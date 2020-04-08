Parabolic Breakout Scanner Pro

The   Parabolik Breakout Tarayıcı Pro   bir   kapsamlı piyasa analiz aracı   tasarlanmış   birden fazla döviz çiftini ve zaman dilimini aynı anda izleyin   kullanarak   Parabolik SAR kopuş tespiti . Bu gösterge   sürekli taramalar   çeşitli   ticaret araçları   Ve   zaman ufukları , tanımlama   potansiyel kopuş kalıpları   ve tüccarlara bir   merkezi gösterge paneli   ticaret fırsatlarının izlenmesi.   Parabolik SAR tersine dönüş desenleri   farklı piyasalar ve zaman dilimleri arasında, yatırımcıların   ortaya çıkan trendler   Ve   potansiyel geri dönüş noktaları   birden fazla grafiği manuel olarak kontrol etmeye gerek kalmadan.

Bu   çoklu zaman dilimi analiz yeteneği   tüccarların tanımlamasına olanak tanır   birleşme   farklı zaman ufukları arasında,   daha güçlü bir onay   potansiyel kopuşların   daha kısa vadeli sinyaller   ile uyumlu hale getirmek   uzun vadeli eğilimler . Sistemin   gösterge paneli arayüzü   sunar   net genel bakış   Mevcut piyasa koşullarının, araçları vurgulayarak   önemli Parabolik SAR kırılmaları   daha az alakalı olanları filtrelerken   Piyasa gürültüsü . Yatırımcılar hangisinin olduğunu hızlıca değerlendirebilirler.   döviz çiftleri   en çok gösteri yapanlar   umut verici kopuş kalıpları   çeşitli zaman dilimlerinde   tek ekran .


Temel Özellikler

  • Çoklu Sembol İzleme:   Eşzamanlı olarak izler   Parabolik SAR kırılmaları   birden fazla döviz çifti ve işlem aracı arasında
  • Çoklu Zaman Dilimi Analizi:   Karşılaştırır   kopuş sinyalleri   farklı grafik zaman dilimlerinde   onay
  • Merkezi Kontrol Paneli:   Sağlar   organize edilmiş ekran   mevcut çıkış fırsatlarının   renk kodlu sinyaller
  • Özelleştirilebilir Tarama:   Ayarlanabilir parametreler   Parabolik SAR ayarları   Ve   hassasiyet seviyeleri
  • Otomatik Grafik Erişimi:   Hızlı gezinme   ilgili grafikler   potansiyel kopuş desenleriyle
  • Kapsamlı Uyarı Sistemi:   Bildirimler yoluyla   açılır pencere, mobil veya e-posta   önemli kopuşlar için


Pratik Ticaret Uygulaması

Tarayıcı, yatırımcıların uygulamalarına yardımcı olur   sistematik kopuş stratejileri   ne zaman olduğunu belirleyerek   fiyat hareketi   kırarak geçmek   Parabolik SAR seviyeleri   birden fazla zaman diliminde. Bu   çoklu zaman çerçeveli onay yaklaşımı   filtrelemeye yardımcı olur   sahte kopuşlar   ve sağlar   Daha yüksek olasılıklı işlem sinyalleri . Yatırımcılar, hangi sinyallerin alınıp satıldığını hızlı bir şekilde belirlemek için gösterge panelini kullanabilirler.   döviz çiftleri   en güçlüsünü gösteriyor   kopuş momentumu   ve ardından belirli zaman dilimlerine inin   Hassas giriş zamanlaması . Sistem, özellikle yatırımcıların izleme yapması için faydalıdır.   büyük portföyler   kaçırmak istemeyen enstrümanların   önemli kopuş hareketleri .


İdeal İçin

  • Çoklu Enstrüman Yatırımcıları   aynı anda birkaç döviz çiftini izleyen
  • Breakout Stratejisi Takipçileri   kullanarak   Parabolik SAR tabanlı ticaret yaklaşımları
  • Salınım Yatırımcıları   arıyor   doğrulanmış kopuş sinyalleri   zaman dilimleri boyunca
  • Piyasa Tarayıcıları   birden fazla pazarın etkin bir şekilde izlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır


Optimum Yapılandırma

Gösterge, aşağıdakiler arasında etkili bir şekilde çalışır:   özellikle de bu tür enstrümanları sergileyen büyük ve küçük döviz çiftleri   Güçlü trend özellikleri . En iyi sonuçlar için, aşağıdakilerin izlenmesini birleştirin:   ilişkili çiftler   tanımlamak   sektör genelindeki kopuşlar ve kullanım   zaman dilimi kombinasyonları   (örneğin, salınım ticareti için H1-H4 veya günlük yaklaşımlar için M15-M30 gibi) işlem tarzınıza uygun olan. Birçok yatırımcı, farklı pozisyonlar belirlemenin değerli olduğunu düşünüyor.   hassasiyet seviyeleri   Daha az önemli kopuşları filtrelemek için farklı zaman dilimleri için.


