MQL5 Algo Forge 入门
新的 MQL5 Algo Forge 不仅仅是您的项目列表 —— 它是一个成熟的开发人员社交网络。您可以轻松跟踪更改，维护项目历史，与志同道合的专业人士联系，并发现新想法。在这里，您可以关注有趣的作者，组建团队，并在算法交易项目上进行协作。
MQL5 Algo Forge 建立在现代版本控制系统 Git 上的。它为每个开发人员提供了一个强大的工具集，用于跟踪项目历史、分支、实验和团队合作。但这一切是如何运作的呢？在本文中，我们将解释如何开始使用 MQL5 Algo Forge 。
MQL5 Algo Forge 中的存储库是什么？
开发软件通常是一个漫长的过程，需要时间和调试。代码不仅必须编写和维护，而且必须安全存储。现代交易算法远远超出了简单的移动平均线交叉。它们建立在数学库、神经网络和机器学习的基础上。这意味着开发人员需要一种便捷的方式来快速保存更改，并从任何地方访问最新代码。
MQL5 Storage 是集成到 MetaEditor 中的内置版本控制系统。它以前使用 Subversion 1.7，这是一个集中式版本控制系统，其中所有历史记录都存储在 MetaQuotes 服务器上。没有互联网连接，您无法提交更改、回滚到以前的版本或查看历史记录。如今，它已被一个更强大、更灵活的解决方案 —— MQL5 Algo Forge 完全取代。
现在，MQL5 Algo Forge 的工作方式不同：
|MQL5 Algo Forge（基于 Git）
|MQL5 Storage（传统）
|历史存储
|本地和云
|仅限 MetaQuotes 云
|离线工作
|完整（提交、回滚、差异）
|受限或不可用
|运算速度
|即时、本地
|取决于网络/服务器
Algo Forge 给您自由。您可以在火车上离线工作，创建实验分支，保存中间结果，然后将它们合并到主分支中。
Algo Forge 中的项目存储库不仅仅是一个云文件夹。它是一个结构化的 Git 存储库，存在于您的本地驱动器上，并与 MQL5 Algo Forge 云服务器同步。它由几层组成：
MetaEditor 中的工作目录
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您在 MetaEditor 中编辑的 .MQ5、.MQH、.SET 和其他文件。您可以在此处编写 EA 交易代码、连接指标并测试策略。除非您明确添加更改，否则 Algo Forge 不会跟踪它们。
暂存区（索引）
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在将更改保存到项目历史记录之前，您需要准备这些更改。使用 “Git Add” 命令，您可以选择下次提交时要包含的文件。这允许您对更改进行逻辑分组，例如，将交易逻辑的调整与界面或配置的更新分开保存。
本地存储库
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一旦您使用 “Git Commit” 提交更改，Algo Forge 就会将您的文件快照存储在您计算机的本地存储库中。在任何时候，您都可以查看以前的版本，回滚到较早的状态，或分析哪些修改影响了您的 EA 交易系统的性能。
远程存储库位于 MQL5 Algo Forge
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准备就绪后，您可以使用 “Git Push” 将提交推送到 MQL5 Algo Forge 服务器。这将创建一个安全的备份，并使您的更改可供团队成员使用。即使你独自工作，这也是有用的：你的代码安全地存储在云中，你的项目历史保持不变。
如何连接到 MQL5 Algo Forge
要开始使用 MQL5 Algo Forge，您只需要一个 MQL5 帐户。只需使用您的凭据登录 https://forge.mql5.io/ 即可。
登录后，您可以探索其所有功能。公共项目可在探索部分找到，您可以在其中浏览项目、研究其代码、分享自己的工作以及与他人协作。
但是，您的大部分开发工作将在 MetaEditor 环境中进行。要将 MetaEditor 连接到 MQL5 Algo Forge，只需使用社区选项卡下的 MQL5 帐户凭据登录即可。
Git 是什么以及它在 MQL5 Algo Forge 中的工作原理
Git 是一个版本控制系统，它记录了文件在不同时间点的外观。它有助于防止重要更改的丢失，使回滚变得容易，支持实验的分支，并使多个开发人员能够在同一项目上进行协作。
在 MetaEditor 中，你不需要直接使用 Git 命令 —— 一切都是通过用户友好的界面处理的。然而，在幕后，Git 正在执行一些基本操作。让我们将它们分解，看看在 MetaEditor 中使用相应命令时会发生什么。
让我们在公共项目文件夹中创建一个新项目 “Base_EA”。
右键单击项目文件以查看可用的 Git 命令。
1.Git 添加文件/文件夹 —— 暂存更改
当您编辑文件时，Git 不会自动跟踪它们。要告诉系统要保存这些更改，请将文件添加到索引中。这可以通过 “Git 添加文件/文件夹” 或在选择要提交的文件时完成。
Git 会对文件的当前状态进行快照并准备保存，就像将文档放入“待签名”文件夹中一样。
2.Git 提交 —— 保存项目快照
单击 MetaEditor 中的 “Git 提交” 可获取项目的当前状态并将其保存到版本历史记录中。
过程是这样的：
- Git 将您的更改与以前的文件进行比较。
- 它只存储差异（以节省空间）。
- 更改会写入一个隐藏的 .git 文件夹。
- 提交将获得一个唯一的 SHA-1 标识符。
提交本质上是一个检查点，显示了项目当时的情况。你总是可以稍后返回到任何这样的点，并从那里继续。
3.Git 推送 —— 发送至 MQL5 Algo Forge Cloud
当您选择 “Git 推送” 时，您的本地提交将上传到 MQL5 Algo Forge 服务器。
这就像将项目的新版本上传到云端，但有完整的更改历史记录。
为了方便起见，MetaEditor 在 “Git 提交” 之后立即自动执行 “Git 推送”。这可确保您当前的版本始终同步到云端。如果由于任何原因将更改推送到服务器失败，您可以手动运行 “Git 推送”。
4.Git 拉取 —— 获取最新版本
协作时，其他人可能会在您之前更新项目。或者，您可以从一台计算机提交更改，然后在另一台计算机上（或在同一台计算机但在不同的终端上）继续工作。要获取这些更新，请使用 “Git 拉取”，它会从 Forge 中检索所有更改。
Git 将从云端下载新的提交，并将其与您的本地版本合并。
5.Git 分支 —— 安全地进行分支和实验
有时您可能想在不影响主项目的情况下测试想法，这可以通过分支来完成。例如，您可以创建一个分支来测试不同的指标，或者为您的策略添加一个过滤器。每个分支都有自己的名称，您可以在它们之间自由切换。
分支只是一条平行的开发线。您可以随心所欲地进行实验，然后丢弃它或将其合并到主分支中。
6.Git 差异 —— 审查文件更改
此命令准确显示提交前文件中的更改内容（逐行）。它将打开一个比较面板，突出显示添加、删除或修改的行。
7.Git 日志 —— 查看项目历史记录
“Git 日志” 命令列出所有提交及其日期、作者和提交消息。这为您提供了一个清晰的项目开发时间表，并让您跟踪谁在何时更改了什么。
8. Git 回滚 —— 撤消提交
“Git 回滚” 创建一个新的提交，取消前一次提交的效果，但不会将其从历史记录中删除。这是撤消更改的最安全方法。但它只能在最新的提交上正常工作。
如果您发现某个提交破坏了 EA 交易，此命令会特别有用 —— 您可以快速撤消它而不会影响其他提交。但是，如果恢复的提交与以后的提交影响相同的代码，则可能会发生合并冲突，必须手动解决。
项目工作的安全实践
版本控制中最常见的问题之一是本地版本和远程版本之间的冲突。为了避免这些问题，请遵循一些简单的规则：总是先拉取。当您打开一个项目继续工作时，运行 “Git 拉取” 以确保您拥有最新版本。
另一条规则是始终最后提交 + 推送。完成工作后，运行“Git 提交”（包含自动推送）将您的更新发送到云端。遵循这些习惯将使您的工作流程顺畅且无冲突，同时确保您的代码始终安全。
MQL5 Algo Forge —— 可靠项目管理所需的一切
您不需要手动输入 Git 命令。一切都集成到 MetaEditor 中：
- 添加文件、提交和分支 —— 通过项目上下文菜单
- 推送和拉取 —— 只需两个按钮即可与云同步。
- 分支和回滚 —— 用于开发控制的简单命令。
- 变更历史记录 —— 可作为清晰的内置日志。
这 8 个命令就是您自信地使用 MQL5 Algo Forge 所需的全部。它们提供结构化开发、安全实验、团队合作支持，并完全防止数据丢失。
立即开始
MQL5 Algo Forge 不仅仅是存储 —— 它是算法交易者的完整项目管理系统。它允许您跟踪每一个更改，无风险地进行实验，在团队中协作，并维护稳定可靠的代码。
如果 Git 曾经感觉太复杂，MQL5 Algo Forge 会让它变得简单。MetaEditor 集成了基本命令，因此您可以专注于编写代码、保存进度并为任何回滚做好准备。
有用的链接：
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/18518
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你可以尝试使用 Swagger 删除自己的账户：
我刚刚将一个测试账户添加为协作者（该账户未启用双因素认证）。如果你不是协作者管理员，此方法将无法奏效：
{
"message": "user should be an owner or a collaborator with admin write of a repository",
"url": "https://forge.mql5.io/api/swagger"
}
在我将该测试账户设为管理员后，我便能通过 Swagger 将其删除。但你不太可能拥有该处的管理员权限，因此这对你没有帮助。
您很可能是在此代码库中的共同作者。您可以尝试使用 swagger 将自己移除：
https://forge.mql5.io/api/swagger#/repository/repoDeleteCollaborator
需要登录（页面顶部）：
我试过这个（在将自己添加为测试账户的共同作者后），但收到了401响应状态（invalid provided OTP），这可能是因为我启用了双因素认证。 我不想关闭双因素认证；如果你愿意，可以自己试一试。
对我来说这简直是一片迷雾。它要我输入某个密钥，我上哪儿去弄？而且我怎么能成为那里的共同作者呢？
我完全明白，这篇帖子——或者说那玩意儿——是我自己不知从哪儿捡来的。但真正让我感到惊讶的是，我竟然无法删除这些不需要的垃圾内容。
那我该怎么才能成为那里的合著者呢？
方法如下——请看下面的视频。
我猜你之前可能表达过兴趣，所以仓库所有者决定给你一个贡献的机会。
它要求输入某种密钥——我到底该去哪儿弄到那个啊？
有一个选项可以使用用户名和密码登录。但我已经发现，只有当你是该代码库的管理员时，这种方法才有效。这几乎不可能，所以没必要在这上面浪费时间。
如何从我的页面中移除他人的项目？
看来你没有技术能力自行取消协作者身份。
请尝试联系singwai，并请求他们将你从协作者列表中移除。
如果该用户没有回应，那么很可能只有 AlgoForge 管理员（应为 MQ 方面的人员）才能将你从协作者列表中移除。