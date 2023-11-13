WH Range BreakOut MT4

Son teknoloji MQL4 göstergemiz Range BreakOut MT4 ile ticaretin yeni bir boyutunun kilidini açın
Bu güçlü araç, fiyat hareketlerinin belirlenmiş aralıkların dışına çıkması durumunda bunları tespit etmek ve bunlardan yararlanmak için tasarlanmıştır.
Finans piyasalarının dinamik dünyasında başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz hassasiyeti ve güveni size sağlıyoruz.


MT5 Sürümü : WH Range BreakOut MT5

Özellikler:

  1. Doğru Menzil Tespiti.

  2. Çoklu Semboller ve Çoklu Zaman Dilimleri (Tarayıcı).

  3. Gerçek Zamanlı Kopuş Sinyalleri.

  4. Özelleştirilebilir Parametreler.

  5. Risk Yönetimi Araçları.


Ürünümüzü Neden Seçmelisiniz:

  • Hassas Ticaret.

  • Zaman kazandıran.

  • Çok yönlülük.

  • Sürekli Güncellemeler.

Bugün Range BreakOut tarayıcısıyla işlem deneyiminizi dönüştürün.
Finansal piyasaların karmaşıklıklarında yol almak için göstergemize güvenen başarılı yatırımcıların arasına katılın.
Ticaret oyununuzu bir üst seviyeye taşıyın ve Range BreakOut'u hemen indirin!


Yazarın diğer ürünleri
WH Fair Value Gap MT5
Wissam Hussein
4.73 (26)
Göstergeler
Benzersiz Adil Değer Açığı MT5 Göstergemiz (FVG) ile daha önce hiç olmadığı gibi bir ticaret deneyimi yaşayın Sınıfının en iyisi olarak kabul edilen bu MQL5 piyasa göstergesi, sıradanlığın ötesine geçiyor. Yatırımcılara piyasa dinamikleri hakkında eşsiz bir doğruluk ve içgörü düzeyi sunuyoruz. EA Sürümü:   WH Fair Value Gap EA MT5 SMC Tabanlı Gösterge:   WH SMC Indicator MT5 Özellikler: Sınıfının En İyisi Adil Değer Farkı Analizi. Çoklu Zaman Çerçevesi Desteği. Özelleştirme. Gerçek zamanlı uy
FREE
WH Range BreakOut MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Göstergeler
Son teknoloji MQL5 göstergemiz Range BreakOut MT5 ile ticaretin yeni bir boyutunun kilidini açın Bu güçlü araç, fiyat hareketlerinin belirlenmiş aralıkların dışına çıkması durumunda bunları tespit etmek ve bunlardan yararlanmak için tasarlanmıştır. Finans piyasalarının dinamik dünyasında başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz hassasiyeti ve güveni size sağlıyoruz. MT4 Sürümü   :   WH Range BreakOut MT4 Özellikler: Doğru Menzil Tespiti. Çoklu Semboller ve Çoklu Zaman Dilimleri (Tarayıcı). Gerç
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.6 (5)
Uzman Danışmanlar
AutoFib EA è un consulente esperto all'avanguardia, progettato per sfruttare la potenza dei livelli di ritracciamento e di estensione di Fibonacci per il trading automatizzato. Che tu sia un principiante o un trader esperto, AutoFib EA potenzia la tua strategia di trading con precisione ed efficienza. Test   The EA Before Risking Real Money.  Regolare l'impostazione in base ai   risultati dei test. Domande? Non esitate a   chiedere. Caratteristiche principali: Trading automatizzato:   apri ordi
FREE
WH DrawFib Pro MT5
Wissam Hussein
5 (9)
Göstergeler
Grafiklerinize manuel olarak Fibonacci seviyeleri çizmekten sıkıldınız mı? Ticaretinizdeki temel destek ve direnç seviyelerini belirlemenin uygun ve etkili bir yolunu mu arıyorsunuz? Başka yerde arama!   Otomatik fibonacci   seviyeleri   yapan nihai MetaTrader 5 göstergesi olan DrawFib Pro ile tanışın       grafikleriniz üzerinde çizim yapar ve bu seviyeler aşıldığında zamanında uyarılar sağlar. DrawFib Pro ile ticaret stratejilerinizi geliştirebilir, zamandan tasarruf edebilir ve daha bilinçli
FREE
WH Fair Value Gap MT4
Wissam Hussein
4.36 (11)
Göstergeler
Benzersiz Adil Değer Açığı MT4 Göstergemiz (FVG) ile daha önce hiç olmadığı gibi bir ticaret deneyimi yaşayın Sınıfının en iyisi olarak kabul edilen bu MQL5 piyasa göstergesi, sıradanlığın ötesine geçiyor. Yatırımcılara piyasa dinamikleri hakkında eşsiz bir doğruluk ve içgörü düzeyi sunuyoruz. EA Sürümü:   WH Fair Value Gap EA MT4 SMC Tabanlı Gösterge:   WH SMC Indicator MT4 Özellikler: Sınıfının En İyisi Adil Değer Farkı Analizi. Çoklu Zaman Çerçevesi desteği. Özelleştirme. Gerçek zamanlı u
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.18 (11)
Göstergeler
Fiyat Dalga Modeli   MT5 --(ABCD Modeli)--   hoş geldiniz ABCD modeli, teknik analiz dünyasında güçlü ve yaygın olarak kullanılan bir ticaret modelidir. Tüccarların piyasadaki potansiyel alım ve satım fırsatlarını belirlemek için kullandıkları uyumlu bir fiyat modelidir. ABCD modeliyle, tüccarlar potansiyel fiyat hareketlerini tahmin edebilir ve alım satımlara ne zaman girip çıkacakları konusunda bilinçli kararlar verebilir. EA Sürümü: Price Wave  EA MT5 MT4 Sürümü :   Price Wave Pattern MT4
FREE
WH Fair Value Gap EA MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Son derece etkili Adil Değer Açığı Göstergesine dayanan son teknoloji Uzman Danışmanımızı (EA) tanıtıyoruz. Hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan bu EA, piyasa verimsizliklerini belirlemek ve bunlardan yararlanmak için gelişmiş algoritmalardan yararlanır. her türlü işlem fırsatından yararlanmanızı sağlıyoruz. Satın Alma Sonrasında Kullanım Kılavuzu (.pdf) için   BANA ULAŞIN MT4 Sürümü:   WH Fair Value Gap EA MT4 Temel Özellikler: Adil Değer Açığı Tespiti Otomatik   İşlem. Çok
WH Advanced Gartley Pattern MT5
Wissam Hussein
5 (5)
Göstergeler
Gelişmiş Gartley Modeli tanıma göstergesine hoş geldiniz Bu gösterge, fiyat yapısının HH ve LL'sine ve Fibonacci Seviyelerine göre gartley desenini tespit eder ve belirli fib seviyeleri karşılandığında gösterge, deseni grafikte gösterir. MT4 Sürümü:   WH Advanced Gartley Pattern MT4 **Bu Gösterge, tüm model tanımayı içeren   Ultimate Harmonic Patterns MT5   kombinasyonunun   bir parçasıdır.** Özellikler : Gartley modelini yüksek   doğrulukla   tespit etmek için Gelişmiş Algoritma. Çok   Hızlı
FREE
WH Range BreakOut EA MT4
Wissam Hussein
Uzman Danışmanlar
Piyasa aralıklarını hassasiyet ve güvenle belirlemek ve işlem yapmak için titizlikle tasarlanmış uzman bir danışman olan   Range Breakout EA   ile breakout işlemlerinin potansiyelinden yararlanın. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Varsayılan Girişler       EURUSD - 1. Yarıyıl   . Temel Özellikler: Dinamik Aralık Algılama:   Tercih ettiğiniz zaman dilimlerine ve temel seviyelere göre piyasa aralıklarını otomatik olarak belirler. Breakout Onay Mantığ
WH Fair Value Gap EA MT4
Wissam Hussein
Uzman Danışmanlar
Son derece etkili Adil Değer Açığı Göstergesine dayanan son teknoloji Uzman Danışmanımızı (EA) tanıtıyoruz. Hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için tasarlanan bu EA, piyasa verimsizliklerini belirlemek ve bunlardan yararlanmak için gelişmiş algoritmalardan yararlanır. her türlü işlem fırsatından yararlanmanızı sağlıyoruz. Satın Alma Sonrasında Kullanım Kılavuzu (.pdf) için   BANA ULAŞIN MT5 Sürümü:   WH Fair Value Gap EA MT5 Temel Özellikler: Adil Değer Açığı Tespiti Otomatik   İşlem. Çok
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (6)
Göstergeler
Grafiklerinize manuel olarak Fibonacci seviyeleri çizmekten sıkıldınız mı? Ticaretinizdeki temel destek ve direnç seviyelerini belirlemenin uygun ve etkili bir yolunu mu arıyorsunuz? Başka yerde arama!   Otomatik fibonacci   seviyeleri   yapan nihai MetaTrader 4 göstergesi olan DrawFib Pro ile tanışın       grafikleriniz üzerinde çizim yapar ve bu seviyeler aşıldığında zamanında uyarılar sağlar. DrawFib Pro ile ticaret stratejilerinizi geliştirebilir, zamandan tasarruf edebilir ve daha bilinçli
FREE
WH ChartSync Pro MT5
Wissam Hussein
5 (2)
Yardımcı programlar
Unlock the power of synchronized chart analysis with Chart Sync, your ultimate solution for harmonizing technical objects across multiple charts on the same trading symbol, ChartsSync Pro MT5 is a groundbreaking MetaTrader 5 utility designed to streamline your trading workflow, enhance analysis precision, and amplify your trading decisions. Features: Effortless Object Synchronization. Multi-Chart Harmony. User-Friendly Interface. Real-Time Updates. Sync Objects Color,Width and Style. Supporte
FREE
Ultimate Fractals MT4
Wissam Hussein
5 (3)
Göstergeler
Bu gösterge ünlü fraktal göstergeye dayanmaktadır ancak çok fazla özelleştirme   ve esnekliğe sahiptir. bu, trendin tersine döndüğünü tespit etmek ve kar potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için güçlü bir araçtır. Gelişmiş özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile her seviyedeki yatırımcılar için en iyi seçimdir. MT5 Sürümü:   Ultimate Fractals MT5 Özellikler : Özelleştirilebilir Fraktal Mum sayısı. Ters Hatlar. Özelleştirilebilir Ayarlar. Kullanıcı dostu arayüz. Ana Parametreler: Soldaki
FREE
WH Trading Sessions MT5
Wissam Hussein
Göstergeler
MetaTrader 5 için   WH   Trading Sessions MT5   göstergesiyle işlem hassasiyetinizi artırın! Bu güçlü araç, önemli piyasa seanslarını zahmetsizce görselleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Temelli   açık :   WH SMC Göstergesi MT5 MT4 Sürümü :   WH Ticaret Oturumları MT4 Temel Özellikler: Etkileşimli GUI Paneli   –   Asya, Londra ve New York   işlem seansları arasında kolayca seçim yapın ve geçiş yapın. Özelleştirilebilir Uyarılar ve Ayarlar   – Sezgisel   Seçenekler Sekmesiyle   göster
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Göstergeler
Fiyat Dalga Modeli   MT4 --(ABCD Modeli)--   hoş geldiniz     ABCD modeli, teknik analiz dünyasında güçlü ve yaygın olarak kullanılan bir ticaret modelidir. Tüccarların piyasadaki potansiyel alım ve satım fırsatlarını belirlemek için kullandıkları uyumlu bir fiyat modelidir. ABCD modeliyle, tüccarlar potansiyel fiyat hareketlerini tahmin edebilir ve alım satımlara ne zaman girip çıkacakları konusunda bilinçli kararlar verebilir. EA Sürümü :   Price Wave EA MT4 MT5 sürümü:   Price Wave Patter
FREE
Ultimate Fractals MT5
Wissam Hussein
Göstergeler
Bu gösterge ünlü fraktal göstergeye dayanmaktadır ancak çok fazla özelleştirme   ve esnekliğe sahiptir. bu, trendin tersine döndüğünü tespit etmek ve kar potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için güçlü bir araçtır. Gelişmiş özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile her seviyedeki yatırımcılar için en iyi seçimdir. MT4 Sürümü:   Ultimate Fractals MT4 Özellikler : Özelleştirilebilir Fraktal Mum sayısı. Ters Hatlar. Özelleştirilebilir Ayarlar. Kullanıcı dostu arayüz. Ana Parametreler: Soldaki
FREE
WH AutoFib EA MT4
Wissam Hussein
4 (1)
Uzman Danışmanlar
AutoFib EA, otomatik ticaret için Fibonacci düzeltme ve uzatma seviyelerinin gücünden yararlanmak üzere tasarlanmış, son teknoloji ürünü bir uzman danışmandır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, AutoFib EA işlem stratejinizi hassasiyet ve verimlilikle güçlendirir. Test     The EA Before Risking Real Money.  Ayarı testinize göre ayarlayın       sonuçlar. Sorularınız mı var? çekinmeyin       sormak. Temel Özellikler: Otomatik İşlem:       Fibonacci seviyelerine göre alım ve sa
FREE
WH Range BreakOut EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Piyasa aralıklarını hassasiyet ve güvenle belirlemek ve işlem yapmak için titizlikle tasarlanmış uzman bir danışman olan   Range Breakout EA   ile breakout işlemlerinin potansiyelinden yararlanın. Contact Me     After Purchase to Send you a     PDF Manual     and .Set Files. ** Varsayılan Girişler       EURUSD - 1. Yarıyıl   . Temel Özellikler: Dinamik Aralık Algılama:   Tercih ettiğiniz zaman dilimlerine ve temel seviyelere göre piyasa aralıklarını otomatik olarak belirler. Breakout Onay Mantığ
WH ThreeLine Strike MT5
Wissam Hussein
Göstergeler
MetaTrader 5 (MT5) için   ThreeLine Strike Göstergesi   . Bu gelişmiş araç, piyasadaki potansiyel dönüşleri hassas ve kolay bir şekilde belirlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, bu gösterge alım satım kararlarınızı geliştirebilir ve karınızı en üst düzeye çıkarabilir. Contact me after purchase for guidance  Ana Özellikler: Doğru Ters Dönüş Sinyalleri   : Teknik analizde kanıtlanmış bir mum çubuğu oluşumu olan üç hatlı vuruş modeline
WH Trading Sessions MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi şu şekilde artırın:       WH   Ticaret Seansları MT4       MetaTrader 4 için gösterge! Bu güçlü araç, önemli piyasa seanslarını zahmetsizce görselleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Temelinde:   WH SMC Göstergesi MT4 MT5 Sürümü :   WH Ticaret Oturumları MT5 Temel Özellikler: Etkileşimli GUI Paneli       – Kolayca seçim yapın ve aralarında geçiş yapın       Asya, Londra ve New York       ticaret seansları. Özelleştirilebilir Uyarılar ve Ayarlar       – Göstergeyi
FREE
WH Price Wave EA MT5
Wissam Hussein
5 (1)
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 5 için geliştirilen ve   forex piyasasında ABCD modelinin gücünden yararlanmak için tasarlanmış yenilikçi bir araç olan Price Wave EA MT5 Expert Advisor ile tanışın Bu EA, kazançlı ticaret fırsatlarını hassasiyet ve verimlilikle belirlemek için ücretsiz   Fiyat Dalgası Modeli MT5   göstergemden yararlanır. ABCD modeli, profesyonel tüccarlar tarafından potansiyel trend dönüşlerini veya devam etmelerini belirlemek için kullanılan iyi bilinen ve güvenilir bir grafik modelidir. Tüccarl
WH SMC Indicator MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the   Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT5 Version :   WH SMC Indicator MT5 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT4 platfo
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Göstergeler
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
WH Advanced Gartley Pattern MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Gelişmiş Gartley Modeli tanıma göstergesine hoş geldiniz Bu gösterge, fiyat yapısının HH ve LL'sine ve Fibonacci Düzeylerine dayalı gartley desenini tespit eder ve belirli fib seviyeleri karşılandığında, gösterge grafiği grafikte gösterir. MT5 Sürümü:   WH Advanced Gartley Pattern MT5 **Bu Gösterge,   kombinasyonun   bir parçasıdır   WH Ultimate Harmonic Patterns MT4   Tüm model tanımayı içeren .** Özellikler : Gartley paternini yüksek ile tespit etmek için Gelişmiş Algoritma       Doğruluk Çok
FREE
WH Ultimate Harmonic Patterns MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Göstergeler
Ultimate Harmonic Patterns tanıma göstergesine hoş geldiniz Gartley modeli, Yarasa modeli ve Cypher modeli, tacirler tarafından piyasadaki potansiyel geri dönüş noktalarını belirlemek için kullanılan popüler teknik analiz araçlarıdır. Ultimate Harmonic Patterns tanıma Göstergemiz, piyasaları taramak ve bu modelleri gerçek zamanlı olarak belirlemek için gelişmiş algoritmalar kullanan güçlü bir araçtır. Ultimate Harmonic Patterns tanıma Göstergemiz ile, bu popüler modellere dayalı potansiyel tic
WH Twin Peak Indicator MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Göstergeler
Twin Peak Göstergesi MT4'e Hoş Geldiniz --(Çift Üst/Alt)-- Çift Üst ve Alt Göstergesi, piyasadaki potansiyel ters dönüş modellerini belirlemek için tasarlanmış bir teknik analiz aracıdır. Fiyatın neredeyse eşit yükseklikte iki ardışık tepe veya dip yaptığı ve ardından ters yönde bir fiyat hareketinin olduğu alanları tanımlar. Bu model, piyasanın ivme kaybettiğini ve trendin tersine dönmesi için hazır olabileceğini gösteriyor. Özellikler: Otomatik grafik ek açıklamaları: Gösterge, grafikte
WH Auto TrendLine MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Göstergeler
Grafiklerinizde trend çizgileri çizme   sürecini otomatikleştiren yenilikçi MT4 göstergesi Auto Trendline ile tanışın. Manuel olarak trend çizgileri çizmenin sıkıcı ve zaman alan işine elveda deyin ve Auto Trendline'ın işi sizin için yapmasına izin verin! * Size talimatları ve adım adım kılavuzu   göndermek için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin  . Gelişmiş algoritması ile Otomatik Trend Çizgisi sizin için trend çizgilerini otomatik olarak algılar ve çizerek zamandan ve emekten t
WH Trend Continuation MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Kârlı pazar trendlerini kaçırmaktan bıktınız mı? Trend devamlılıklarını hassasiyet ve doğrulukla tanımlayabilen güvenilir bir aracınız olmasını ister miydiniz? Başka yerde arama! Trend Devam Göstergemiz, ticaret stratejinizi güçlendirmek ve oyunun bir adım önünde olmanıza yardımcı olmak için burada. Trend Devam Göstergesi, tüccarların çeşitli finansal piyasalardaki trend devam modellerini belirlemesine ve onaylamasına yardımcı olmak için özel olarak oluşturulmuş güçlü bir araçtır. İster hiss
WH Candles Fusion MT4
Wissam Hussein
Göstergeler
Candles Fusion is a powerful   MT4   indicator that enhances your trading analysis by displaying higher timeframe candles on the current timeframe. This unique feature provides traders with a comprehensive view of price action across different timeframes, enabling them to make more informed trading decisions. Features: Multi-Timeframe Overlay. Customizable Timeframe Selection. Clear Visualization and color candle selection .  Real-Time Updates.  User-Friendly Interface.  Candles Fusion is a mu
WH Price Wave EA MT4
Wissam Hussein
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 4 için geliştirilen   , forex piyasasında ABCD modelinin gücünden yararlanmak için tasarlanmış yenilikçi bir araç olan Price Wave EA MT4 Expert Advisor ile tanışın Bu EA benim   ÜCRETSİZ   avantajımı kullanıyor   Price Wave Pattern MT4   kazançlı ticaret fırsatlarını hassasiyet ve verimlilikle belirleme göstergesi. ABCD modeli, profesyonel tüccarlar tarafından potansiyel trend dönüşlerini veya devam etmelerini belirlemek için kullanılan iyi bilinen ve güvenilir bir grafik modelidir.
Filtrele:
lauro1956
5732
lauro1956 2023.11.16 17:05 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt