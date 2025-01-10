MetaTrader 5 / 交易
English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
preview
MacOS 上的 MetaTrader 5

MacOS 上的 MetaTrader 5

MetaTrader 5交易 |
79 796 69
MetaQuotes
MetaQuotes

我们为 macOS 上的 MetaTrader 5 交易平台提供了专用的安装程序。它是一个功能齐全的向导，允许您以本机方式安装应用程序。安装程序会执行所有必需的步骤：识别您的系统，下载并安装最新的 Wine 版本，对其进行配置，然后在其中安装 MetaTrader。所有步骤都在自动模式下完成，您可以在安装后立即开始使用平台。

您可以通过此链接或交易平台的帮助菜单下载安装程序：

平台菜单中的下载链接


系统需求

安装 MetaTrader 5 所需的最低 macOS 版本是 Catalina (10.15.7)。该平台可在所有现代版本的 macOS 上运行，并支持从 M1 到最新发布版本的所有 Apple 处理器。


准备工作：检查 Wine 版本

如果您已经在 macOS 上使用 MetaTrader，请检查启动时平台日志中显示的当前 Wine 版本：

LP 0 15:56:29.402 Terminal MetaTrader 5 x64 build 4050 started for MetaQuotes Software Corp.
PF 0 15:56:29.403 Terminal Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H  @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2

如果您的 Wine 版本低于 8.0.1，我们强烈建议您卸载旧平台及其安装的 Wine 前缀。请务必提前保存所有必要的文件，包括模板、下载的 EA 交易系统、指标等。您可以像往常一样卸载平台，将其从“应用程序”部分移动到回收站。Wine 前缀可以使用 Finder 删除。选择“前往 > 前往文件夹”菜单并输入目录名称：~/Library/Application Support/。

转到带有 Wine 前缀的目录

从此目录中删除以下文件夹：

~/Library/Application Support/Metatrader 5
~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5


安装

MetaTrader 5 平台的安装方式类似于标准的 macOS 应用程序。运行下载的文件并按照说明进行操作。在此过程中，系统将提示您安装其他Wine软件包（Mono、Gecko）。请同意这一点，因为它们是平台运行所必需的。

在 macOS 中安装 MetaTrader 5


等待安装完成，然后开始使用 MetaTrader 5：

Mac OS 上的 MetaTrader 5


MetaTrader 5 数据目录

在 Wine 中为 MetaTrader 5 创建了一个具有必要环境的单独虚拟逻辑驱动器。已安装平台数据文件夹的默认路径如下：

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5/drive_c/Program Files/MetaTrader 5


界面语言设置

安装 MetaTrader 5 时，Wine 会自动添加对当前为 macOS 设置的语言（区域设置）的支持。在大多数情况下，这就足够了。如果您希望为平台使用其他语言，请在安装前将 macOS 语言切换到所需的语言，然后重新启动计算机。然后，再继续安装平台。安装后，您可以将 macOS 设置为其原始语言。

下载 macOS 版 MetaTrader 5


试试 MetaTrader 5 iPhone/iPad 版移动应用程序，它允许您在世界任何地方监控市场、执行交易和管理您的交易账户。

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/619

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

该作者的其他文章

最近评论 | 前往讨论 (69)
cytrader
cytrader | 20 11月 2020 在 20:43

XM 已经在 Mac OS 上提供 MT4 和 MT5 终端。它在 Catalina 和 Big Sur 上运行。

我最近更新到了 Big Sur，两个终端都运行正常。

magicmarco
magicmarco | 21 4月 2022 在 08:47
您好，我安装了升级版 MT5，它可以使用交叉盘。我在 Mac 上找不到可以复制配置文件 和指标的文件夹。这个交叉功能是如何工作的？
Thiago Duarte
Thiago Duarte | 25 12月 2022 在 02:26
效果很好，dmg 文件运行完美。谢谢！
p4rnak
p4rnak | 11 11月 2023 在 01:28

请各位通过 MacOS 上的 "Cross Over "应用程序安装 MT5（已测试 ventura）。

太神奇了...像 Windows 一样高速。

祝好运

[删除] | 28 12月 2023 在 06:03
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font：13.0px 'Helvetica Neue'}

POL_Wine 中的错误

在 32 位虚拟驱动器中不支持启动 64 位进程 mt5setup.exe


你能帮我处理这段代码吗？

开发回放系统（第 51 部分）：事情变得复杂（三） 开发回放系统（第 51 部分）：事情变得复杂（三）
在本文中，我们将研究 MQL5 编程领域最困难的问题之一：如何正确获取图表 ID，以及为什么对象有时不会绘制在图表上。此处提供的材料仅用于教学目的，在任何情况下，除了学习和掌握所提出的概念外，都不应出于任何目的使用此应用程序。
开发回放系统（第 50 部分）：事情变得复杂 (二) 开发回放系统（第 50 部分）：事情变得复杂 (二)
我们将解决图表 ID 问题，同时开始为用户提供使用个人模板对所需资产进行分析和模拟的能力。此处提供的材料仅用于教学目的，不应被视为除学习和掌握所提供概念以外的任何目的的应用。
开发Python交易机器人（第三部分）：实现基于模型的交易算法 开发Python交易机器人（第三部分）：实现基于模型的交易算法
让我们继续阅读关于使用Python和MQL5开发交易机器人系列的文章。在本文中，我们将用Python中创建一个交易算法。
使用Python和MQL5进行交易策略的自动参数优化 使用Python和MQL5进行交易策略的自动参数优化
有多种用于交易策略和参数自我优化的算法。这些算法基于历史和当前市场数据自动改进交易策略。在本文中，我们将通过Python和MQL5的示例来探讨其中一种算法。