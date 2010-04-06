Stochastic with 2 Moving Averages ms
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Stokastik ve 2 Hareketli Ortalama", Yeniden Boyama Yok.
- Stokastik osilatör, piyasadaki en iyi göstergelerden biridir - birçok yatırımcı için mükemmel bir araçtır.
- "Stokastik ve 2 Hareketli Ortalama" Göstergesi, Stokastik osilatörün Hızlı ve Yavaş Hareketli Ortalamalarını görmenizi sağlar.
- Aşırı Alış bölgesi - 80'in üzerinde; Aşırı Satış bölgesi - 20'nin altında.
- 80'in üzerinde bölgeden Satış, 20'nin altında bölgeden Alış girişleri almak harikadır.
- Resimlerde Alış ve Satış giriş koşullarını görebilirsiniz.
- Alış sinyali koşullarını göz önünde bulundurun:
(1) - Hızlı MA, Aşırı Satış bölgesinde yavaş MA'yı yukarı doğru kesiyor: Alış işlemi açın.
(2) - Stokastik değer, Aşırı Alış bölgesinde. Hızlı MA, Aşağı doğru kesiyor: Alış işleminden çıkın.
(3) - Satış işlemleri için tam tersi (resimlere bakın).
