Gladiator Gold Pro

Gladiator Gold Pro —— 专业黄金自动交易引擎

在当今金融市场中，黄金（XAU/USD）仍然是全球波动性最高、资金密集度最高的交易品种之一。Gladiator Gold Pro 专为专业黄金交易者打造，采用基于市场动能、资金流向及严格风险管理的纪律化算法交易系统。

与 Grid（网格）、Martingale（马丁格尔）或任何亏损恢复策略不同，Gladiator Gold Pro 仅在其所有数学交易条件完全满足时才执行交易。

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历史回测表现

高波动市场测试（自 2026 年 1 月 1 日起）

• 初始资金：100,000 美元

• 历史数据质量：100%（真实 Tick）

• 总净利润：957,346.70 美元

• 盈利因子（Profit Factor）：3.76

• 夏普比率（Sharpe Ratio）：11.27

这些结果表明，该算法能够在高波动市场环境下保持高效运行，同时严格执行交易纪律。

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长期历史回测（自 2023 年 4 月 1 日起）

• 初始资金：100,000 美元

• 历史数据质量：74%

• 总净利润：331,993.25 美元

• 盈利因子（Profit Factor）：1.54

• 夏普比率（Sharpe Ratio）：2.08

该历史测试覆盖了不同的市场环境，包括趋势行情与回调行情，充分展示了该交易逻辑在长期运行中的稳定性与可靠性。

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核心功能

• 专为黄金（XAU/USD）优化

• 基于 Chaikin Money Flow（CMF）的高级资金流过滤器

• RSI 动量确认

• 动态资金管理

• 智能仓位管理

• 自动持仓管理

• 严格的入场确认机制

• K线结束前自动平仓

• 不使用 Grid（网格）

• 不使用 Martingale（马丁格尔）

• 全自动交易执行

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风险管理

Gladiator Gold Pro 内置资金管理系统，可根据账户余额（可选）自动调整交易手数，同时保持严格的交易执行控制。

如果需要，用户也可以选择固定手数进行交易。

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推荐使用环境

• 交易品种：黄金（XAU/USD）

• 交易平台：MetaTrader 5

• 推荐杠杆：1:100 或更高

• 建议使用 VPS，以确保交易持续稳定执行。

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重要提示

Strategy Tester 中展示的历史回测结果仅供参考，并不代表未来的实际交易表现。金融市场交易具有较高风险。在真实账户使用本 EA（智能交易系统）之前，建议用户先进行充分的测试与验证。
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Yang Wu
专家
只在亚洲盘进行剥头皮交易 几个独特指标用于检测市场波动 根据市场情况动态止盈止损 保护性硬止损，使得账户风险降低 不需要配置文件，对每一个货币对使用相同的设置 此EA适用于以下货币对： EURAUD 推荐在 M15 周期上使用此EA 建议在一个真正的 低点差 ECN平台上使用该EA 推荐将Risk参数设置为10以下 推荐使用99.9%模型质量的历史回测 信号 : https://www.mql5.com/en/signals/author/oodd008 回测 : https://www.mql5.com/en/users/oodd008/blog 参数 Lots - 使用固定手数 Risk - 根据账户净值自动计算手数，只有当Lots是0时才有效 Auto_GMT_Offset - 实盘交易时，如果设置为true，GMT_Offset会由EA自动计算 GMT_Offset - 历史回测时输入你的经纪商的GMT时间，实盘交易时不用设置此参数，系统会自动计算GMT时间 EA_Comment - 设置自己的评论信息 MAGIC - Magic数字，无需更改 Max_Spread - 开
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
专家
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
专家
The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
专家
MoneyMaker 稳定提款机 Lite 版本，是一款针对外汇的自动智能交易系统！以下简称本 EA 智能交易系统。Lite版本仅支持MetaTrader 5! 本 EA 智能交易系统的目的是稳定盈利，而不是让你拥有一夜暴富的能力！ 本 EA 智能交易系统的 Lite 版本仅作用于 EUR/USD 货币兑，不能用于其他货币兑交易、其他 CFD 产品交易以及大宗商品交易或期指商品交易！ 本 EA 智能交易系统，只适合运行在允许进行对冲交易的的外汇交易商平台！ 本 EA 智能交易系统，采用马丁格尔与网格交易系统为基础，通过大数据分析对 EUR/USD 货币兑的多年历史数据进行各项特征进行层层分析，得到了精准的分析结果！ 本 EA 智能交易系统的代码融入数据模糊处理技术，使得本 EA 智能交易系统在进行下单和平仓操作时自动处理价位而并非依靠限价订单来完成下单和止盈平仓操作！ 本 EA 智能交易系统的特点在于稳定盈利！根据市场的情况，平均每日盈利 $60~$180 ！ 本 EA 智能交易系统没有资金回撤！常规时期最大动态亏损$ 400 以内！对于 COVID-19 时的市场熔断机制， 500
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
专家
NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
专家
交易者工具箱是一種多功能工具 基於對常見交易策略的廣泛培訓而創建，以使這些策略和計算自動化。   （由Jason Kisogloo設計和編程） 特徵： 19個獨立信號 -這些信號 中的 每個信號 都 以神經網絡樣式配置進行偏置，以構成最終/整體結果。 每個信號都有其自己的設置 ，可以根據 需要 對其進行 自定義或優化。   綜合上 - 屏 - 顯示 -六搭扣，全面的信息和工具提示走板。 （單擊面板邊框可折疊或折疊...自動為每台儀器保存的設置）：   信號面板 -顯示帶有偏差信息和信號詳細信息的信號分析。   新聞小組 -和未來甚至有消息 牛逼 小號 基於 預測 的 影響與倒計時事件當前的儀器。 （ 針對此功能，必須將 內部M   T   5經濟日曆與 外匯工廠刮板的 選項 -https:   // www.forexfactory.com 添加到Metatrader中允許的網站上）     EA設置面板 -根據止損和資金設置提供有關當前EA設置和輸入信息的信息。   損益面板 -提供8個不同時間段內歷史交易的整體損益表現。   切換面板 -一鍵切換開關，用於顯示屏幕指示器和圖表。
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
专家
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
专家
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
专家
Reactor MT5是用于日内交易的全自动EA交易。它基于许多指标。专家顾问能够获得很高的获胜率。 专家在EURUSD，GBPUSD，USDCAD，AUDUSD和USDJPY M15货币对的整个可用历史时期内进行了测试，并获得了出色的结果。您可以下载演示并自己进行测试。我的测试使用的是实际报价日期，准确度为99.90％，实际价差和附加滑点。 基于EA分析，基本策略始于逆序趋势和跟随趋势的市场订单 最大跌幅将为％0,1-％15％。您可以检查图片上6年的回测结果。 反应堆是如此低风险的专家。系统正在使用不同类型的算法打开订单。 坦率地说，输入太多，但请放心，我会为您提供帮助。 Ea在星期一和星期五不开放任何订单。如果您愿意，可以自己打开它。 了解了输入之后，您可以找到最适合自己的设置。 请不要将ea与假回测ea进行比较。所有结果都是真实的。 在电报上关注我们： https://t.me/joinchat/RXjxgdlM1aRZA3A4 推荐建议 推荐的时间范围是M15- M30-H1-H4。 专家可以继续使用EURUSD，GBPUSD，USDCAD，AUDUSD和USDJPY。 从20
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
专家
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
专家
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
专家
介绍 Marvelous EA：您终极的交易伙伴 通过 Marvelous EA 释放外汇市场的全部潜力，这是一款最先进的自动化交易解决方案，旨在最大化您的利润并减少风险。这个精心设计的交易算法具有先进的功能，能够精确导航动态的外汇市场。GOLD - XAUUSD - H1 真实账户表现: https://www.mql5.com/zh/signals/ 2321875 主要功能: 验证的交易策略: 由经验丰富的交易员开发，并在不同的市场条件下进行了测试。 自动化交易: 24/5 无需情绪干扰或人工干预自动执行交易。 风险管理: 复杂的风险管理系统保护您的资本。 自适应技术: 持续学习并适应不断变化的市场条件。 多货币支持: 使用优化的设置交易多个货币对。 实时监控: 随时了解性能和市场分析。 优势: 提高效率: 通过自动化交易节省时间和精力。 提高准确性: 减少情绪化交易决策并将损失降到最低。 增强盈利能力: 24/5 优化交易机会。 降低风险: 先进的风险管理保护您的投资。 体验 Marvelous EA 的力量 发现更聪明的外汇交易方式。今天试试 Marvelo
FX SCI Hit the pairs
Eadvisors Software Inc.
专家
The FX 2021 release | Eadvisors The Expert Advisor FXScalper works trading the 5min forex main timeframe looking for small market variations in the pairs, it uses new trading technology, intraday results are amazing. This is the last release version we brought to you at the mql Market, you can active the expert in 5(five) personal accounts. Initial informations about the strategy Strategy used: Grid x Distancing. Initial Lot:       From 0.01 (Micro Lots). StopLoss and Take Profit Adjustable.
Arrival
Yuriy Bykov
专家
易于设置和安装自动专家顾问. 不是网格，也不是鞅。 我把它忘了。 在同一时间交易几个工具。 分析波动性和趋势和单位的存在,以产生打开位置的信号.   5本售价30美元。 当存款从$100到$800时，使用一组积极的策略。 对于超过$800的帐户大小，EA会自动切换到适度策略。 建议安装在EURGBP M15上。 对于多货币交易，一个运行的专家顾问实例就足够了。 在参数中，指定幻数和已开仓位大小的乘数（建议使其等于1.0） 它同样适用于净额结算和对冲账户。 适合在小肩膀的帐户上工作。 在真实账户上启动之前，请务必在测试仪和模拟账户上测试Ea交易的工作。 对于翻译中可能存在的不准确之处，我深表歉意。 对于翻译中可能存在的不准确之处，我深表歉意。
