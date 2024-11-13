Remstone
Remstone 并非普通的 EA。它融合了多年的研究和资产管理经验。
自2018年以来，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！
没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。
Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。
为什么选择 Remstone？
- 高级市场适应性：处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。
- 可定制的策略：定制输入参数以适合您的独特目标。
- 轻松风险管理：只需简单选择每笔交易的风险百分比，即可优先保障您的资金安全，所有复杂的计算均由我们为您完成。我们会分析账户基础货币、交易资产和止损距离，从而计算出与您的风险百分比对应的交易手数。
- 用户友好：适合初学者和专业人士的直观界面。
- 经过认证的性能：多年的回溯测试和实时结果支持。
Remstone 哲学
研究人员将趋势跟踪描述为过去两个世纪以来金融领域最大的统计异常！
我们不会试图证明顺势而为是否会继续盈利，而是将其作为事实进行评估，并根据该假设做出每一个决定。
新手和专业人士都害怕失败。专业人士通过利用新手的偏见来赚钱。
|初学者
|专业人士
|胜率 > 60%，没有负面月份，但回报/风险比不佳
|胜率 < 60%，几个月表现不佳，但回报/风险比良好
|让损失继续（无止损）并限制利润（止盈）
|让利润运行（不获利）并限制损失（止损）
|很多小额盈利，很少出现大额亏损 （平均盈利 < 平均亏损）
|大量小额损失 并且很少有大额盈利（平均盈利 > 平均亏损）
|逆势交易（低买高卖）
|跟随趋势（高买低卖）
|负强化（亏损时增加风险，冒着整个账户的风险）
|正强化（赚钱时增加风险，只冒利润的风险）
|高风险导致回撤恢复缓慢
|低风险导致快速回撤
|权益曲线（有运行仓位）经常低于平衡水平
|权益曲线（包含运行仓位）通常高于余额
|手动决策不可重复，基于情绪
|自动化决策更具可重复性，不受情感影响
|每天进行多次交易，但无有效信号
|几周没有交易是正常的，直到出现重要的信号
|考虑过去做出决定
|考虑未来做出决定
这张表格看似违反直觉，但却包含着非常重要的信息，有助于理解盈利交易员的运作方式。即使你考虑几十年的盈利，人类心理及其认知偏差也是唯一不变的东西。
Remstone 投资组合
今天，我们分享 Remstone，以允许任何交易者投资机构使用的有利可图的永恒多元化投资组合。
Remstone 是一个多币种专家顾问，拥有完整的投资组合：
- 金属：金、银、铜
- 加密货币： BTCUSD、ETHUSD、SOLUSD
Remstone 的优势策略稳健，因为通用。由于它适用于所有主要资产，很难想象它会在某一天完全失效。我们是纯粹的趋势追随者：绝不会逆势入场或出场，尽可能地利用价格大幅波动的机会。
我们交易频率不高，因为价格波动幅度大的情况很少见，但我们交易精准，止损严格。这就是专业之道。
EA 既适合新手，也适合专业交易员。我们甚至有一家对冲基金作为我们的客户。
您将从该专家顾问那里获得所有未来的改进。
由于持有时间较长，我们的专家可以与任何经纪人合作。
建议：
- 货币对：欧元/美元
- 时间范围：H1
- 最低存款额：500美元
- 账户类型：对冲
- 优秀的 ECN 经纪商：查看我的 mql5 个人资料
- 低延迟 VPS：查看我的 mql5 配置文件
- 要关闭交易对，只需将输入参数中的名称留空即可。
免责声明：
Excellent experience with this EA and the seller! Communication was very fast and friendly - the seller was always helpful and responsive. The EA is easy to set up and configure, even for someone without much technical experience. Backtests look very promising so far, showing solid and consistent results. Overall, I’m very pleased with both the product and the service. Highly recommended!