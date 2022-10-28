Strateji, 3 tür pozisyon, kısa vadeli scalping, salıncak ticareti ve taşıma veya diğer temel ve teknik nedenlerle tutulan uzun vadeli ticaretleri içerir. Lütfen pozisyon boyutunu buna göre ayarlayın. Kullanılan ana çiftler EURU, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD ve bazı JPY çiftleridir. Sermayenin korunması, işlemlerin %90'ının bir SL'ye sahip olduğu ana odak olma eğilimindedir.



