Parabolic SAR Multicurrency Scanner MT4

Parabolic SAR Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento di trading completo progettato per monitorare più coppie di valute e timeframe utilizzando l’indicatore Parabolic SAR (PSAR). Organizza i segnali in un formato a griglia, mostrando lo stato di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici in base alle loro strategie, garantendo un’analisi di mercato mirata ed efficiente.

La versione per MT5 è disponibile qui: Parabolic SAR Multicurrency Scanner MT5

Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione

Caratteristiche principali:

  • Integrazione di Parabolic SAR: Utilizza l’indicatore PSAR con parametri personalizzabili per Passo e Massimo, consentendo un’analisi precisa delle tendenze per identificare inversioni e continuazioni.
  • Avvisi di confluenza: Evidenzia i segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione, offrendo opportunità di trading ad alta fiducia.
  • Avvisi personalizzati: Fornisce notifiche in tempo reale tramite pop-up, e-mail o notifiche push, garantendo che i trader non perdano segnali critici.
  • Design reattivo: Adatta dinamicamente il layout a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando i segnali chiaramente e indicando quante candele fa è apparso ogni segnale.
  • Personalizzazione utente: Offre opzioni flessibili per configurare la dimensione del pannello, i colori dei segnali e i filtri dei timeframe, consentendo ai trader di adattare lo strumento alle loro esigenze specifiche.
  • Supporto multi-simbolo: Scansiona un’ampia gamma di coppie di valute, incluse maggiori, minori ed esotiche, offrendo una copertura di mercato completa.

Nota: Il Parabolic SAR Multicurrency Scanner Dashboard MT4 è uno strumento essenziale per i trader che utilizzano strategie PSAR, offrendo informazioni utilizzabili e un’interfaccia intuitiva. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l’utente.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