Son Notlar

The   Parabolik Breakout Tarayıcı Pro   sağlar   sistematik piyasa izleme   kurulanı kullanarak   Parabolik SAR metodolojisi   birden fazla işlem aracı ve zaman diliminde.   merkezi kopuş tespiti   tek bir gösterge panelinde, yatırımcıların   verimli bir şekilde tanımlamak   sürekli olarak potansiyel fırsatlar   Manuel grafik izleme . Kullanıcılar farklı testler yapmalıdır.   parametre ayarları   Ve   enstrüman kombinasyonları   demo hesaplarında bireysel ihtiyaçlarınıza uygun yapılandırmaları bulmak için   ticaret tercihleri   Ve   risk tolerans seviyeleri .

Önerilen ürünler
Elite SR
Radek Reznicek
Göstergeler
Elite SR - Advanced Level Indicator for automatic detection of support and resistance levels with different degree of credibility should become a part of your trading arsenal. This indicator is accessible via iCustom function and provides level values as well as their degree of credibility. Elite SR is fully adjustable and can work on any time-frame with any trading instrument! Important information For all detailed information about this indicator you can visit 747Developments website. Featur
Bollinger Band Volume Breakout Detector
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Popüler   Bollinger Bandı Breakout Stratejisini   geliştirmek için tasarlanmış güçlü bir teknik gösterge olan   Bollinger Band Volume Breakout Detector ile   tanışın. Bu gösterge, Hacim Verilerini dahil ederek yanlış sinyalleri etkili bir şekilde en aza indirerek trend takibini bir sonraki seviyeye taşır. "Hacim fiyatı teyit eder" ilkesine bağlı kalarak bu araç, tacirlerin hacimdeki önemli artışların eşlik ettiği fiyat kırılmalarını belirlemesine olanak tanır ve daha doğru ticaret kararları alın
ACB Breakout Arrows Scanner MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
Bu, ACB Breakout Arrows göstergemiz için geliştirilmiş çoklu sembol ve çoklu zaman dilimi tarayıcısıdır. Varsayılan ayarlarla 28 döviz çifti ve 9 zaman dilimini eş zamanlı olarak tarayarak al/sat sinyallerini belirler.  Özellikler Tek bir grafik üzerinden 252* sembol ve zaman dilimi kombinasyonunu tarayabilir. Önceden tanımlanmış şablonla sinyal grafiğini tek tıkla açabilirsiniz.  Paneli grafikte istediğiniz yere kolayca sürükleyip bırakabilirsiniz. Gerçek zamanlı uyarılar: pop-up, sesli bildir
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Göstergeler
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
MoveWave
Andriy Sydoruk
Göstergeler
MoveWave - Moving waves are very handy indicators for determining pivot levels. Most Forex traders make decisions based on technical analysis. This type of analysis determines patterns and trends in the market. With the help of complex mathematical equations that are combined and made out in the form of this indicator, the trader will be able to more accurately determine the price reversal levels. Wave theory mathematically represents various behavioral models of the market. It is used as the ba
KT Asian Breakout Indicator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Göstergeler
KT Asian Breakout göstergesi, Asya seansının kritik bir bölümünü analiz ederek fiyatın kırılma yönüne göre çift yönlü alım ve satım sinyalleri üretir. Fiyat seansın en yüksek seviyesini kırarsa alım sinyali oluşur, en düşük seviyesini kırarsa satış sinyali oluşur. Dikkat Edilmesi Gerekenler Eğer seans kutusu dikey olarak çok genişse, yeni bir işlemden kaçınılmalıdır çünkü fiyat hareketlerinin büyük bir kısmı zaten bu kutu içinde gerçekleşmiştir. Eğer kırılma mumu çok büyükse, fiyat genellikle s
Moving Average Crossover Scanner Pro
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Güçlü ve çok yönlü bir Çoklu sembol olan Hareketli Ortalama Çapraz Tarayıcı Pro ile tanışın,       Çoklu zaman çerçevesi       ticaret kararlarınızı geliştirmek için tasarlanmış gösterge. Bu gelişmiş gösterge, Hareketli Ortalama (MA) geçişlerini içerir ve hızlı ve güvenilir uyarılar sağlamak için ek özellikler sunar. Hareketli Ortalama Çapraz Tarayıcı Pro ile birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde MA geçişlerinin benzersiz özelliklerinden yararlanabilirsiniz. Göstergenin kapsamlı kontrol
HF SuperZig
Wong Sze Wai
5 (2)
Göstergeler
This SuperZig indicator is special design for some trader trade with  ZigZag  and  Fibonacci . ( !!! NEW !!! +++ Support and Resistance +++ ) It will draw least two Fibonacci automatically in your chart period. Alerts when Created/Touced the Support/Resistance Box, it will send phone push/email notification to you at the same time. ZigZag + Fibo + BreakOutLine + SupportResistance = SuperZig !!! Input Parameter: " Show ZigZag " ::  Show ZigZag indicator with your own style ; " Show BreakOut Lin
Harmonic Master Scanner Pro
Mahmoud Ragab
Göstergeler
Harmonic Trading is now much easy than ever before with Harmonic Master Scanner Pro you can now scan time frames from 5m to 1w for 17 harmonic patterns on all bares at the same time. Harmonic Master Scanner Pro works based on original MetaTrader4 Zigzag indicator and the standard harmonic patterns elements. This software send alert and email to you when a harmonic pattern is detected on any charts. If you want the scanner to draw the pattern just switch the time frame to the alert time frame. Th
Hammer Shooting Star
Liang Wei Qin
Göstergeler
Hammer Shooting Star v1.1 – Advanced Candlestick Pattern Scanner Author: LIANG1990 Are you searching for a reliable tool to identify market reversals with precision? Hammer Shooting Star v1.1  is a professional MT4 indicator designed to scan and detect high-quality Hammer and Shooting Star candlestick formations. Unlike basic pattern indicators, this tool applies multiple built-in filters (shape, size, trend alignment, and contextual conditions) to reduce false signals and highlight only the cle
