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首次启动MetaTrader VPS：分步说明

首次启动MetaTrader VPS：分步说明

MetaTrader 5交易系统 |
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使用EA交易或订阅信号的每个交易者几乎都会认识到，需要为自己的交易平台租用一个可靠的24/7全天候主机服务器。出于多种原因，我们建议使用MetaTrader VPS。您可以通过MQL5.community账户方便地支付服务费用和管理订阅。如果您尚未在MQL5.com上注册，请花点时间注册并在平台设置中指定您的账户。

首次启动MetaTrader VPS：分步说明


1.开始使用

连接到您要运行VPS的交易账户，您就可以将平台迁移到云端了。最直接的方法是点击平台顶部菜单中的"打开MQL5虚拟主机"图标：

打开MQL5虚拟主机

您还可以在导航器或交易账户快捷菜单中选择虚拟服务器选项。在下一个窗口，您将立即看到最近的服务器，以及与当前连接相比预计减少的延迟。 较低的网络延迟可提供更好的交易执行条件，例如最大限度地减少滑点和降低重新报价的概率。


2.服务计划

在选择合适的计划之前，请确保您的交易商是付费提供虚拟主机。最近，我们推出了您的交易商可参与其中的赞助VPS计划。这意味着，在特定条件下，您可以获得一台虚拟机作为奖励。

订阅期越长，每月费用越低

订阅期越长，每月费用越低。订阅期结束时，即一个月后，可以更改计划。对于那些不喜欢插手监控服务状态的用户，提供了自动续订选项。该选项可随时启用或禁用。付款前，系统将检查主机状态。如果该服务器处于非激活状态，则不会续订，从而避免您在未使用的服务器上支付不必要的费用。

请注意，如果订阅中断，则所有主机数据都将丢失。服务器可以再次订阅，但环境必须重新配置。自动续订可以帮助避免这种情况。


3.付款

您的所有付款都记录在MQL5.com上，确保统一透明的主机订阅历史。这样，在需要此类信息的情况下，就无需在不同支付系统中搜索支付信息。通过您常用的方式付款，并在个人资料中查看所有交易详情。付款后，主机即可使用，因此您可以将本地平台环境迁移到虚拟服务器。


4.准备工作

迁移是将当前的活动环境从交易平台转移到虚拟环境。只需一个命令，您预先配置的图表、EA交易、指标和复制的信号就能直接传输到VPS。带有相关设置和程序的平台副本将在虚拟服务器上运行。因此，迁移前需要准备好本地平台。

市场报价窗口中，设置EA交易运行所需的交易品种列表。删除未使用的交易品种和图表，以减少资源消耗。在图表中添加必要的指标和EA交易，以实现自主操作。大多数EA交易不在图表上使用指标，因此请检查所有程序，只留下需要的指标。如果您的EA交易需要发送电子邮件、通过FTP发送数据或复制信号交易，请指定相关设置。要复制信号，请确保在社区选项卡中指定您的MQL5.community账户凭据。

了解有关准备工作的更多信息


5.迁移

交易环境可以随着平台同步迁移。同步通常单向执行：从本地平台环境迁移到虚拟平台，而不会反同步。虚拟平台状态可以使用平台和EA交易日志以及虚拟服务器监控数据进行监控。

要开始同步，请转到VPS并选择迁移类型：

  • 全部 - 如果您想同时运行EA交易/指标和复制信号订阅。在此模式下，账户连接数据、所有打开的图表、信号复制参数、运行中的EA交易和指标、FTP参数以及电子邮件设置都会复制到虚拟服务器。
  • EA交易 - 运行EA交易和指标。
  • 信号 - 复制信号订阅。


在第一次同步期间，打开图表的所有可用历史数据都会自动上传到VPS。从交易服务器获取历史数据可能需要一些时间，在图表上运行的所有EA都应正确处理更新的数据。

  • 虚拟平台始终允许自动交易，即使在本地平台设置或运行EA交易参数中禁用自动交易。
  • 在迁移期间，即使脚本在同步过程中无限循环运行，也不会对其迁移。
  • 不迁移具有非标准或自定义时间周期和交易品种的图表
  • 使用动态密码进行身份验证的账户不能在VPS上使用。如果每次连接都需要手动设置动态密码，则平台无法自主运行。

了解有关迁移的更多信息


6.操作

您可以从交易平台监控订阅服务器的状态。工具\VPS部分提供以下选项：

  • 查看虚拟服务器数据
  • 通过立即迁移同步环境
  • 请求平台和EA交易日志
  • 停止服务器

工具\VPS部分提供以下选项

观看我们的新视频，了解如何分析虚拟主机资源报告以及如何管理您的订阅。

要监控虚拟平台的运行，请使用VPS\日志部分。

请使用VPS\日志部分

有关如何监控VPS的详细信息，请参阅文档

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/13586

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    • MetaQuotes MetaQuotes Ltd是一家软件开发公司。我们其中的一款产品就是MetaTrader 5交易平台，其意于在不同的金融市场进行交易。

    使用以下链接下载软件的最新版本：
    •  MetaTrader 5 客户端- https://download.terminal.free/cdn/web/metaquotes.ltd/mt5/mt5setup.exe
    •  MetaTrader 5 iPhone版 - https://download.terminal.free/cdn/mobile/mt5/ios
    •  MetaTrader 5 Android版 - https://download.terminal.free/cdn/mobile/mt5/android

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    最近评论 | 前往讨论 (69)
    Vinicius Pereira De Oliveira
    Vinicius Pereira De Oliveira | 4 8月 2026 在 10:21
    Robson Contador # 我又要打扰你了。现在我可以把电脑开着了，因为VPS能识别出机器人即使在电脑关机时仍在运行，我已经把所有内容都迁移到VPS上了。这周我得出差，想让机器人继续运行。
    我想你是想问“电脑关机”吧？如果是这个疑问，答案是肯定的——迁移完成后，本地环境会被转移（镜像）到虚拟主机上，因此无需保持电脑开机。 此外，当您的本地终端处于打开状态时，请务必将Algotrading按钮设为禁用状态，否则交易机器人将在两个终端（本地和虚拟）上同时运行。
    Robson Contador
    Robson Contador | 4 8月 2026 在 12:19
    Vinicius Pereira De Oliveira #:
    我想你是想说“电脑关机”吧？如果是这个疑问，答案是肯定的——迁移完成后，本地环境会被转移（镜像）到虚拟主机上，因此无需保持电脑开机。 此外，当您的本地终端处于打开状态时，请务必将“Algotrading”按钮设为禁用状态，否则交易机器人会在两个终端（本地和虚拟）上同时运行。
    明白了，大师，它自己关机了。现在看到才想起来，之前是应Gemini的要求才一直开着的。谢谢。
    Robson Contador
    Robson Contador | 4 8月 2026 在 12:24
    Robson Contador #:
    明白了，师傅，它自己关机了。现在仔细一看，我才想起是应Gemini的要求才一直开着的。谢谢。
    抱歉，我确实是个外行。要让电脑保持关机状态，必须打开Algotrading吗？还是说关机状态也没关系？
    Vinicius Pereira De Oliveira
    Vinicius Pereira De Oliveira | 4 8月 2026 在 15:24
    Robson Contador # 抱歉，我确实是个外行。要让电脑保持关机状态，必须打开Algotrading吗？还是可以一直关机？
    Algotrading必须保持 保持关闭 。👍
    Robson Contador
    Robson Contador | 4 8月 2026 在 15:57
    Vinicius Pereira De Oliveira #:
    Algotrading 应保持 保持关闭 。👍
    谢谢。
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