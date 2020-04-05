Plutus Pending Order EA
- 专家
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- 版本: 20.69
- 更新: 11 八月 2026
- 激活: 5
PlutusPA
PlutusPA 是一款面向 MetaTrader 5 的专业挂单执行工具，适合希望获得结构化执行、清晰入场地图以及真实风险控制能力的交易者。
为什么 Stop Limit 很重要: 该系统的核心优势并不只是触发本身，而是把突破确认与可接受的入场价格结合起来。也就是说，行情先证明方向，再尝试在设定价格带内成交，而不是用普通 stop 单去盲目追价。
可重点控制的参数
- 水平构建方式：自动、手动或围绕价格的阶梯模式。
- 交易方向：仅买入、仅卖出或双向。
- 触发距离、入场间距，以及阶梯模式下上下方的层级数量。
- 会话、点差与新闻过滤条件。
- 止损、止盈、跟踪保护与权益安全规则。
- 聚类密度、区域压力控制，以及面板手动干预。
主要优势
- 将触发逻辑与入场逻辑分离，使执行更清晰、更有纪律。
- 基于 Buy Stop Limit 与 Sell Stop Limit 思路，减少急速波动后的失控追价。
- 帮助交易者构建成体系的执行区域，而不是零散单点挂单。
- 把执行、保护和资金控制整合到同一工作流程中。
- 配备暂停、恢复、安全模式、取消挂单与恢复挂单等操作面板。
PlutusPA 适合希望围绕明确价格层级、纪律化入场以及 Stop Limit 订单优势建立专业执行框架的交易者。