MQL5 Algo Forge 入门

新的 MQL5 Algo Forge 不仅仅是您的项目列表 —— 它是一个成熟的开发人员社交网络。您可以轻松跟踪更改，维护项目历史，与志同道合的专业人士联系，并发现新想法。在这里，您可以关注有趣的作者，组建团队，并在算法交易项目上进行协作。

MQL5 Algo Forge 建立在现代版本控制系统 Git 上的。它为每个开发人员提供了一个强大的工具集，用于跟踪项目历史、分支、实验和团队合作。但这一切是如何运作的呢？在本文中，我们将解释如何开始使用 MQL5 Algo Forge 。





MQL5 Algo Forge 中的存储库是什么？

开发软件通常是一个漫长的过程，需要时间和调试。代码不仅必须编写和维护，而且必须安全存储。现代交易算法远远超出了简单的移动平均线交叉。它们建立在数学库、神经网络和机器学习的基础上。这意味着开发人员需要一种便捷的方式来快速保存更改，并从任何地方访问最新代码。

MQL5 Storage 是集成到 MetaEditor 中的内置版本控制系统。它以前使用 Subversion 1.7，这是一个集中式版本控制系统，其中所有历史记录都存储在 MetaQuotes 服务器上。没有互联网连接，您无法提交更改、回滚到以前的版本或查看历史记录。如今，它已被一个更强大、更灵活的解决方案 —— MQL5 Algo Forge 完全取代。

现在，MQL5 Algo Forge 的工作方式不同：



MQL5 Algo Forge（基于 Git） MQL5 Storage（传统） 历史存储 本地和云 仅限 MetaQuotes 云 离线工作 完整（提交、回滚、差异） 受限或不可用 运算速度 即时、本地 取决于网络/服务器

Algo Forge 给您自由。您可以在火车上离线工作，创建实验分支，保存中间结果，然后将它们合并到主分支中。

Algo Forge 中的项目存储库不仅仅是一个云文件夹。它是一个结构化的 Git 存储库，存在于您的本地驱动器上，并与 MQL5 Algo Forge 云服务器同步。它由几层组成：

MetaEditor 中的工作目录

您在 MetaEditor 中编辑的 .MQ5、.MQH、.SET 和其他文件。您可以在此处编写 EA 交易代码、连接指标并测试策略。除非您明确添加更改，否则 Algo Forge 不会跟踪它们。



在将更改保存到项目历史记录之前，您需要准备这些更改。使用 “Git Add” 命令，您可以选择下次提交时要包含的文件。这允许您对更改进行逻辑分组，例如，将交易逻辑的调整与界面或配置的更新分开保存。





本地存储库



一旦您使用 “Git Commit” 提交更改，Algo Forge 就会将您的文件快照存储在您计算机的本地存储库中。在任何时候，您都可以查看以前的版本，回滚到较早的状态，或分析哪些修改影响了您的 EA 交易系统的性能。





远程存储库位于 MQL5 Algo Forge



准备就绪后，您可以使用 “Git Push” 将提交推送到 MQL5 Algo Forge 服务器。这将创建一个安全的备份，并使您的更改可供团队成员使用。即使你独自工作，这也是有用的：你的代码安全地存储在云中，你的项目历史保持不变。











如何连接到 MQL5 Algo Forge



要开始使用 MQL5 Algo Forge，您只需要一个 MQL5 帐户。只需使用您的凭据登录 https://forge.mql5.io/ 即可。





登录后，您可以探索其所有功能。公共项目可在探索部分找到，您可以在其中浏览项目、研究其代码、分享自己的工作以及与他人协作。









但是，您的大部分开发工作将在 MetaEditor 环境中进行。要将 MetaEditor 连接到 MQL5 Algo Forge，只需使用社区选项卡下的 MQL5 帐户凭据登录即可。









Git 是什么以及它在 MQL5 Algo Forge 中的工作原理

Git 是一个版本控制系统，它记录了文件在不同时间点的外观。它有助于防止重要更改的丢失，使回滚变得容易，支持实验的分支，并使多个开发人员能够在同一项目上进行协作。

在 MetaEditor 中，你不需要直接使用 Git 命令 —— 一切都是通过用户友好的界面处理的。然而，在幕后，Git 正在执行一些基本操作。让我们将它们分解，看看在 MetaEditor 中使用相应命令时会发生什么。

让我们在公共项目文件夹中创建一个新项目 “Base_EA”。





右键单击项目文件以查看可用的 Git 命令。





1.Git 添加文件/文件夹 —— 暂存更改

当您编辑文件时，Git 不会自动跟踪它们。要告诉系统要保存这些更改，请将文件添加到索引中。这可以通过 “Git 添加文件/文件夹” 或在选择要提交的文件时完成。

Git 会对文件的当前状态进行快照并准备保存，就像将文档放入“待签名”文件夹中一样。

2.Git 提交 —— 保存项目快照

单击 MetaEditor 中的 “Git 提交” 可获取项目的当前状态并将其保存到版本历史记录中。

过程是这样的：

Git 将您的更改与以前的文件进行比较。

它只存储差异（以节省空间）。

更改会写入一个隐藏的 .git 文件夹。

提交将获得一个唯一的 SHA-1 标识符。

提交本质上是一个检查点，显示了项目当时的情况。你总是可以稍后返回到任何这样的点，并从那里继续。





3.Git 推送 —— 发送至 MQL5 Algo Forge Cloud

当您选择 “Git 推送” 时，您的本地提交将上传到 MQL5 Algo Forge 服务器。

这就像将项目的新版本上传到云端，但有完整的更改历史记录。

为了方便起见，MetaEditor 在 “Git 提交” 之后立即自动执行 “Git 推送”。这可确保您当前的版本始终同步到云端。如果由于任何原因将更改推送到服务器失败，您可以手动运行 “Git 推送”。





4.Git 拉取 —— 获取最新版本

协作时，其他人可能会在您之前更新项目。或者，您可以从一台计算机提交更改，然后在另一台计算机上（或在同一台计算机但在不同的终端上）继续工作。要获取这些更新，请使用 “Git 拉取”，它会从 Forge 中检索所有更改。

Git 将从云端下载新的提交，并将其与您的本地版本合并。

5.Git 分支 —— 安全地进行分支和实验

有时您可能想在不影响主项目的情况下测试想法，这可以通过分支来完成。例如，您可以创建一个分支来测试不同的指标，或者为您的策略添加一个过滤器。每个分支都有自己的名称，您可以在它们之间自由切换。

分支只是一条平行的开发线。您可以随心所欲地进行实验，然后丢弃它或将其合并到主分支中。





6.Git 差异 —— 审查文件更改

此命令准确显示提交前文件中的更改内容（逐行）。它将打开一个比较面板，突出显示添加、删除或修改的行。





7.Git 日志 —— 查看项目历史记录

“Git 日志” 命令列出所有提交及其日期、作者和提交消息。这为您提供了一个清晰的项目开发时间表，并让您跟踪谁在何时更改了什么。





8. Git 回滚 —— 撤消提交

“Git 回滚” 创建一个新的提交，取消前一次提交的效果，但不会将其从历史记录中删除。这是撤消更改的最安全方法。但它只能在最新的提交上正常工作。

如果您发现某个提交破坏了 EA 交易，此命令会特别有用 —— 您可以快速撤消它而不会影响其他提交。但是，如果恢复的提交与以后的提交影响相同的代码，则可能会发生合并冲突，必须手动解决。





项目工作的安全实践



版本控制中最常见的问题之一是本地版本和远程版本之间的冲突。为了避免这些问题，请遵循一些简单的规则：总是先拉取。当您打开一个项目继续工作时，运行 “Git 拉取” 以确保您拥有最新版本。

另一条规则是始终最后提交 + 推送。完成工作后，运行“Git 提交”（包含自动推送）将您的更新发送到云端。遵循这些习惯将使您的工作流程顺畅且无冲突，同时确保您的代码始终安全。





MQL5 Algo Forge —— 可靠项目管理所需的一切

您不需要手动输入 Git 命令。一切都集成到 MetaEditor 中：

添加文件、提交和分支 —— 通过项目上下文菜单

—— 通过项目上下文菜单 推送和拉取 —— 只需两个按钮即可与云同步。

—— 只需两个按钮即可与云同步。 分支和回滚 —— 用于开发控制的简单命令。

—— 用于开发控制的简单命令。 变更历史记录 —— 可作为清晰的内置日志。

这 8 个命令就是您自信地使用 MQL5 Algo Forge 所需的全部。它们提供结构化开发、安全实验、团队合作支持，并完全防止数据丢失。





立即开始

MQL5 Algo Forge 不仅仅是存储 —— 它是算法交易者的完整项目管理系统。它允许您跟踪每一个更改，无风险地进行实验，在团队中协作，并维护稳定可靠的代码。

如果 Git 曾经感觉太复杂，MQL5 Algo Forge 会让它变得简单。MetaEditor 集成了基本命令，因此您可以专注于编写代码、保存进度并为任何回滚做好准备。









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