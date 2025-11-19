Volume Profile Pro MT5
- Göstergeler
- Sathit Sukhirun
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
Turkish (ตุรกี) 🇹🇷
Volume Profile Pro Göstergesi
Bu gösterge, "en çok işlem hacminin hangi fiyatta gerçekleştiğini" analiz etmeye yardımcı olan Volume Profile Proaracıdır. Aşağıdaki gelişmiş özelliklere sahiptir:
Görüntüleme Modları (Display Modes)
Volume Profile (Normal): Önemli destek ve direnç bölgelerini görmek için her fiyat seviyesindeki toplam işlem hacmini (Total Volume) gösterir.
Delta / Money Flow: O fiyatta piyasayı kimin kontrol ettiğini görmek için alış ve satış baskısı (Buy vs Sell) arasındaki "farkı" gösterir. Hacim (Volume) veya Para Akışı (Money Flow) olarak görüntülenebilir.
Hesaplama Modları (Calculation Modes) Bu Pro sürümünün en önemli özelliği zaman seçimindeki esnekliktir:
Fixed Mode (Sabit Mod): Geçmişe dönük sabit sayıda mum belirler (örneğin, son 100 mum).
Dynamic Mode (Dinamik Mod - Öne Çıkan Özellik): Bir dikey çizgi belirir. Farenizi kullanarak bu çizgiyi sürükleyip grafiğin herhangi bir noktasına bırakabilirsiniz. Gösterge, o noktadan günümüze kadar olan profili anında hesaplar. Bu, belirli dalgalanmaları (swing) veya trendleri analiz etmeyi çok kolaylaştırır.
Önemli Seviyeler (Key Levels)
POC (Point of Control): En yüksek Hacim veya Para Akışına sahip fiyat seviyesini gösteren kırmızı çizgi. Fiyat için önemli bir çekim noktası olarak kullanılır.
Data Labels: Hacim, değer ve alış/satış yüzdesini gösteren ayrıntılı rakamlar.
