Squeeze Momentum Alert MT5

Squeeze Momentum Alert

1. Fiyat "Patlama" Noktalarını Belirler (The "Squeeze") Bu indikatörün en büyük avantajı, büyük bir hareketten önce piyasanın "konsolide olduğu" veya "enerji topladığı" anları yakalayabilmesidir.

  • Neden iyi: Piyasalar durgunluk ve oynaklık arasında gidip gelir. Bu araç size, "Grafik şu an sıkışıyor, bir sonraki büyük yükselişe hazırlanın" diyerek büyük trendi kaçırmamanızı sağlar.

2. Trend "Gücünü" Detaylı Ayırt Eder (Color Coded Momentum) Histogram, trendin sağlığını göstermek için 4 renkkullanır:

  • Parlak Yeşil (Lime): Güçlü Yükseliş.

  • Koyu Yeşil (Dark Green): Zayıf Yükseliş (Dikkat, ivme azalıyor).

  • Kırmızı (Red): Güçlü Düşüş.

  • Bordo (Maroon): Zayıf Düşüş (Satış baskısı bitiyor).

  • Neden iyi: Trend güçlüyken ne zaman "Gireceğinizi" ve renk değişir değişmez (fiyat dönmeden önce) ne zaman "Kaçacağınızı" bilmenize yardımcı olur.

3. Yatay Piyasalarda Yanıltıcı Sinyalleri Filtreler (Noise Filtering) Trendsiz piyasalarda araç "Compression" (Sıkışma)durumunu gösterir.

  • Neden iyi: Yönü olmayan piyasalarda gereksiz işlem yapmanızı (ve para kaybetmenizi) önler. Sıkışma bitene kadar "beklemenizi" söyler.

4. Kapsamlı Uyarı Sistemi (Never Miss a Trade) Şunlar için uyarı verir:

  • Squeeze Start: Konsolidasyon başlangıcı (Hazırlan).

  • Squeeze Fire: Fiyat patlaması (İşlem zamanı).

  • Momentum Reversal: Momentum renk değişimi.

  • Kanallar: Açılır Pencere (Popup), Mobil Bildirim (Push), E-posta.

5. Hepsi Bir Arada Görsel (All-in-One Visual) Bollinger Bantları, Keltner Kanalları ve MACD verilerini tek bir görselde toplar.

  • Neden iyi: Ekran karmaşasını azaltır (Clean Chart) ve hızlı karar vermenizi sağlar.

Özet: Bu indikatör bir "Yay" gibidir. Yayın ne zaman sıkıştığını (Squeeze) ve ne zaman fırladığını (Fire) size söyleyerek fiyat hareketini en doğru zamanda yakalamanıza yardımcı olur.


