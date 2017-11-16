请观看如何免费下载自动交易
这个开发库是2006年最佳脚本的修改版, 使用了 MQL 的现代功能。删除了一些功能，也增加了一些新的功能。
在两个平台上 (MetaTrader 4/5), 您都可以运行下面的脚本程序来保存报表 (以 MetaTrader 4 形式为例):
#include <Report.mqh> void OnStart() { REPORT::ToFile("Report.htm"); }
就可以在结果文件中看到所生成的 HTML 报表:
它可能对 MetaTrader 5 特别有用, 因为它没有像 MetaTrader 4 那样提供可视化的 HTML 报告(发布的时候).
在 MetaTrader 5 中开发库的额外功能
-
在图表上输出余额图.
#include <Report.mqh> void OnStart() { REPORT::ToChart(); // 在图表上输出余额图 }
-
在测试器中，在单个测试的结束以及在优化之后自动保存报告。
在测试器重单独运行结束时，开发库可以自动在 EA 测试的结果中保存报告，在 EA 的源代码中加入下面的代码行:
#define REPORT_TESTER // 报告将自动在测试器中写入 #include <Report.mqh>
相同的代码行也可以在每个优化运行中保存报告。
它使您可以立刻评估结果，而不必等到优化结束。在优化结束的时候，您就不需要运行单独的测试来等待结果了。它使您可以可视化地评估由优化器计算得到的所有结果。多个单独运行的余额图 (PNG 文件) 可以在一个图表中以缩略图形式显示。
注意
在 MetaTrader 5 中, 开发库使用了MetaTrader 4 Orders开发库。
为了在优化模式的报告中加入了余额图表和输入参数值, 您需要注册 TypeToBytes 开发库。
#include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/en/code/16280 #define REPORT_TESTER // 报告将自动在测试器中写入 #include <Report.mqh>
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18801
