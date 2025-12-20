SMC Breakout Channels MT5

Bu İndikatörün Avantajları: Bu, Akıllı Para Kavramları (SMC) tarzı ticaret için tasarlanmış, fiyat sıkışmalarını (Yatay seyir/Range) ve Kırılımları (Breakout) derinlemesine hacim analizi ile birlikte bulan bir araçtır.

  1. Otomatik Aralık Tespiti (Automated Range Detection):

    • Elle çizmeye gerek yok: Piyasa yataya bağladığında kutuları/kanalları otomatik çizer.

    • Önemli Bölgeler: SMC'nin temeli olan Birikim (Accumulation) ve Dağıtım (Distribution) bölgelerini netleştirir.

  2. Hacim Detay Analizi (Volume Breakdown):

    • İç Analiz: Standart hacim çubuklarının aksine, fiyat kutusunun içindeki hacmi ayrıştırır.

    • Alıcı vs Satıcı: O aralıkta alımların mı yoksa satışların mı baskın olduğunu gösterir.

    • Delta Hacim: Kırılımdan önce hangi tarafın güçlü olduğunu teyit etmek için net farkı hesaplar.

  3. Kontrol Noktası (Point of Control - POC):

    • Kutu içinde POC çizgisini (turuncu kesikli çizgi) hesaplar.

    • Fayda: O aralıkta en çok işlem gören fiyat seviyesidir; güçlü bir Destek/Direnç veya fiyat mıknatısı görevi görür.

  4. Net Kırılım (Breakout) Sinyalleri:

    • Fiyat kutudan çıktığında anında uyarı (ok işareti) verir.

    • Yanılmayı Azaltır: "Kırılımı Bekle" ayarı, karmaşık yatay piyasada erkenden yeni kutu çizilmesini engelleyerek hataları azaltır.

  5. Güç Göstergesi (Strength Gauge):

    • Mevcut fiyat momentumunu veya alış/satış oranını ölçen görsel bir "Gösterge" çubuğu vardır.

    • Rakamlara bakmadan piyasanın Boğa (Bullish) mı yoksa Ayı (Bearish) mı olduğunu bir bakışta anlamanızı sağlar.

  6. Yüksek Özelleştirilebilirlik:

    • Hacim Kaynağı: Gerçek Hacim yoksa, Tick Hacmi veya "Fiyat Mesafesi" kullanılabilir, böylece her paritede çalışır.

    • Temiz Grafik: Kutuların üst üste binmesini engelleyen mantığı sayesinde grafik karışmaz.


