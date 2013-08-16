关于MetaTrader 4和MetaTrader 5交易信号的一般资料

MetaTrader 4 / MetaTrader 5的“交易信号”是这样一种服务，它允许普通交易者复制信号提供者的交易操作。

一些交易者没有足够的时间来进行交易，另一些则没有足够的自信或者知识在这个市场中做单。“交易信号”使交易者的帐户资金动起来，而不至于仅仅放在那里吃灰。

我们的服务为何如此特别？

我们的目标是开发一种能被广泛使用的新服务，它能够保护订阅者，并为他们减少不必要的成本支出：





它是如何运作的？

为了实现MetaTrader 4/ MetaTrader 5的交易信号服务，我们开发出了一个具有弹性的云计算网络，它由分布在全球各交易商服务器附近的众多信号服务器组成，以降低网络延迟。

MQL5.com网站有公开的MetaTrader 4和MetaTrader 5信号列表，他们在客户端中会自动更新。









交易者只需要二样东西来订阅信号：

MQL5.com帐户。没必要使用真实姓名。这里昵称就足够了。 交易账户。您无需指定其号码和密码。

以上这些都是订阅信号的必要条件。选择一个信号，点击“复制交易”，您就将可以打开MetaTrader平台来进行订阅。





信号提供者需要提供更多的个人资料，并通过测试期。为其他交易者提供信号的人，需要承担更多的责任。为了保护订阅者，信号提供者应提交以下个人资料：姓名，地址，联系电话和护照或类似文件的扫描件。当订阅者和提供者产生纠纷时，这些信息是非常有用的。以上信息不会被披露给第三方。

发布新的信号时，提供者需要指定：

信号的名称 交易终端的类型 - MetaTrader 4还是MetaTrader 5 经纪商的交易服务器名称 想要传递信号的帐户号码 只读密码。这个密码将允许以只读方式访问交易者的账户，查看当前交易操作和历史记录。订阅者使用此密码，就足以观察当前的交易操作以及进一步的交易分布情况。同时，这个密码是不允许交易者对帐户进行管理和操作的。如果系统检测到帐户的主密码，那么此信号将不会被启用。 订阅价格

如果是付费信号，提供商应该通过版主审查并注册为提供真实个人信息的卖家。







当所有步骤都完成后，信号就能够发布出来并被用户订阅了：

信号提供者这边，一个交易员或者EA在他的终端上进行交易操作。 交易信息被发送到信号提供者所在的经纪商交易服务器上。 MetaTrader的信号服务器使用指定的只读密码，连接到信号提供者的经纪商服务器上，并实时接收所有的交易操作。 订阅者的终端将一直被连接在MetaTrader信号服务器上。因此，它会实时接收所有的交易操作。 订阅者的终端会在他的经纪商服务器上执行交易操作。



请注意，经纪商之间的交互协议，对信号提供者和订阅者来说是透明的。双方的帐户可以属于完全不同的经纪商。

注意： MetaQuotes软件公司不会干涉订阅者和信号提供者之间的关系。我们公司只为所有参与者提供交互的基础平台。





交易信号的初始同步

客户端最大程度地避免显著问题的发生，以保护交易者的交易安全。

假设我们有一个账号，订阅了一个信号。如果所有的交易信号在终端中都被允许，那么在订阅授权期间，账户将同提供者的信号进行同步。不推荐在您交易账户上拥有非基于提供商信号的持仓和订单。相较信号提供商，它们会增加账户的整体负载。





在适当的市场条件下进行信号同步是非常关键的，它能够确保订阅者的帐户安全。只有在源信号的总浮动利润为负或等于零时，自动同步才会发生。这样就能保证订阅者进入市场的价格，至少不比源信号进入市场时的价格差。这是交易者评价信号复制质量的重要心理因素。