Robo executivo gjs
Gabriel De Jesus Santos
专家
It is recommended to use the robot on a netting account. the robot works with the best configuration from the previous day on the current day. the robot works on the mini index. the robot works on the mini dollar. the robot works on forex. the robot works using indicators. the robot works using market orders and pending orders. before using the robot, put it into optimization and save the settings (in a .set file) to use for the current day. past history does not guarantee future profit, but is
Finvesting EA
Ugochukwu Mobi
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专家
通过 Finvesting EA 释放您外汇投资的全部潜力，Finvesting EA 是您在货币交易领域值得信赖的盟友。 该专家顾问 (EA) 旨在增强您的外汇投资并帮助您自信地实现财务目标。 现场表演： Finvesting EA 拥有稳定交易的实时记录。 真实账户 现场表演 MT4： https://www.mql5.com/zh/signals/1715664 MT5： https://www.mql5.com/zh/signals/1973370 发现 Finvesting EA 的潜力并加入成功的外汇投资者社区。 是时候利用 Finvesting EA 最大限度地发挥您的潜力并让您的投资蓬勃发展。 今天就迈出迈向更光明的财务未来的第一步。 主要特征： 先进的算法：Finvesting EA 由尖端算法提供支持，结合技术分析、市场情绪和历史数据来做出明智的投资决策。 它不断适应不断变化的市场条件，以优化您的交易结果。 24/5 自动交易：无需 24/7 盯着电脑屏幕。 Finvesting EA 代表您进行交易，全天候执行订单并管理您的投资，让您即使在睡觉时也能
Sevolter
Yuriy Bykov
专家
一个多货币专家顾问，它结合了许多同时工作的简单策略。在波动性增加的市场时刻，每种策略都基于简单的交易算法。在过去五年中，每项策略都得到了优化。 EA 使用“人群的正确性”的统计原则：它平均来自不同策略的信号，并在首选方向上开仓。 这一原则，连同相关交易工具的同步工作，可以大大提高对不利市场阶段的抵抗力和增长期分布的均匀性。 选项 预期最大回撤 (%)       -- 预期的近似最大回撤。据此，自动选择开仓参数，使回撤不超过设定值。该参数基于过去 5 年的测试数据，在进一步工作期间可能发生的实际回撤可能与声明的回撤略有不同，无论是向上还是向下 交易定期存款     -- 设置用于交易的固定金额的资金。开仓的大小将根据指定的资金数额计算。要使用所有设施，请将此参数设置为 0。 推荐设置 预期最大回撤 (%) = 10 .. 30 交易定期存款 = 0
Palicent
Yuriy Bykov
专家
多货币专家顾问，可同时处理 15 对主要货币 EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY。 Expert Advisor 结合了许多同时起作用的简单策略。每个策略都基于一个简单的算法，用于在抛物线转向指标的信号发生变化并确认两个较早的时期时开仓。每项战略都在过去五年中得到了优化。 Expert Advisor 使用“人群正确性”的统计原则：它对来自不同策略的信号进行平均，并在首选方向上开仓。这一原则，连同相关交易工具的同步工作，可以大大增加对不利市场阶段的抵抗力和增长期分布的均匀性。 EA 中不使用 Martingale 或网格。 选项 所有参数均已优化，无需调整。只剩下两个参数： 预期最大回撤 (%)       -- 预期的近似最大回撤。据此自动选择开仓参数，使回撤不超过设定值。此参数基于过去 5 年的测试数据，在进一步工作期间可能出现的实际回撤可能与宣布的略有不同，无论是上升还是下降 交易定期存款     -- 设定用于交易的固定资金数额。开仓的大小将根据指定的资金数额计算。要使用所有设施，请将此参数设置为 0。 推荐设置 预期最大回撤 (%) = 10 .. 30 交易
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Candle Sniper Pro MT5
Mohammed Nentoussi
专家
Candle Sniper Pro is a high-frequency, institutional-grade algorithmic trading system specifically engineered for XAUUSD (Gold) on the H4 (4-Hour) Timeframe. Powered by a dual-engine architecture, this Expert Advisor masterfully captures price momentum at the exact opening seconds of a new candle, cross-referencing global market structure trends using a dynamic Half-Timeframe Confluence System. Core Trading Philosophy & Engines The Vortex Standard Engine: Exploits premium directional diverg
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