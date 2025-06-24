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在 HarmonyOS NEXT 上安装 MetaTrader 5 和其他 MetaQuotes 应用程序

在 HarmonyOS NEXT 上安装 MetaTrader 5 和其他 MetaQuotes 应用程序

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运行 HarmonyOS NEXT 的华为用户现在可以轻松安装和使用 MetaTrader 5、MetaTrader 4 和其他 MetaQuotes 应用程序。这要归功于卓易通，这是华为应用市场中提供的兼容工具，使您能够在 HarmonyOS NEXT 上运行安卓应用程序。本指南将引导您完成在设备上启动和运行这些基本应用程序的简单过程。

分步安装指南

  1. 获取卓易通：在您的 HarmonyOS NEXT 设备上，从华为应用市场搜索并安装卓易通。

    获取卓易通


  2. 下载 MetaQuotes APK：使用您的系统浏览器下载或复制以下 MetaQuotes APK 文件：

    或者，您可以从其他设备传输这些 APK 文件。

  3. 通过卓易通安装：下载 APK 文件后，打开 HarmonyOS NEXT 设备上的文件管理器。找到您想要安装的已下载的 APK 文件（例如 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5），然后点击它。系统将提示您使用卓易通打开文件；只需选择此选项即可继续安装。

    通过卓易通安装


  4. 完成安装：按照屏幕上的说明确认并完成安装。这样就可以了！对要安装的任何其他 MetaQuotes 应用程序重复此过程。

启动您的应用程序

安装完成后，您会在 HarmonyOS NEXT 主屏幕上的卓易通小部件中找到 MetaQuotes 应用程序。只需点击图标即可启动它 — 就是这样，您就可以开始使用该应用程序了！

卓易通小部件

重要： 除了交易终端的推送通知外，所有功能都将平稳运行，目前环境中不支持推送通知。


保持应用程序更新

要更新 MetaQuotes 应用程序，只需下载最新的 APK 文件版本，然后使用与上述相同的说明重新安装即可。您的所有设置和数据都将在启动时保存并自动应用，确保无缝更新体验。

要卸载任何 MetaQuotes 应用程序，请导航到卓易通应用程序中的“卸载程序”部分，并在提示时确认操作。

结论

借助卓易通，无论您使用的是手机还是笔记本电脑，MetaQuotes 应用程序的强大功能现在都可以在 HarmonyOS NEXT 上轻松使用。享受无缝交易和基本金融工具的访问，扩大您在华为生态系统中的可能性。


本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/18612

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

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    • MetaQuotes MetaQuotes Ltd是一家软件开发公司。我们其中的一款产品就是MetaTrader 5交易平台，其意于在不同的金融市场进行交易。

    使用以下链接下载软件的最新版本：
    •  MetaTrader 5 客户端- https://download.terminal.free/cdn/web/metaquotes.ltd/mt5/mt5setup.exe
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    •  MetaTrader 5 Android版 - https://download.terminal.free/cdn/mobile/mt5/android

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