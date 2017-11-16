这个开发库是2006年最佳脚本的修改版, 使用了 MQL 的现代功能。删除了一些功能，也增加了一些新的功能。

在两个平台上 (MetaTrader 4/5), 您都可以运行下面的脚本程序来保存报表 (以 MetaTrader 4 形式为例):

#include <Report.mqh> void OnStart () { REPORT::ToFile( "Report.htm" ); }

就可以在结果文件中看到所生成的 HTML 报表:

它可能对 MetaTrader 5 特别有用, 因为它没有像 MetaTrader 4 那样提供可视化的 HTML 报告(发布的时候).





在 MetaTrader 5 中开发库的额外功能

在图表上输出余额图. #include <Report.mqh> void OnStart () { REPORT::ToChart(); }

在测试器中，在单个测试的结束以及在优化之后自动保存报告。 在测试器重单独运行结束时，开发库可以自动在 EA 测试的结果中保存报告，在 EA 的源代码中加入下面的代码行: #define REPORT_TESTER #include <Report.mqh> 相同的代码行也可以在每个优化运行中保存报告。 它使您可以立刻评估结果，而不必等到优化结束。在优化结束的时候，您就不需要运行单独的测试来等待结果了。它使您可以可视化地评估由优化器计算得到的所有结果。多个单独运行的余额图 (PNG 文件) 可以在一个图表中以缩略图形式显示。





注意

在 MetaTrader 5 中, 开发库使用了MetaTrader 4 Orders开发库。

为了在优化模式的报告中加入了余额图表和输入参数值, 您需要注册 TypeToBytes 开发库。