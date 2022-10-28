- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 045
Kârla kapanan işlemler:
4 667 (66.24%)
Zararla kapanan işlemler:
2 378 (33.75%)
En iyi işlem:
934.84 EUR
En kötü işlem:
-1 248.14 EUR
Brüt kâr:
45 126.43 EUR (1 178 899 pips)
Brüt zarar:
-37 035.60 EUR (994 650 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (157.74 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 740.06 EUR (30)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
88.62%
Maks. mevduat yükü:
107.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.74
Alış işlemleri:
3 037 (43.11%)
Satış işlemleri:
4 008 (56.89%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
1.15 EUR
Ortalama kâr:
9.67 EUR
Ortalama zarar:
-15.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-181.53 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4 639.03 EUR (15)
Aylık büyüme:
8.27%
Yıllık tahmin:
100.98%
Algo alım-satım:
38%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.85 EUR
Maksimum:
4 639.23 EUR (39.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.32% (4 329.58 EUR)
Varlığa göre:
44.03% (6 097.03 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1454
|NDX
|867
|AUDUSD
|798
|USDCAD
|736
|GBPUSD
|734
|SP500
|695
|NZDUSD
|668
|USDJPY
|441
|SPX500
|151
|XAUUSD
|94
|AUDJPY
|76
|WS30
|54
|EURJPY
|48
|CADJPY
|48
|GBPJPY
|41
|NZDJPY
|38
|XAGUSD
|25
|EURCAD
|19
|XTIUSD
|10
|NI225
|9
|CHFJPY
|8
|EURAUD
|6
|TSLA
|5
|FRC
|5
|AUDCAD
|4
|USDCHF
|3
|XNGUSD
|2
|EURNZD
|2
|NVDA
|1
|AAPL
|1
|NDAQ
|1
|USDSEK
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|881
|NDX
|3.5K
|AUDUSD
|556
|USDCAD
|122
|GBPUSD
|737
|SP500
|1.8K
|NZDUSD
|351
|USDJPY
|-82
|SPX500
|548
|XAUUSD
|263
|AUDJPY
|120
|WS30
|166
|EURJPY
|110
|CADJPY
|73
|GBPJPY
|121
|NZDJPY
|57
|XAGUSD
|-39
|EURCAD
|-21
|XTIUSD
|76
|NI225
|-125
|CHFJPY
|13
|EURAUD
|3
|TSLA
|-5
|FRC
|-43
|AUDCAD
|-1
|USDCHF
|7
|XNGUSD
|3
|EURNZD
|-5
|NVDA
|13
|AAPL
|1
|NDAQ
|0
|USDSEK
|-2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|55K
|NDX
|-44K
|AUDUSD
|29K
|USDCAD
|17K
|GBPUSD
|42K
|SP500
|9.9K
|NZDUSD
|8K
|USDJPY
|12K
|SPX500
|4.6K
|XAUUSD
|16K
|AUDJPY
|12K
|WS30
|-1.5K
|EURJPY
|10K
|CADJPY
|6.5K
|GBPJPY
|9.5K
|NZDJPY
|5.9K
|XAGUSD
|-1.2K
|EURCAD
|-2.6K
|XTIUSD
|969
|NI225
|-1.9K
|CHFJPY
|404
|EURAUD
|154
|TSLA
|-508
|FRC
|-4.1K
|AUDCAD
|1
|USDCHF
|465
|XNGUSD
|1
|EURNZD
|-386
|NVDA
|1.3K
|AAPL
|120
|NDAQ
|-4
|USDSEK
|-629
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +934.84 EUR
En kötü işlem: -1 248 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +157.74 EUR
Maksimum ardışık zarar: -181.53 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
Darwinex-Live
|0.30 × 3804
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.36 × 153
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
VantageFXInternational-Live
|2.76 × 41
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.34 × 41
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
AdmiralMarkets-Live
|3.87 × 317
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
|
FXOpen-MT5
|4.20 × 10
Strateji, 3 tür pozisyon, kısa vadeli scalping, salıncak ticareti ve taşıma veya diğer temel ve teknik nedenlerle tutulan uzun vadeli ticaretleri içerir. Lütfen pozisyon boyutunu buna göre ayarlayın. Kullanılan ana çiftler EURU, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD ve bazı JPY çiftleridir. Sermayenin korunması, işlemlerin %90'ının bir SL'ye sahip olduğu ana odak olma eğilimindedir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
328%
0
0
USD
USD
14K
EUR
EUR
157
38%
7 045
66%
89%
1.21
1.15
EUR
EUR
44%
1:200