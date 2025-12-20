SMC Breakout Channels MT5
Bu İndikatörün Avantajları: Bu, Akıllı Para Kavramları (SMC) tarzı ticaret için tasarlanmış, fiyat sıkışmalarını (Yatay seyir/Range) ve Kırılımları (Breakout) derinlemesine hacim analizi ile birlikte bulan bir araçtır.
Otomatik Aralık Tespiti (Automated Range Detection):
Elle çizmeye gerek yok: Piyasa yataya bağladığında kutuları/kanalları otomatik çizer.
Önemli Bölgeler: SMC'nin temeli olan Birikim (Accumulation) ve Dağıtım (Distribution) bölgelerini netleştirir.
Hacim Detay Analizi (Volume Breakdown):
İç Analiz: Standart hacim çubuklarının aksine, fiyat kutusunun içindeki hacmi ayrıştırır.
Alıcı vs Satıcı: O aralıkta alımların mı yoksa satışların mı baskın olduğunu gösterir.
Delta Hacim: Kırılımdan önce hangi tarafın güçlü olduğunu teyit etmek için net farkı hesaplar.
Kontrol Noktası (Point of Control - POC):
Kutu içinde POC çizgisini (turuncu kesikli çizgi) hesaplar.
Fayda: O aralıkta en çok işlem gören fiyat seviyesidir; güçlü bir Destek/Direnç veya fiyat mıknatısı görevi görür.
Net Kırılım (Breakout) Sinyalleri:
Fiyat kutudan çıktığında anında uyarı (ok işareti) verir.
Yanılmayı Azaltır: "Kırılımı Bekle" ayarı, karmaşık yatay piyasada erkenden yeni kutu çizilmesini engelleyerek hataları azaltır.
Güç Göstergesi (Strength Gauge):
Mevcut fiyat momentumunu veya alış/satış oranını ölçen görsel bir "Gösterge" çubuğu vardır.
Rakamlara bakmadan piyasanın Boğa (Bullish) mı yoksa Ayı (Bearish) mı olduğunu bir bakışta anlamanızı sağlar.
-
Yüksek Özelleştirilebilirlik:
Hacim Kaynağı: Gerçek Hacim yoksa, Tick Hacmi veya "Fiyat Mesafesi" kullanılabilir, böylece her paritede çalışır.
Temiz Grafik: Kutuların üst üste binmesini engelleyen mantığı sayesinde grafik karışmaz.
