SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NightVision Expert Advisor MT5
Alexander Kalinkin

NightVision Expert Advisor MT5

Alexander Kalinkin
0 inceleme
Güvenilirlik
253 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 283%
ICMarketsSC-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 394
Kârla kapanan işlemler:
4 421 (69.14%)
Zararla kapanan işlemler:
1 973 (30.86%)
En iyi işlem:
9.69 USD
En kötü işlem:
-15.54 USD
Brüt kâr:
3 695.07 USD (447 921 pips)
Brüt zarar:
-3 411.89 USD (346 259 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (44.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.80 USD (34)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
36.66%
Maks. mevduat yükü:
44.72%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
3 649 (57.07%)
Satış işlemleri:
2 745 (42.93%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
0.84 USD
Ortalama zarar:
-1.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-62.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.72 USD (15)
Aylık büyüme:
-3.31%
Yıllık tahmin:
-40.11%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.72 USD
Maksimum:
229.17 USD (38.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.38% (87.69 USD)
Varlığa göre:
28.60% (65.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHF 920
USDJPY 819
USDCHF 676
EURGBP 475
EURCAD 462
GBPUSD 434
AUDNZD 412
GBPAUD 294
NZDUSD 286
EURAUD 286
GBPCHF 279
EURNZD 266
GBPCAD 255
EURUSD 191
AUDJPY 159
AUDCAD 81
CHFJPY 60
AUDCHF 24
USDCAD 15
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHF -27
USDJPY 68
USDCHF -11
EURGBP 115
EURCAD 54
GBPUSD 0
AUDNZD -24
GBPAUD 28
NZDUSD 25
EURAUD 19
GBPCHF 16
EURNZD 54
GBPCAD -57
EURUSD -48
AUDJPY 44
AUDCAD 8
CHFJPY 28
AUDCHF 2
USDCAD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHF 4.8K
USDJPY 20K
USDCHF 4.7K
EURGBP 13K
EURCAD 13K
GBPUSD 3.6K
AUDNZD 1.9K
GBPAUD 8.1K
NZDUSD 4.8K
EURAUD 6.2K
GBPCHF 3.9K
EURNZD 12K
GBPCAD -5.4K
EURUSD -3K
AUDJPY 7.8K
AUDCAD 2.1K
CHFJPY 4.7K
AUDCHF 360
USDCAD -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.69 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +44.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-2
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
GoMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.36 × 547
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
FairForex-LIVE
0.67 × 3
OneRoyal-Server
1.00 × 1
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
ICTrading-MT5-4
1.10 × 1652
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 18662
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.40 × 5
PUPrime-Live
1.45 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.49 × 48358
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.58 × 603
ICMarkets-MT5
1.70 × 10733
ICMarketsEU-MT5-2
1.74 × 425
GOMarketsMU-Live
1.83 × 6
Hankotrade-Live
1.85 × 631
162 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

NightVision EA MT5 - expert advisor:

https://www.mql5.com/ru/market/product/60158


The risks on the signal are: 0.01 lot per every $400 deposit (maximum historical drawdown is ~50%, or 4-5 full StopLosses in sequence).



İnceleme yok
2022.10.11 23:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.10.04 23:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.08.16 18:00
A large drawdown may occur on the account again
2022.08.12 16:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.08.10 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.08.08 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.08.05 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.07.18 06:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.07.18 05:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.07.04 00:49
A large drawdown may occur on the account again
2022.06.27 00:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.06.24 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.06.24 17:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.06.24 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.06.06 01:24
A large drawdown may occur on the account again
2022.04.13 01:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.04.11 02:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2022.03.21 03:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2022.03.18 00:20
Share of days for 80% of growth is too low
2022.03.14 01:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 477 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NightVision Expert Advisor MT5
Ayda 35 USD
283%
0
0
USD
383
USD
253
99%
6 394
69%
37%
1.08
0.04
USD
48%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.