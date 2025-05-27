MarketTrader EA MT5
- Uzman Danışmanlar
- Bohdan Suvorov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 15
EA grid, martingale vb. kullanmıyor.
Expert Advisor, çift stokastik H1/H4 ve takip eden stop üzerinde çalışır. Expert Advisor, 30 standart sembolde aynı anda işlem yapar.
- Hesap türü: Çok düşük spreadlerle ECN, Raw veya Razor.
- Aracı kurumlar: IC Markets, Pepperstone, Raw ve Razor hesapları en düşük spread'lere sahip
- ÖNEMLİ: En iyi sonuçları elde etmek için DÜŞÜK SPREAD hesaplarını kullanmak çok önemlidir!
- Kaldıraç - en az 1:100, 1:500 önerilir
- - Düşük-Orta, Düşük ve Çok Düşük risk seviyeleri için en az 1:30
- Hesap türü: Hedge
- H1 ticareti için zaman dilimi
- Optimizasyon dönemi: 2024 - 2025
- Minimum yatırım: 500$
ÖNEMLİ! Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin.Özellikler:
- Her işlem 250 pip SL ile korunmaktadır
- Çıkış stratejisi, H1 Tablosu kullanılarak takip eden bir durdurmayı içerir
- Emirler 6 küçük emre bölünür ve kaybeden emirler kazanan emirlerden elde edilen kar ile kapatılabilir.
- Autolot fonksiyonu dahil edildi
- Kurulumu çok kolay, ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok, varsayılan ayarlar GMT+2 ile DST sunucu saatini kullanan çoğu broker için mükemmeldir. Brokerinizin farklı sunucu saati varsa, küçük saat ayarı ayarlamaları yapılması gerekir!
- EA'nın 7/24 çalışması için bir VPS kullanın (Şiddetle tavsiye edilir)
- Backtest sonuçlarını yorum kısmında bulabilirsiniz!
Uzman Danışman'ı herhangi bir standart sembole yerleştirmek için kullanılan sembol.
Fiyat her 10 satın alımda 150$ artacaktır. Son fiyat 27999$
Sadece bu semboller bir grafikten, her seferinde bir sembol üzerinden işlem görebilir, döviz çiftlerindeki tüm önekler ve soneklere izin verilir:
- EURUSD
- EURCHF
- EURGBP
- USDCAD
- AUDCHF
- AUDCAD
- AUDUSD
- USDCHF
- GBPJPY
- AUDJPY
- GBPUSD
- EURAUD
- EURJPY
- USDJPY
- CHFJPY
- XAUUSD
- NZDUSD
- NZDJPY
- NZDCHF
- NZDCAD
- GBPNZD
- GBPCAD
- GBPAUD
- CADJPY
- CADCHF
- USDSGD
- EURCAD
- AUDNZD
- GBPCHF
- EURNZD
Strateji:
