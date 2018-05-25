MetaTrader 5 中的多元品种余额图
内容
概述
在 之前的一篇文章 当中, 我们曾研究过多元品种余额图的可视化。 自那以来，已经出现很多 MQL 函数库，无需使用第三方程序即可在 MetaTrader 5 平台上完全实现这种可视化。
在本文中，我将展示一款带有图形界面的应用程序示例，其中包含多元品种余额图和最后测试结果的资金回撤图。 完成 EA 测试后，交易记录将被写入文件。 这些数据可以读取并显示在图表上。
此外，本文还介绍了 EA 的一个版本，其在交易过程中以及在可视化测试模式期间，在图形界面上显示并更新多元品种余额图。
开发图形界面
在文章 "MetaTrader 5 里的可视化交易策略优化" 中，我们详细研究了如何包含和使用 EasyAndFast 函数库，以及它如何有助您开发 MQL 应用程序的图形化界面。 所以，我们在这里先从相应的图形界面开始。
我们来列出在图形界面中使用的元素。
- 控件的窗体。
- 用最后一次测试结果来更新图表的按钮。
- 多元品种余额图。
- 资金回撤图。
- 用来显示额外摘要信息的状态栏。
下列代码提供了创建这些元素的方法声明。 在单独的 包含文件 中实现方法。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 用于创建应用程序的类 | //+------------------------------------------------------------------+ class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 窗体 CWindow m_window1; //--- 状态栏 CStatusBar m_status_bar; //--- 图形 CGraph m_graph1; CGraph m_graph2; //--- 按钮 CButton m_update_graph; //--- public: //--- 创建图形界面 bool CreateGUI(void); //--- private: //--- 窗体 bool CreateWindow(const string text); //--- 状态栏 bool CreateStatusBar(const int x_gap,const int y_gap); //--- 图形 bool CreateGraph1(const int x_gap,const int y_gap); bool CreateGraph2(const int x_gap,const int y_gap); //--- 按钮 bool CreateUpdateGraph(const int x_gap,const int y_gap,const string text); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 创建控件元素的方法 | //+------------------------------------------------------------------+ #include "CreateGUI.mqh" //+------------------------------------------------------------------+
在此情况下，创建图形界面的主要方法如下所示:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 创建图形界面 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::CreateGUI(void) { //--- 为控件元素创建窗体 if(!CreateWindow("Expert panel")) return(false); //--- 创建控件元素 if(!CreateStatusBar(1,23)) return(false); if(!CreateGraph1(1,50)) return(false); if(!CreateGraph2(1,159)) return(false); if(!CreateUpdateGraph(7,25,"Update data")) return(false); //--- 图形界面创建完毕 CWndEvents::CompletedGUI(); return(true); }
结果就是，如果您现在编译 EA 并在终端中下载其图形，则当前结果如下所示:
图例 1. EA 图形界面
现在，我们来研究测试后将数据写入文件。
测试的多元品种 EA
为了进行测试，我们将使用来自标准发行版的 MACD Sample EA，使其成为多符号。 此版本中使用的多元品种结构不精确。 使用相同的参数，依据执行测试的品种 (在测试器设置中所选择) 结果将有所不同。 因此，本 EA 仅用于测试和展示本主题工作架构内获得的结果。
创建多元品种 EA 的全新可能性将在近期的 MetaTrader 5 更新中呈现。 之后，可以考虑为这种类型的 EA 开发最终的通用版本。 如果您迫切需要快速、准确的多元品种结构，您可以尝试在 论坛上提议的选项。
我们再添加一个字符串参数 for specifying symbols，测试依据外部参数进行:
//--- 外部参数 sinput string Symbols ="EURUSD,USDJPY,GBPUSD,EURCHF"; // 品种 input double InpLots =0.1; // 手数 input int InpTakeProfit =167; // 止盈 (点数) input int InpTrailingStop =97; // 尾随停止级别 (点数) input int InpMACDOpenLevel =16; // MACD 开仓级别 (点数) input int InpMACDCloseLevel =19; // MACD 平仓级别 (点数) input int InpMATrendPeriod =14; // MA 趋势周期
品种用逗号分隔。 程序类 (CProgram) 实现读取此参数的方法，以及在服务器列表之一的市场观察中检查并设置品种的方法。 亦或，您可以通过文件中预先准备的清单指定交易品种，如文章 "MQL5 酷宝书: 开发无限数量参数的多币种智能交易系统" 所示。 此外，您可以制作多个列表供用户选择。 文章 "MQL5 酷宝书: 减少过度拟合和处理缺失报价的影响" 中提供了一个这样的例子。 使用图形界面能够带来更多选择品种及其列表的方法。 我将在后续文章之一中展示一个可能的选项。
在测试公共列表中的字符之前，我们需要将它们保存到数组中。 之后传递 数组 (source_array[]) 至 CProgram::CheckTradeSymbols() 方法。 此处，在第一个循环中，我们传递外部参数中指定的品种。 在第二个循环中，我们检查这个品种是否在经纪商服务器上的列表中。 如果是, 将其添加到市场观察 和已检查品种的数组。
如果未检测到品种，则仅使用 EA 启动时的当前品种。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 检查所传递数组中的交易品种并返回可用数组之一 void CheckTradeSymbols(string &source_array[],string &checked_array[]); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 检查所传递数组中的交易品种 | //| 并返回可用数组之一 | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::CheckTradeSymbols(string &source_array[],string &checked_array[]) { int symbols_total =::SymbolsTotal(false); int size_source_array =::ArraySize(source_array); //--- 在总列表中查找指定的品种 for(int i=0; i<size_source_array; i++) { for(int s=0; s<symbols_total; s++) { //--- 获取公共列表中当前品种的名称 string symbol_name=::SymbolName(s,false); //--- 如果匹配 if(symbol_name==source_array[i]) { //--- 在市场观察中设置一个品种 ::SymbolSelect(symbol_name,true); //--- 添加到确认的品种数组 int size_array=::ArraySize(checked_array); ::ArrayResize(checked_array,size_array+1); checked_array[size_array]=symbol_name; break; } } } //--- 如果未检测到品种，则仅使用当前品种 if(::ArraySize(checked_array)<1) { ::ArrayResize(checked_array,1); checked_array[0]=_Symbol; } }
CProgram::CheckSymbols() 方法用于读取外部字符串参数中指定的品种。 此处，字符串被切分为一个数组，用 ',' 作为分隔符。 彼此间的间隙都是由此产生的。 之后，数组 将被发送给上面曾研究过的 CProgram::CheckTradeSymbols() 方法进行验证。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 检查来自字符串的交易品种并包含到数组 int CheckSymbols(const string symbols_enum); }; //+-------------------------------------------------------------------------+ //| 检查来自字符串的交易品种并包含到数组 | //+-------------------------------------------------------------------------+ int CProgram::CheckSymbols(const string symbols_enum) { if(symbols_enum!="") ::Print(__FUNCTION__," > 输入交易品种: ",symbols_enum); //--- 从字符串中获取品种 string symbols[]; ushort u_sep=::StringGetCharacter(",",0); ::StringSplit(symbols_enum,u_sep,symbols); //--- 从两侧剔除空白 int elements_total=::ArraySize(symbols); for(int e=0; e<elements_total; e++) { ::StringTrimLeft(symbols[e]); ::StringTrimRight(symbols[e]); } //--- 检查品种 ::ArrayFree(m_symbols); CheckTradeSymbols(symbols,m_symbols); //--- 获取交易品种的数量 return(::ArraySize(m_symbols)); }
含有交易策略类的文件通过应用程序类连接到文件。 CStrategy-类型的动态数组被创建。
#include "Strategy.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| 用于创建应用程序的类 | //+------------------------------------------------------------------+ class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 策略数组 CStrategy m_strategy[]; };
此处，我们在程序初始化过程中从外部参数中获取品种数组和数量。 接着，将策略数组的大小设置为品种数量，然后 初始化所有策略实例，将品种名称传递给每个策略实例。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 品种总数 int m_symbols_total; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 初始化 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::OnInitEvent(void) { //--- 获取交易品种 m_symbols_total=CheckSymbols(Symbols); //--- 调整数组大小 ::ArrayResize(m_strategy,m_symbols_total); //--- 初始化 for(int i=0; i<m_symbols_total; i++) { if(!m_strategy[i].OnInitEvent(m_symbols[i])) return(false); } //--- 初始化成功 return(true); }
接着，我们研究将最后的测试数据写入文件。
将数据写入文件
我们将把最后的测试数据保存在终端的公共数据文件夹中。 因此，可以从任意 MetaTrader 5 平台访问该文件。 在构造函数里 指定文件夹和文件名:
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 最后的测试结果的保存文件路径 string m_last_test_report_path; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 构造器 | //+------------------------------------------------------------------+ CProgram::CProgram(void) : m_symbols_total(0) { //--- 最后的测试结果的保存文件路径 m_last_test_report_path=::MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+"\\LastTest.csv"; }
我们研究用于写入文件的 CProgram::CreateSymbolBalanceReport() 方法。 为了运用这种方法 (以及后面将要研究的另一种方法)，我们需要 品种余额数组。
//--- 所有品种的余额数组 struct CReportBalance { double m_data[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 用于创建应用程序的类 | //+------------------------------------------------------------------+ class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 所有品种的余额数组 CReportBalance m_symbol_balance[]; //--- private: //--- 创建 CSV 格式的交易测试报告 void CreateSymbolBalanceReport(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 创建 CSV 格式的交易测试报告 | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::CreateSymbolBalanceReport(void) { ... }
在方法伊始，在终端的公共文件夹中打开文件以便工作 (FILE_COMMON):
... //--- 在终端公共文件夹中创建一个用于写入数据的文件 int file_handle=::FileOpen(m_last_test_report_path,FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_COMMON); //--- 如果句柄有效 (文件已创建/已打开) if(file_handle==INVALID_HANDLE) { ::Print(__FUNCTION__," > 创建文件错误: ",::GetLastError()); return; } ...
一些辅助变量将会形成一些报告参数。 我们将下表中提供的完整历史成交数据写入文件:
- 成交时间
- 品种
- 类型
- 方向
- 交易量
- 价格
- 掉期利率
- 结果 (盈利/亏损)
- 回撤
- 余额。 此列显示余额总数，而后面的列包含测试中使用的各品种余额
在此, 我们 形成第一行 数据题头:
... double max_drawdown =0.0; // 最大回撤 double balance =0.0; // 余额 string delimeter =","; // 分隔符 string string_to_write =""; // 为了形成一个入场行 //--- 形成标题行 string headers="TIME,SYMBOL,DEAL TYPE,ENTRY TYPE,VOLUME,PRICE,SWAP($),PROFIT($),DRAWDOWN(%),BALANCE"; ...
如果涉及多元品种，标题行应补充其名称。 之后，标题 (第一行) 应被写入文件。
... //--- 如果涉及多元品种，则补充标题行 int symbols_total=::ArraySize(m_symbols); if(symbols_total>1) { for(int s=0; s<symbols_total; s++) ::StringAdd(headers,delimeter+m_symbols[s]); } //--- 写报告标题 ::FileWrite(file_handle,headers); ...
