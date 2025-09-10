RSI Multicurrency Scanner MT4

RSI Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4, Göreceli Güç Endeksi (RSI) kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde sinyalleri izlemek için tasarlanmış güçlü bir işlem aracıdır. Sinyalleri semboller ve zaman dilimlerine (M1'den MN1'e kadar) göre düzenleyen bir ızgara formatı sunar. Traderlar, stratejilerine uygun olarak belirli zaman dilimlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, böylece hassas ve verimli piyasa analizi sağlar.

Araç, aşağıdaki RSI stratejilerine dayalı sinyaller gösterir:

  • Aşırı Alım/Aşırı Satım Stratejisi: RSI, aşırı alım (üst seviyenin üzerinde) veya aşırı satım (alt seviyenin altında) bölgelerine girdiğinde veya çıktığında sinyaller üretilir, olası tersine dönüşleri işaret eder.
  • Ters Seviye Stratejisi: RSI, kullanıcı tarafından tanımlanan veya otomatik olarak hesaplanan üst veya alt seviyeleri ters yönde geçtiğinde sinyaller tetiklenir, momentum değişimlerini önerir.
  • Eşik Tabanlı Strateji: RSI, belirli eşik seviyelerini geçtiğinde sinyaller etkinleştirilir, trend veya aralık ticareti için özelleştirilebilir.

MT5 sürümü burada mevcuttur: RSI Multicurrency Scanner MT5

Detaylı dokümantasyon için buraya tıklayın: Dokümantasyon

Ana Özellikler:

  • RSI Göstergesi Entegrasyonu: Aşırı alım/aşırı satım bölgelerine girme veya çıkma sinyalleri, ters seviyeler ve eşik tabanlı stratejiler dahil dört gelişmiş giriş stratejisini destekler. RSI parametreleri (periyot, uygulanan fiyat ve seviyeler gibi) tamamen özelleştirilebilir.
  • Birleşme Uyarıları: Birden fazla zaman dilimi aynı yönde hizalandığında birleşme sinyallerini vurgular, işlem kurulumlarına olan güveni artırır.
  • Özelleştirilmiş Uyarılar: Açılır pencereler, e-postalar veya anlık bildirimler aracılığıyla gerçek zamanlı bildirimler sunar, traderların kilit sinyalleri kaçırmamasını sağlar.
  • Duyarlı Tasarım: Herhangi bir ekran boyutuna dinamik olarak uyum sağlar, sinyalleri net bir şekilde gösterir ve her sinyalin kaç mum önce gerçekleştiğini belirtir.
  • Kullanıcı Özelleştirme: Panel boyutu, sinyal renkleri ve zaman dilimi filtreleri ile esneklik sunar, traderların aracı özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağlar.
  • Çoklu Sembol Desteği: Büyük, küçük ve egzotik semboller dahil geniş bir döviz çifti yelpazesini tarar, kapsamlı piyasa kapsama alanı sağlar.

Not: RSI Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4, RSI stratejilerini kullanan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunar. Potansiyel sinyalleri tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır, ancak kullanıcı adına otomatik olarak işlem gerçekleştirmez.