如果信号提供者帐户上的利润为正，此时一个窗口将适时出现以说明这个情况，使交易者能够等待更好的市场条件出现后再下单。交易者也可以接受此时的价格，并立即同步下单。





同意使用信号以及进行强制同步的操作记录，是一定会被记录在终端日志中的。除此之外，通过信号服务进行的每笔交易都带有特殊的“信号”原因类型，使得很容易就能被识别出来。所有这一切都是为了保护订阅者和提供者，使他们能够有更为精确的证据来处理可能遇到的纠纷。



让我们看二个初始同步的例子：

一个信号提供者开了多单，并希望获得100点的利润。然而，此时价格已经下跌了20点。







这就意味着信号提供者相信价格走势很快会改变方向，利润目标终将会达到。这种情况下，订阅者将会在终端上建立起合适的头寸，如果价格真的像预想那样改变的话，他将能够获得120点的利润而不是100点。如果信号提供者接受了固定亏损而平仓，那么订阅者也将以更小的损失平仓。因此，信号复制的质量始终优于100%，订阅者会很高兴，因为他们能够以更好的价格进入市场。



让我们考虑另一种情形。此时价格向上移动了40点，信号提供者已经有些浮盈了。







在这种情况下，订阅者的终端不会自动开仓，因为此时开仓，他或她将获得较小的利润甚至是亏损。订阅者可能收获60点的利润，但信号提供者能获得100点的利润。如果提供者在获得30点利润处平仓，此时订阅者就会遭受10点的亏损。不管何种情况，订阅者都会有所失望。



不幸的是，有些人不考虑交易者的心理，也没有对交易者的这类评价提起注意：“我只获得了较少的利润 - 信号的执行效果不够理想”或“我遭受了损失，但提供者却仍然获得了一些利润 - 信号的执行效果太差了”。理性论据和数学证明不足以战胜用户的心理感受。因此，我们从一开始就尽量避免给交易者带来错误。

当出现网络连接断开，下单错误，终端关闭等情况时，帐户会自动和源信号重新进行同步。在这种情况下，订阅者和提供者的订单都将被检查核对。在此期间，如果信号提供者的订单平仓了，那么订阅者一侧的订单也将被平仓；如果他开了新的仓位，那么订阅者也将开仓，当然开仓的价格不会比提供者差。

管理资金，或者如何选择交易量？

订阅者将会投入多少资金来参与由“信号服务”触发的交易，这是最为关键的问题之一。在解决这个问题时，我们遵守前面提到的原则 - 为每个参与者提供最大程度的保护。因此，我们给订阅者提供了一个安全的解决方案。

当启用终端中的信号并订阅其中之一时，订阅者要选择将多少比例的帐户资金来进行跟单。设置订阅者和提供者的持仓交易量比例，我们有另外一种解决方案。但这种方案无法确保订阅者帐户资金的安全。例如，假设信号提供者的帐户资金有$30000，而订阅者只有$10000，并且选择的资金使用比例为1:1。这种情况下，如果信号提供者的持仓较大，他将有足够的资金忍受暂时的回撤，但是订阅者将很可能会爆仓。更糟糕的情况是：如果信号提供者的资金突然变化（入金或出金），但是之前设定的比例却没有随之改变。

为了避免这类情况，我们决定在信号服务触发的交易中，使用基于部分账户资金百分比的算法。这个算法非常复杂，因为要考虑存款的货币单位，货币之间的转换和帐户杠杆。

让我们来看一个使用资金管理算法的例子：

信号提供者：账户资金为15000美元，杠杆1:100 订阅者1：帐户资金为40000欧元，杠杆1:200，资金使用比例50%

订阅者2：帐户资金为5000欧元，杠杆1:50，资金使用比例35% 欧元兑美元汇率为1.2700



计算提供者和订阅者的持仓交易量比例：

考虑订阅者使用的资金比例，以百分比形式确定的相对比例为：

订阅者1 ： (40 000 *0.5) / 15 000 = 1.3333 (133.33%)

订阅者2 ：(5 000 * 0.35) / 15 000 = 0.1166 (11.66%)

考虑帐户杠杆后：

订阅者1 ： 订阅者1 的杠杆 (1:200)要大于提供者的杠杆(1:100)，因此不会对杠杆进行修正

订阅者2 ： 0.1166 * (50 / 100) = 0.0583 (5.83%) 在计算中考虑货币的汇率：

订阅者1 ： 1.3333 * 1.2700 = 1.6933 (169.33%)

订阅者2 ： 0.0583 * 1.2700 = 0.0741 (7.41%) 舍入后的总百分比值（使用一个多步骤的算法）：

订阅者1 ：比例为160%或者1.6

订阅者2 ：比例为7%或者0.07

因此，在这些条件下，信号提供者的1手交易量将被复制为：

1.6手

- 对于订阅者1的帐户，其交易量大小就为

- 对于订阅者2的帐户，其交易量大小就为0.07手

请注意，不要将被使用资金的百分比值和实际的持仓交易量比例混淆起来。交易终端允许以百分比的形式设置帐户入金资金。这个值用来参与计算持仓交易量大小比例。这个数据会被记录在日志中，并以如下形式展现：

订阅者1：

2012.11.12 13:33:23 信号 '1277190'：根据帐户结余和杠杆比例确定的交易量大小转换百分比，新值为160% 2012.11.12 13:27:55 信号 '1277190'： 信号提供者帐户余额15000.00 USD，杠杠1:100；订阅者帐户余额40000.00 EUR，杠杆1:200 2012.11.12 13:27:54 信号 '1277190'：资金管理：使用50%的余额，权益限制：0.00 EUR，点差/滑点：1.0

订阅者2：

2012.11.12 13:33:23 信号 '1277191'：根据帐户结余和杠杆比例确定的交易量大小转换百分比， 新值为7% 2012.11.12 13:27:55 信号 '1277191'：信号提供者帐户余额15000.00 USD，杠杆 1:50；订阅者帐户余额5000.00 EUR，杠杆1:50 2012.11.12 13:27:54 信号 '1277191'：资金管理：使用35%的余额，权益限制： 0.00 EUR，点差/滑点：1.0

MetaTrader 4 / MetaTrader 5交易信号的特点

交易信号的运行在我们平台上有很多特点。信号订阅者和提供者都应该对此了如指掌。

一个信号交易账号，一次只能接受一个提供者的信号。我们有意禁止单一账户使用若干个信号进行交易，以保护交易者免受意外损失。

也可这么认为：一个交易账户只能订阅一个信号，要订阅多个不同的交易信号，可以通过使用不同的MQL5.com的账户。也就是说，一个交易者可以在不同的经纪商公司开设不同账户，用这些账户订阅不同的交易信号。所有这些订阅，都可以通过一个MQL5网站的账号来完成注册和支付。

至于信号订阅费用的支付方式，是非常简单和透明的。订阅者按月或周支付费用，并在此期间接收交易信号。对于每笔交易，既没有佣金，也没有额外的点差，也不会对所获利润收取佣金。

MQL5网站支付系统使用PayPal、WebMoney或者银行卡来支付订阅费用。当购买订阅信号时，资金将从订阅者帐户转移到信号提供者的帐户中（我们将从中收取20%的佣金），并且这些资金在订阅期间将自动被冻结。在订阅期结束后，这笔资金将解冻并存入信号提供者的帐户。当产生分歧，并且订阅者的权利主张有效时，这笔资金将退还给订阅者。

信号服务的主要特点之一是：信号提供者和订阅者的交易账户不必是同一个经纪商的。并且执行交易操作的延迟被降到最低。这要归功于新的信号服务器具有云网络架构，并且信号服务器分布在世界各地。当然，如果订阅者和信号提供者处在同一个服务器上，那么交易操作将获得最高的质量。

订阅交易信号或者成为信号的提供者

