产品名称： Moriarti Hits Pro: 机构级AI黄金算法 (Institutional AI Gold Algo)

产品描述：

Moriarti Hits Pro 绝不是简单的移动平均线交叉；它是一个机构级的量化生态系统，专为称霸黄金（XAUUSD）波动性而设计。由神经分形引擎（Neuro-Fractal Engine）驱动，该算法不仅分析过去，还通过权重自适应（在线学习 / Online Learning）进行实时学习，根据动态的市场条件调整其决策。

专为长期生存和资本增值而开发，Moriarti Hits Pro 包含严格的净值保护盾和反马丁格尔递增规模，使其成为高净值个人账户和自营交易公司（Prop Firms，如FTMO、MFF等）的终极工具。

🔥 核心架构 🔥

🧠 自适应人工智能（在线学习）： 该算法通过评估历史数据（前向测试 / Walk-Forward）来训练深度神经网络，并在每次交易后实时重新调整其神经连接（正向/负向强化）。它永远不会过时。

⚔️ 双重交易引擎： NOVA 引擎： 通过数据挖掘（CSV）校准，用于均值回归和动量交易，带有静态止损（SL）和止盈（TP）。 黄金趋势 H1 引擎： 宏观偏好对齐（D1 EMA）与 H1 时间框架上的战术回调（Pullbacks）相结合。

🛡️ 对冲防御盾（可选）： 忘记灾难性的爆仓（Stop Outs）吧。系统包含一个机构级对冲模块，可按单笔交易或一揽子交易锁定亏损，仅在人工智能确认高概率信号时才精准释放它们。

📈 反马丁格尔递增规模： Moriarti 绝不逆势加仓。相反，它仅在连胜期间以分数形式增加风险，并在触及止损后立即重置。

✅ 完全兼容自营交易公司 (PROP FIRMS) ✅

每笔交易都有物理的、不可更改的止损和止盈。

零 毒性马丁格尔。

零 无限网格。

内置每日最大回撤限制（Daily DD Limit）过滤器，严格保护您的资管公司资金规则。

会话过滤器和周五平仓（Friday Flat）。

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