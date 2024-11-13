Remstone

5

Remstone 并非普通的 EA。它融合了多年的研究和资产管理经验。

Live: Remstone Club ICMarkets Darwinex

24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 !

The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500

自2018年以来，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！
没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。

加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！

Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。

通过经过验证的精确度增强您的交易优势！

为什么选择 Remstone？

  • 高级市场适应性：处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。
  • 可定制的策略：定制输入参数以适合您的独特目标。
  • 轻松风险管理：只需简单选择每笔交易的风险百分比，即可优先保障您的资金安全，所有复杂的计算均由我们为您完成。我们会分析账户基础货币、交易资产和止损距离，从而计算出与您的风险百分比对应的交易手数。
  • 用户友好：适合初学者和专业人士的直观界面。
  • 经过认证的性能：多年的回溯测试和实时结果支持。

Remstone 哲学

研究人员将趋势跟踪描述为过去两个世纪以来金融领域最大的统计异常！

我们不会试图证明顺势而为是否会继续盈利，而是将其作为事实进行评估，并根据该假设做出每一个决定。

新手和专业人士都害怕失败。专业人士通过利用新手的偏见来赚钱。

初学者 专业人士
胜率 > 60%，没有负面月份，但回报/风险比不佳 胜率 < 60%，几个月表现不佳，但回报/风险比良好
让损失继续（无止损）并限制利润（止盈） 让利润运行（不获利）并限制损失（止损）
很多小额盈利，很少出现大额亏损  （平均盈利 < 平均亏损） 大量小额损失 并且很少有大额盈利（平均盈利 > 平均亏损）
逆势交易（低买高卖） 跟随趋势（高买低卖）
负强化（亏损时增加风险，冒着整个账户的风险） 正强化（赚钱时增加风险，只冒利润的风险）
高风险导致回撤恢复缓慢 低风险导致快速回撤
权益曲线（有运行仓位）经常低于平衡水平 权益曲线（包含运行仓位）通常高于余额
手动决策不可重复，基于情绪 自动化决策更具可重复性，不受情感影响
每天进行多次交易，但无有效信号 几周没有交易是正常的，直到出现重要的信号
考虑过去做出决定 考虑未来做出决定
您宁愿每个月赢得 90% 的短期小战役但却输掉战争，还是宁愿每个月只赢得 30% 的交易却亏损数月但却在几年内持续增加您的投资组合？

这张表格看似违反直觉，但却包含着非常重要的信息，有助于理解盈利交易员的运作方式。即使你考虑几十年的盈利，人类心理及其认知偏差也是唯一不变的东西。

Remstone 投资组合

今天，我们分享 Remstone，以允许任何交易者投资机构使用的有利可图的永恒多元化投资组合。
Remstone 是一个多币种专家顾问，拥有完整的投资组合：

  • 金属：金、银、铜
  • 加密货币： BTCUSD、ETHUSD、SOLUSD

Remstone 的优势

策略稳健，因为通用。由于它适用于所有主要资产，很难想象它会在某一天完全失效。我们是纯粹的趋势追随者：绝不会逆势入场或出场，尽可能地利用价格大幅波动的机会。
对经济公告进行管理，并根据新闻前后情况做出适当的交易决策。
我们交易频率不高，因为价格波动幅度大的情况很少见，但我们交易精准，止损严格。这就是专业之道。
EA 既适合新手，也适合专业交易员。我们甚至有一家对冲基金作为我们的客户。
您将从该专家顾问那里获得所有未来的改进。
由于持有时间较长，我们的专家可以与任何经纪人合作。


    建议：

    • 货币对：欧元/美元
    • 时间范围：H1
    • 最低存款额：500美元
    • 账户类型：对冲
    • 优秀的 ECN 经纪商：查看我的 mql5 个人资料
    • 低延迟 VPS：查看我的 mql5 配置文件
    • 要关闭交易对，只需将输入参数中的名称留空即可。

      购买后请联系我。

      免责声明：

      购买前 雷姆斯通，  请注意相关风险。过往业绩并不能保证未来盈利（EA 超过一半的交易亏损，为了获得最佳风险回报，必须付出低胜率的代价）。  请勿投资或冒险，以免损失无法承受的资金。耐心是关键。不要指望不到一年就能看到成效。我们的成功完全取决于我们的耐心以及对市场规律的接受：很多小幅价格波动需要避免，而大幅度价格波动则很少可以利用！
      评分 10
      kabitto
      46
      kabitto 2025.10.22 10:56 
       

      Excellent experience with this EA and the seller! Communication was very fast and friendly - the seller was always helpful and responsive. The EA is easy to set up and configure, even for someone without much technical experience. Backtests look very promising so far, showing solid and consistent results. Overall, I’m very pleased with both the product and the service. Highly recommended!

