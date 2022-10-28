SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XFX
Mihai Ardelean

XFX

Mihai Ardelean
0 inceleme
Güvenilirlik
157 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 328%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 045
Kârla kapanan işlemler:
4 667 (66.24%)
Zararla kapanan işlemler:
2 378 (33.75%)
En iyi işlem:
934.84 EUR
En kötü işlem:
-1 248.14 EUR
Brüt kâr:
45 126.43 EUR (1 178 899 pips)
Brüt zarar:
-37 035.60 EUR (994 650 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (157.74 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 740.06 EUR (30)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
88.62%
Maks. mevduat yükü:
107.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.74
Alış işlemleri:
3 037 (43.11%)
Satış işlemleri:
4 008 (56.89%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.15 EUR
Ortalama kâr:
9.67 EUR
Ortalama zarar:
-15.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-181.53 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4 639.03 EUR (15)
Aylık büyüme:
8.27%
Yıllık tahmin:
100.98%
Algo alım-satım:
38%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.85 EUR
Maksimum:
4 639.23 EUR (39.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.32% (4 329.58 EUR)
Varlığa göre:
44.03% (6 097.03 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1454
NDX 867
AUDUSD 798
USDCAD 736
GBPUSD 734
SP500 695
NZDUSD 668
USDJPY 441
SPX500 151
XAUUSD 94
AUDJPY 76
WS30 54
EURJPY 48
CADJPY 48
GBPJPY 41
NZDJPY 38
XAGUSD 25
EURCAD 19
XTIUSD 10
NI225 9
CHFJPY 8
EURAUD 6
TSLA 5
FRC 5
AUDCAD 4
USDCHF 3
XNGUSD 2
EURNZD 2
NVDA 1
AAPL 1
NDAQ 1
USDSEK 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 881
NDX 3.5K
AUDUSD 556
USDCAD 122
GBPUSD 737
SP500 1.8K
NZDUSD 351
USDJPY -82
SPX500 548
XAUUSD 263
AUDJPY 120
WS30 166
EURJPY 110
CADJPY 73
GBPJPY 121
NZDJPY 57
XAGUSD -39
EURCAD -21
XTIUSD 76
NI225 -125
CHFJPY 13
EURAUD 3
TSLA -5
FRC -43
AUDCAD -1
USDCHF 7
XNGUSD 3
EURNZD -5
NVDA 13
AAPL 1
NDAQ 0
USDSEK -2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 55K
NDX -44K
AUDUSD 29K
USDCAD 17K
GBPUSD 42K
SP500 9.9K
NZDUSD 8K
USDJPY 12K
SPX500 4.6K
XAUUSD 16K
AUDJPY 12K
WS30 -1.5K
EURJPY 10K
CADJPY 6.5K
GBPJPY 9.5K
NZDJPY 5.9K
XAGUSD -1.2K
EURCAD -2.6K
XTIUSD 969
NI225 -1.9K
CHFJPY 404
EURAUD 154
TSLA -508
FRC -4.1K
AUDCAD 1
USDCHF 465
XNGUSD 1
EURNZD -386
NVDA 1.3K
AAPL 120
NDAQ -4
USDSEK -629
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +934.84 EUR
En kötü işlem: -1 248 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +157.74 EUR
Maksimum ardışık zarar: -181.53 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.30 × 3804
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
1.36 × 153
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.34 × 41
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.87 × 317
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
FXOpen-MT5
4.20 × 10
15 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Strateji, 3 tür pozisyon, kısa vadeli scalping, salıncak ticareti ve taşıma veya diğer temel ve teknik nedenlerle tutulan uzun vadeli ticaretleri içerir. Lütfen pozisyon boyutunu buna göre ayarlayın. Kullanılan ana çiftler EURU, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD ve bazı JPY çiftleridir. Sermayenin korunması, işlemlerin %90'ının bir SL'ye sahip olduğu ana odak olma eğilimindedir.


İnceleme yok
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 23:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 12:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 15:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.31 18:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 21:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.18 21:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.11 16:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 17:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 00:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 23:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 21:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 19:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XFX
Ayda 30 USD
328%
0
0
USD
14K
EUR
157
38%
7 045
66%
89%
1.21
1.15
EUR
44%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.