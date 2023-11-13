WH Range BreakOut MT4
- Göstergeler
- Wissam Hussein
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 24 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Son teknoloji MQL4 göstergemiz Range BreakOut MT4 ile ticaretin yeni bir boyutunun kilidini açın
Bu güçlü araç, fiyat hareketlerinin belirlenmiş aralıkların dışına çıkması durumunda bunları tespit etmek ve bunlardan yararlanmak için tasarlanmıştır.
Finans piyasalarının dinamik dünyasında başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz hassasiyeti ve güveni size sağlıyoruz.
MT5 Sürümü : WH Range BreakOut MT5
Özellikler:
-
Doğru Menzil Tespiti.
-
Çoklu Semboller ve Çoklu Zaman Dilimleri (Tarayıcı).
-
Gerçek Zamanlı Kopuş Sinyalleri.
-
Özelleştirilebilir Parametreler.
-
Risk Yönetimi Araçları.
Ürünümüzü Neden Seçmelisiniz:
-
Hassas Ticaret.
-
Zaman kazandıran.
-
Çok yönlülük.
-
Sürekli Güncellemeler.
Finansal piyasaların karmaşıklıklarında yol almak için göstergemize güvenen başarılı yatırımcıların arasına katılın.
Ticaret oyununuzu bir üst seviyeye taşıyın ve Range BreakOut'u hemen indirin!
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı