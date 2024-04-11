MetaTrader 4 / 示例
MacOS 上的 MetaTrader 4

我们为 macOS 上的 MetaTrader 4 交易平台提供了专用的安装程序。它是一个功能齐全的向导，允许您以本机方式安装应用程序。安装程序会执行所有必需的步骤：识别您的系统，下载并安装最新的 Wine 版本，对其进行配置，然后在其中安装 MetaTrader。所有步骤都在自动模式下完成，您可以在安装后立即开始使用平台。


下载 macOS 版 MetaTrader 4


系统需求

安装 MetaTrader 4 所需的最低 macOS 版本是 Big Sur (11)。该平台可在所有现代版本的 macOS 上运行，并支持从 M1 到最新发布版本的所有 Apple 处理器。


准备工作：检查 Wine 版本

如果您已经在 macOS 上使用 MetaTrader，请检查启动时平台日志中显示的当前 Wine 版本：

2025.01.31 12:40:45.967    Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H  @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2
2025.01.31 12:40:45.967    MetaTrader 4 build 1431 started (MetaQuotes Software Corp.)

如果您的 Wine 版本低于 8.0.1，我们强烈建议您卸载旧平台及其安装的 Wine 前缀。请务必提前保存所有必要的文件，包括模板、下载的 EA 交易系统、指标等。您可以像往常一样卸载平台，将其从“应用程序”部分移动到回收站。Wine 前缀可以使用 Finder 删除。选择“前往 > 前往文件夹”菜单并输入目录名称：~/Library/Application Support/。

转到带有 Wine 前缀的目录

从此目录中删除以下文件夹：

~/Library/Application Support/Metatrader 4
~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader4


安装

MetaTrader 4 平台的安装方式类似于标准的 macOS 应用程序。运行下载的文件并按照说明进行操作。在此过程中，系统将提示您安装其他Wine软件包（Mono、Gecko）。请同意这一点，因为它们是平台运行所必需的。

在 macOS 中安装 MetaTrader 4


等待安装完成，然后开始使用 MetaTrader 4：

macOS 上的 MetaTrader 4


MetaTrader 4 数据目录

在 Wine 中为 MetaTrader 4 创建了一个具有必要环境的单独虚拟逻辑驱动器。已安装平台数据文件夹的默认路径如下：

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader4/drive_c/Program Files/MetaTrader 4


界面语言设置

安装 MetaTrader 4 时，Wine 会自动添加对当前为 macOS 设置的语言（区域设置）的支持。在大多数情况下，这就足够了。如果您希望为平台使用其他语言，请在安装前将 macOS 语言切换到所需的语言，然后重新启动计算机。然后，再继续安装平台。安装后，您可以将 macOS 设置为其原始语言。

下载 macOS 版 MetaTrader 4



