insight AIO を選んでください。すべてが1つのインストールに含まれ、設定不要。チャート上にインジケーターグラフィックも表示されず、AI分析に即使えるデータエクスポートのみを実現します。

1. EASY Insightがあなたのトレードを変える理由

マルチアセット対応
• FX、貴金属、暗号通貨、指数、株式 ― ブローカーが提供するあらゆる資産を分析できます。

AI最適化エクスポート
• ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、様々なAIにそのまま使える高構造データをエクスポート。

エクスポート内容：
• 3つの選択可能な時間軸でのベース／クオート通貨の強さ分析（FXPより）
• ネットロングポジション変化によるセンチメントダイナミクス（FXVより）
• ボリューム変化（FXV）、ボラティリティ（FXD）、正確なサポート・レジスタンスゾーン（FXL）
• M15、H1、D1のOHLC市場データ

強力なプロンプトエンジニアリング
• AIがエクスポート内容を正確に解釈できるよう、プロンプトファイルを同梱。
• あらゆる構造化入力型AIシステムに対応し、瞬時のトレード提案を実現。

2. もっと先を目指すトレーダーへ

この標準バージョンは、既に当社のコアインジケーターをお持ちの方（もしくは個別にライセンスしたい方）、特に分析時にチャート上でインジケーターを視覚的に見たい方のためのものです。

チャート上へのオーバーレイ不要、シンプルさ重視の方にはEASY Insight AIOが最適です ― すべて込み、即エクスポート可能、追加設定不要。

3. スマートなフォルダー構造

あなたのデータは、アセットクラスごとのフォルダー（FX、暗号通貨、貴金属など）に自動的に整理され、それぞれのフォルダーにはバックテストやAI処理、トレーニングに便利なタイムラプス・エクスポートが含まれています。

4. コミュニティで実証されたパフォーマンス

成長中のEASY Insightコミュニティでは、すでに高度なプロンプト設定やトレード戦略、エクスポートデータを活用したEAのフレームワークが共有されています。ローンチ初週末には、最初のユーザーが暗号通貨の利益トレードを報告しました。

EASY Insightに参加することで、新次元のトレード協働とイノベーションの世界に踏み出せます。

5. 実際の動作を見てみたいですか？

実際の活用例やフル解説は、AIトレーディング YouTube プレイリストでご覧いただけます。

6. リソース＆サポート

• EASY Insightが初めての方はこちらから：EasyInsight FAQ
• テンプレートやトレード戦略、動画、グループチャットは Stein Investments セントラルハブ でご利用いただけます。

7. 要点まとめ – なぜEASY Insightか？

• 全主要アセットクラスをカバーするワンクリックCSVエクスポート
• AIツール向けに構造化＆プロンプト最適化済み
• Stein Investmentsのお気に入りインジケーターを基盤に
• 急成長中のコミュニティがデータドリブン・トレードの未来を創造
• 効率的・モダン・次のトレードにもすぐ使える

もっと賢くトレードしませんか？
今すぐEASY Insightを手に入れて、AI強化型の精密トレードの世界へ踏み出しましょう。

レビュー 7
alvido
139
alvido 2025.10.22 13:50 
 

A great tool for analyzing market changes, and with the help of AI assistants, it is also a very good teacher, which allows you to improve your trading and understand how FX Power, FX Volume, and other Stein Investments indicators can be used. An excellent experience in improving your trading skills in the markets.

Jeffrey Quiatchon
629
Jeffrey Quiatchon 2025.07.09 23:53 
 

I’ve been able to extend my trading dynamics using this tool. If you’re into data-driven or AI-enhanced trading, this is a game-changer—a must-have for Algo Traders who want smarter decisions.

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.07.06 20:18 
 

I was an early adopter of this EA and I held off reviewing it, until I had assessed it and had spent time with it.. Whether you are a seasoned Trader just looking for confirmations, or even if you are new to the Trading game, with Easy Insight, your trading will never be the same again. The EA opens the door to a remarkable and even fascinating, brand new Trading Landscape from which there will never be any turning back. Not only does it make things easier, it makes your trading profitable and much more fun.... It is a paradigm shift and a game changer, and the sooner you can get yourself in, the better! The Authors trade their products, provide videos, an Easy Insight Telegram Channel and regular product updates and are absolutely hands on and genuinely care for and assist their users. This is the best Trading product I have ever purchased in well over 15 years of trading!

Supattra Sumethasorn
ユーティリティ
複数の注文を簡単に管理するためのアシスタント  1. 「ワンクリックで複数注文管理をマスター – リスクベースのロットサイジング、部分クローズ。 電力会社の主な強みである自動化された量/リスク制御、複数注文の監視を強調します。 2. 「難しい取引ではなく、より賢い取引 – 同時取引管理のための完全なダッシュボード」 EA をオールインワンのコントロール パネルとして構成し、複数の取引にわたって効率を拡張します 3. 「すべての注文を決定する 1 つのパネル – 部分決済、半決済、利益決済、すべて決済  複数のポジションを同時に扱うトレーダーにとって魅力的なコア機能をリストします。  4. 「楽な複数ポジション制御 – MetaTrader5 の SL/TP ラインと平均価格ライン」 リスク管理、グラフィカルな取引インターフェースを重視し、  5. 複数の注文をドラッグしてクリックするだけで、SL と TP を簡単に変更できます  これらが機能する理由 マルチ注文制御: 複数注文の EA 取引支援ツールでユーザーが検索する内容に正確に対応します。 視覚的なダッシ
FREE
Ultimate Drawdown Recovery EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
ユーティリティ
The Ultimate Drawdown Recovery & Trade Protection EA for MT5! Watch tutorial video here: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5 Your Trades Deserve a Second Chance. Give Them This Soldier. Struggling with floating losses or sudden drawdowns that threaten your account? Stop watching your trades drown in red and let the Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) recover, protect, and empower your trading strategy automatically. What Is UDR? UDR is an ultra-smart, lightning-fast MT5 Expert Advi
King ElChart Telegram Bridge
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
ユーティリティ
King ElChart Telegram Bridge    A professional bridge between MetaTrader and Telegram.   It can send and receive trading signals instantly and manage trades automatically.     FEATURES   • Two modes: Sender and Receiver   • Works on any symbol or timeframe   • Fast and lightweight   • Easy setup and real-time status display   NOTE   After purchase, please contact me via MQL5 private messages   to receive the bridge package and assistance with setup.  
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
エキスパート
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
Limiter Drawdown App
Alain Bleeksma
ユーティリティ
Limiter Drawdown EA – Automatic Account Protection for MetaTrader 5 Description Limiter Drawdown EA is a lightweight risk management tool for MetaTrader 5. It monitors your account drawdown in real time and will automatically close all open trades once the threshold you define is reached. This provides a reliable safeguard for any trading strategy. Main Functions Monitors equity versus balance continuously Closes all positions when your chosen drawdown percentage is reached Optionally removes
FREE
Trade Insurance Expert Advisor
Jermaine Wedderburn
ユーティリティ
Ever took a trade and when you come back to the termainal to check on the status of the position, you realized the market has gone so far in the opposite direction or it has hit your stoploss. Well this system is here to help manage those moments price doesn't go in your desired direction. Consider this to be the insurance your account needs for your trading business. This tool manages manual trades and e.a. triggered trades. However be aware that some e.a.s are programmed to override other e.a.
Telegram Broadcast MT5
Volodymyr Hrybachov
3.67 (3)
ユーティリティ
TELEGRAM BROADCASTユーティリティは、取引をTelegramチャネルに即座に公開するのに役立ちます。あなたが長い間FOREX信号であなた自身のテレグラムチャンネルを作りたいと思っていたなら、これはあなたが必要とするものです。 TELEGRAM BROADCASTはメッセージを送信できます： 取引の開始と終了。 保留中の注文の配置と削除。 ストップロスとテイクプロビジョニングの変更（ラストオーダー）; 損失を止め、provをトリガーします。 保留中の注文のアクティブ化と削除： 取引レポートの送信; 入金と出金のメッセージを送信する。 ドローダウンまたは利益がN値に達したときにメッセージを送信します。 アカウントの監視-N分ごとに統計を送信します。 独自のテキストを追加して、各メッセージに分単位で遅延を投稿できます。すべてのメッセージは柔軟です。ユーティリティは1つのチャートにのみインストールされますが、すべてのシンボルからメッセージを送信します。設定で任意の記号を非表示にできます。 ユーティリティ構成： [サービス]-> [設定]-> [エキスパートアドバイザ
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
エキスパート
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
Precision Data Extractor RSI
Darian Michael Peelar
ユーティリティ
Introducing the  Precision Data Extractor: RSI , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data—  Relative Strength Index  ( RSI )—from  multiple applied prices, timeframes, and  periods , then stores it in a  CSV  format, making it easy to feed into  machine learning models, trading algorithms, or in-depth market analyses . Compatible with  Forex, Stocks
Multiple Positions
Emanuel Reynard Phillips
ユーティリティ
複数のポジション/取引を一度にオープンする必要がありますか?簡単なソリューションを作成しました。一度に複数のポジションを入力できるようになりました。ロットサイズ、ポジション数、テイクプロフィット、ストップロスを設定できます。 例: 特定のロットサイズで 3、5、10 または任意の数のポジションを購入したいとします。 「購入」ボタンをタップするだけで購入できるようになりました。 または 例: 特定のロットサイズで 3、5、10、または任意の数のポジションを売りたいとします。 「販売」ボタンをクリックするだけで販売できます。 Fukusū no pojishon/ torihiki o ichido ni ōpun suru hitsuyō ga arimasu ka? Kantan'na soryūshon o sakusei shimashita. Ichido ni fukusū no pojishon o nyūryoku dekiru yō ni narimashita. Rotto saizu, pojishon-sū, teikupurofitto, sutoppuro
SmartAlgo Panel
Lungile Mpofu
ユーティリティ
Welcome to Smart Algo Trade Panel Manager MT5 - the ultimate   risk management tool designed to make trading more effective based on user needs.  It is a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. It does not matter weather you a beginner or an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, SmartAlgo Trade Panel  adapts to your needs offering flexibility across all markets of your choice. You can put SL, Lot and TP of choice
Advanced News Trading Panel
E Odoabuchi Timothy
ユーティリティ
Overview : The Advanced News Trading Panel is a versatile tool designed for traders who rely on news-based trading strategies. This Expert Advisor (EA) provides an intuitive graphical interface that allows users to quickly set up pending orders and manage risk with ease. With the ability to automatically place Buy/Sell Stop orders based on your pre-set stop order distance from the bid/ask price, stop-loss and take-profit levels, the EA allows for precision trading during high-volatility news eve
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
ユーティリティ
トレーダーの皆さん、こんにちは。エントリーには自信があるものの、結局はストップロスハンティングの標的になってしまうタイプのトレーダーですか？分析は70%以上的中しているのに、ストップハンティングや相場操作によってストップロスに引っかかってしまうことが多いですか？もしそうなら、今こそ勝負の時です！このツールを使えば、正確なトレードで何の心配もなく勝利を掴むことができます。また、このツールはポジションを追跡し、マーケットが反転するまで利益を確定させるのにも役立ちます。 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/156747 このツールは、強力なニュースが発表された時など、市場が強いトレンドにある時にも利益を生み出します。ヘッジモードに切り替え、分析結果が示す方向にポジションをトリガーすれば、あとはマネージャーに任せるだけです。この仕組みを視覚的に確認するには、以下の動画をご覧ください。それでは、画面上部でお会いしましょう。最新情報をお楽しみに。 幸運を祈ります。良いトレーディングを！
レビューに返信