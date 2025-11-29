Smart Volume Profile MT5
- Sathit Sukhirun
- Sürüm: 1.0
"Akıllı Para" Taraması (Volume Markers): Oklar, anormal hacmi (ortalamanın üzerinde) net yeşil/kırmızı renklerle gösterir. Bu, büyük oyuncuların (Smart Money) girişlerini tespit etmeye ve sahte sinyalleri elemeye yardımcı olur.
Kritik Uyarılar (Alerts): Ekranı sürekli izlemenize gerek yok. Fiyat, genellikle devam veya geri dönüş için belirleyici bir nokta olan POC (Hacim Kontrol Noktası) çizgisini kestiğinde sistem sizi hemen uyarır.
Anlık Piyasa Yapısı (Developing Profile): Şu anda oluşmakta olan fiyat döngüsünün profilini gösterir. Fiyatın birikim bölgesinden (accumulation) çıkıp çıkmadığını veya ortalamaya geri çekilip çekilmediğini görmenizi sağlar.