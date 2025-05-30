Gold SWmax EA 4

Gold SWmax EA - Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır. 

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.

Live Signal >>> [ Click Here ]

Tavsiyeler:

  • Broker - RoboForex, Weltrade veya başka bir şey, başarılı optimizasyondan sonra
  • Hesap türü - PRO/ECN ile koruma
  • Zaman dilimi - M30 
  • Sembol - XAUUSD (Altın) 
  • İlk yatırım - 5000'den itibaren
  • Kaldıraç - 1:100'den itibaren
  • İşlem modu - VPS (7/24) önerilir = kabul edilebilir ping 0-30 ms
  • Optimizasyon ve test süresi - 12-60 ay
  • Optimizasyon için önerilen sıklık - her 3-6 ayda bir

Avantajlar:

1. Uzman Danışman göstergeler kullanmaz, harici kaynaklar kullanmaz, temel analize ve/veya haberlere bağlı değildir.
2. Uzman Danışman hem strateji test cihazında hem de demo ve gerçek hesaplarda hemen hemen aynı şekilde işlem yapar.
3. Herhangi bir varlıkla (para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri, endeksler vb.) işlem yapabilirsiniz.

4. Uzman Danışman orta-uzun vadeli yatırımlar için ve ayrıca mevduatı hızlandırmak için kullanılabilir.

5. Herhangi bir zaman dilimindeki grafikte işlem yapmak için bir Expert Advisor kurabilirsiniz. Expert Advisor ayarlarında değiştirilebilecek temel parametreler mevcuttur, böylece her yatırımcı danışmanı kendi broker'ı, hesap türü ve mevduatı için kolayca optimize edebilir ve özelleştirebilir. Grafik ayrıca EA'nın işletim parametrelerinin istatistikleri için bir bilgi paneli görüntüler.


NOT:

1. Expert Advisor, tüm emirleri için yerleşik Magic'e sahiptir. Danışmanı aynı işlem terminalinin farklı varlıkları için kullanamazsınız.
2. Bir Expert Advisor satın almadan önce, Expert Advisor'ı optimize etmek ve test etmek için uygun deneyime ve bilgisayara sahip olduğunuzdan emin olun.

UYARI:

1. Expert Advisor'ı gerçek bir hesaba kurmadan önce, danışmanın işlem yapacağı belirli broker, hesap türü ve mevduat üzerinde danışmanı optimize etmek ve test etmek gerekir. 


💥 Bu Uzman Danışman ile işlem yapmaktan elde edeceğiniz kar, hangi riskleri almaya istekli olduğunuza bağlıdır…!!!


💥 Uzman danışmanlar için broker ticareti >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh



Hepinize ticarette bol şans ve istikrarlı kar diliyorum!
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Uzman Danışmanlar
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Uzman Danışmanlar
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Uzman Danışmanlar
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Uzman Danışmanlar
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Tüccar için minimum riskle, uzun vadeli ve gerçekçi kazanç sağlamayı amaçlayan karmaşık bir yaklaşımın özü. Temelde, birbirini etkili bir şekilde güçlendiren ileri seviyedeki ticaret konseptleri ve makine öğrenimi bulunmaktadır. Bir diğer benzersiz özellik ise sistemi optimize etmeye gerek olmamasıdır, çünkü bu işlev benim sunucularıma yüklenmiştir. Sistem, minimum kayıplarla ve uzun süreli pozisyon koruma ile muhafazakar ve uzun vadeli ticaret gerçekleştirir. ÜCRETSİZ DENEMEK .SET dosyaları ti
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Uzman Danışmanlar
Titan Gold AI – Expert Advisor للتداول الآلي تنويه : الأداء السابق أو الأهداف الافتراضية لا تضمن النتائج المستقبلية. التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. يُنصح باستخدام إدارة مخاطر مناسبة واختبار الإكسبيرت على حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي. الميزات الأساسية : يعمل على جميع أزواج العملات بما في ذلك الذهب (XAUUSD). فلترة ذكية لجلسات التداول: آسيا – لندن – نيويورك. إدارة أموال ديناميكية تناسب الحسابات الصغيرة والكبيرة. دعم Trailing Stop وحماية متقدمة
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Opal
Oeyvind Borgsoe
Uzman Danışmanlar
Opal is a powerful tool using cutting-edge algorithms and AI-driven calculations. This fully automated EA encompasses the exceptional qualities we associate with the opulent gemstone: proper decision-making, prudence and strong protection. The capital is protected by advanced money management modules, filters, two-step trailing stop and flexible customizing. Opal also takes into account the study of psychological levels in financial markets. Most human beings think in even rounded whole num
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
