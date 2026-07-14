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Trade Builder Pro - 图表交互式可视化交易管理器与风险助理

简短描述

使用 Trade Builder Pro 简化您的交易。这是一款高度互动的交易助理 (Trade Assistant) 与交易管理器 (Trade Manager)。直接在图表上拖动并设定入场价、止损价与止盈价，实时自动计算仓位手数与风险回报率 (risk reward ratio)。

概述

高效的交易管理 (Trade Management) 是长期成功交易的基石。 Trade Builder Pro 允许您在 MetaTrader 图表上直接拖动参数线，免去繁琐的风险心算。调整好级别后，工具会立即完成风险数学计算，支持一键执行或快捷键操作。

核心功能：

交互式可视化交易： 通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。

通过拖动图表上的水平线，轻松调整入场、止损 (SL) 和止盈 (TP) 级别。 智能手数计算器： 根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。

根据您的风险偏好（固定手数、固定金额 $ 或账户比例 %）自动计算出精准的手数。 图表线实时统计显示： 实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 ( risk reward ratio )。

实时在图表线上显示价格、点数距离 (Pips)、盈亏百分比、资金价值以及动态的风险回报比 ( )。 快捷键极速交易： 按 E 键立即执行交易，按 R 键重置级别至市价，按 T 键显示/隐藏面板。

按 E 键立即执行交易，按 R 键重置级别至市价，按 T 键显示/隐藏面板。 界面高度可定制： 调整面板宽度，将其固定在图表右侧，以及灵活显示/隐藏特定按钮和画线数据。

调整面板宽度，将其固定在图表右侧，以及灵活显示/隐藏特定按钮和画线数据。 多目标止盈级别 (Multi-TP)： 此 Pro 版本允许您高度灵活地管理多个止盈目标，使您能够分阶段锁定利润并专业地管理您的交易。

官方下载链接：

• 下载 MetaTrader 5 版本: MQL5 Market 上的 Trade Builder Pro MT5

• 下载 MetaTrader 4 版本: MQL5 Market 上的 Trade Builder Pro MT4