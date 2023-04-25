Gold ATR MTF 4

Gold ATR MTF - il s'agit d'un bon indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur ATR (Average True Range) analyse l'évolution du prix de l'actif et reflète la volatilité en dessinant les niveaux correspondants dans des pourcentages spécifiés (%) du prix d'ouverture de la période spécifiée (D1). Les indicateurs (rouge et/ou bleu D1 H4) de la direction du mouvement des prix du symbole et les signaux fléchés sont des aides supplémentaires et essentielles pour un trading intrajournalier et/ou un scalping confortable et rentable. Le profit quotidien peut être de 20 pips pour les symboles Forex ou de 50 pips pour le symbole Or.

Caractéristiques de l'indicateur:
  • Il s'agit d'un super indicateur avec Magic, un détecteur de direction de tendance et deux blocs de flèches de tendance pour un trading confortable et rentable. Le bouton rouge pour changer de bloc est affiché sur le graphique. La magie est définie dans les paramètres de l'indicateur, afin que vous puissiez installer l'indicateur sur deux graphiques affichant des blocs différents.
  • Gold ATR MTF peut être placé sur deux cartes avec des tampons de flèches différents (DM et SF). Pour cela, dans les paramètres, vous devez sélectionner différentes Magic, par exemple, l'une a Magic=999, l'autre a Magic=666. Ensuite, vous pouvez sélectionner le tampon fléché avec le bouton rouge sur le graphique.
  • Dans GOLD ATR MTF, les niveaux (ATR) peuvent augmenter légèrement uniquement lorsque le prix évolue fortement, l'indicateur de direction de tendance (rouge et/ou bleu D1 H4) peut être redessiné uniquement lorsque le prix évolue fortement, les flèches tampon (SF) sont redessinées en fonction de la volatilité des prix, les flèches tampon (DM) ne sont pas redessinées.
  • Les tampons de flèche (DM et SF) dans les paramètres de l'indicateur ont un filtre de flèche séparé pour un trading confortable et rentable (UseFiltrATR = true;).
Les meilleurs indicateurs signalent:
  • Pour VENDRE = couleur rouge des pointeurs (D1 H4) du symbole sens prix + flèche de signal d'un ou des deux buffers (DM et SF) dans le même sens.
  • Pour BUY = couleur bleue des pointeurs (D1 H4) du symbole sens de mouvement des prix + flèche de signal d'un ou des deux buffers (DM et SF) dans le même sens.
Avantages de l'indicateur:

1. L'indicateur produit des signaux avec une grande précision.
2. Vous pouvez négocier sur la plateforme de trading MetaTrader 4 de n'importe quel courtier.
3. Vous pouvez échanger n’importe quel actif (devises, métaux, crypto-monnaies, actions, indices, etc.).
4. Il est préférable de négocier sur la période M30 (scalping et/ou day trading).
5. Des paramètres individuels (TF, couleur, etc.) peuvent être modifiés dans les paramètres de l'indicateur afin que chaque trader puisse facilement personnaliser l'indicateur pour lui-même.
6. L'indicateur peut être utilisé comme un excellent complément principal à votre système commercial, ainsi que comme un système commercial indépendant.

REMARQUE : La précision de la saisie et la rentabilité du trading dépendent uniquement de la compétence du trader. Tout indicateur n'est qu'un assistant pour le commerçant et non un guide d'action. La règle d'or : ouvrez un ordre selon la tendance, prenez votre profit et attendez le prochain meilleur signal.



Je vous souhaite à tous bonne chance dans le trading et un bénéfice stable !


Filtrer:
Deiz
164
Deiz 2024.02.24 11:47 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis