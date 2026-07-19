Advanced PolyLines
- 实用工具
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- 版本: 1.1
- 更新: 1 八月 2026
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Advanced PolyLines 是一款专业的图形工具，简化了直接在图表上创建连接线的过程。您无需绘制多条独立的线，而是可以构建一个单一的连续结构，从而使技术分析更容易，并让您的图表更加整洁有序。 它是为了消除 MetaTrader 5 传统绘图工具 lines 的局限性 & 约束而开发的。借助它，您可以快速创建复杂的图形结构，保持图表井井有条，并极大地方便未来的编辑。无需单独调整多条线，整个结构保持连接，提供更高效的用户体验。
主要功能与优势
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极简浮动界面 (UI)： 直接集成到图表中的优雅工具抽屉。通过直观的触控按钮，您只需一键即可激活绘制模式 (✏)、折叠菜单 (🔗) 或清除所有创建的折线 (🧹)。
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智能磁力吸附 (Magnetic Snap)： 无需再为了将线与烛台影线对齐而无限放大图表。该工具会自动检测鼠标的临近度，并以手术般的精准度将线“吸附”到烛台的 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价）点上。
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高级节点移动 (Joint Dragging)： 如果您需要调整结构的顶部或底部，只需拖动连接节点（顶点）即可。连接到该节点的所有线都将同时联动位移，保持整个结构的完整性和比例。
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连续路径延伸： 轻松从图表上现有折线的任何空闲端添加新线段，实现无间断的长期趋势映射。
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组样式同步： 如果您使用 MT5 的原生属性更改单个线段的颜色、宽度或样式（实线、虚线、点线），整个连接的折线将立即继承该全新外观。
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智能多周期保持： 该工具可确保固定在烛台上的几何锚点即使在您切换不同时间周期（例如从 H1 切换到 M15）时，也能保持其精确的位置和视觉一致性。
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全快捷键控制： 使用专用的快捷键瞬间隐藏或显示视觉界面，在需要时保持屏幕清洁以专注于价格。