Secret Impulse

EA (Uzman Danışman), piyasa New York seansı sırasında hareket etmeye başladığında (daha yüksek hacim) bir pozisyon açar. Bu şekilde, momentum hacim tarafından korunur ve yüksek bir olasılıkla hızlı bir şekilde Kar Al (Take Profit) seviyesine ulaşabiliriz.

Sinyal https://www.mql5.com/en/blogs/post/764450





New York Seansı Sırasında Momentum Bazlı Giriş

EA, düşük zaman dilimlerinde FVG'ler (Fair Value Gap) aracılığıyla gizli bir impuls tespit eder. Eğer impuls, New York seansı öncesinde veya sırasında tespit edilirse, EA bir pozisyon açar.

Piyasa Dinamiklerine Göre Pozisyon Yönetimi

Momentum aniden kaybolursa, EA şu üç stratejiden birini uygular:

Belirli bir fiyat seviyesinde zararı durdurur (stop loss) ve işlemi sonlandırır.

Stop loss tetiklenir ve ters yönde yeni bir pozisyon açılır.

İlk pozisyon, kâr elde edilene kadar pozisyon ekleyip çıkararak yönetilmeye devam eder.

Nasıl Kullanılır

Satın aldıktan sonra ayrıntılı kurulum talimatlarını almak için benimle iletişime geçin. EA'yı çalıştırmak için internet bağlantısı gereklidir (Rithmic'ten doğrulanmış emir defteri verileri dahili olarak kullanılır).

Backtest Nasıl Yapılır

Altın (XAUUSD) üzerinde çalıştırın.

Zaman dilimi: 1 dakika.

"Lot Factor" giriş alanında lot miktarınızı belirleyin. 1x, 0,01 lot; 10x, 0,1 lot anlamına gelir.

Hesap para biriminizde maksimum düşüş seviyesini (Maximum Drawdown) ayarlayın, örneğin 100$. Eğer düşüş bu değere ulaşırsa, tüm pozisyonlar kapatılır.



