Scalping Histogram Pro mw
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Scalping Histogram Pro" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Gerektirmez.
- Scalping Histogram Pro göstergesi, küçük bir fiyat düzeltmesinden sonra fiyat momentumunun ana yönüne giriş sinyallerini aramak için kullanılabilir.
- Scalping Histogram Pro 2 renkte olabilir: düşüş momentumu için turuncu, yükseliş momentumu için yeşil.
- Aynı renkte en az 10 ardışık histogram çubuğu gördüğünüzde, güçlü bir momentum oluştuğu anlamına gelir.
- Giriş sinyali, histogramda zıt renkte bir sütun ve başlangıç momentum renginde bir sonraki sütundur (resimlere bakın).
- Scalping hedeflerini kullanın - grafikteki en yakın en yüksek/en düşük seviyeler.
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları bulunur.
- Göstergede Bilgi Spread Swap Ekranı bulunur - eklendiği forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.
- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir. - Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:
0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.
İNdikatör NASIL KULLANILIR:
- ALIŞ sinyalleri için: en az 10 ardışık yeşil histogram çubuğu (momentum) + histogramda 1 turuncu çubuk (düzeltme) + 1 yeşil çubuk (buradan uzun pozisyon açın).
- SAT sinyalleri için: en az 10 ardışık turuncu histogram çubuğu (momentum) + histogramda 1 yeşil çubuk (düzeltme) + 1 turuncu çubuk (buradan kısa pozisyon açın).
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.