Yawabeh SD Volume V1
SHEHZADA BEHRAM
Göstergeler
Yawabeh SD Pro –  Professional Supply and Demand Indicator Trade Smarter with Volume-Confirmed Supply/Demand Zones Our institutional-grade algorithm identifies high-probability reversal zones before price reacts, giving you the edge in Forex, Crypto, and Stocks. Key Features Multi-Timeframe Confirmation – View trend strength across multiple timeframes simultaneously – Align your trades with higher timeframe momentum Smart Alert System – Real-time notifications for: – Strong demand/supply zone
TMoney OrderblockDay
Moises Orlando Urbina Sojo
Göstergeler
The indicator is triggered at the start of each trading day and detects both bullish and bearish ORDERBLOCK potentials. These levels are of high operational probability, being able to use a minimum ratio of 3 to 1 to maximize profits. It is recommended to use TimeFrame M5 to M30 for a proper display and consider pending orders at the OB levels of the chart and place the SL up to a maximum of 20 pips from the entry price. Submit the indicator to Backtesting to become familiar with its performan
All Pivot Points Scanner
Hussein Adnan Kadhim
Göstergeler
Acemi veya Profesyonel, en çok satan çok zaman dilimli Pivot Prof, alış ve satışlarınızı güzelleştirecek ve uzmanların kullandığı Destek ve Direnç katmanlarıyla size birinci sınıf değişim olanakları sunacaktır. Pivot alış ve satış, anahtar aralıklarda piyasaya giriş ve çıkış yapmak için kolay ve güzel bir tekniktir ve yetkililer tarafından uzun süredir kullanılmaktadır ve tüm semboller üzerinde çalışmaktadır: Forex, Kripto, Hisse Senetleri, Endeksler vb. Pivot Prof top getiriyor Katmanları bayi
AlarmLIne
Adrian Hernandez Castellanos
Göstergeler
Trend Çizgisi Kırılma Uyarısı Açıklama: Bu gösterge, fiyat bir trend çizgisini yukarı veya aşağı kırdığında bir alarm (ses, uyarı veya bildirim) tetikler. Parametreler: Names of the trendlines. : Virgüllerle ayrılmış trend çizgisi isimleri (Trend çizgisi adınızın başında boşluk olmadığından ve doğru olduğundan emin olun). Value over/under the line (E.g.: 0.03% or 500 pips). : Alarmı tetiklemeden önce trend çizgisinin yukarıda/aşağıda bir marjı tanımlayan değer, bir sonraki parametreye bağlı olar
Master Max
Abdulkarim Karazon
Göstergeler
MASTER MA, sinyaller üretmek için farklı dönemlere sahip 3 hareketli ortalama kullanan hareketli ortalama çapraz tabanlı bir göstergedir, strateji çok basittir, ancak gösterge, kazanma oranı/kazanılan toplam kar gibi yararlı anında geri test sonuçlarını gösteren istatistik panosuna sahiptir... vb., bu göstergenin puan cinsinden TP ve SL girişleri vardır, böylece istediğiniz TP ve SL'nizin grafikte TP için yeşil nokta ve SL için kırmızı x şeklinde görünmesini sağlayabilirsiniz, gösterge bu değer
RangeBorder Buy Sell Non Repaint
Wartono
Göstergeler
Some informations on the chart with the single attachment. RangeBorder Buy Sell (RBBS) Non Repaint Indicator will provide trend line, buy sell arrows,reversal arrows, range channel, order exit area,high average price line and low average price line.All arrows and lines don't repaint and not lagging. Once candle closed it won't  repaint. Reading Indicator: 1. Small Stars , Indicates oversold and overbought with certain logic and price may reverse when this small star triggers. Useful to identify
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (2)
Göstergeler
Note : The slow loading of the indicator issue has been addressed . This new version loads fast and does not slow the platform. Version 1.3 : We have updated the indicator to include an historical bar scanning option . So instead of scanning all bars in the history (which can make the indicator slow sometimes ) , you can select the maximum number of bars it can scan which can increase the performance and make the indicator faster. This indicator scans the 1-3 Trendline pattern . The indicato
Visual comparison of history and current patterns
Vladimir Kähri
Göstergeler
The indicator compares pattern found on chart history with the current price movement. Since history repeats itself, then, by comparing the two patterns, indicator can predict the further movement of the price. The indicator allows you to overlay highlighted history pattern with current movement and you will visually see this movement and will be able to compare the past and the present. To compare two patterns, you need: It is necessary to find and highlight a pattern on the history chart of a
Fibonacci colores
Carlos Augusto Cedeno Rocha
Göstergeler
Fibonacci por color en niveles para aplicar estrategia profesional inicialmente se coloca en el punto mas alto del dia y mas bajo con esto es para ubicar operaciones a una distancia exacta con lo cual se busca generar ganancias residuales internas en el mismo dia con esto las lineas fusias es para colocar las entrdas sell y las lineas verdes amarillas van los buy
RSI Scanner with Alerts
Keith Watford
Göstergeler
A useful scanner/dashboard that shows the RSI values for multiple symbols and time-frames. It can be easily hidden/displayed with a simple click on the scanner man top left of the dashboard. You can input upper and lower RSI values and the colours can be set to show when above/below these values. The default values are 70 and 30. There are also input colours for when the RSI is above or below 50 (but not exceeding the upper/lower levels Symbols and time-frames are input separated by commas.
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Göstergeler
Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
RSI Crossover Alert
Thushara Dissanayake
Göstergeler
RSI Geçiş Uyarısı,   ticaret stratejilerinde   Göreceli Güç Endeksi'ni (RSI)   kullanan tüccarlar için özel olarak tasarlanmış güçlü bir bildirim sistemidir. Bu gösterge, hızlı RSI çizgisi yavaş RSI çizgisinin üstünden veya altından geçtiğinde meydana gelen RSI geçişlerini belirlemeye odaklanır. Gösterge, bu geçişleri birleştirerek yanlış sinyalleri etkili bir şekilde filtreleyerek tacirlerin daha doğru ticaret kararları vermesini sağlar. RSI Crossover Alert, işlevselliğini ve kullanılabilirliğ
Citra Bot
Philip Pankaj Suthagar
4 (1)
Göstergeler
Inspired from, Time is the most important factor in determining market movements and by studying past price records you will be able to prove to yourself history does repeat and by knowing the past you can tell the future. There is a definite relation between price and time. - William Delbert Gann CITRA BOT is a Price Action/Price Pattern detection Indicator which uses historical data to validate a current pattern or profile to predict the probability of hitting future resistance or support le
TrendBand Navigator Pro
Changgang Wang
Göstergeler
TrendBand Navigator Pro – Non-Repainting Multi-Timeframe Trading System Powered by proprietary multi-dimensional trend band algorithm delivering clear arrow signals Big Arrows Define Direction Small Arrows Capture Entries   Core Advantages   Intelligent Noise Filtering Volatility-adaptive technology avoids false breakouts, triggers arrows only during strong trends   Multi-Timeframe Compatibility Automatically adapts from 1-minute to monthly charts for all trading strategies   Vis
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Göstergeler
Bu gösterge, pratik ticaret için mükemmel olan otomatik dalga analizine yönelik bir göstergedir! Dava... Not:   Dalga sınıflandırması için Batılı isimleri kullanmaya alışkın değilim. Tang Lun'un (Tang Zhong Shuo Zen) adlandırma kuralının etkisiyle, temel dalgayı   kalem   , ikincil dalga bandını ise   segment   olarak adlandırdım. aynı zamanda segmentin trend yönü vardır. Adlandırma   esas olarak trend segmentidir   (bu adlandırma yöntemi gelecekteki notlarda kullanılacaktır, öncelikle söyleyey
Double Top And Bottom Indicator Scanner
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Welcome to enhanced pattern detection with the Double Top and Bottom Pattern Scanner ! Transform your trading approach with this powerful MT4 indicator designed for efficient pattern scanning and actionable alerts. Key Features: Advanced Zig Zag Pattern Detection : The Double Top and Bottom Pattern Scanner uses the zig zag pattern to detect tops and bottoms. It identifies points where the price bounces back twice from the same level after a long trend, signaling potential market reversals. Real
Tradonator nextGen
Wolfgang Kuebel
4 (2)
Uzman Danışmanlar
The Tradonator nextGen! trades not primarily on indicators or prices, but at the beginning of every new candle (controlled by Timeframe). determines the trading direction due to the integrated indicator, which can measure trend and volatility. creates a Sell- and a Buypool and manages them isolated. calculates with every trade for each of the pools a previously defined profit target and closes the pool only with a total profit once this goal has been achieved. basically works with any currency
Market Swing Scanner Board
Elias Mtwenge
Göstergeler
NOTE: PRICE WILL RISE VERY SOON. DON'T SKIP THIS OFFER! Dear traders I am glad to introduce the " Market Swing Scanner Board" indicator to you. This indicator was made mainly to be used in combination with the Market Swing Index Indicator. You use the  "Market Swing Scanner Board"  indicator to scan for trading opportunities on the  Market Swing Index Indicator . This tool is designed for serious traders who have decided to make a difference through trading. Be the next person to witness this st
BreakevenMarginCallPanel
Andrian Armand Gannery
Göstergeler
This is indicator for checking your trades. Please see the pictures attachment, the indicator show info about: - Breakeven Level; - Margin Call Level; - Two volume info, past and current (With color exchange base on the past volume); - Spreads; - Swap Long and Swap Short (With color change, positive and negative swap); - Running Price; -Today High Low Pips; - Today Open to Current Running Price pips. This indicator not for trading entry, only to assist your trade management Regards
