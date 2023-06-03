RSI Multicurrency Scanner MT4
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 9.0
- Aggiornato: 10 settembre 2025
- Attivazioni: 20
RSI Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento di trading potente progettato per monitorare più coppie di valute e timeframe utilizzando l’Indice di Forza Relativa (RSI). Organizza i segnali in un formato a griglia, mostrando lo stato di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per adattarsi alle loro strategie, garantendo un’analisi di mercato precisa ed efficiente.
Lo strumento mostra segnali basati sulle seguenti strategie RSI:
- Strategia di ipercomprato/ipervenduto: Segnali generati quando il RSI entra o esce dalle zone di ipercomprato (sopra il livello superiore) o ipervenduto (sotto il livello inferiore), indicando possibili inversioni.
- Strategia di livello inverso: Segnali attivati quando il RSI riattraversa i livelli superiore o inferiore definiti dall’utente o calcolati automaticamente, suggerendo cambiamenti di momentum.
- Strategia basata su soglie: Segnali attivati quando il RSI supera livelli di soglia specifici, personalizzabili per il trading di tendenza o di range.
La versione per MT5 è disponibile qui: RSI Multicurrency Scanner MT5
Per la ocumentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione
Caratteristiche principali:
- Integrazione dell’indicatore RSI: Supporta quattro strategie di ingresso avanzate—segnali per entrare o uscire dalle zone di ipercomprato/ipervenduto, livelli inversi e strategie basate su soglie. I parametri RSI, come il periodo, il prezzo applicato e i livelli, sono completamente personalizzabili.
- Avvisi di confluenza: Evidenzia i segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione, aumentando la fiducia nelle configurazioni di trading.
- Avvisi personalizzati: Fornisce notifiche in tempo reale tramite pop-up, e-mail o notifiche push, garantendo che i trader non perdano segnali chiave.
- Design reattivo: Si adatta dinamicamente a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando i segnali chiaramente e indicando quante candele fa è apparso ogni segnale.
- Personalizzazione utente: Offre flessibilità con la dimensione del pannello, i colori dei segnali e i filtri dei timeframe, consentendo ai trader di adattare lo strumento alle loro esigenze specifiche.
- Supporto multi-simbolo: Scansiona un’ampia gamma di coppie di valute, incluse maggiori, minori ed esotiche, offrendo una copertura di mercato completa.
Nota: Il RSI Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento indispensabile per i trader che utilizzano strategie RSI, offrendo informazioni utilizzabili e un’esperienza utente fluida. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l’utente.
Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.