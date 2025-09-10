Parabolic SAR Multicurrency Scanner MT4

Parabolik SAR Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4, Parabolik SAR (PSAR) göstergesini kullanarak birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde sinyalleri izlemek için tasarlanmış kapsamlı bir işlem aracıdır. Sinyalleri semboller ve zaman dilimlerine (M1'den MN1'e kadar) göre düzenleyen bir ızgara formatı sunar. Traderlar, stratejilerine göre belirli zaman dilimlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, böylece hedef odaklı ve verimli piyasa analizi sağlar.

MT5 sürümü burada mevcuttur: Parabolic SAR Multicurrency Scanner MT5

Detaylı dokümantasyon için buraya tıklayın: Dokümantasyon

Ana Özellikler:

  • Parabolik SAR Entegrasyonu: Adım ve Maksimum için özelleştirilebilir parametrelerle PSAR göstergesini kullanır, tersine dönüşleri ve devam eden trendleri belirlemek için hassas trend analizi sağlar.
  • Birleşme Uyarıları: Birden fazla zaman dilimi aynı yönde hizalandığında birleşme sinyallerini vurgular, yüksek güvenilirlikte işlem fırsatları sunar.
  • Özelleştirilmiş Uyarılar: Açılır pencereler, e-postalar veya anlık bildirimler aracılığıyla gerçek zamanlı bildirimler sağlar, traderların kritik sinyalleri kaçırmamasını garanti eder.
  • Duyarlı Tasarım: Herhangi bir ekran boyutuna dinamik olarak uyum sağlar, sinyalleri net bir şekilde gösterir ve her sinyalin kaç mum önce gerçekleştiğini belirtir.
  • Kullanıcı Özelleştirme: Panel boyutu, sinyal renkleri ve zaman dilimi filtreleri için esnek yapılandırma seçenekleri sunar, traderların aracı özel ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağlar.
  • Çoklu Sembol Desteği: Büyük, küçük ve egzotik semboller dahil geniş bir döviz çifti yelpazesini tarar, kapsamlı piyasa kapsama alanı sağlar.

Not: Parabolik SAR Çoklu Para Birimi Tarayıcı Panosu MT4, PSAR stratejilerini kullanan traderlar için temel bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve sezgisel bir arayüz sunar. Potansiyel sinyalleri tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır, ancak kullanıcı adına otomatik olarak işlem gerçekleştirmez.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın.