接下来，我们会收到整个成交历史记录及其编号，设置数组大小:
... //--- 获取整个历史 ::HistorySelect(0,LONG_MAX); //--- 找出成交数量 int deals_total=::HistoryDealsTotal(); //--- 通过品种数量设置余额数组的数量 ::ArrayResize(m_symbol_balance,symbols_total); //--- 为每个品种设置成交数组的大小 for(int s=0; s<symbols_total; s++) ::ArrayResize(m_symbol_balance[s].m_data,deals_total); ...
在主循环中，传递整个历史记录并形成字符串以便写入文件。 当计算利润时，请考虑掉期利率和佣金。 如果有多元品种，我们在第二个循环中传递它们，并为每个品种形成余额。数据以字符串形式写入文件。 在该方法结束时关闭该文件。
... //--- 沿循环移动并写入数据 for(int i=0; i<deals_total; i++) { //--- 获得成交单号 if(!m_deal_info.SelectByIndex(i)) continue; //--- 找出价格中的小数位数 int digits=(int)::SymbolInfoInteger(m_deal_info.Symbol(),SYMBOL_DIGITS); //--- 计算总余额 balance+=m_deal_info.Profit()+m_deal_info.Swap()+m_deal_info.Commission(); //--- 形成连接写入的行 ::StringConcatenate(string_to_write, ::TimeToString(m_deal_info.Time(),TIME_DATE|TIME_MINUTES),delimeter, m_deal_info.Symbol(),delimeter, m_deal_info.TypeDescription(),delimeter, m_deal_info.EntryDescription(),delimeter, ::DoubleToString(m_deal_info.Volume(),2),delimeter, ::DoubleToString(m_deal_info.Price(),digits),delimeter, ::DoubleToString(m_deal_info.Swap(),2),delimeter, ::DoubleToString(m_deal_info.Profit(),2),delimeter, MaxDrawdownToString(i,balance,max_drawdown),delimeter, ::DoubleToString(balance,2)); //--- 如果有多元品种，请写入其余额值 if(symbols_total>1) { //--- 沿着所有品种移动 for(int s=0; s<symbols_total; s++) { //--- 如果品种匹配并且成交结果不为零 if(m_deal_info.Symbol()==m_symbols[s] && m_deal_info.Profit()!=0) //--- 显示此品种一笔交易的余额。 考虑掉期利率和佣金 m_symbol_balance[s].m_data[i]=m_symbol_balance[s].m_data[i-1]+m_deal_info.Profit()+m_deal_info.Swap()+m_deal_info.Commission(); //--- 否则，写入之前的值 else { //--- 如果是 "资金余额" 交易 (第一笔交易)，所有品种的余额是相同的 if(m_deal_info.DealType()==DEAL_TYPE_BALANCE) m_symbol_balance[s].m_data[i]=balance; //--- 否则，将以前的值写入当前索引 else m_symbol_balance[s].m_data[i]=m_symbol_balance[s].m_data[i-1]; } //--- 将品种余额添加到字符串 ::StringAdd(string_to_write,delimeter+::DoubleToString(m_symbol_balance[s].m_data[i],2)); } } //--- 写入形成的字符串 ::FileWrite(file_handle,string_to_write); //--- 强制将下一个字符串的变量设置为零 string_to_write=""; } //--- 关闭文件 ::FileClose(file_handle); ...
在形成字符串时 (见下面的代码)，使用 CProgram::MaxDrawdownToString() 方法写入文件，以便计算总余额的回撤。 在首次调用时，回撤等于零。 当前余额保存为本地最大值/最小值。 在以下方法调用期间，根据以前的值计算回撤，如果余额超过保存的值，则更新局部最大值。 否则，将更新本地最小值并返回零值 (空字符串)。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 从局部最大值获得最大回撤 string MaxDrawdownToString(const int deal_number,const double balance,double &max_drawdown); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 从局部最大值获得最大回撤 | //+------------------------------------------------------------------+ string CProgram::MaxDrawdownToString(const int deal_number,const double balance,double &max_drawdown) { //--- 用于在报告中显示的字符串 string str=""; //--- 用于局部最大和回撤计算 static double max=0.0; static double min=0.0; //--- 如果是首笔交易 if(deal_number==0) { //--- 尚无回撤 max_drawdown=0.0; //--- 将初始点设置为局部最大值 max=balance; min=balance; } else { //--- 如果当前余额超过保存的余额 if(balance>max) { //--- 按先前的值计算回撤 max_drawdown=100-((min/max)*100); //--- 更新本地最大值 max=balance; min=balance; } else { //--- 获得零回撤并更新最小值 max_drawdown=0.0; min=fmin(min,balance); } } //--- 为报告定义字符串 str=(max_drawdown==0)? "" : ::DoubleToString(max_drawdown,2); return(str); }
文件结构允许在 Excel 中打开它 (请参阅下面的屏幕截图):
图例 2. 在 Excel 中的报告文件结构
结果就是，在测试结束时 调用 CProgram::CreateSymbolBalanceReport() 方法准备测试报告:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 测试完成事件 | //+------------------------------------------------------------------+ double CProgram::OnTesterEvent(void) { //--- 只有在测试后才写入报告 if(::MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && !::MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION) && !::MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE) && !::MQLInfoInteger(MQL_FRAME_MODE)) { //--- 形成报告并写入文件 CreateSymbolBalanceReport(); } //--- return(0.0); }
现在，我们来研究读取报告数据。
从文件中提取数据
毕竟我们上面已经实现了，在测试器中每个策略结束检查后都向文件写入报告。 接下来，我们来研究从报告中读取数据的方法。 首先，我们需要读取文件并将其内容插入到数组中以便处理。 为达此目的，我们使用 CProgram::ReadFileToArray() 方法。 在此，我们打开 EA 测试结束时的成交历史记录文件。 在循环中，读取文件直到最后一个字符串并用源数据填充数组。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 来自文件数据的数组 string m_source_data[]; //--- private: //--- 将文件读取到传递的数组 bool ReadFileToArray(const int file_handle); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 将文件读取到传递的数组 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::ReadFileToArray(const int file_handle) { //--- 打开文件 int file_handle=::FileOpen(m_last_test_report_path,FILE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON); //--- 如果文件尚未打开，则退出 if(file_handle==INVALID_HANDLE) return(false); //--- 释放数组 ::ArrayFree(m_source_data); //--- 将文件读取到数组 while(!::FileIsEnding(file_handle)) { int size=::ArraySize(m_source_data); ::ArrayResize(m_source_data,size+1,RESERVE); m_source_data[size]=::FileReadString(file_handle); } //--- 关闭文件 ::FileClose(file_handle); return(true); }
我们需要辅助的 CProgram::GetStartIndex() 方法来定义 BALANCE 列索引。 您可以使用 ',' 分隔符和标题字符串作为参数传递给它的动态数组。 在此字符串中，执行搜索列名称。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 报告中的初始 baLalnce 指数 bool GetBalanceIndex(const string headers); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 定义开始复制数据的索引 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::GetBalanceIndex(const string headers) { //--- 通过分隔符获取字符串元素 string str_elements[]; ushort u_sep=::StringGetCharacter(",",0); ::StringSplit(headers,u_sep,str_elements); //--- 搜索 'BALANCE' 列 int elements_total=::ArraySize(str_elements); for(int e=elements_total-1; e>=0; e--) { string str=str_elements[e]; ::StringToUpper(str); //--- 如果找到含有必要标题的列 if(str=="BALANCE") { m_balance_index=e; break; } } //--- 如果找不到 'BALANCE' 列，则显示消息 if(m_balance_index==WRONG_VALUE) { ::Print(__FUNCTION__," > 在报告文件里, 未有 \'BALANCE\' 题头! "); return(false); } //--- 成功 return(true); }
成交编号显示在两根图表上的 X 轴。 日期范围将作为额外信息显示在余额图页脚中。 CProgram::GetDateRange() 方法用于定义成交历史的开始和结束日期。 传递给它的两个参数是成交历史的开始和结束日期的引用字符串。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 日期范围 void GetDateRange(string &from_date,string &to_date); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 获取测试范围的开始和结束日期 | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::GetDateRange(string &from_date,string &to_date) { //--- 如果少于三个字符串则退出 int strings_total=::ArraySize(m_source_data); if(strings_total<3) return; //--- 获取报告的开始和结束日期 string str_elements[]; ushort u_sep=::StringGetCharacter(",",0); //--- ::StringSplit(m_source_data[1],u_sep,str_elements); from_date=str_elements[0]; ::StringSplit(m_source_data[strings_total-1],u_sep,str_elements); to_date=str_elements[0]; }
CProgram::GetReportDataToArray() 和 CProgram::AddDrawDown() 方法用于获取余额和回撤数据。 第二个调用第一个，它的代码非常短 (见下面的清单)。 此处传递交易指数和回撤值。 将索引和值插入适当的数组中，然后将其值显示在图上。 绘制的值保存在 m_dd_y[]，而显示此值的索引保存在 m_dd_x[]。 因此，索引处没有数值则在图上不显示任何内容 (空值)。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 总余额回撤 double m_dd_x[]; double m_dd_y[]; //--- private: //--- 将回撤添加到数组中 void AddDrawDown(const int index,const double drawdown); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 将回撤添加到数组中 | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::AddDrawDown(const int index,const double drawdown) { int size=::ArraySize(m_dd_y); ::ArrayResize(m_dd_y,size+1,RESERVE); ::ArrayResize(m_dd_x,size+1,RESERVE); m_dd_y[size] =drawdown; m_dd_x[size] =(double)index; }
首先在 CProgram::GetReportDataToArray() 方法中定义数组大小和余额图的序列数量。 之后 初始化题头数组。 然后，在循环中按分隔符提取字符串元素，并将数据放置到回撤和余额数组中。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 从报告中获取品种数据 int GetReportDataToArray(string &headers[]); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 从报告中获取品种数据 | //+------------------------------------------------------------------+ int CProgram::GetReportDataToArray(string &headers[]) { //--- 获取标题字符串元素 string str_elements[]; ushort u_sep=::StringGetCharacter(",",0); ::StringSplit(m_source_data[0],u_sep,str_elements); //--- 数组大小 int strings_total =::ArraySize(m_source_data); int elements_total =::ArraySize(str_elements); //--- 释放数组 ::ArrayFree(m_dd_y); ::ArrayFree(m_dd_x); //--- 获取序列的数量 int curves_total=elements_total-m_balance_index; curves_total=(curves_total<3)? 1 : curves_total; //--- 按序列数量设置数组的大小 ::ArrayResize(headers,curves_total); ::ArrayResize(m_symbol_balance,curves_total); //--- 设置序列的大小 for(int i=0; i<curves_total; i++) ::ArrayResize(m_symbol_balance[i].m_data,strings_total,RESERVE); //--- 如果有若干个品种 (接题头) if(curves_total>2) { for(int i=0,e=m_balance_index; e<elements_total; e++,i++) headers[i]=str_elements[e]; } else headers[0]=str_elements[m_balance_index]; //--- 获取数据 for(int i=1; i<strings_total; i++) { ::StringSplit(m_source_data[i],u_sep,str_elements); //--- 收集数据至数组 if(str_elements[m_balance_index-1]!="") AddDrawDown(i,double(str_elements[m_balance_index-1])); //--- 如果有若干个品种 if(curves_total>2) for(int b=0,e=m_balance_index; e<elements_total; e++,b++) m_symbol_balance[b].m_data[i]=double(str_elements[e]); else m_symbol_balance[0].m_data[i]=double(str_elements[m_balance_index]); } //--- 第一个序列的值 for(int i=0; i<curves_total; i++) m_symbol_balance[i].m_data[0]=(strings_total<2)? 0 : m_symbol_balance[i].m_data[1]; //--- 获取序列的数量 return(curves_total); }
接下来，我们将研究如何在图上显示获得的数据。
在图形上显示数据
上一节中研究的辅助方法在 CProgram::UpdateBalanceGraph() 方法的开始处调用。 然后，从图表中删除当前序列，因为参与上次测试的品种数量可能会发生变化。 之后通过 CProgram::GetReportDataToArray() 方法中定义的当前品种数量在循环中添加新的余额数据序列，并通过 Y 轴定义最小值和最大值。
在此，我们还会在类字段中记住序列的 大小和 X 轴回撤间距。 这些值也是格式化回撤图所需的值。 针对 Y 轴计算 图表极值点的缩进等于 5%。 结果就是，所有这些值都应用于余额图，并更新图形以便显示近期的变化。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 序列中的数据总数 double m_data_total; //--- X 轴上的刻度间距 double m_default_step; //--- private: //--- 更新余额图上的数据 void UpdateBalanceGraph(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 更新余额图 | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::UpdateBalanceGraph(void) { //--- 获取测试范围日期 string from_date=NULL,to_date=NULL; GetDateRange(from_date,to_date); //--- 定义开始复制数据的索引 if(!GetBalanceIndex(m_source_data[0])) return; //--- 从报告中获取品种数据 string headers[]; int curves_total=GetReportDataToArray(headers); //--- 使用新数据更新所有图表序列 CColorGenerator m_generator; CGraphic *graph=m_graph1.GetGraphicPointer(); //--- 清除图表 int total=graph.CurvesTotal(); for(int i=total-1; i>=0; i--) graph.CurveRemoveByIndex(i); //--- 图表高点和低点 double y_max=0.0,y_min=m_symbol_balance[0].m_data[0]; //--- 添加数据 for(int i=0; i<curves_total; i++) { //--- 定义 Y 轴的高点/低点 y_max=::fmax(y_max,m_symbol_balance[i].m_data[::ArrayMaximum(m_symbol_balance[i].m_data)]); y_min=::fmin(y_min,m_symbol_balance[i].m_data[::ArrayMinimum(m_symbol_balance[i].m_data)]); //--- 将序列添加到图表 CCurve *curve=graph.CurveAdd(m_symbol_balance[i].m_data,m_generator.Next(),CURVE_LINES,headers[i]); } //--- 数值数量和 X 轴网格步长 m_data_total =::ArraySize(m_symbol_balance[0].m_data)-1; m_default_step =(m_data_total<10)? 1 : ::MathFloor(m_data_total/5.0); //--- 范围和缩进 double range =::fabs(y_max-y_min); double offset =range*0.05; //--- 第一个序列的颜色 graph.CurveGetByIndex(0).Color(::ColorToARGB(clrCornflowerBlue)); //--- 横轴属性 CAxis *x_axis=graph.XAxis(); x_axis.AutoScale(false); x_axis.Min(0); x_axis.Max(m_data_total); x_axis.MaxGrace(0); x_axis.MinGrace(0); x_axis.DefaultStep(m_default_step); x_axis.Name(from_date+" - "+to_date); //--- 纵轴属性 CAxis *y_axis=graph.YAxis(); y_axis.AutoScale(false); y_axis.Min(y_min-offset); y_axis.Max(y_max+offset); y_axis.MaxGrace(0); y_axis.MinGrace(0); y_axis.DefaultStep(range/10.0); //--- 更新图形 graph.CurvePlotAll(); graph.Update(); }
CProgram::UpdateDrawdownGraph() 方法用于更新回撤图。 由于数据已在 CProgram::UpdateBalanceGraph() 方法中计算，此处我们仅需应用它们并刷新图形。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 更新回撤图上的数据 void UpdateDrawdownGraph(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 更新回撤图 | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::UpdateDrawdownGraph(void) { //--- 更新回撤图 CGraphic *graph=m_graph2.GetGraphicPointer(); CCurve *curve=graph.CurveGetByIndex(0); curve.Update(m_dd_x,m_dd_y); curve.PointsFill(false); curve.PointsSize(6); curve.PointsType(POINT_CIRCLE); //--- 横轴属性 CAxis *x_axis=graph.XAxis(); x_axis.AutoScale(false); x_axis.Min(0); x_axis.Max(m_data_total); x_axis.MaxGrace(0); x_axis.MinGrace(0); x_axis.DefaultStep(m_default_step); //--- 更新图形 graph.CalculateMaxMinValues(); graph.CurvePlotAll(); graph.Update(); }
CProgram::UpdateBalanceGraph() 和 CProgram::UpdateDrawdownGraph() 方法在 CProgram::UpdateGraphs() 方法中调用。 在调用它们之前，首先调用 CProgram::ReadFileToArray() 方法。 它从文件里接收 EA 上次测试结果数据。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 更新最后测试结果图上的数据 void UpdateGraphs(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 更新图形 | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::UpdateGraphs(void) { //--- 用文件中的数据填充数组 if(!ReadFileToArray()) { ::Print(__FUNCTION__," > 无法打开测试结果文件!"); return; } //--- 刷新余额和回撤图 UpdateBalanceGraph(); UpdateDrawdownGraph(); }
显示获得的结果
要在界面图上显示上次测试的结果，请单击一次按钮。 相应的事件在 CProgram::OnEvent() 方法中处理:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 事件处理器 | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { //--- 按钮点击事件 if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON) { //--- 按下 '更新数据' if(lparam==m_update_graph.Id()) { //--- 更新图形 UpdateGraphs(); return; } //--- return; } }
如果 EA 在点击按钮之前已完成过测试，我们会看到类似这样的内容:
图例 3. EA 的最后测试结果
所以，如果 EA 已经上传到图表中，在参数优化后，您可以在查看多个测试结果的同时，立即看到多元品种余额图上的变化。
交易和测试期间的多元品种余额图
现在，我们来研究第二个 EA 版本，显示并更新交易期间的多元交易品种余额图。
图形界面与上述版本几乎相同。 仅有的区别是刷新按钮被替换为下拉式日历，允许您指定日期，交易结果将显示在图表上。
我们将在 OnTrade() 方法中检查事件到达后的历史变化。 CProgram::IsLastDealTicket() 方法用于确保新交易已添加到历史记录中。 在此方法中，我们将自上次调用后保存在内存中的时间处获取历史记录。 然后，检查最后一笔成交的单号和存储在内存中的单号。 如果单号不同，更新保存的单号和最后的交易时间 以便进行下一次检查，并获取 "true" 属性，通知历史记录已更改。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 最后更改的成交时间和单号 datetime m_last_deal_time; ulong m_last_deal_ticket; //--- private: //--- 检查新成交 bool IsLastDealTicket(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 构造器 | //+------------------------------------------------------------------+ CProgram::CProgram(void) : m_last_deal_time(NULL), m_last_deal_ticket(WRONG_VALUE) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| 获取指定品种的最后成交事件 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::IsLastDealTicket(void) { //--- 如果尚未收到，则退出 if(!::HistorySelect(m_last_deal_time,LONG_MAX)) return(false); //--- 从获取的列表中得到成交数量 int total_deals=::HistoryDealsTotal(); //--- 从尾至头遍历接收列表中的所有成交 for(int i=total_deals-1; i>=0; i--) { //--- 获得成交单号 ulong deal_ticket=::HistoryDealGetTicket(i); //--- 如果单号相同，退出 if(deal_ticket==m_last_deal_ticket) return(false); //--- 如果单号不相同，通知 else { datetime deal_time=(datetime)::HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME); //--- 保存最后一笔成交的时间和单号 m_last_deal_time =deal_time; m_last_deal_ticket =deal_ticket; return(true); } } //--- 另一个品种的单号 return(false); }
在遍历成交历史记录并用数据填充数组之前，我们应该定义历史记录中的品种以及设置数组大小的数字。 为达此目的，我们使用 CProgram::GetHistorySymbols() 方法。 在调用它之前，请选择历史记录的所需范围。 然后，将历史中的品种添加到字符串中。 为确保品种不重复，检查指定的子字符串。 之后，将历史中检测到的品种添加到数组 中并获取品种数量。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 来自历史的品种数组 string m_symbols_name[]; //--- private: //--- 从帐户历史记录中获取品种并返回它们的数量 int GetHistorySymbols(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 从帐户历史记录中获取品种并返回它们的数量 | //+------------------------------------------------------------------+ int CProgram::GetHistorySymbols(void) { string check_symbols=""; //--- 首次循环遍历并获得交易的品种 int deals_total=::HistoryDealsTotal(); for(int i=0; i<deals_total; i++) { //--- 获得成交单号 if(!m_deal_info.SelectByIndex(i)) continue; //--- 如果有品种名称 if(m_deal_info.Symbol()=="") continue; //--- 如果没有这样的字符串，则添加它 if(::StringFind(check_symbols,m_deal_info.Symbol(),0)==-1) ::StringAdd(check_symbols,(check_symbols=="")? m_deal_info.Symbol() : ","+m_deal_info.Symbol()); } //--- 按分隔符获取字符串元素 ushort u_sep=::StringGetCharacter(",",0); int symbols_total=::StringSplit(check_symbols,u_sep,m_symbols_name); //--- 返回品种的数量 return(symbols_total); }
若要获得多元品种余额，请调用 CProgram::GetHistorySymbolsBalance() 方法:
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 分别为每个品种获取余额总数和余额 void GetHistorySymbolsBalance(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 分别为每个品种获取总余额和余额 | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::GetHistorySymbolsBalance(void) { ... }
在此，我们应该从一开始就获得初始帐户余额。 获取首笔交易的历史。 它将被用作初始余额。 假定可以在日历中指定交易结果开始显示的日期。 因此，请再次选择历史记录。 然后，使用 CProgram::GetHistorySymbols() 方法获取所选历史记录中的品种及其数量。 之后，设置数组的大小。 定义显示历史结果范围的开始日期和结束日期。
... //--- 初始存款金额 ::HistorySelect(0,LONG_MAX); double balance=(m_deal_info.SelectByIndex(0))? m_deal_info.Profit() : 0; //--- 从指定的日期获取历史记录 ::HistorySelect(m_from_trade.SelectedDate(),LONG_MAX); //--- 获取品种的数量 int symbols_total=GetHistorySymbols(); //--- 释放数组 ::ArrayFree(m_dd_x); ::ArrayFree(m_dd_y); //--- 为总余额设置余额数组的大小为品种数 + 1 ::ArrayResize(m_symbols_balance,(symbols_total>1)? symbols_total+1 : 1); //--- 设置每个品种成交数组的大小 int deals_total=::HistoryDealsTotal(); for(int s=0; s<=symbols_total; s++) { if(symbols_total<2 && s>0) break; //--- ::ArrayResize(m_symbols_balance[s].m_data,deals_total); ::ArrayInitialize(m_symbols_balance[s].m_data,0); } //--- 余额曲线的数量 int balances_total=::ArraySize(m_symbols_balance); //--- 历史记录的开始和结束 m_begin_date =(m_deal_info.SelectByIndex(0))? m_deal_info.Time() : m_from_trade.SelectedDate(); m_end_date =(m_deal_info.SelectByIndex(deals_total-1))? m_deal_info.Time() : ::TimeCurrent(); ...
品种和回撤余额在下一个循环中计算。 获得的数据被放置到数组中。 前面几节中介绍的方法也可用于计算回撤。
... //--- 最大回撤 double max_drawdown=0.0; //--- 将余额数组写入传递的数组 for(int i=0; i<deals_total; i++) { //--- 获取成交数组 if(!m_deal_info.SelectByIndex(i)) continue; //--- 初始化首笔交易 if(i==0 && m_deal_info.DealType()==DEAL_TYPE_BALANCE) balance=0; //--- 从指定日期开始 if(m_deal_info.Time()>=m_from_trade.SelectedDate()) { //--- 计算总余额 balance+=m_deal_info.Profit()+m_deal_info.Swap()+m_deal_info.Commission(); m_symbols_balance[0].m_data[i]=balance; //--- 计算回撤 if(MaxDrawdownToString(i,balance,max_drawdown)!="") AddDrawDown(i,max_drawdown); } //--- 如果使用多元品种，则写入品种的余额值 if(symbols_total<2) continue; //--- 仅从指定日期 if(m_deal_info.Time()<m_from_trade.SelectedDate()) continue; //--- 遍历所有品种 for(int s=1; s<balances_total; s++) { int prev_i=i-1; //--- 如果是 "余额存款" 交易 (首笔交易) ... if(prev_i<0 || m_deal_info.DealType()==DEAL_TYPE_BALANCE) { //--- ... 所有品种的余额是相同的 m_symbols_balance[s].m_data[i]=balance; continue; } //--- 如果品种相同且交易结果不为零 if(m_deal_info.Symbol()==m_symbols_name[s-1] && m_deal_info.Profit()!=0) { //--- 在余额中反映这一品种的成交。 考虑掉期利率和佣金。 m_symbols_balance[s].m_data[i]=m_symbols_balance[s].m_data[prev_i]+m_deal_info.Profit()+m_deal_info.Swap()+m_deal_info.Commission(); } //--- 否则，写入之前的值 else m_symbols_balance[s].m_data[i]=m_symbols_balance[s].m_data[prev_i]; } } ...
使用 CProgram::UpdateBalanceGraph() 和 CProgram::UpdateDrawdownGraph() 方法将这些数据添加到图形中。 它们的代码几乎与前面章节中研究的第一个 EA 版本中的代码完全相同，因此我们可以立即调用它们。
首先，在创建图形界面时调用这些方法，以便用户立即看到成交结果。 之后，当在 OnTrade() 方法中接收交易事件时，图表会更新。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 初始化图形 void UpdateBalanceGraph(const bool update=false); void UpdateDrawdownGraph(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 交易操作事件 | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::OnTradeEvent(void) { //--- 更新余额和回撤图 UpdateBalanceGraph(); UpdateDrawdownGraph(); }
另外，在图形界面中，用户可以指定余额图将自哪个日期构建。 若要强制刷新图表而不检查最后一笔成交单号，将 true 传递给 CProgram::UpdateBalanceGraph() 方法。
日历中更改日期 (ON_CHANGE_DATE) 的事件以下列方式处理:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 事件处理器 | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { //--- 在日历中选择日期的事件 if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CHANGE_DATE) { if(lparam==m_from_trade.Id()) { UpdateBalanceGraph(true); UpdateDrawdownGraph(); m_from_trade.ChangeComboBoxCalendarState(); } //--- return; } }
下面，您可在测试器中看它如何在可视化模式下工作:
图例 4. 在可视化模式下显示测试器结果
来自信号服务的直观报告
作为对用户的另一个有益补充，我们将创建一款 EA，能够可视化来自 信号 服务报告的交易结果。
进入必要信号的页面并选择 "交易历史":
图例 5. 信号交易历史
下载 CSV 文件的交易历史链接可以在列表下方找到:
图例 6. 将交易历史导出到 CSV 文件
对于当前实现的 EA，这些文件应放置到 \MQL5\Files。 在 EA 里添加一个外部参数。 它将显示报告文件的名称，其数据应会在图形上可视化。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Program.mqh | //| 版权所有 2018, MetaQuotes 软件公司 | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ //--- 外部参数 input string PathToFile=""; // 文件路径 ...
图例 7. 用于指定报告文件的外部参数
该 EA 版本的图形界面仅包含两个图形。 在终端图表上启动 EA 时，它会尝试打开设置中指定的文件。 如果没有找到这样的文件，程序会在 流水账 中显示一条消息。 这里的方法集合与上述版本大致相同。 有些地方有细微的差别，但主要原则是一样的。 我们只考虑那些已发生了很大变化的方法。
所以，文件已经被读取，并且它的字符串已经被放置到数据源中。 现在，您需要将这些数据分配到一个二维数组中，就像在表格中完成一样。 这对于按照交易开单时间从最早到最后进行数据排序尤为方便。 我们为此需要一个单独的数组。
//--- 从文件中提取数据 struct CReportTable { string m_rows[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 用于创建应用程序的类 | //+------------------------------------------------------------------+ class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 报表 CReportTable m_columns[]; //--- 字符串和列的数量 uint m_rows_total; uint m_columns_total; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 构造器 | //+------------------------------------------------------------------+ CProgram::CProgram(void) : m_rows_total(0), m_columns_total(0) { ... }
数组排序需要以下方法:
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 快速排序方法 void QuickSort(uint beg,uint end,uint column); //--- 检查排序条件 bool CheckSortCondition(uint column_index,uint row_index,const string check_value,const bool direction); //--- 在指定单元格中交换数值 void Swap(uint r1,uint r2); };
所有这些方法都在 之前的一篇文章 中进行了深入讨论。
所有基本操作都在 CProgram::GetData() 方法中执行。 我们来详尽地讨论它。
class CProgram : public CWndEvents { private: //--- 获取数据到数组 int GetData(void); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 从报告中获取品种数据 | //+------------------------------------------------------------------+ int CProgram::GetData(void) { ... }
首先，我们以 ';' 分隔符来定义字符串和字符串元素的数量。 然后将报告中的品种名称和它们的数量分别放入单独的数组中。 之后，准备数组并填充报告数据。
... //--- 获取标题字符串元素 string str_elements[]; ushort u_sep=::StringGetCharacter(";",0); ::StringSplit(m_source_data[0],u_sep,str_elements); //--- 字符串和字符串元素的数量 int strings_total =::ArraySize(m_source_data); int elements_total =::ArraySize(str_elements); //--- 获取品种 if((m_symbols_total=GetHistorySymbols())==WRONG_VALUE) return; //--- 释放数组 ::ArrayFree(m_dd_y); ::ArrayFree(m_dd_x); //--- 数据序列大小 ::ArrayResize(m_columns,elements_total); for(int i=0; i<elements_total; i++) ::ArrayResize(m_columns[i].m_rows,strings_total-1); //--- 用文件中的数据填充数组 for(int r=0; r<strings_total-1; r++) { ::StringSplit(m_source_data[r+1],u_sep,str_elements); for(int c=0; c<elements_total; c++) m_columns[c].m_rows[r]=str_elements[c]; } ...
数据排序全部就绪。 这里，我们需要在填充之前 设置品种余额数组 的大小:
... //--- 序列和列的数量 m_rows_total =strings_total-1; m_columns_total =elements_total; //--- 按第一列中的时间排序 QuickSort(0,m_rows_total-1,0); //--- 序列大小 ::ArrayResize(m_symbol_balance,m_symbols_total); for(int i=0; i<m_symbols_total; i++) ::ArrayResize(m_symbol_balance[i].m_data,m_rows_total); ...
然后，填写总余额和回撤数组。 所有与追加资金相关的交易都会被跳过。
... //--- 余额和最大回撤 double balance =0.0; double max_drawdown =0.0; //--- 获取总余额数据 for(uint i=0; i<m_rows_total; i++) { //--- 初始余额 if(i==0) { balance+=(double)m_columns[elements_total-1].m_rows[i]; m_symbol_balance[0].m_data[i]=balance; } else { //--- 跳过追加资金 if(m_columns[1].m_rows[i]=="Balance") m_symbol_balance[0].m_data[i]=m_symbol_balance[0].m_data[i-1]; else { balance+=(double)m_columns[elements_total-1].m_rows[i]+(double)m_columns[elements_total-2].m_rows[i]+(double)m_columns[elements_total-3].m_rows[i]; m_symbol_balance[0].m_data[i]=balance; } } //--- 计算回撤 if(MaxDrawdownToString(i,balance,max_drawdown)!="") AddDrawDown(i,max_drawdown); } ...
然后为每个品种填写余额数组。
... //--- 获取品种余额数据 for(int s=1; s<m_symbols_total; s++) { //--- 初始余额 balance=m_symbol_balance[0].m_data[0]; m_symbol_balance[s].m_data[0]=balance; //--- for(uint r=0; r<m_rows_total; r++) { //--- 如果品种不匹配，则返回先前的值 if(m_symbols_name[s]!=m_columns[m_symbol_index].m_rows[r]) { if(r>0) m_symbol_balance[s].m_data[r]=m_symbol_balance[s].m_data[r-1]; //--- continue; } //--- 如果成交结果不为零 if((double)m_columns[elements_total-1].m_rows[r]!=0) { balance+=(double)m_columns[elements_total-1].m_rows[r]+(double)m_columns[elements_total-2].m_rows[r]+(double)m_columns[elements_total-3].m_rows[r]; m_symbol_balance[s].m_data[r]=balance; } //--- 否则，写入之前的值 else m_symbol_balance[s].m_data[r]=m_symbol_balance[s].m_data[r-1]; } } ...
之后，数据显示在图形界面的图形上。 下面显示了来自各种信号提供者的几个示例:
图例 8. 显示结果 (示例 1)
图例 9. 显示结果 (示例 2)
图例 10. 显示结果 (示例 3)
图例 11. 显示结果 (示例 4)
结束语
本文展示了用于查看多元品种余额图的 MQL 应用程序的时尚版本。 以前，您必须使用第三方程序才能获得此结果。 如今，所有功能仅需使用 MQL 即能实现，而无需离开 MetaTrader 5。
您可以从下面给出的链接下载文件以便进行测试，并详细研究文章中提供的代码。 每个程序版本都有以下文件结构:
|文件名
|注释
|MacdSampleMultiSymbols.mq5
|自标准发行 MACD Sample 的改编版 EA
|Program.mqh
|程序类的文件
|CreateGUI.mqh
|文件实现来自 Program.mqh 文件的程序类方法
|Strategy.mqh
|MACD Sample 策略类的改编文件 (多元品种版本)
|FormatString.mqh
|字符串格式化辅助函数的文件