      Jason
      146
      Jason 2025.10.16 14:34 
       

      The backtest looks solid, and it’s clearly not manipulated. The signal also proves that it works well on different brokers. Remy is very quick to respond and helpful. I’m really looking forward to future trades!

      Lin Tianming
      529
      Lin Tianming 2025.10.16 13:16 
       

      After some time observing, I finally decided to purchase this EA. Remy is a great guy — he responds quickly, addresses all my questions, and clears up any doubts. That level of support is rare on MQL5!

      推荐产品
      Forex Mentors Bot5
      Andriy Sydoruk
      专家
      Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
      MSC Line EA MT5
      Bui Huy Dat
      专家
      Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
      Ksm mt5
      Andriy Sydoruk
      5 (1)
      专家
      Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
      Gold Crazy EA MT5
      Nguyen Nghiem Duy
      专家
      Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
      The Gold Buyer
      Moses Aboliwen Aduboa
      专家
      Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
      Fractal Trend Master
      Marcus Vinicius
      专家
      Fractal Trend Master 是市场上最强大且最复杂的智能交易系统之一，旨在保护交易者的资金，同时最大化盈利机会。基于 比尔·威廉姆斯 的著名方法论，该EA使用三种重要的技术分析工具： 鳄鱼指标 、 分形 和 Gator振荡器 ，为识别和跟随市场趋势创建了一个强大而精准的框架。 该EA专注于 高级风险管理 和 资金保护 ，提供对交易和亏损的有效控制。通过选择 固定或动态手数 ，设定每日 盈亏限额 (P/L) 并执行 经过验证的策略 ，Fractal Trend Master适合保守和激进的交易者。 主要特点： 高级风险管理 ：在固定或动态手数之间进行选择，并设定每日盈亏限额以保护您的资金。 基于比尔·威廉姆斯的策略 ：该EA采用基于鳄鱼指标和分形的三种策略，并通过Gator振荡器确认趋势。 全自动化 ：EA自动管理开仓和平仓，用户可以调整止损、止盈和移动止损等参数。 多时间框架 ：适用于任何时间框架，在较大的时间框架（H4及以上）中表现最佳，同时在较小的时间框架中提供较高的交易频率。 优化范围  PARAMETER START STEP END JAW PERIOD  1
      Venom Us30 Scalp
      Antoine Melhem
      5 (8)
      专家
      Venom US30 Scalp – 由 VENOM LABS 打造的精准 US30 剥头皮交易系统 绝不会爆仓的智能交易EA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 对于使用不同时区的经纪商（如 Exness），如果您的经纪商不是 GMT+3，请将最后一个输入项设置为 TRUE 。 仅使用30分钟时间周期。 ️ 警告 ：时区或时间周期设置不正确可能会导致EA运行异常。 限时24小时优惠价格，立即抢购！ 什么是 Venom US30 Scalp？ Venom US30 Scalp 是一款完全自动化的智能交易专家顾问（EA），专为在 H1 时间周期内交易US30（道琼斯指数）进行优化。 本EA完全基于独家数学算法——不使用任何指标、不进行新闻交易，更严格避免网格和马丁格尔策略。 由 Venom Labs 精心设计，特别适合注重交易精准性、纪律性和稳定增长的交易者，而非依赖高风险策略或短期炒作。 运行原理（策略逻辑） Venom US30 Scalp 使用高级数学模型，专门针对趋势进行交易，等待多个确认信号后才执行交易
      Gyroscopes mt5
      Nadiya Mirosh
      5 (2)
      专家
      Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
      TrendFollowMT
      King Lok Leung
      专家
      TrendFollowMT is a fully automated trading system which is using large time frame to determine the trend and use small time frame to find the entry point. Once the trend changed to opposite side, the system will wait for another entry point to recover with bigger lot size. Moreover, the target profit will be moved up when more position had been opened. The aim is to cover the cost of waiting time and risk. Trend filter: ADX and zzFibo (suggest time frame: H4) Entry: RSI and Pin bar (use current
      Fuzzy Logic Trend EA
      Percival David
      专家
      Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
      EA Trend Following Passed FTMO Challenge
      Dao Thanh Tan
      专家
      Dear users! - This is a Forrex trading expert advisor following the trend trading method. It has proven its effectiveness in overcoming 2 rounds of FTMO fund challenges. This is a modified and optimized version after completing the process of passing 2 rounds of FTMO challenges. - Max drawndown auto caculate by risk initial setting. Telegram instruction for backtest and using: https://t.me/ +0lDs0UXiJUVjM2Jl  I. Application Highlights: 1. Safe and easy to use. 2. Martigale and grid are not app
      Cordoba mt5
      Mikhail Mitin
      专家
      Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on curr
      EA Gold Reaper MT5
      Amazing Traders
      专家
      Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
      PipFinite EA Breakout EDGE MT5
      Karlo Wilson Vendiola
      5 (3)
      专家
      The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
      DS Gold Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.31 (32)
      专家
      Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
      Gordian Knot 1
      Hidenori Tanaka
      专家
      This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
      Sydney MT5
      Ruben Octavio Gonzalez Aviles
      3.26 (19)
      专家
      悉尼是一种复杂而新颖的算法，使用人工智能与传统的技术分析相结合，预测 英镑兑美元 和 美元兑日元 符号的未来市场走势。该专家顾问利用递归神经网络，特别是长期记忆细胞，利用技术分析指标的数据进行训练。通过这种方法，EA能够学习哪些指标与未来价格走势最相关，并根据这些指标采取行动。此外，LSTM网络特别适用于时间序列分析，因为它们能够考虑短期和长期的历史数据。 注意：这是一个 有限的介绍性报价 ：本EA的 10份拷贝中 只有 1份 将以当前价格出售。下一个价格： 799美元 该EA的价格将稳步上升，以限制使用该系统交易的用户数量。 实时信号: https://www.mql5.com/en/signals/2223419 重要提示： 请在购买产品后直接通过PM与我们联系，以获得更多信息和额外的服务。 机械学 这个专家顾问可以 在没有 马丁格尔、智能恢复、网格交易、平均数或任何其他可能对没有经验的交易者造成重大损失的方法的情况下使用。 每个头寸从一开始就有一个固定的或追踪的止盈和固定的止损。虽然这些值可以改变，但建议保持默认值，因为这些值在长时间的回测中得到了优化。每次最多只能有一个开仓，
      RSI Auto Trader
      Harun Benge
      专家
      The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
      Willain72ATM
      He Ping Qing
      专家
      该策略主要适用于AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、AUDUSD(最佳)等货币对，采用分批平仓与对冲相结合的风控方式，最大持仓为9单。   历史回测数据显示，策略在过去10年中最大浮亏约为1000美元，平均月收益率保持在3%-10%左右。   建议使用3000美元本金同时操作2-3个货币对，以实现更稳健的资金利用。 **参数说明**：   - **Clots**：初始开仓手数。保守型建议按每1000美元对应0.01手进行配置。   - **AddLotsXs**：加仓倍数。AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD建议设为2，AUDUSD设为1。   - **NoTrade1**：暂停交易时段。适用于美国盘重要数据发布所在的小时。   除 Clots 外，其余参数推荐保持默认设置。 **实时交易信号可见**：   https://www.mql5.com/zh/signals/2277632 **风险提示**：   投资存在风险，历史业绩不代表未来收益。成功的投资在于以可控的风险争取可持续的利润。
      Gold Heaven
      Hiroaki Mitsuta
      专家
      *self-introduction Hey guy's, myname is Hiroaki Mitstuda. I'm one hundred milione trader. and finace wizard class engineer. I was also interviewed as an investor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Advisor's advantages: Expert Advisor trades during testing fully correspond to the trades in real trading, which is very important.  Does not use parasitic strategies.  Suitable for   PROP FIRMS   ( Works automatically with just one button switch).  Suitable for both beginners and prof
      Orderflow Scalper EA
      TitanScalper
      专家
      ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Real time high accurate absorption/exhaustion detection] Advanced Delta Merge Trading System for Professional Traders Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Revolutionary Order Flow Analysis Technology with Sma
      HFT SP500 Master
      EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
      专家
      Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
      Momo botbot
      Or Franco
      专家
      Momo botbot  is an automated trading bot designed to maximize profit potential in Forex trading, specifically for the EUR/USD currency pair. The bot operates based on a smart combination of technical indicators and an advanced averaging strategy, with a focus on the 5-minute timeframe (M5). Key Advantages: Advanced Technology: Combines precise data from multiple technical indicators for accurate market analysis and optimal trade execution. Sophisticated Averaging Method: Enables smart risk manag
      Indices Pulse
      Md Abdul Manann
      专家
      适用于自营公司和零售交易者的终极机器人 (US30, NAS100, US500) - 简单订阅仅需 $34/月。 是否厌倦了错过主要指数的盈利行情？是否在为自营公司的回撤规则而苦恼？让专业的工具来为您分担重任。 Indices Pulse 是一款功能强大的全自动交易系统 (EA)，专为 MetaTrader 5 精心设计，旨在征服全球指数的波动性。它不仅仅是另一款 EA；它是您纪律严明、全天候 (24/5) 的交易伙伴，其唯一目标是：执行高概率策略并进行坚如磐石的风险管理。 您是否面临这些挑战？ 搞砸自营公司挑战？ 严格的每日和最大回撤规则非常苛刻。糟糕的一天就可能毁掉数周的努力。 报复性交易？ 在亏损后让情绪主导您的决策，导致更大的亏损。 没有足够的盯盘时间？ 最好的行情总在您忙碌时发生。您无法在每次开盘时都守在电脑前。 分析瘫痪？ 对每个设置都过度思考，直到机会溜走。 Indices Pulse 就是解决方案。 它以清晰、机械化的策略进行交易，没有恐惧、贪婪或犹豫，直接解决阻碍交易者前进的最大问题。 为您的成功而设计： 自营公司和零售账户 这款 EA 旨在为两类关键交易者服务：
      Rex MT5
      Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
      专家
      User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
      Investopedia FIVE
      Joseph Anthony Aya-ay Yutig
      专家
      Investopedia FIVE EA 基于这篇文章： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 交易条件 - 寻找低于 X 周期 EMA 和 MACD 的货币对交易处于负区域。 - 等待价格上穿 X 周期 EMA，然后确保 MACD 处于从负向正的交叉过程中，或者在五个柱内进入正区域。 - 在 X 周期 EMA 上方做多 X 个点。 - 在入场时卖出 X 个头寸加上风险金额；移动下半场的止损点以达到盈亏平衡。 - 使用追踪止损 - 风险警告 - 在您购买 ADX PRO 之前，请注意所涉及的风险。 - 过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA 也可能亏损）。 - 显示的回溯测试（例如在屏幕截图中）经过高度优化以找到最佳参数，但因此无法将结果转移到实时交易中。 - 该策略将始终使用止损，但 SL 的执行仍取决于您的经纪商。 如果您对 EA 有任何建议，请给我留言。谢谢！
      Gold Catalyst EA MT5
      Malek Ammar Mohammad Alahmer
      专家
      高级自动化黄金交易系统 Gold Catalyst EA MT5 是一款 专为 XAU/USD（黄金） 优化的 全自动 交易解决方案。通过结合 趋势跟随策略 、 价格行为过滤 和 动态风险管理 ，该 EA 在超过一年的真实市场环境测试中展现了 稳定且可靠 的表现。 1. 策略概述 Gold Catalyst EA MT5 采用 系统化 的交易思路，融合以下要点： 趋势分析： 根据预设的市场条件，识别潜在的盈利机会。 价格行为过滤： 仅执行高概率的交易信号，剔除低胜率的进场机会。 动态下单执行： 实时调整进场和离场位置，充分利用市场波动。 结构化风险控制： 每笔交易均设定止损和止盈，并 不使用马丁、多单网格或套利 等高风险策略。 通过这种方式，实现了 稳健增长 与 资本保护 的平衡，同时有效降低总体风险。 2. 主要特点 专注于黄金 (XAU/USD) 的全自动交易： 无需频繁盯盘。 无马丁、网格或套利： 每笔订单都具备严格止损，避免高风险敞口。 可自定义风险设置： 可根据个人风险偏好调整手数、止损及止盈。 长期稳定性： 在不同市场周期中均表现出较低回撤与持续收益。 兼容 MT5： 针对
      Stormer RSI 2
      Ricardo Rodrigues Lucca
      专家
      This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
      TeamolMDMYPro
      Wei Jie
      专家
      1.该EA策略在BTC上测试从2016年6月到2017年6月，收益很好； 2.本EA策略并不是单一的策略，是经过个人长期调试独立开发的； 3.本EA策略初始资金可以从3000到10000美金，具备很好的风控，可以为你在行情合适的情况下很好地从市场赚钱. I hope you can make money from the market by using my EA strategy.Keep one eye on your own trade. So just enjoy the trading!With best regards. by TEAMOL 亲爱的亲们，交易愉快！ 亲爱的亲们，交易愉快！ 亲爱的亲们，交易愉快！ 亲爱的亲们，交易愉快！ 亲爱的亲们，交易愉快！
      Kabuto Golden Balls 4
      Tham Horanop
      专家
      Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
      该产品的买家也购买
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.98 (378)
      专家
      各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.56 (75)
      专家
      交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
      AI Forex Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.44 (64)
      专家
      AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
      4.74 (129)
      专家
      We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (17)
      专家
      BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
      Aura Black Edition MT5
      Stanislav Tomilov
      4.36 (50)
      专家
      Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
      AiQ
      William Brandon Autry
      4.86 (36)
      专家
      AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
      ARIA Connector EA
      Martin Alejandro Bamonte
      2.56 (25)
      专家
      Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
      Bitcoin Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.54 (136)
      专家
      The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
      Silicon Ex mt5
      Nadiya Mirosh
      专家
      " Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
      Stock Indexes EA MT5
      MQL TOOLS SL
      4.79 (19)
      专家
      Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
      Bonnitta EA MT5
      Ugochukwu Mobi
      3.3 (20)
      专家
      Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
      Waka Waka EA MT5
      Valeriia Mishchenko
      4.13 (40)
      专家
      EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
      Mean Machine
      William Brandon Autry
      4.92 (39)
      专家
      Mean Machine GPT 版本 11.0 - 机构智能与专业交易的结合 自从我们率先在算法交易中实现真正的AI集成以来,我们通过多个市场周期、经济体制和技术演变完善了这种方法。最初作为我们的信念开始,即适应性机器学习代表量化交易的自然进步,已成为行业方向。版本11.0标志着我们迄今为止最复杂的实施。 这不是作为营销术语的AI。这是以机构严谨性应用于专业交易策略的计算智能,通过多年在不同市场条件下的生产部署而完善。支持版本11.0的基础设施代表了在适应性仓位管理、多模型共识系统和神经网络权重优化方面持续研发的高潮。 版本11.0提供超过300+个AI模型的访问,包括55+个免费集成模型、专业的均值回归和趋势跟踪策略、专有的Sacred Phi仓位管理系统、增强的神经网络权重训练,以及经验丰富的从业者继续发现的架构能力。系统以10倍速度执行增强的网络搜索以获取实时市场情报,监控突发新闻、经济事件和情绪,同时执行针对低波动性交易时段优化的复杂多策略方法。 关键演化增强: 300+个AI模型生态系统,包含55+个免费选项: 与机构级提供商直接API集成,包括OpenAI、Anthro
      Nexus EA Forex MT5
      Enrique Enguix
      4.43 (21)
      专家
