MarketTrader EA MT5

EA grid, martingale vb. kullanmıyor.


Expert Advisor, çift stokastik H1/H4 ve takip eden stop üzerinde çalışır. Expert Advisor, 30 standart sembolde aynı anda işlem yapar.

  • Hesap türü: Çok düşük spreadlerle ECN, Raw veya Razor.
  • Aracı kurumlar: IC Markets, Pepperstone, Raw ve Razor hesapları en düşük spread'lere sahip
  • ÖNEMLİ:   En iyi sonuçları elde etmek için DÜŞÜK SPREAD hesaplarını kullanmak çok önemlidir!
  • Kaldıraç - en az 1:100, 1:500 önerilir
  •               - Düşük-Orta, Düşük ve Çok Düşük risk seviyeleri için en az 1:30
  • Hesap türü: Hedge
    • H1  ticareti için zaman dilimi 
    • Optimizasyon dönemi: 2024 - 2025
    • EA grid, martingale vb. kullanmıyor.
    • Minimum yatırım:  500$
    ÖNEMLİ! Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin.
    Özellikler:

    • Her işlem 250 pip SL ile korunmaktadır
    • Çıkış stratejisi, H1 Tablosu kullanılarak takip eden bir durdurmayı içerir
    • Emirler 6 küçük emre bölünür ve kaybeden emirler kazanan emirlerden elde edilen kar ile kapatılabilir.
    • Autolot fonksiyonu dahil edildi
    • Kurulumu çok kolay, ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok, varsayılan ayarlar GMT+2 ile DST sunucu saatini kullanan çoğu broker için mükemmeldir. Brokerinizin farklı sunucu saati varsa, küçük saat ayarı ayarlamaları yapılması gerekir!
    • EA'nın 7/24 çalışması için bir VPS kullanın (Şiddetle tavsiye edilir)
    • Backtest sonuçlarını yorum kısmında bulabilirsiniz!

    Uzman Danışman'ı herhangi bir standart sembole yerleştirmek için kullanılan sembol.


    Fiyat her 10 satın alımda 150$ artacaktır. Son fiyat 27999$

    Sadece bu semboller bir grafikten, her seferinde bir sembol üzerinden işlem görebilir, döviz çiftlerindeki tüm önekler ve soneklere izin verilir:

    • EURUSD
    • EURCHF
    • EURGBP
    • USDCAD
    • AUDCHF
    • AUDCAD
    • AUDUSD
    • USDCHF
    • GBPJPY
    • AUDJPY
    • GBPUSD
    • EURAUD
    • EURJPY
    • USDJPY
    • CHFJPY
    • XAUUSD
    • NZDUSD
    • NZDJPY
    • NZDCHF
    • NZDCAD
    • GBPNZD
    • GBPCAD
    • GBPAUD
    • CADJPY
    • CADCHF
    • USDSGD
    • EURCAD
    • AUDNZD
    • GBPCHF
    • EURNZD


    Strateji:

    H1 ve H4 zaman dilimlerini kullanan ikili stokastik strateji, çoklu zaman dilimi analiziyle yanlış girişleri filtreleyerek üstün sinyal onayı sağlar. Bu yaklaşım, H4 stokastiği genel trend yönünü doğrularken H1 kesin giriş zamanlaması sağladığı için piyasa gürültüsünü önemli ölçüde azaltır. Takip eden durdurma mekanizması, işlem olumlu bir şekilde hareket ettikçe karları otomatik olarak kilitler ve manuel kar alma kararlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu kombinasyon, trend piyasalarında olağanüstü şekilde işe yarar ve yatırımcıların birikmiş kazançları korurken genişletilmiş fiyat hareketlerini yakalamalarına olanak tanır. Strateji, nesnel teknik göstergelere dayalı net, sistematik giriş ve çıkış kuralları sağlayarak duygusal karar almayı en aza indirir. Genel olarak, bu yöntem dinamik zarar durdurma ayarlamaları yoluyla sıkı risk yönetimini korurken kar potansiyelini en üst düzeye çıkararak mükemmel bir risk-ödül oranı sunar.


    Filtrele:
    Salavat Yulamanov
    13851
    Salavat Yulamanov 2025.06.27 02:16 
     

    Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

    İncelemeye yanıt