Breakout FX
David Leander Tschacher
5 (1)
Göstergeler
Breakout FX draws arrows and emits alarms if the price exceeds or falls below the previous n candles. ️ Breakout FX can be used in expert advisors. ️ Breakout FX can improve already existing trading strategies. ️ Breakout FX is very fast and is not repainting. Inputs Breakout Range [Candles] Breakout Price Type Arrow Size Enable Alerts Enable Push Notifications Enable Emails
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (53)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (9)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Göstergeler
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Yazarın diğer ürünleri
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
Göstergeler
Açılış Aralığı Kopuşları Göstergesi,   ICT (İç Çember Tüccarı), Akıllı Para Kavramları (SMC)   ve   hacim   veya   emir akışına   dayalı stratejiler gibi kurumsal ticaret kavramlarını takip eden tüccarlar için tasarlanmış bir oturum tabanlı ticaret aracıdır. Bu gösterge, tüccarların başlıca küresel Forex seansları boyunca potansiyel   likidite süpürmelerini, kopuş bölgelerini, sahte çıkışları   ve   önemli günlük seviyeleri   belirlemelerine olanak tanıyan temel oturum açılış aralıklarını çizer.
ICT Asian Range MT5
Thushara Dissanayake
Göstergeler
The       ICT Asya Aralık Göstergesi       tüccarların ICT Asya Aralık Ticaret Stratejisi'ne göre temel piyasa yapılarını ve likidite bölgelerini belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Asya seansının en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini (New York saatiyle 19:00'dan gece yarısına kadar) işaretler ve sonraki ticaret seansları için piyasa hareketlerine dair kritik içgörüler sağlar. Bu gösterge, likidite taramalarını ve Adil Değer Boşluklarını (FVG'ler) vurgulayarak t
Exit Area Ultimate
Thushara Dissanayake
3 (1)
Göstergeler
Exit Area Ultimate,   grafikte günlük   Ortalama Gerçek Aralık (ATR)   ve   Ortalama Günlük Oran (ADR)   seviyelerini göstererek alım satım kararlarını geliştirmek için tasarlanmış teknik bir göstergedir. Bu seviyeleri anlayarak, tüccarlar bir varlığın gün boyunca ortalama hareketini kolayca değerlendirebilir. Bu çok yönlü gösterge, günlük tüccarlar için birden çok amaca hizmet eder, sipariş vermeye yardımcı olur, gün içi eğilimleri belirler, takip eden zarar durdurma seviyelerini belirler ve gü
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.5 (8)
Göstergeler
The       Mum Gücü Pro       çözmek için tasarlanmış sofistike bir ticaret aracıdır       gerçek hacim baskısı, kene verisi dengesizlikleri ve kurumsal sipariş akışı dinamikleri       ölçerek       Boğa keneleri ile ayı keneleri arasındaki savaş       gerçek zamanlı olarak. Bu gösterge ham verileri dönüştürür       hacim verilerini eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürerek   , yatırımcıların       Akıllı Para hareketleri, likidite avları ve gizli piyasa psikolojisi       her fiyat mumunun
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
Göstergeler
London Session Breakout Strategy Göstergesi,   Londra seansı sırasında seans bazlı   likidite avlarına, kill zone'lara   ve   piyasa yapıcı davranışına   odaklanarak   ICT (Inner Circle Trader)   ve   Smart Money Concepts (SMC)   takip eden yatırımcılar için tasarlanmıştır. Bu araç, genellikle   London Killzone   veya   piyasa yapıcı aralığı   olarak tanımlanan   00:00   ile   07:00 GMT   arasındaki en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini yakalar. Yatırımcıların kurumsal aktivite ve oynaklık d
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Göstergeler
SMC Sessions Göstergesi,   ICT kavramlarına, likidite avlarına   ve   seans bazlı stratejilere   güvenen   Akıllı Para yatırımcıları   için tasarlanmış hassas bir araçtır. Kurumsal düzeydeki yatırımcılar tarafından kullanılan en kanıtlanmış ve popüler kavramları kullanarak kritik seans bazlı işlem bölgelerini sorunsuz bir şekilde haritalandırır. Bu hepsi bir arada seans göstergesi, grafiğinizi   ICT Asya Aralığı, Londra Çıkışı, New York Aralığı, ICT Londra Açık Ölüm Bölgesi, ICT New York Açık Öl
Multi Timeframe Candles MT5
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Çoklu Zaman Dilimi Mumları   göstergesi, yatırımcıların daha düşük zaman dilimi analizlerini daha yüksek zaman dilimi yapısıyla uyumlu hale getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir görselleştirme aracıdır. Seçili daha yüksek bir zaman diliminden (H1, H4, D1, vb.) mumları doğrudan mevcut grafiğinize çizerek, bu gösterge grafikleri değiştirmeden genel piyasa anlatısına dair daha net bir bakış açısı sunar. Bu Göstergeye Kimin İhtiyacı Var? Bu araç şunlar için idealdir: Akıllı Para
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Göstergeler
New York Range Indicator,   ICT (Inner Circle Trader)   kavramlarını, Akıllı Para ticaretini   ve   kurumsal fiyat hareketi yöntemlerini   uygulayan yatırımcılar için geliştirilmiş bir seans tabanlı analiz aracıdır. Özellikle New York seansı için tasarlanan bu gösterge,   Londra Kapanışı   ve   New York Açılışı   ile örtüşen kritik bir dönem olan   12:00   ile   14:00 GMT   arasındaki fiyat aralığını yakalar.   Seans zirvelerini ve dip noktalarını   belirler,   Adil Değer Boşluklarını (FVG'ler)
Candle Volume Strength MT5
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Candle Volume Strength, alıcılar ve satıcılar arasındaki devam eden mücadeleye dair içgörüler sağlayan gelişmiş bir hacim analizi göstergesidir. Gerçek zamanlı hacim değişimlerini hesaplar ve görselleştirir, yatırımcıların kopuşları, trendleri, geri çekilmeleri ve geri dönüşleri daha büyük bir doğrulukla onaylamalarına yardımcı olur. Temel Özellikler: Hacim Bazlı Onay –   Gösterge, tik hacmindeki değişiklikleri izler ve piyasa gücü alıcılar ve satıcılar arasında değiştiğinde uyarı verir. Trend
Bollinger Band Volume Breakout Detector
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Popüler   Bollinger Bandı Breakout Stratejisini   geliştirmek için tasarlanmış güçlü bir teknik gösterge olan   Bollinger Band Volume Breakout Detector ile   tanışın. Bu gösterge, Hacim Verilerini dahil ederek yanlış sinyalleri etkili bir şekilde en aza indirerek trend takibini bir sonraki seviyeye taşır. "Hacim fiyatı teyit eder" ilkesine bağlı kalarak bu araç, tacirlerin hacimdeki önemli artışların eşlik ettiği fiyat kırılmalarını belirlemesine olanak tanır ve daha doğru ticaret kararları alın
Ez Channel
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Ez Channel   göstergesi, grafikte gerçek trend kanallarını otomatik olarak tanımladığından, trendi takip eden tüccarlar için önemli bir araçtır. Bu gösterge ile artık grafiklerinize manuel olarak trend çizgileri çizmek için saatler harcamanıza gerek yok. Herhangi bir sembol ve zaman çerçevesi için hızlı bir şekilde trend kanalları çizerek zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Ez Channel'ın en önemli özelliklerinden biri, zaman dilimlerini tercihinize göre kolayca ayarlamanıza olanak tanı
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Göstergeler
Extract Candle Power,   her mum sırasında satıcıların ve alıcıların davranışlarına ilişkin değerli bilgiler sağlayan gerçek zamanlı bir hacim çıkarıcı göstergesidir. Tüccarlar, hacim verilerini analiz ederek, geleneksel Hareketli Ortalama göstergelerinin yeteneklerini aşarak, piyasa eğilimleri ve potansiyel geri dönüşler hakkında daha bilinçli kararlar alabilir. Bu güçlü araç, mevcut mumun satıcı ve alıcı hacmini çıkarmanıza ve analiz etmenize ve ayrıca önceki mumların hacmiyle karşılaştırmanıza
Awesome Oscillator Alert MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Göstergeler
Yatırımcılara piyasa dinamikleri ve ticaret fırsatları hakkında değerli bilgiler sağlayan güçlü bir teknik gösterge olan   Muhteşem Osilatör Uyarısı ile   tanışın. Kapsamlı özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bu gösterge, piyasada avantaj elde etmek isteyen tüccarlar için vazgeçilmez bir araçtır. Müthiş Osilatör Uyarısının göze çarpan özelliklerinden biri, tüm döviz çiftleri ve zaman dilimleriyle uyumlu olmasıdır. İster büyük çiftlerle ister egzotik para birimleriyle ticaret yapıyor olun
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Göstergeler
Mum GAP   göstergesi, haftanın her günü için mum boşluklarını otomatik olarak belirlediğinden,   Boşluk Ticareti Stratejilerini   kullanan tacirler için önemli bir araçtır. Boşluk, art arda iki günün kapanış ve açılış arasındaki fiyat seviyesi farkını ifade eder. Bu gösterge dört tür boşluk modelini tanır: Ortak, Koparma, Devam ve Tükenme. Tüccarlar, bu göstergeyi herhangi bir tabloya dahil ederek sinyallerini doğrulayabilir ve alım satım kararlarını geliştirebilir. Mum GAP göstergesinin temel ö
FREE
