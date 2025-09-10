RSI Multicurrency Scanner MT4

Tableau de bord RSI Multicurrency Scanner MT4 est un outil de trading puissant conçu pour surveiller plusieurs paires de devises et cadres temporels à l’aide de l’Indice de Force Relative (RSI). Il organise les signaux dans un format de grille, affichant l’état de chaque symbole sur des cadres temporels allant de M1 à MN1. Les traders peuvent activer ou désactiver des cadres temporels spécifiques pour adapter leurs stratégies, garantissant une analyse de marché précise et efficace.

L’outil affiche les signaux basés sur les stratégies RSI suivantes :

  • Stratégie de surachat/survente : Signaux générés lorsque le RSI entre ou sort des zones de surachat (au-dessus du niveau supérieur) ou de survente (en-dessous du niveau inférieur), indiquant des renversements potentiels.
  • Stratégie de niveau inverse : Signaux déclenchés lorsque le RSI repasse à travers les niveaux supérieur ou inférieur définis par l’utilisateur ou calculés automatiquement, suggérant des changements de momentum.
  • Stratégie basée sur des seuils : Signaux activés lorsque le RSI franchit des niveaux de seuil spécifiques, personnalisables pour le trading de tendances ou de rangs.

La version pour MT5 est disponible ici : RSI Multicurrency Scanner MT5

Pour une documentation détaillée, cliquez ici : Documentation

Caractéristiques principales :

  • Intégration de l’indicateur RSI : Prend en charge quatre stratégies d’entrée avancées—signaux pour entrer ou sortir des zones de surachat/survente, niveaux inverses et stratégies basées sur des seuils. Les paramètres RSI, tels que la période, le prix appliqué et les niveaux, sont entièrement personnalisables.
  • Alertes de confluence : Met en évidence les signaux de confluence lorsque plusieurs cadres temporels s’alignent dans la même direction, renforçant la confiance dans les configurations de trading.
  • Alertes personnalisées : Fournit des notifications en temps réel via des pop-ups, des e-mails ou des notifications push, garantissant que les traders ne manquent aucun signal clé.
  • Conception réactive : S’adapte dynamiquement à toutes les tailles d’écran, affichant les signaux clairement et indiquant combien de bougies se sont écoulées depuis l’apparition de chaque signal.
  • Personnalisation de l’utilisateur : Offre une flexibilité avec la taille du panneau, les couleurs des signaux et les filtres de cadres temporels, permettant aux traders d’adapter l’outil à leurs besoins spécifiques.
  • Support multi-symbole : Scanne une large gamme de paires de devises, y compris les majeures, mineures et exotiques, offrant une couverture complète du marché.

Remarque : Le tableau de bord RSI Multicurrency Scanner MT4 est un outil indispensable pour les traders utilisant des stratégies RSI, offrant des informations exploitables et une expérience utilisateur fluide. Il est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels, mais n’exécute pas de trades automatiquement pour l’utilisateur.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.