      NEXUS – 随市场变化而演进的量化自适应网格系统 NEXUS 是一套 100% 全自动 的交易系统，会在实时数据上构建规则组合，通过 样本外验证（out-of-sample） 过滤，并且只在检测到统计优势且环境有效时入场。 快速参数概览 系统类型： 带 OOS（样本外）验证的自适应网格系统，内置环境过滤（新闻、波动率、交易时段/日期以及可选的成交量价值区域）。 交易品种： 主要及交叉外汇货币对（EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDCAD、EURJPY、AUDCHF、GBPCAD、AUDUSD）以及根据预设选择的 XAUUSD 。 内置风险配置： 保守型（Conservative）、经典型（Classic）和激进型（Aggressive）。 时间周期： 加载每个预设时会 自动设置 推荐周期，无需手动切换图表周期。 预设验证： 所有预设均在 2018–2025 年区间通过样本外验证。 风险管理： 基于波动率的网格间距、入场间的最小时间间隔、全局止损（Global Stop）以及可配置的分块平仓机制。 资金建议： 保守型配置建议每个品种至少 100 EUR/USD ，经典型配
      NorthEastWay MT5
      PAVEL UDOVICHENKO
      4.5 (8)
      专家
      NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
      MasterEA trustfultrading
      Tobias Christian Witzigmann
      5 (1)
      专家
      Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
      Jackal
      Cence Jk Oizeijoozzisa
      专家
      Jackal智能交易系统 – 交易策略 实盘运行4个月 购买后永久免费使用所有产品 下载配置文件  黄金1分钟 | ECN账户：兼容任何经纪商 Jackal EA 基于多层次智能突破策略，结合先进的风险控制与盈利管理，能够灵活适应市场波动。 1. 突破陷阱策略 当市场条件满足时，EA会同时挂两个方向的挂单： Buy Stop ：当前价格之上 Sell Stop ：当前价格之下 当市场出现强势单边行情时，EA立即入场，无需预测方向。 2. 智能交易管理 初始止损： 固定止损点数，用于控制风险。 移动止损： 当交易盈利时，止损会自动跟随价格移动，锁定利润。 无风险模式： 达到一定盈利后，止损移动至开仓价以上，确保最坏情况下仍有净利润。 3. 回撤与盈利保护系统 智能补亏： 若某次交易亏损，下一笔交易目标是补回亏损并实现净盈利。 回撤修复： 在特定条件下启动的机制，用于减少浮动亏损。  输入参数指南 Jackal EA 可通过输入参数进行全面自定义： 手数管理 LotsSize 固定手数。非零时使用此值。 LotsPer1000 当LotsSize=0时，按账户余额动态计算手数（例
      Bitcoin Prince EA
      Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
      1 (1)
      专家
      Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
      Ape Alpha Propfirm Edge
      Jacob Hooper
      专家
      APE（Alpha Prop Edge）简介 APE 是一款基于 均值回归策略 开发的智能交易系统（EA）。它用于识别价格的过度波动，并在特定条件下执行反趋势操作。 该系统内置风险管理模块，包括可配置的每日亏损限制和自动盈利平仓功能。用户可根据账户规模、评估要求或个人风险承受能力调整参数。 APE 已通过大量历史数据测试，系统结构稳定，适合有一定交易经验、了解风险与资金管理的用户。 风险控制功能： 可配置的日内最大亏损限制 达到净利润目标后自动平仓 支持多种风险设定（如保守、中性、高风险） 技术概览： 反趋势逻辑，基于市场过度延伸行为 内置资本保护机制 可根据模拟账户或评估平台进行参数调整 适用于策略研究、测试及控制型实盘应用 重要声明： 本产品在特定条件下可能增加持仓暴露， 不适用于长期投资或构建历史记录 。 所有结果基于历史回测，不代表实盘表现，也不构成未来盈利的承诺。请用户在理解相关风险的前提下使用本产品。 交易货币对说明： APE 可应用于多种货币对，但建议优先选择以下四个组合，以获取较稳定和低风险的效果： AUDCAD EURCAD NZDCAD GBPNZD AUDN
      Xauron
      Roberto Liguoro
      专家
      XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
      BenefitEA Mt5
      Vsevolod Merzlov
      专家
      Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
      EA Supremacy NT
      Dmytro Melnyk
      专家
      Our team - @Supremacy_Lab - are glad to introduce our first product - EA_Supremacy_NT - a unique technical solution for day trading, scalping, and trend following. EA_Supremacy_NT is a non-trading version of our core automated advisor, that will be released later. It is a truly innovative product that is based on an unconventional approach to market data processing. The underlying algorithm allows traders to reap the maximum possible profit from short-term price movements. The system uses a si
      Traders Toolbox
      Jason Kisogloo
      3 (2)
      专家
      交易者工具箱是一種多功能工具 基於對常見交易策略的廣泛培訓而創建，以使這些策略和計算自動化。   （由Jason Kisogloo設計和編程） 特徵： 19個獨立信號 -這些信號 中的 每個信號 都 以神經網絡樣式配置進行偏置，以構成最終/整體結果。 每個信號都有其自己的設置 ，可以根據 需要 對其進行 自定義或優化。   綜合上 - 屏 - 顯示 -六搭扣，全面的信息和工具提示走板。 （單擊面板邊框可折疊或折疊...自動為每台儀器保存的設置）：   信號面板 -顯示帶有偏差信息和信號詳細信息的信號分析。   新聞小組 -和未來甚至有消息 牛逼 小號 基於 預測 的 影響與倒計時事件當前的儀器。 （ 針對此功能，必須將 內部M   T   5經濟日曆與 外匯工廠刮板的 選項 -https:   // www.forexfactory.com 添加到Metatrader中允許的網站上）     EA設置面板 -根據止損和資金設置提供有關當前EA設置和輸入信息的信息。   損益面板 -提供8個不同時間段內歷史交易的整體損益表現。   切換面板 -一鍵切換開關，用於顯示屏幕指示器和圖表。
      Ew3
      Roberto Alencar
      专家
      EW3 - Expert Advisor for Forex Mean Reversion Trading Overview An Expert Advisor designed to operate on mean reversion strategy with disciplined risk management, avoiding high-risk approaches such as grid or martingale methods. Key Features • Mean Reversion Strategy: Identifies and trades market correction movements • Multi-Symbol Support: Operates on 26 currency pairs simultaneously • Centralized Risk Control: Global stop loss and take profit management across all positions • Multi-Timeframe
      GoldPulser EA
      Mohamed Hamdi Kaaniche
      专家
      GoldPulser EA - Description pour le MQL5 Market English Description GoldPulser EA - Advanced Multi-Currency Scalping & Trend Following System GoldPulser EA is a sophisticated trading system that combines scalping precision with trend-following reliability. Designed for Forex traders seeking consistent returns, this expert advisor utilizes a proprietary algorithm to identify high-probability trading opportunities across multiple currency pairs. Key Features: Multi-timeframe analysis for accurate
      God Gold Martingale
      Pratham Jatin Barot
      专家
      尊敬的客户： 我，Pratham Barot，God Gold Martingale 的拥有者和开发者，想提醒您，我的 EA 的假冒版本已发布在多个页面上。为了保护您的宝贵资金并确保您的体验安全，请避开这些假冒产品。请务必通过我们的正版平台购买和使用。请避开像 YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET 等平台，这些平台会冒用我们的名义出售虚假机器人。这些骗局可能会浪费您的金钱。为了安全起见，请只从我们的官方平台购买。 感谢您的信任和支持。 此致， Pratham Barot HFT Gold Martingale EA 是一款先进的自动化交易系统，专为黄金市场（XAUUSD）的高频交易设计。它采用高精度算法，抓住短期价格波动，快速执行交易，效率极高。专为 MetaTrader 5 打造，部署与监控便捷，适合在波动剧烈的黄金市场中寻求自动剥头皮交易的投资者。系统需求： 最低资金：$3,000 原始点差：0–3 点 稳定的互联网连接以保证最佳性能 特点： 高利润潜力： 四个月内实现了491.25%的收益，$1,000 初始金增长至 $5,912.51。
      Ai General EA MT5
      Indra Maulana
      专家
      30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
      Gold Grabber Grid Hedge
      Israel Odartei Lamptey
      专家
      GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
      MAX Xauusd MT5
      Peng Peng Gao
      专家
      MAX XAUUSD – 闪耀黄金市场的智能交易系统 各位交易员们，大家好！ 我是   MAX XAUUSD ，趋势智能交易系统家族的最新成员，实力非凡。我的专长？ 黄金 。没错，我精准而自信地交易黄金/美元对，为您在闪耀的黄金市场上带来无与伦比的交易机会！ 为什么选择 MAX XAUUSD？ 智能顺势系统 采用先进的顺势交易算法， 风险最小化，收益最大化 每一笔交易都 提前布局 ，回测与实盘完全透明 100%真实策略 ，无历史拟合，无数据造假 即插即用体验 简单安装，轻松配置 支持 MetaTrader 4 & MetaTrader 5 双平台 自动监控市场，精准执行交易 ️ 真实可靠承诺 在智能化流行和神经网络遍地的今天，我们坚持： "不求销售量，只求解救市场苦难的每一位交易者" 系统核心特性 专业黄金交易 专注品种 ：XAUUSD（黄金/美元） 适用周期 ：M30、H1等主流时间框架 交易逻辑 ：基于波动性触发器和价格结构 先进风控管理 使用固定的止损和移动的止盈水平 支持多种策略：马丁格尔、网格系统、加仓机制 独立于新闻、指标或第三
      筛选:
      Shui Hua Li
      506
      Shui Hua Li 2025.12.25 01:37 
       

      用户没有留下任何评级信息

      Remstone
      688
      来自开发人员的回复 Remy Aime Rene Louat 2025.12.25 16:41
      Thank you for your trust in Remstone. Yes exactly, it is able to manage very large amounts of money (up to 100 M) so the price is still very cheap, even at $2,500 in 2026. Backtests are reliable, especially because Expert Advisor was not modified since 2025-11-13 and since this date it already surfed a big trend on Silver with huge reward risk ratio 🦾
      elias_rsh
      185
      elias_rsh 2025.12.18 21:58 
       

      用户没有留下任何评级信息

      Remstone
      688
      来自开发人员的回复 Remy Aime Rene Louat 2025.12.18 22:17
      Merci Elias, en effet les résultats ont été très solides cette année, en live également !
      kabitto
      46
      kabitto 2025.10.22 10:56 
       

      Excellent experience with this EA and the seller! Communication was very fast and friendly - the seller was always helpful and responsive. The EA is easy to set up and configure, even for someone without much technical experience. Backtests look very promising so far, showing solid and consistent results. Overall, I’m very pleased with both the product and the service. Highly recommended!

      Remstone
      688
      来自开发人员的回复 Remy Aime Rene Louat 2025.10.22 12:21
      Thank you, I tried to create an asset management portfolio inside a single Expert Advisor to make it accessible to most people, including beginners who usually don't have the technical knowledge to build a complete portfolio of strategies by themselves!
      e3108
      40
      e3108 2025.10.21 19:14 
       

      用户没有留下任何评级信息

      Remstone
      688
      来自开发人员的回复 Remy Aime Rene Louat 2025.10.22 05:42
      Hello, you can use one single chart for all symbols, just specify symbol you want to trade as input parameters.
      Jason
      146
      Jason 2025.10.16 14:34 
       

      The backtest looks solid, and it’s clearly not manipulated. The signal also proves that it works well on different brokers. Remy is very quick to respond and helpful. I’m really looking forward to future trades!

      Remstone
      688
      来自开发人员的回复 Remy Aime Rene Louat 2025.10.16 15:04
      Sure, backtest is not manipulated, oldest systems are even live since 2015 !
      Lin Tianming
      529
      Lin Tianming 2025.10.16 13:16 
       

      After some time observing, I finally decided to purchase this EA. Remy is a great guy — he responds quickly, addresses all my questions, and clears up any doubts. That level of support is rare on MQL5!

      Remstone
      688
      来自开发人员的回复 Remy Aime Rene Louat 2025.10.16 13:21
      Thank you very much, when you are passionate by what you do, it doesn't feel like working !
      Eric Vivas Ocampo
      288
      Eric Vivas Ocampo 2025.10.10 06:36 
       

      Acabo de adquirirlo, Remy es muy amable y responde todas las dudas, iré actualizando mi reseña con el tiempo y los resultados

      Remstone
      688
      来自开发人员的回复 Remy Aime Rene Louat 2025.10.10 06:45
      Gracias por el amable comentario, bienvenido, eres el primer comprador mexicano.
      liganss
      511
      liganss 2025.10.07 07:15 
       

      The seller was very patient and promptly answered all my questions. I really look forward to future trades. Highly recommend!

      Remstone
      688
      来自开发人员的回复 Remy Aime Rene Louat 2025.10.07 07:20
      Thank you Liganss for your nice words !
      Bruno Marques
      90
      Bruno Marques 2025.09.26 10:43 
       

      I'm renting the EA in the eventuality to purchase it in the future. The support from Remi is amazing. He is passionned and you can definitely tell that he spent a lot of work the past 10 years to use his strategy through this EA. This is not a EA for abundant profit for the very short term. But if you live it a while, you could expect very interesting profits in the medium term. It is a totally different EA that does not use martingale or other grid trading positions. it follows the trend. The non profitable trades are cut very shortly and the profitable ones are opened till the trend changes (with trailing stops). It is the few or even the only EA that I have seen that the equity is way above the balance 8as the profitable trades tend to last as long as they can). the drawdowns are limited/controlled. I have such confidence that i put this EA in live directly (because the ocurrency of trades are lower and it s worth leave in for medium-long term). Good to have it with other EAs to mitgate risks. I think we exchanged like a hundred messages with Remi who explains you very carefully to every doubt you may have. He is targeting institutional funds as well, so you may understand that he is professional in that way and looks for different strategy, other view on risk and on medium term profitability than what i have seen in the market place. I hope to update with results in 6-9 months. I think this EA is totally undervalued due to the price. That's why I'm renting it for some moths to test. but i m pretty sure it is worth it. Thx Remi for your support

      Remstone
      688
      来自开发人员的回复 Remy Aime Rene Louat 2025.09.26 10:51
      Wow, thank you for such nice words ! Hope you will like it so we can grow our funds together.
      Aleksandr Ryzhkov
      915
      Aleksandr Ryzhkov 2025.09.11 06:50 
       

      I took an advisor, the results are impressive, the author is always in touch, answers all questions

      I would like to add to my review; I have currently earned $2,000 on two successful gold transactions.

      Remstone
      688
      来自开发人员的回复 Remy Aime Rene Louat 2025.12.03 07:37
      Thank you Aleksandr, I'm here if you have any questions. Support is important to understand a special strategy.
      Edit: Congrats for your early trust, I can see you had very nice trades with Remstone : https://www.mql5.com/en/signals/2249585
      回复评论