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Üç MA Uyarı   göstergesi   , Hareketli Ortalamalar Geçiş Stratejisine   güvenen tacirler için önemli bir araçtır. Mobil cihazınıza, e-postanıza bildirimler göndererek ve üç hareketli ortalamanın kesiştiği her yerde sesli pop-up uyarıları görüntüleyerek işlem hayatınızı basitleştirir. Yaygın olarak kullanılan bu tekniği izleyerek, her zaman trendin doğru tarafında olduğunuzdan emin olabilir ve hakim piyasa yönüne karşı işlem yapmaktan kaçınabilirsiniz. Üç MA Uyarısı göstergesi ile artık oturup ha
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Göstergeler
Grafiğinizde Fibonacci seviyelerini çizme ve ayarlama sürecini basitleştirmek için tasarlanmış harika bir gösterge olan   Mr. Fibonacci ile   tanışın. Bu gösterge, profesyonel tüccarlar için olağanüstü özelleştirme seçenekleri sunarak, herhangi bir Fibonacci seviyesini hassasiyetle çizmelerine olanak tanır. Ayrıca, fiyat Fibonacci seviyelerine girdiğinde mobil bildirimler, e-posta uyarıları ve pop-up uyarıları sunarak potansiyel ticaret fırsatlarını asla kaçırmamanızı sağlar. Bu göstergeyi kulla
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Göstergeler
İki MA Geçişi,   Hareketli Ortalama Geçiş Stratejisine   güvenen tacirler için özel olarak tasarlanmış güçlü bir bildirim sistemidir. Bu tam otomatik gösterge, önemli bir ticaret olayını asla kaçırmamanızı sağlayan kapsamlı bir uyarı sistemi görevi görür. Mobil cihazınıza, e-postanıza bildirimler gönderir ve tercih ettiğiniz parametrelere dayalı olarak hareketli bir ortalama geçişi algıladığında bilgisayarınızda sesli açılır uyarılar görüntüler. Dikkate değer özelliklerinden biri, en popüler Har
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Göstergeler
Pivot Bro   teknik göstergesi   , Pivot, Fibonacci, ATR   ve   ADR   seviyelerini kullanarak düzeltme alanlarını belirlemek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Fiyat eylemine dayalı ters   şamdan modellerini   de tanıyarak bunun ötesine geçer. Ek olarak,   Para Birimi Ölçer   , büyük para birimlerinin gerçek gücünü değerlendirmek için değerli bir yol arkadaşıdır. 28 döviz çiftini analiz ederek ve güçlerini renk değişimleri ile grafik üzerinde göstererek, tüccarların giriş ve çıkış noktalarında b
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Bu teknik gösterge, grafikteki çeşitli   Ters Şamdan Modellerini   kullanarak fiyat hareketini otomatik olarak tanımlar ve analiz eder. Ok işaretlerini karşılık gelen kalıp adlarıyla birlikte çizerek en son ters şamdan kalıplarını bulmayı kolaylaştırır. Bu gösterge ile grafik analizini hızlı bir şekilde tanımlayabilir ve önceden tanımlanmış mum modelleriyle karşılaştırabilirsiniz. Gösterge, Dragonfly Doji, Gravestone Doji, Hammer, Pin Bar ve daha fazlası gibi hem basit hem de karmaşık bir dizi u
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Göstergeler
Reversal Alert Pro   göstergesi, piyasadaki geri dönüş alanlarını otomatik olarak tespit etmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Doğrudan mobil cihazınıza gönderilen uygun bildirimler sunar ve sesli açılır uyarıları görüntüler. Bu göstergeyi ticaret stratejinize dahil ederek, ticaret pozisyonlarını etkili bir şekilde filtreleyebilirsiniz. Ayrıca gösterge, üretilen sinyalleri daha da hassaslaştırmak için CCI, RSI ve Stokastik göstergelerini kullanma seçeneği sunarak çok yönlülüğünü ve uygulanab
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Para Birimi Gücü 7   teknik göstergesi, yatırımcıların en popüler yedi para biriminin gücünü ölçmesine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF ve CAD'in gücünü analiz eden bu gösterge, para birimi dinamikleri hakkında değerli bilgiler sağlar. Grafikte para birimi gücünü çizgiler kullanarak temsil eder ve tüccarların farklı para birimlerinin göreli gücünü hızlı bir şekilde değerlendirmesine olanak tanır. Bu göstergenin göze çarpan özelliklerinden biri, graf
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Uzman Danışmanlar
BullsBears Action Expert Advisor,   hacim bazlı piyasa analizine güvenen yatırımcılar için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret çözümüdür. Bu EA, Boğalar ve Ayılar hacim verilerini kullanarak, piyasa gücüne göre potansiyel ticaret fırsatlarını otomatik olarak belirler ve kullanıcı tanımlı parametrelere göre Alım veya Satım emirlerini yürütür. Tamamen özelleştirilebilir olup, yatırımcıların stratejilerini birden fazla filtre, risk yönetimi seçeneği ve işlem yürütme kontrolleriyle ince ayar yapmaları
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Uzman Danışmanlar
Crossover Action Expert Advisor,   en popüler ticaret stratejilerinden biri olan Hareketli   Ortalama Geçiş Stratejisini   otomatikleştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Sezgisel arayüzü ve güçlü özellikleriyle bu uzman danışman, manuel alım satımın karmaşıklığını ortadan kaldırır ve alım satımları hareketli ortalama geçişlerine dayalı olarak otomatik olarak yürütür. Bu uzman danışmanın en önemli özelliklerinden biri, alım satımların uygun parti büyüklükleri ve maksimum risk limitleri
CCI Action
Thushara Dissanayake
Uzman Danışmanlar
CCI Action Expert Advisor,   CCI (Commodity Channel Index) Stratejisini   otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır ve tacirlerin CCI düzeyindeki dokunuşlardan yararlanmalarına olanak tanır. Kullanıcı dostu ayarları ve güçlü risk yönetimi sistemi ile bu EA, CCİ göstergesini ticaret yaklaşımlarına dahil etmek isteyen tüccarlar için güvenilir ve verimli bir çözüm sunar. Bu Uzman Danışmanın en önemli özelliklerinden biri, tacirlerin ticari sermayeleri üzerinde kontrol sahibi olmalarına y
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Haber Robo Uzman Danışmanı, haber tüccarlarının haber bültenleri sırasında gizli zarar durdurma ile bekleyen emirleri açmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Alım satım deneyiminizi geliştiren ve alım satımlarınızı koruyan çeşitli özellikler sunar. News Robo'nun en önemli özelliklerinden biri, zarar durdurma işlemlerini piyasa yapıcı brokerlerden gizlemeyi tercih eden haber yatırımcıları için ideal olan gizli zarar durdurma özelliğidir. Kârlı bir pozisyona ulaşıldığında, zara
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
RSI Action Expert Advisor,   popüler   RSI (Göreceli Güç Endeksi)   stratejilerini otomatikleştirerek verimli ve doğru ticarete olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini kullanarak, bu EA alış ve satış emirleri için en uygun giriş noktalarını belirler. Ayrıca, RSI geri dönüş noktaları, bekleyen emirler, ana trend belirleme ve Hareketli Ortalama Geçiş sinyalleri dahil olmak üzere ticaret hassasiyetini artırmak için çeşitli sinyal filtreleme seçenekleri sunar. Ek ola
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Fibo Scalper Pro Expert Advisor,   popüler   Fibonacci Ticaret Stratejilerini   otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Grafik üzerinde Fibonacci seviyelerini otomatik olarak çizerek ve ayarlayarak ticaret sürecini basitleştirir. Bu özellik, analizlerinde Fibonacci düzeltmelerini ve uzantılarını kullanan tüccarlar için kolaylık ve doğruluk sağlar. Fibo Scalper Pro'nun en önemli özelliklerinden biri, özelleştirme olanağıdır. Profesyonel tüccarların, kendi özel ticaret tercihlerine
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Yardımcı programlar
Zararı Durdur ve Kar Al yönetimini otomatikleştirerek alım satım deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış güçlü bir araç olan   TPSL Sürücü Yardımcı Programı   ile tanışın. Bu yardımcı program, kesintisiz sipariş yönetimi ve gelişmiş kar koruma teknikleri isteyen her tacire hitap eder. TPSL Driver Utility ile, iki sipariş yönetimi modu arasında seçim yapma esnekliğine sahipsiniz: Gizli ve Görsel. Gizli mod, Kârı Al ve Zararı Durdur seviyelerini gizlemenize izin vererek işlemlerinizi yönetmek iç
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Breakout Robot EA   ,   zaman seansı tabanlı kopuşları   otomatikleştirmek için tasarlanmış özel bir işlem aracıdır. EA, belirtilen giriş zaman parametrelerine göre bir fiyat aralığı kutusu ve yüksek/düşük çizgiler çizerek çalışır. Fiyat, bu tanımlanmış aralığın yüksek seviyesinin üzerine çıktığında veya düşük seviyesinin altına düştüğünde, EA otomatik olarak işlemleri gerçekleştirir. Sistemin temel işlevi, 22:00-02:00 GMT arasındaki   EURJPY Kopuşuna   odaklanırken, esnek mimarisi, parametre ay
Entry Point
Thushara Dissanayake
Göstergeler
Al/Sat bildirimleri sağlamak için tasarlanmış güçlü bir teknik gösterge olan   Giriş Noktası   ile tanışın. Bu gösterge, doğru sinyaller üretmek için 5 hareketli ortalamayı, CCI, RSI, Stokastik, Bill Williams ve hacim göstergelerini 3 farklı zaman diliminde analiz eder. Profesyonel tüccarlar için sınırsız özelleştirme seçenekleri sunarak göstergeyi deneyimlerine ve stratejilerine göre uyarlamalarına olanak tanır. Giriş Noktası, kullanıcılara mobil cihazlar, e-posta ve sesli açılır uyarılar aracı
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt