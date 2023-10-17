首次启动MetaTrader VPS：分步说明

使用EA交易或订阅信号的每个交易者几乎都会认识到，需要为自己的交易平台租用一个可靠的24/7全天候主机服务器。出于多种原因，我们建议使用MetaTrader VPS。您可以通过MQL5.community账户方便地支付服务费用和管理订阅。如果您尚未在MQL5.com上注册，请花点时间注册并在平台设置中指定您的账户。









1.开始使用

连接到您要运行VPS的交易账户，您就可以将平台迁移到云端了。最直接的方法是点击平台顶部菜单中的"打开MQL5虚拟主机"图标：





您还可以在导航器或交易账户快捷菜单中选择虚拟服务器选项。在下一个窗口，您将立即看到最近的服务器，以及与当前连接相比预计减少的延迟。 较低的网络延迟可提供更好的交易执行条件，例如最大限度地减少滑点和降低重新报价的概率。





2.服务计划

在选择合适的计划之前，请确保您的交易商是付费提供虚拟主机。最近，我们推出了您的交易商可参与其中的赞助VPS计划。这意味着，在特定条件下，您可以获得一台虚拟机作为奖励。





订阅期越长，每月费用越低。订阅期结束时，即一个月后，可以更改计划。对于那些不喜欢插手监控服务状态的用户，提供了自动续订选项。该选项可随时启用或禁用。付款前，系统将检查主机状态。如果该服务器处于非激活状态，则不会续订，从而避免您在未使用的服务器上支付不必要的费用。

请注意，如果订阅中断，则所有主机数据都将丢失。服务器可以再次订阅，但环境必须重新配置。自动续订可以帮助避免这种情况。





3.付款

您的所有付款都记录在MQL5.com上，确保统一透明的主机订阅历史。这样，在需要此类信息的情况下，就无需在不同支付系统中搜索支付信息。通过您常用的方式付款，并在个人资料中查看所有交易详情。付款后，主机即可使用，因此您可以将本地平台环境迁移到虚拟服务器。





4.准备工作

迁移是将当前的活动环境从交易平台转移到虚拟环境。只需一个命令，您预先配置的图表、EA交易、指标和复制的信号就能直接传输到VPS。带有相关设置和程序的平台副本将在虚拟服务器上运行。因此，迁移前需要准备好本地平台。

在市场报价窗口中，设置EA交易运行所需的交易品种列表。删除未使用的交易品种和图表，以减少资源消耗。在图表中添加必要的指标和EA交易，以实现自主操作。大多数EA交易不在图表上使用指标，因此请检查所有程序，只留下需要的指标。如果您的EA交易需要发送电子邮件、通过FTP发送数据或复制信号交易，请指定相关设置。要复制信号，请确保在社区选项卡中指定您的MQL5.community账户凭据。

了解有关准备工作的更多信息





5.迁移

交易环境可以随着平台同步迁移。同步通常单向执行：从本地平台环境迁移到虚拟平台，而不会反同步。虚拟平台状态可以使用平台和EA交易日志以及虚拟服务器监控数据进行监控。

要开始同步，请转到VPS并选择迁移类型：

全部 - 如果您想同时运行EA交易/指标和复制信号订阅。在此模式下，账户连接数据、所有打开的图表、信号复制参数、运行中的EA交易和指标、FTP参数以及电子邮件设置都会复制到虚拟服务器。

EA交易 - 运行EA交易和指标。

信号 - 复制信号订阅。





在第一次同步期间，打开图表的所有可用历史数据都会自动上传到VPS。从交易服务器获取历史数据可能需要一些时间，在图表上运行的所有EA都应正确处理更新的数据。

虚拟平台始终允许自动交易，即使在本地平台设置或运行EA交易参数中禁用自动交易。

在迁移期间，即使脚本在同步过程中无限循环运行，也不会对其迁移。

不迁移具有非标准或自定义时间周期和交易品种的图表。

使用动态密码进行身份验证的账户不能在VPS上使用。如果每次连接都需要手动设置动态密码，则平台无法自主运行。

了解有关迁移的更多信息





6.操作

您可以从交易平台监控订阅服务器的状态。工具\VPS部分提供以下选项：

查看虚拟服务器数据

通过立即迁移同步环境

请求平台和EA交易日志

停止服务器





观看我们的新视频，了解如何分析虚拟主机资源报告以及如何管理您的订阅。

要监控虚拟平台的运行，请使用VPS\日志部分。





有关如何监控VPS的详细信息，请参阅文档。