Tableau de bord Parabolic SAR Multicurrency Scanner MT4 est un outil de trading complet conçu pour surveiller plusieurs paires de devises et cadres temporels à l’aide de l’indicateur Parabolic SAR (PSAR). Il organise les signaux dans un format de grille, affichant l’état de chaque symbole sur des cadres temporels allant de M1 à MN1. Les traders peuvent activer ou désactiver des cadres temporels spécifiques en fonction de leurs stratégies, garantissant une analyse de marché ciblée et efficace.

Caractéristiques principales :

Intégration de Parabolic SAR : Utilise l’indicateur PSAR avec des paramètres personnalisables pour le Pas et le Maximum, permettant une analyse précise des tendances pour identifier les renversements et les continuations.

Alertes de confluence : Met en évidence les signaux de confluence lorsque plusieurs cadres temporels s’alignent dans la même direction, offrant des opportunités de trading à haute confiance.

Alertes personnalisées : Fournit des notifications en temps réel via des pop-ups, des e-mails ou des notifications push, garantissant que les traders ne manquent aucun signal critique.

Conception réactive : Ajuste dynamiquement la disposition à toutes les tailles d’écran, affichant les signaux clairement et indiquant combien de bougies se sont écoulées depuis l’apparition de chaque signal.

Personnalisation de l’utilisateur : Offre des options flexibles pour configurer la taille du panneau, les couleurs des signaux et les filtres de cadres temporels, permettant aux traders d’adapter l’outil à leurs besoins spécifiques.

Support multi-symbole : Scanne une large gamme de paires de devises, y compris les majeures, mineures et exotiques, offrant une couverture complète du marché.

Remarque : Le tableau de bord Parabolic SAR Multicurrency Scanner MT4 est un outil essentiel pour les traders utilisant des stratégies PSAR, offrant des informations exploitables et une interface intuitive. Il est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels, mais n’exécute pas de trades automatiquement pour l’utilisateur.

