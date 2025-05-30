Gold SWmax EA 4
- Uzman Danışmanlar
- Sergei Linskii
- Sürüm: 2.25
- Güncellendi: 30 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Gold SWmax EA - Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.
Tavsiyeler:
- Broker - RoboForex, Weltrade veya başka bir şey, başarılı optimizasyondan sonra
- Hesap türü - PRO/ECN ile koruma
- Zaman dilimi - M30
- Sembol - XAUUSD (Altın)
- İlk yatırım - 5000'den itibaren
- Kaldıraç - 1:100'den itibaren
- İşlem modu - VPS (7/24) önerilir = kabul edilebilir ping 0-30 ms
- Optimizasyon ve test süresi - 12-60 ay
- Optimizasyon için önerilen sıklık - her 3-6 ayda bir
Avantajlar:
4. Uzman Danışman orta-uzun vadeli yatırımlar için ve ayrıca mevduatı hızlandırmak için kullanılabilir.
5. Herhangi bir zaman dilimindeki grafikte işlem yapmak için bir Expert Advisor kurabilirsiniz. Expert Advisor ayarlarında değiştirilebilecek temel parametreler mevcuttur, böylece her yatırımcı danışmanı kendi broker'ı, hesap türü ve mevduatı için kolayca optimize edebilir ve özelleştirebilir. Grafik ayrıca EA'nın işletim parametrelerinin istatistikleri için bir bilgi paneli görüntüler.
UYARI:
1. Expert Advisor'ı gerçek bir hesaba kurmadan önce, danışmanın işlem yapacağı belirli broker, hesap türü ve mevduat üzerinde danışmanı optimize etmek ve test etmek gerekir.