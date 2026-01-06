Trend Zone Force

tendance, pullback, indicateur de tendance, volatilité, atr, moyenne mobile, ema, momentum, oscillateur, flux d’ordres, delta, trading de tendance, scalping





✅ Ce que cela fait



Identifie la tendance principale à l’aide de moyennes mobiles.

Trace des zones de pullback dynamiques basées sur la volatilité.

Affiche le flux directionnel du prix (pression acheteuse ou vendeuse).

Aide à lire le contexte du marché pour des opérations plus précises.









✅ Pour qui



Traders de day trading, scalping et swing trading.

Ceux qui tradent les pullbacks en tendance.

Utilisateurs de MT5 recherchant une confirmation du flux.

Traders utilisant déjà le price action ou des panels de trading.

Ceux qui préfèrent des indicateurs clairs et objectifs.





✅ Comment l’utiliser



Identifier la tendance :

Zone verte → biais haussier

Zone rouge → biais baissier

Attendre que le prix revienne dans la zone de pullback.

Entrer sur la bougie de confirmation.

Utilisez toujours une gestion du risque appropriée.





❌ Ce que cela NE fait PAS



Ne génère pas de signaux automatiques d’achat ou de vente.

Ne prédit pas le marché.

Ne remplace pas la gestion du risque.

N’utilise pas le volume réel ni le delta des transactions.

Ne fonctionne pas bien en marché latéral sans filtre supplémentaire.





⚠️ Avertissement sur les risques

Cet indicateur est un outil d’aide à la décision et ne garantit pas de résultats.

Le trading sur les marchés financiers comporte un risque élevé et peut entraîner des pertes financières.

Utilisez toujours un stop loss, une gestion du risque et testez l’indicateur sur un compte démo avant de trader avec de l’argent réel.