Yazarın diğer ürünleri
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
Göstergeler
Turkish "Akıllı Para" Taraması (Volume Markers): Oklar, anormal hacmi (ortalamanın üzerinde) net yeşil/kırmızı renklerle gösterir. Bu, büyük oyuncuların (Smart Money) girişlerini tespit etmeye ve sahte sinyalleri elemeye yardımcı olur. Kritik Uyarılar (Alerts): Ekranı sürekli izlemenize gerek yok. Fiyat, genellikle devam veya geri dönüş için belirleyici bir nokta olan POC (Hacim Kontrol Noktası) çizgisini kestiğinde sistem sizi hemen uyarır. Anlık Piyasa Yapısı (Developing Profile): Şu anda oluş
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Squeeze Momentum Alert 1. Fiyat "Patlama" Noktalarını Belirler (The "Squeeze") Bu indikatörün en büyük avantajı, büyük bir hareketten önce piyasanın "konsolide olduğu" veya "enerji topladığı" anları yakalayabilmesidir. Neden iyi: Piyasalar durgunluk ve oynaklık arasında gidip gelir. Bu araç size, "Grafik şu an sıkışıyor, bir sonraki büyük yükselişe hazırlanın" diyerek büyük trendi kaçırmamanızı sağlar. 2. Trend "Gücünü" Detaylı Ayırt Eder (Color Coded Momentum) Histogram, trendin sağlığını göste
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Otomatik Elliott Dalga Teorisi 1. Otomatik Dalga Sayımı ve Objektiflik İtki Dalgaları (1-2-3-4-5): Teorik olarak doğru yapıyı göstermek için katı kurallar kullanır. Düzeltme Dalgaları (A-B-C): Trend yönünde işlem fırsatları bulmak için geri çekilmeleri yakalar. 2. Çok Dereceli Analiz (Multi-Degree) 3 seviyeyi aynı anda analiz eder: Minor (Kısa): Hızlı hareketler için. Intermediate (Orta): Ana trend için. Primary (Uzun): Büyük resim için. 3. Hedef Fiyat ve Giriş Fibonacci Projeksiyonu: Bir sonrak
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Otomatik Elliott Dalga Teorisi 1. Otomatik Dalga Sayımı ve Objektiflik İtki Dalgaları (1-2-3-4-5): Teorik olarak doğru yapıyı göstermek için katı kurallar kullanır. Düzeltme Dalgaları (A-B-C): Trend yönünde işlem fırsatları bulmak için geri çekilmeleri yakalar. 2. Çok Dereceli Analiz (Multi-Degree) 3 seviyeyi aynı anda analiz eder: Minor (Kısa): Hızlı hareketler için. Intermediate (Orta): Ana trend için. Primary (Uzun): Büyük resim için. 3. Hedef Fiyat ve Giriş Fibonacci Projeksiyonu: Bir sonrak
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Squeeze Momentum Alert 1. Fiyat "Patlama" Noktalarını Belirler (The "Squeeze") Bu indikatörün en büyük avantajı, büyük bir hareketten önce piyasanın "konsolide olduğu" veya "enerji topladığı" anları yakalayabilmesidir. Neden iyi: Piyasalar durgunluk ve oynaklık arasında gidip gelir. Bu araç size, "Grafik şu an sıkışıyor, bir sonraki büyük yükselişe hazırlanın" diyerek büyük trendi kaçırmamanızı sağlar. 2. Trend "Gücünü" Detaylı Ayırt Eder (Color Coded Momentum) Histogram, trendin sağlığını göste
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Turkish (Türkçe) ICT_SuperTrend , yatırımcıların piyasa resminin tamamını görmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış "Hepsi Bir Arada" bir araçtır. İşte ana avantajları: Hibrit İşlem Sistemi Trend Takibi ile Akıllı Para Kavramlarını (ICT) birleştirir. SuperTrend: Ana piyasa yönünü söyler. ICT Kavramları: Önemli yapısal noktaları belirler. Net Giriş ve Çıkışlar Ok Sinyalleri trend değişikliklerini gösterir. SuperTrend çizgisi , kârı kilitlemek için İzleyen Durdurma (Trailing Stop) olarak mükemme
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Göstergeler
İndikatör: Currency Strength Meter Pro Piyasa Genişliği Görselleştirmesi Artıları: Karmaşık grafikler yerine temiz bir "Panel" görünümü sunar. Hangi paritenin güçlü veya zayıf olduğu anında görülür. Faydaları: Zaman kazandırır ve karar vermeyi hızlandırır. Otomatik Sıralama Artıları: Pariteleri "En Güçlü"den "En Zayıf"a otomatik sıralar. Faydaları: Günün/Haftanın Kazananlarını ve Kaybedenlerini hemen gösterir. Akıllı Para Birimi Mantığı Artıları: Farklı baz dövizli pariteleri (örn. EURUSD ve USD
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Turkish (ตุรกี) Volume Profile Pro Göstergesi Bu gösterge, "en çok işlem hacminin hangi fiyatta gerçekleştiğini" analiz etmeye yardımcı olan Volume Profile Pro aracıdır. Aşağıdaki gelişmiş özelliklere sahiptir: Görüntüleme Modları (Display Modes) Volume Profile (Normal): Önemli destek ve direnç bölgelerini görmek için her fiyat seviyesindeki toplam işlem hacmini (Total Volume) gösterir. Delta / Money Flow: O fiyatta piyasayı kimin kontrol ettiğini görmek için alış ve satış baskısı (Buy vs S
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Yardımcı programlar
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Market Structure ICT İndikatörü 1. Otomatik Piyasa Yapısı (Market Structure) En büyük avantajı, öznel yorumlamadan kaynaklanan hataları azaltmasıdır. Hassas Trend Tespiti: Trend devamı için BOS (Yapı Kırılımı) ve trend dönüşü için CHoCH (Karakter Değişimi) noktalarını otomatik olarak belirler. Swing Sınıflandırması: Kullanıcı, piyasa yapısı türünü (Kısa, Orta veya Uzun vadeli) seçebilir, bu da hem Scalperlar hem de Swing Traderlar için uygundur. 2. Profesyonel Gösterge Paneli (Dashboard) Diğer z
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Yardımcı programlar
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Market Structure ICT İndikatörü 1. Otomatik Piyasa Yapısı (Market Structure) En büyük avantajı, öznel yorumlamadan kaynaklanan hataları azaltmasıdır. Hassas Trend Tespiti: Trend devamı için BOS (Yapı Kırılımı) ve trend dönüşü için CHoCH (Karakter Değişimi) noktalarını otomatik olarak belirler. Swing Sınıflandırması: Kullanıcı, piyasa yapısı türünü (Kısa, Orta veya Uzun vadeli) seçebilir, bu da hem Scalperlar hem de Swing Traderlar için uygundur. 2. Profesyonel Gösterge Paneli (Dashboard) Diğer z
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Göstergeler
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Turkish (Türkçe) ICT_SuperTrend , yatırımcıların piyasa resminin tamamını görmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış "Hepsi Bir Arada" bir araçtır. İşte ana avantajları: Hibrit İşlem Sistemi Trend Takibi ile Akıllı Para Kavramlarını (ICT) birleştirir. SuperTrend: Ana piyasa yönünü söyler. ICT Kavramları: Önemli yapısal noktaları belirler. Net Giriş ve Çıkışlar Ok Sinyalleri trend değişikliklerini gösterir. SuperTrend çizgisi , kârı kilitlemek için İzleyen Durdurma (Trailing Stop) olarak mükemme
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
Göstergeler
İndikatör: Currency Strength Meter Pro Piyasa Genişliği Görselleştirmesi Artıları: Karmaşık grafikler yerine temiz bir "Panel" görünümü sunar. Hangi paritenin güçlü veya zayıf olduğu anında görülür. Faydaları: Zaman kazandırır ve karar vermeyi hızlandırır. Otomatik Sıralama Artıları: Pariteleri "En Güçlü"den "En Zayıf"a otomatik sıralar. Faydaları: Günün/Haftanın Kazananlarını ve Kaybedenlerini hemen gösterir. Akıllı Para Birimi Mantığı Artıları: Farklı baz dövizli pariteleri (örn. EURUSD ve USD
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Bu İndikatörün Avantajları: Bu, Akıllı Para Kavramları (SMC) tarzı ticaret için tasarlanmış, fiyat sıkışmalarını (Yatay seyir/Range) ve Kırılımları (Breakout) derinlemesine hacim analizi ile birlikte bulan bir araçtır. Otomatik Aralık Tespiti (Automated Range Detection): Elle çizmeye gerek yok: Piyasa yataya bağladığında kutuları/kanalları otomatik çizer. Önemli Bölgeler: SMC'nin temeli olan Birikim (Accumulation) ve Dağıtım (Distribution) bölgelerini netleştirir. Hacim Detay Analizi (Volume Bre
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Göstergeler
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Turkish (ตุรกี) Volume Profile Pro Göstergesi Bu gösterge, "en çok işlem hacminin hangi fiyatta gerçekleştiğini" analiz etmeye yardımcı olan Volume Profile Pro aracıdır. Aşağıdaki gelişmiş özelliklere sahiptir: Görüntüleme Modları (Display Modes) Volume Profile (Normal): Önemli destek ve direnç bölgelerini görmek için her fiyat seviyesindeki toplam işlem hacmini (Total Volume) gösterir. Delta / Money Flow: O fiyatta piyasayı kimin kontrol ettiğini görmek için alış ve satış baskısı (Buy vs S
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
Göstergeler
Turkish "Akıllı Para" Taraması (Volume Markers): Oklar, anormal hacmi (ortalamanın üzerinde) net yeşil/kırmızı renklerle gösterir. Bu, büyük oyuncuların (Smart Money) girişlerini tespit etmeye ve sahte sinyalleri elemeye yardımcı olur. Kritik Uyarılar (Alerts): Ekranı sürekli izlemenize gerek yok. Fiyat, genellikle devam veya geri dönüş için belirleyici bir nokta olan POC (Hacim Kontrol Noktası) çizgisini kestiğinde sistem sizi hemen uyarır. Anlık Piyasa Yapısı (Developing Profile): Şu anda oluş
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt